Ежедневно в 09:00

Об экскурсии

Вы прокатитесь на внедорожниках по ущельям и перевалам Северной Осетии, узнаете, что такое «тропа чудес» и «лавочка счастья», посмотрите на такие места, которые другие туристы не видят и не увидят. А еще вы сможете искупаться в термальных источниках и покачаться на высокогорных качелях. Мы провели множество туристических выездов как на внедорожниках, так и на спринерах и минивэнах. С нами комфортно и безопасно!

В программе

Завтракаете в отеле.

Сразу же отправляемся в Дигорское ущелье!

Мы подъедем к Чертову мосту и будем смотреть в бездну, на дне которой шумит река.

Мы посетим селение Задалеск и музей Задалески Нана, где можно ознакомиться со старым бытом осетин.

Обед

с. Ханаз, замок Фрегат-объект культурного наследия федерального значения. Датируется 14-16 вв. Замок Фатцаевых - Цаллаевых - уникальный образец средневекового горного зодчества. Этот комплекс - самый крупный из всех прочих строений села. На территории замка находятся жилая башня и пристройки, которые были сделаны позже. Это хорошо видно по строительным швам. Пристройки делались в целях обороны от врагов - стены замка сплошь усеяны бойницами. А в северной стороне башни также есть каменный подвал, где, скорее всего, держали пленников. Даже в наше время один вид замка вызывает трепет. Он настолько величественен, что с чьей-то легкой руки, в народе его называют фрегатом.

Далее увидим Бельгийскую горно-обогатительную фабрику, построенную бельгийцами в 1893 году. Трудно представить, что в то далекое время вдали от больших городов уже строили такие серьезные промышленные здания!

также посетим новым арт-объектом в виде хъисын фандыра (высота музыкального инструмента составляет около 5 метров).

Пройдемся по селу Галиат–Современное селение Галиат представляет собой — средневековый архитектурный комплекс. Дома здесь раньше строились ярусами. Крыша одного дома служила двором для другого, поэтому галиатцы могли спокойно ходить друг к другу в гости, не покидая своего собственного двора. Каждая башня принадлежала отдельной родовой семье. Типичная осетинская башня (ганах) состояла из четырех этажей. Через Уаллагкомское ущелье, где расположен Галиат, пролегал знаменитый Шелковый путь. Галиат имеет второе, неофициальное, название "Мачу-Пикчу Горной Дигории", которое закрепилось за селом после выхода одноименной статьи историка Тимура Карданова.

Далее отправимся в село Камунта и к ретранслятору.

После заедем на перевал и спустимся в селение В. Згид где сделаем остановку на арт-объекте "Джигит".

Возвращаемся в отель.

Важно знать: