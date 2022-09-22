Ежедневно в 09:00

Дигорское ущелье

Дигорское ущелье
Дигорское ущелье
Дигорское ущелье
Дигорское ущелье
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Описание

Об экскурсии

Вы прокатитесь на внедорожниках по ущельям и перевалам Северной Осетии, узнаете, что такое «тропа чудес» и «лавочка счастья», посмотрите на такие места, которые другие туристы не видят и не увидят. А еще вы сможете искупаться в термальных источниках и покачаться на высокогорных качелях. Мы провели множество туристических выездов как на внедорожниках, так и на спринерах и минивэнах. С нами комфортно и безопасно!

В программе

Завтракаете в отеле.
Сразу же отправляемся в Дигорское ущелье!
Мы подъедем к Чертову мосту и будем смотреть в бездну, на дне которой шумит река.
Мы посетим селение Задалеск и музей Задалески Нана, где можно ознакомиться со старым бытом осетин.

Обед

с. Ханаз, замок Фрегат-объект культурного наследия федерального значения. Датируется 14-16 вв. Замок Фатцаевых - Цаллаевых - уникальный образец средневекового горного зодчества. Этот комплекс - самый крупный из всех прочих строений села. На территории замка находятся жилая башня и пристройки, которые были сделаны позже. Это хорошо видно по строительным швам. Пристройки делались в целях обороны от врагов - стены замка сплошь усеяны бойницами. А в северной стороне башни также есть каменный подвал, где, скорее всего, держали пленников. Даже в наше время один вид замка вызывает трепет. Он настолько величественен, что с чьей-то легкой руки, в народе его называют фрегатом.
Далее увидим Бельгийскую горно-обогатительную фабрику, построенную бельгийцами в 1893 году. Трудно представить, что в то далекое время вдали от больших городов уже строили такие серьезные промышленные здания!
также посетим новым арт-объектом в виде хъисын фандыра (высота музыкального инструмента составляет около 5 метров).
Пройдемся по селу Галиат–Современное селение Галиат представляет собой — средневековый архитектурный комплекс. Дома здесь раньше строились ярусами. Крыша одного дома служила двором для другого, поэтому галиатцы могли спокойно ходить друг к другу в гости, не покидая своего собственного двора. Каждая башня принадлежала отдельной родовой семье. Типичная осетинская башня (ганах) состояла из четырех этажей. Через Уаллагкомское ущелье, где расположен Галиат, пролегал знаменитый Шелковый путь. Галиат имеет второе, неофициальное, название "Мачу-Пикчу Горной Дигории", которое закрепилось за селом после выхода одноименной статьи историка Тимура Карданова.
Далее отправимся в село Камунта и к ретранслятору.
После заедем на перевал и спустимся в селение В. Згид где сделаем остановку на арт-объекте "Джигит".
Возвращаемся в отель.

Важно знать:

  • Северная Осетия — республика не мусульманская. И все же здесь также принято следовать определённым правилам в одежде: женщинам лучше не надевать мини-юбки, просвечивающиеся вещи и короткие топы. Мужчинам — шорты и майки без рукавов.
  • Кроме того, женщинам не принято заходить в святилища (дзуары). По виду они напоминают беседки со столами и лавками, чаще всего, встречаются вдоль дорог и всегда огорожены. На самом деле это религиозные объекты.
  • Связь в горах не работает.
  • Северная Осетия идеально подойдёт как любителям просто полюбоваться горами, так и поклонникам треккинга и многодневных походов и восхождений. Она удобна и для семей с детьми, так как расстояния тут небольшие, а гостиницы и турбазы достаточно комфортны (есть даже горячие источники).
  • Идеальный сезон для посещения Северной Осетии — с апреля по ноябрь. Водопады наиболее полноводны в июле-августе, рододендроны цветут в июне и сентябре, в октябре наступает золотая осень, а летом в горах не так жарко, как в равнинных регионах. Ну а зимой для гостей региона работает горнолыжный комплекс «Цей», а также строится курорт «Мамисон».
  • Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных природных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право на изменение маршрута.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Групповой трансфер
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Даргавс(некрополь)-100р. чел.
  • Тропа чудес -100р. Чел.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу тура
  • Медицинская страховка
  • Обед
  • Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, Ж/Д вокзал, отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Северная Осетия — республика не мусульманская. И все же здесь также принято следовать определённым правилам в одежде: женщинам лучше не надевать мини-юбки
  • Просвечивающиеся вещи и короткие топы. Мужчинам — шорты и майки без рукавов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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