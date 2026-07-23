Экскурсии по пригородам Владикавказа

Лучшее время для посещения Горной Дигории - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь комфортная погода, позволяющая насладиться пешими прогулками и живописными видами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой же маршрут может быть сложнее из-за снега и холода, что ограничивает доступ к некоторым местам.

Представьте мир, где заснеженные вершины соседствуют с альпийскими лугами, а витиеватые горные дороги ведут к секретам древних цивилизаций. Горная Дигория в Владикавказе открывает свои объятия для тех, кто жаждет приключений.Вас

ждут захватывающие истории о храбрых дигорцах, величественные башни, уникальные архитектурные комплексы и опустевшие села, хранящие дух ушедших эпох. Под звуки горного ветра вы насладитесь ароматным чаем с видами на великолепные окрестности, открывая для себя мир, полный тайн и красоты

Описание экскурсии

Врата Дигории

Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории. И первой остановкой станет каньон Ахсинта. Вы узнаете, почему мост над каньоном носит название «Чёртов» и каким образом воины здесь скрывались от врагов. А далее вам предстоит отыскать среди гор настоящий рыцарский замок Фрегат. Вы также посетите расположенное рядом село Задалеск и послушаете истории о легендарной Нане Задалески — спасительнице аланов.

Легендарные башни

Одни из самых красивых построек Дигорского ущелья — это башни. Одна из них — башня Абисловых, к которой вы и отправитесь. Поговорим о ее назначении и специальном расположении, а также о том, каким образом в далекие времена работала система оповещения о приближении врага. К башне вы подъедете на машине или, по желанию, совершите небольшую пешую прогулку.

Удивительное рядом: секреты дигорских сел

Дальше интереснее. Представьте, что в одном из горных сёл электричество и канализация появились ещё до Октябрьской революции. Такое село называется Фаснал. А произошло это потому, что неподалеку нашли месторождения свинцово-цинковых руд и пригласили бельгийцев для постройки горно-обогатительной фабрики. Здесь вы увидите остатки стен предприятия и узнаете в каких целях оно используется в наше время.

Фактурные местечки и дружеское чаепитие

Камунта. Что есть в этом названии? Ранее одно из самых населенных сел Северной Осетии сейчас стоит почти пустое, и в этом есть некоторое очарование. Вы прогуляетесь по старинным улочкам и рассмотрите аутентичную архитектуру, а потом подниметесь на смотровую площадку, где устроим чаепитие с ароматными горными травами, с видами на окрестные горы и ущелья. В завершение вы побываете в селе Галиат — удивительном средневековом архитектурном комплексе. Узнаете, по какому принципу строились дома, чем было знаменито ныне пустующее село, и сможете представить, как размеренно текла здесь жизнь столетия тому назад.

Организационные детали