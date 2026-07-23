Экскурсии по пригородам Владикавказа

Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Представьте мир, где заснеженные вершины соседствуют с альпийскими лугами, а витиеватые горные дороги ведут к секретам древних цивилизаций. Горная Дигория в Владикавказе открывает свои объятия для тех, кто жаждет приключений.
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ждут захватывающие истории о храбрых дигорцах, величественные башни, уникальные архитектурные комплексы и опустевшие села, хранящие дух ушедших эпох.
Под звуки горного ветра вы насладитесь ароматным чаем с видами на великолепные окрестности, открывая для себя мир, полный тайн и красоты
Лучшее время для посещения Горной Дигории - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь комфортная погода, позволяющая насладиться пешими прогулками и живописными видами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой же маршрут может быть сложнее из-за снега и холода, что ограничивает доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Каньон Ахсинта
Мост «Чёртов»
Замок Фрегат
Башня Абисловых
Село Фаснал
Село Камунта
Село Галиат
Описание экскурсии
Врата Дигории
Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории. И первой остановкой станет каньон Ахсинта. Вы узнаете, почему мост над каньоном носит название «Чёртов» и каким образом воины здесь скрывались от врагов. А далее вам предстоит отыскать среди гор настоящий рыцарский замок Фрегат. Вы также посетите расположенное рядом село Задалеск и послушаете истории о легендарной Нане Задалески — спасительнице аланов.
Легендарные башни
Одни из самых красивых построек Дигорского ущелья — это башни. Одна из них — башня Абисловых, к которой вы и отправитесь. Поговорим о ее назначении и специальном расположении, а также о том, каким образом в далекие времена работала система оповещения о приближении врага. К башне вы подъедете на машине или, по желанию, совершите небольшую пешую прогулку.
Удивительное рядом: секреты дигорских сел
Дальше интереснее. Представьте, что в одном из горных сёл электричество и канализация появились ещё до Октябрьской революции. Такое село называется Фаснал. А произошло это потому, что неподалеку нашли месторождения свинцово-цинковых руд и пригласили бельгийцев для постройки горно-обогатительной фабрики. Здесь вы увидите остатки стен предприятия и узнаете в каких целях оно используется в наше время.
Фактурные местечки и дружеское чаепитие
Камунта. Что есть в этом названии? Ранее одно из самых населенных сел Северной Осетии сейчас стоит почти пустое, и в этом есть некоторое очарование. Вы прогуляетесь по старинным улочкам и рассмотрите аутентичную архитектуру, а потом подниметесь на смотровую площадку, где устроим чаепитие с ароматными горными травами, с видами на окрестные горы и ущелья. В завершение вы побываете в селе Галиат — удивительном средневековом архитектурном комплексе. Узнаете, по какому принципу строились дома, чем было знаменито ныне пустующее село, и сможете представить, как размеренно текла здесь жизнь столетия тому назад.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
Обед оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля/апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3315 туристов
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Я опять всей красоты не увидела😁 из-за погоды, но и увиденное очень порадовало. Моим гидом был Сослан. Так как я больше люблю смотреть, чем слушать, это было учтено. Сослан очень грамотно и без перегруза предоставлял информацию, что привело к запоминанию фактов. Было и красиво и интересно, и не скучно, и не нудно. Однозначно рекомендую и обязательно приеду ещё раз
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А
Андрей
Экскурсия с гидом Сергеем по горной Дигории прошла очень интересно и увлекательно. В ходе поездки мы узнали много интересных фактов и историй и получили большое количество приятных эмоций и невероятных по своей красоте видов. Сергей отличный водитель и интересный рассказчик, выдал много интересной информации. Огромное спасибо за чудесную экскурсию!!
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Вера
Олег - очень интересный гид и человек с глубоким внутренним миром, знающий историю, традиции и культуру Северной Осетии, очень любящий свой народ, свою землю, и заражающей этой любовью тех, кому читать дальшеуменьшить
он о ней рассказывает и показывает. При этом он очень деликатен, уважителен и отзывчив. Олег не только познакомил нас с историей и культурой Северной Осетии, но и специально предоставил нам время почувствовать, если можно так выразиться, дух гор, устроив нам пикник прямо в горах, в очень живописном месте. Это стало для нас настоящим сюрпризом и действительно очень важной частью экскурсии, поскольку даже самые интересные рассказы и быстро осмотренные красивые пейзажи, не заменят того восприятия гор, которое можно получить только через личное спокойное пребывание в них в течение хотя бы нескольких часов. И Олег дал нам такую возможность. Спасибо ему за интересную экскурсию и личное неравнодушие!
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Галина
Экскурсия прошла отлично!) Спасибо большое гиду Николаю, замечательный человек! Очень интересно рассказал про Осетию, про обычаи и традиции, увлёк беседой и показал самые вдохновляющие места, красиво фотографировал нас и показал читать дальшеуменьшить
с каких ракурсов лучше снимать видео. С ним не чувствуешь, что ты на «душной» экскурсии:)) Сам маршрут отлично построен, виды захватывающие! Много интересного узнали про историю этих мест. Огромный плюс в том, что не приходилось полтора часа идти в гору, а нас заботливо привозили к самым красивым местам:) Это лучшая экскурсия, на которой я была в Северной Осетии!
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А
Анастасия
Дигория необыкновенна, прекрасна, одновременно величественна и аутентична. Есть ощущение присутствия некой неразгаданной тайны. А вообще, очень наглядная экскурсия, чтобы воочию познакомиться с бытом осетин и всем присущим колоритом, увидеть красоту читать дальшеуменьшить
зелёных гор и заснеженных вершин. На этом маршруте крепость-замок Фрегат, старые бельгийские постройки, полузабытые сёла, напоминающие декорации к фильму. И ещё много интересного, езжайте и узнаете)) Так как наш гид - Янис, уроженец этих мест, я считаю нам повезло особенно. Благодарим за увлекательное путешествие!
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I
Inna
Осетия, спасибо тебе за эти невероятные впечатления!) Спасибо большое гиду Николаю! Прекрасный человек, интересный собеседник и любящий осетин, который рассказал про обычаи и традиции, увлёк беседой про историю и показал читать дальшеуменьшить
вдохновляющие места. Как немаловажный бонус, мы получили прекрасные фотографии и видео, которые Коля профессионально снимал (зная самые красивые ракурсы) и в день экскурсии отдавал нам. От всей нашей команды туристов благодарю представителя команды гидов во Владикавказе Александру и гида Николая за профессионализм и домашний уют!
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