Экскурсии по пригородам Владикавказа

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Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат

Поразиться видами, историей и атмосферой одного из самых труднодоступных уголков Кавказа

Александра
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Александра – представитель гидов
Заснеженные пики, альпийские луга, витиеватые нити горных дорог — все это ждет вас в поездке по самому живописному региону Северной Осетии, неповторимой Горной Дигории.

Вы узнаете о храбрых и воинственных дигорцах, впечатляющих башнях и аутентичных архитектурных комплексах.

Ощутите дух ушедшей старины в опустевших селах и попьете ароматного чаю с потрясающими видами на окрестности.

9500 за экскурсию

Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат

Что вас ожидает

Врата Дигории
Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории. И первой остановкой станет каньон Ахсинта. Вы узнаете, почему мост над каньоном носит название «Чёртов» и каким образом воины здесь скрывались от врагов. А далее вам предстоит отыскать среди гор настоящий рыцарский замок Фрегат. Вы также посетите расположенное рядом село Задалеск и послушаете истории о легендарной Нане Задалески — спасительнице аланов.

Легендарные башни
Одни из самых красивых построек Дигорского ущелья — это башни. Одна из них — башня Абисловых, к которой вы и отправитесь. Поговорим о ее назначении и специальном расположении, а также о том, каким образом в далекие времена работала система оповещения о приближении врага. К башне вы подъедете на машине или, по желанию, совершите небольшую пешую прогулку.

Удивительное рядом: секреты дигорских сел
Дальше интереснее. Представьте, что в одном из горных сёл электричество и канализация появились ещё до Октябрьской революции. Такое село называется Фаснал. А произошло это потому, что неподалеку нашли месторождения свинцово-цинковых руд и пригласили бельгийцев для постройки горно-обогатительной фабрики. Здесь вы увидите остатки стен предприятия и узнаете в каких целях оно используется в наше время.

Фактурные местечки и дружеское чаепитие
Камунта. Что есть в этом названии? Ранее одно из самых населенных сел Северной Осетии сейчас стоит почти пустое, и в этом есть некоторое очарование. Вы прогуляетесь по старинным улочкам и рассмотрите аутентичную архитектуру, а потом подниметесь на смотровую площадку, где устроим чаепитие с ароматными горными травами, с видами на окрестные горы и ущелья. В завершение вы побываете в селе Галиат — удивительном средневековом архитектурном комплексе. Узнаете, по какому принципу строились дома, чем было знаменито ныне пустующее село, и сможете представить, как размеренно текла здесь жизнь столетия тому назад.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
  • Обед оплачивается дополнительно
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
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