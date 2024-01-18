Горная Дигория: полная перезагрузка
Индивидуальная экскурсия во Владикавказе

Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд

Природа Горной Дигории восхищает своей первозданной красотой и многообразием ландшафтов.

Экскурсия из Владикавказа позволит вам насладиться живописными видами каньона Ахсинта, узнать истории древних башен и наскальных крепостей, ощутить дух нартского эпоса в селе Мацута.

Вы увидите, как сочетаются величественные горы и тихие аулы, почувствуете гостеприимство местных жителей, отведаете традиционные осетинские пироги.

Посещение дома-музея Задалески Нана и многочисленных археологических памятников раскроет перед вами богатую культуру и историю края.

Эта экскурсия - идеальный способ для тех, кто хочет уйти от городской суеты и погрузиться в мир природы и древних традиций, а завершится ваше путешествие ужином в уютном ресторане, где каждый сможет найти блюдо по вкусу
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Горная Дигория: полная перезагрузка
Ближайшие даты:
18
янв
19
янв
20
янв
21
янв
22
янв
23
янв
24
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

  • Из Владикавказа мы отправимся через село Чикола вверх по долине реки Урух.
  • Горная Дигория начинается с каньона Ахсинта. Вы посетите теснину со стенами высотой до 80 м и оцените захватывающие пейзажи с моста над бурлящим потоком воды.
  • По пути вы также увидите святилище и памятник всадника в скале — я расскажу об особо почитаемом божестве осетинской мифологии и покровителе путников Уастырджи.
  • Побываем в доме-музее Задалески Нана, где вы услышите историю героического спасения аланских детей во времена нашествия Тамерлана.
  • В селе Мацута вы осмотрите древние менгиры, склеп Сослана — героя нартского эпоса и отведаете осетинские пироги.
  • Сразу же за селом начинается национальный парк «Алания». По заповедной территории проедем в восточную часть Дигорского ущелья, почти дикую, но очень интересную с этнографической точки зрения. На нашем пути встретятся древние аулы:
    Махческ и замок Абисаловых
    Камата и Вакац со сторожевыми башнями
    Фаснал, где хорошо сохранились стены горно-обогатительной фабрики 19 века, памятника горной промышленности
    Камунта, на территории которой находилось поселение кобанской культуры бронзового и железного веков (12-3 вв. до н. э.)
    Галиат, средневековый архитектурный комплекс

Во время путешествия будет много остановок, чтобы насладиться красивыми пейзажами, горным воздухом, сделать красивые фото. В завершение экскурсии я предложу заехать на ужин в уютный ресторан в сердце ущелья, после чего мы вернёмся во Владикавказ.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Kia Soul, я буду за рулём
  • Дополнительные расходы: обед/ужин — 500-1000 руб. с человека, сувениры (в одном из поселений будут магазинчики, где вы сможете купить что-то на память о поездке)
  • Возьмите с собой паспорт и тёплые вещи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеНа весь деньСеверная ОсетияДигорияУщельяПопулярные местаЗадалескФасналКамунтаГалиатКаньон Ахсинта

Похожие туры из Владикавказа

Большое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
По месту проживания
Сегодня
Завтра
20 янв
21 янв
95008 075 за всё до 4 чел.
Северная Осетия по максимуму
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
308 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: история и природа
Исследуйте древние крепости, водопады и монастыри Владикавказа, погрузитесь в уникальную атмосферу Северной Осетии
у места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня
Завтра
19 янв
20 янв
120009 000 за всё до 4 чел.
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
42 отзыва
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Город мертвых Даргавс, Кармадонское ущелье и Суаргомский перевал на автомобильной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
19 янв
20 янв
21 янв
6 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ