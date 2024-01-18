Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд
Природа Горной Дигории восхищает своей первозданной красотой и многообразием ландшафтов.
Экскурсия из Владикавказа позволит вам насладиться живописными видами каньона Ахсинта, узнать истории древних башен и наскальных крепостей, ощутить дух нартского эпоса в селе Мацута.
Вы увидите, как сочетаются величественные горы и тихие аулы, почувствуете гостеприимство местных жителей, отведаете традиционные осетинские пироги.
Посещение дома-музея Задалески Нана и многочисленных археологических памятников раскроет перед вами богатую культуру и историю края.
Эта экскурсия - идеальный способ для тех, кто хочет уйти от городской суеты и погрузиться в мир природы и древних традиций, а завершится ваше путешествие ужином в уютном ресторане, где каждый сможет найти блюдо по вкусу
Экскурсия из Владикавказа позволит вам насладиться живописными видами каньона Ахсинта, узнать истории древних башен и наскальных крепостей, ощутить дух нартского эпоса в селе Мацута.
Вы увидите, как сочетаются величественные горы и тихие аулы, почувствуете гостеприимство местных жителей, отведаете традиционные осетинские пироги.
Посещение дома-музея Задалески Нана и многочисленных археологических памятников раскроет перед вами богатую культуру и историю края.
Эта экскурсия - идеальный способ для тех, кто хочет уйти от городской суеты и погрузиться в мир природы и древних традиций, а завершится ваше путешествие ужином в уютном ресторане, где каждый сможет найти блюдо по вкусу
Ближайшие даты:
18
янв
янв
19
янв
янв
20
янв
янв
21
янв
янв
22
янв
янв
23
янв
янв
24
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Из Владикавказа мы отправимся через село Чикола вверх по долине реки Урух.
- Горная Дигория начинается с каньона Ахсинта. Вы посетите теснину со стенами высотой до 80 м и оцените захватывающие пейзажи с моста над бурлящим потоком воды.
- По пути вы также увидите святилище и памятник всадника в скале — я расскажу об особо почитаемом божестве осетинской мифологии и покровителе путников Уастырджи.
- Побываем в доме-музее Задалески Нана, где вы услышите историю героического спасения аланских детей во времена нашествия Тамерлана.
- В селе Мацута вы осмотрите древние менгиры, склеп Сослана — героя нартского эпоса и отведаете осетинские пироги.
- Сразу же за селом начинается национальный парк «Алания». По заповедной территории проедем в восточную часть Дигорского ущелья, почти дикую, но очень интересную с этнографической точки зрения. На нашем пути встретятся древние аулы:
— Махческ и замок Абисаловых
— Камата и Вакац со сторожевыми башнями
— Фаснал, где хорошо сохранились стены горно-обогатительной фабрики 19 века, памятника горной промышленности
— Камунта, на территории которой находилось поселение кобанской культуры бронзового и железного веков (12-3 вв. до н. э.)
— Галиат, средневековый архитектурный комплекс
Во время путешествия будет много остановок, чтобы насладиться красивыми пейзажами, горным воздухом, сделать красивые фото. В завершение экскурсии я предложу заехать на ужин в уютный ресторан в сердце ущелья, после чего мы вернёмся во Владикавказ.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Soul, я буду за рулём
- Дополнительные расходы: обед/ужин — 500-1000 руб. с человека, сувениры (в одном из поселений будут магазинчики, где вы сможете купить что-то на память о поездке)
- Возьмите с собой паспорт и тёплые вещи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Луиза — ваш гид во Владикавказе
Меня зовут Луиза. Я родилась и выросла в Осетии. Более 20 лет госслужбы, очень люблю путешествовать, объездила весь Северный Кавказ, предпочитаю малоизвестные, самые интересные маршруты. Лучшим отдыхом считаю свидания с природой в хорошей компании. Красоты горных пейзажей, чистый воздух, застывшая история средневековых аулов — всё это заряжает энергией, придаёт сил. Мне нравится быть проводником в этот волшебный мир.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа
Похожие туры из Владикавказа
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
По месту проживания
Сегодня
Завтра
20 янв
21 янв
95008 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: история и природа
Исследуйте древние крепости, водопады и монастыри Владикавказа, погрузитесь в уникальную атмосферу Северной Осетии
у места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня
Завтра
19 янв
20 янв
120009 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Город мертвых Даргавс, Кармадонское ущелье и Суаргомский перевал на автомобильной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
19 янв
20 янв
21 янв
6 500₽ за всё до 4 чел.