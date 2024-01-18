Природа Горной Дигории восхищает своей первозданной красотой и многообразием ландшафтов.



Экскурсия из Владикавказа позволит вам насладиться живописными видами каньона Ахсинта, узнать истории древних башен и наскальных крепостей, ощутить дух нартского эпоса в селе Мацута.



Вы увидите, как сочетаются величественные горы и тихие аулы, почувствуете гостеприимство местных жителей, отведаете традиционные осетинские пироги.



Посещение дома-музея Задалески Нана и многочисленных археологических памятников раскроет перед вами богатую культуру и историю края.



Эта экскурсия - идеальный способ для тех, кто хочет уйти от городской суеты и погрузиться в мир природы и древних традиций, а завершится ваше путешествие ужином в уютном ресторане, где каждый сможет найти блюдо по вкусу