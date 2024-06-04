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🚌 На автобусе Групповая 10 часов 26 отзывов Горная Дигория: путешествие из Владикавказа Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии Начало: В центре города 2 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 62 отзыва Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце Начало: У вашего отеля/апартаментов 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 25 отзывов Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас Начало: у места вашего проживания 19 850 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами 12 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Природа и старинные селения Горной Дигории Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья 16 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Нетронутая красота горной Дигории Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день Начало: По договорённости с гидом 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Горная Дигория: полная перезагрузка - экскурсия из Владикавказа Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд Начало: В вашем отеле 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Тайны Дигорского ущелья Средневековые интриги, следы разных цивилизаций, уникальные сооружения и потрясающие виды Начало: на проспекте Коста 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 10 часов 167 отзывов «Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции Начало: Место вашего проживания во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00 3 950 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Горная Дигория - место где остановилось время Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Таинственная Дигория Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00 11 800 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию Начало: У вашего отеля Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Дигорское ущелье Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель Расписание: Ежедневно в 09:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Кавказская Швейцария Начало: Владикавказ, место пребывания туристов 14 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Сокровища Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид Начало: Владикавказ, место проживания туристов Расписание: Ежедневно в 09:00 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Путешествие в Горную Дигорию Начало: Место проживание туристов 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта Отправиться в захватывающее путешествие по одному из красивейших ущелий Северной Осетии Начало: Во Владикавказе 18 000 ₽ за всё до 4 чел.