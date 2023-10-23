Это удивительное приключение вы не забудете никогда! Заезды по средам: еженедельно с 10.04 по 30.10.2024.
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Программа тура по дням
Прибытие. Бархан Сарыкум, обзорная экскурсия по Махачкале
- 13:15 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
- 13:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 14:00 из аэропорта.
Программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале(за день: 170 км., 6 часов).
Обзорная экскурсия по Махачкале—город-порт, молодая столица.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш
Завтрак в 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Километраж за день: 330 км., продолжительность 10 часов.
Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
Завтрак в07:30.
Начало программы дня 08:00:переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.
Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - переезд в Грозный
Завтрак в 07:00.
Начало программы дня 07:30:переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.
Обед (вкл. в стоимость).
15:00 Групповой трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30 (130 км, время в пути 3 часа).
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Километраж за день: 280 км., продолжительность 8-9 часов.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Грозный
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть Гордость мусульман, Шали.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Километраж за день: 235 км., продолжительность 9 часов.
Грозный, Владикавказ
08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
12:00 Переезд во Владикавказ (120 км, время в пути 2 часа).
Размещение в гостиницах.
Обед (вкл. в стоимость).
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Километраж за день: 120 км.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье—Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Алагирское ущелье - Цей / Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):
- Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа: (8-9 часов, 180 км).
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
- Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет
Начало 08:30.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Размещение в отелях поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.
Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.
Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир». Переезд в Минеральные Воды, отъезд
09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Минеральные Воды (187 км).
Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед — самостоятельно (доп. плата).
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Километраж за день: 187 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение по маршруту
|Период действия цены/ даты заезда
Dbl
2-местный
Twin
2-местный
Single
1-местный
Triple*
3-местный
DBL+СH
2вз+1реб
|Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — Планета Люкс 3* — Туркомплекс
|07.04.2024-01.06.2024
|131900
|131900
|86400
|191400
|183500
|02.06.2024-29.06.2024
|137000
|137000
|91600
|198500
|190700
|30.06.2024-31.08.2024
|141500
|141500
|95900
|201800
|193300
|01.09.2024-28.09.2024
|137000
|137000
|91600
|198500
|190700
|29.09.2024-30.11.2024
|131900
|131900
|86400
|191400
|183500
|Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — гост. Владикавказ 3* (комфорт) — Туркомплекс
|07.04.2024-01.06.2024
|137000
|137000
|94500
|200000
|192000
|02.06.2024-29.06.2024
|142000
|142000
|99700
|208000
|199000
|30.06.2024-31.08.2024
|146700
|146700
|104000
|211000
|202000
|01.09.2024-28.09.2024
|142000
|142000
|99700
|208000
|199000
|29.09.2024-30.11.2024
|137000
|137000
|94500
|200000
|192000
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Гостиница «Беркат»
Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Владикавказ 3
Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.
Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.
Туркомплекс
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура
- Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 7 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно из г. Минеральные Воды
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
- Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье — 500 руб.
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау — ст. Мир — 1 800 руб.
- Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый — 2 200 руб. ребенок до 16 лет — 1 800 руб. детское меню, до 8 лет — 800 руб.
- Взрослый — 2 200 руб.
- Ребенок до 16 лет — 1 800 руб.
- Детское меню, до 8 лет — 800 руб
- Место начала и завершения?
- г. Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- В туре нужны защитные средства/спреи от насекомых?
Всегда необходимо иметь с собой мазь от загара и при необходимости спреи от насекомых
- Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
- Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
- На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
- Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.
- Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» и Приэльбрусье может быть группа до 40 чел.
- Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
- Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
- Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?
Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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