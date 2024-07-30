Экскурсионные туры на 10 дней по Владикавказу

Найдено 3 тура в категории «Туры на 10 дней» во Владикавказе, цены от 65 950 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кавказ на максимум. Путешествие от Адыгеи до Дагестана
10 дней
Кавказ на максимум. Путешествие от Адыгеи до Дагестана
Начало: Г. Минеральные Воды
19 сен в 10:00
17 окт в 10:00
73 500 за человека
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
На автобусе
3 отзыва
10 дней
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: Г. Махачкала
Сегодня в 10:00
18 авг в 10:00
от 65 950 за человека
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
На автобусе
3 отзыва
10 дней
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Начало: Г. Махачкала
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 65 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
    Мы с мужем приехали посмотреть Кавказ по путёвке с 21.07-30.07 2024г. Хотим выразить благодарность экскурсоводу Андрею по Кабардино- Балкарии. Очень
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    эрудированный, спокойный, доброжелательный. Опекал и переживал за нас на протяжении всего пути, подсказывал: где поесть, что купить, что попробовать, где остановиться. Долгие переезды по локациям мы не заметили, потому, что он интерессно рассказывал, очень подробно подходил к каждому объекту, доходчиво отвечал на наши вопросы. Повезёт тем, кто попадёт в его группу. Он гостеприимно приглашает приехать вновь и отмечает сколько интересных мест мы ещё не увидели. Он работает на будущее. Видно, что он любит свою работу.

  • Ю
    Юлия
    22 июля 2024
    Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
    Очень хочется рассказать о своем впечатлении после 10дневного тура по Кавказу. Только вернулась 19 июля 2024 Взяла тур наверное самый большой
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    " Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду" Очень довольна этим путешествием, такие места, такая красота!!! Очень рекомендую тем кто готов на 10 дней активного отдыха! Но лучше конечно делить на 2 чтоб более спокойный получался отдых, в некоторые дни слишком насыщенно и тяжело в жару при 40 градусах Больше всего впечатлил конечно Дагестан и Эльбрус. К горам, природе, гидам вопросов и претензий нет абсолютно.

    Очень хочется рассказать о своем впечатлении после 10дневного тура по Кавказу. Только вернулась 19 июля 2024Очень хочется рассказать о своем впечатлении после 10дневного тура по Кавказу. Только вернулась 19 июля 2024Очень хочется рассказать о своем впечатлении после 10дневного тура по Кавказу. Только вернулась 19 июля 2024Очень хочется рассказать о своем впечатлении после 10дневного тура по Кавказу. Только вернулась 19 июля 2024
  • О
    Ольга
    18 июля 2024
    Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
    Добрый день! Спасибо за тур! Всё было чётко организовано, интересная программа, гостиницы отличные, питание понравилось. Единственная претензия к гиду в Дагестане Гамзату. Излишне религиозен, агрессивен. Остальные гиды все молодцы! Узнали много нового. В дальнейшем буду обращаться в вашу фирму для будущих путешествий.
  • О
    Ольга
    23 октября 2023
    Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
    Путешествие наше прошло замечательно! Организация тура - на пять с плюсом! Продлили себе золотую осень, столько солнца, прекрасных гор +
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    кавказское гостеприимство! Спасибо огромное Вам за такое предложение, за ответы на возникшие до поездки вопросы. С уважением, Ольга и Екатерина. Всё было супер! ☀️🌺👍

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2023
    Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
    Тур за короткий позволяет познакомиться с природой, культурой и обычаями народов Кавказа. Очень насыщенный, динамичный, разнообразный. Очень порадовал прием в
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    Дагестане и Чеченской Республике, отдельное спасибо нашим гидам Амине и Шамхану, а также водителю Камилю в Дагестане. Любые вопросы, проблемы, просьбы они старались решить, чтобы сделать отдых максимально комфортным и запоминающимся. На каждой локации хотелось бы задержаться подольше, но не всегда это удавалось.

  • Г
    Гульназ
    11 августа 2023
    Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
    Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:) вставали иногда в 4 утра, чтобы встретить рассвет в море на сапах. На след год рассматриваем ваши предложения в Мурманск, Арктику
    Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Туры на 10 дней»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кавказ на максимум. Путешествие от Адыгеи до Дагестана
  2. Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
  3. Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Эльбрус
  8. Аланский монастырь
  9. Сказский ледник
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 3 тура от 65 950 до 73 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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