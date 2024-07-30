10 дней
Кавказ на максимум. Путешествие от Адыгеи до Дагестана
Начало: Г. Минеральные Воды
19 сен в 10:00
17 окт в 10:00
73 500₽ за человека
10 дней
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: Г. Махачкала
Сегодня в 10:00
18 авг в 10:00
от 65 950₽ за человека
10 дней
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Начало: Г. Махачкала
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 65 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена30 июля 2024Мы с мужем приехали посмотреть Кавказ по путёвке с 21.07-30.07 2024г. Хотим выразить благодарность экскурсоводу Андрею по Кабардино- Балкарии. Очень
- ЮЮлия22 июля 2024Очень хочется рассказать о своем впечатлении после 10дневного тура по Кавказу. Только вернулась 19 июля 2024 Взяла тур наверное самый большой
- ООльга18 июля 2024Добрый день! Спасибо за тур! Всё было чётко организовано, интересная программа, гостиницы отличные, питание понравилось. Единственная претензия к гиду в Дагестане Гамзату. Излишне религиозен, агрессивен. Остальные гиды все молодцы! Узнали много нового. В дальнейшем буду обращаться в вашу фирму для будущих путешествий.
- ООльга23 октября 2023Путешествие наше прошло замечательно! Организация тура - на пять с плюсом! Продлили себе золотую осень, столько солнца, прекрасных гор +
- ННаталья25 сентября 2023Тур за короткий позволяет познакомиться с природой, культурой и обычаями народов Кавказа. Очень насыщенный, динамичный, разнообразный. Очень порадовал прием в
- ГГульназ11 августа 2023Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:) вставали иногда в 4 утра, чтобы встретить рассвет в море на сапах. На след год рассматриваем ваши предложения в Мурманск, Арктику
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Туры на 10 дней»
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