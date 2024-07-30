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эрудированный, спокойный, доброжелательный. Опекал и переживал за нас на протяжении всего пути, подсказывал: где поесть, что купить, что попробовать, где остановиться. Долгие переезды по локациям мы не заметили, потому, что он интерессно рассказывал, очень подробно подходил к каждому объекту, доходчиво отвечал на наши вопросы. Повезёт тем, кто попадёт в его группу. Он гостеприимно приглашает приехать вновь и отмечает сколько интересных мест мы ещё не увидели. Он работает на будущее. Видно, что он любит свою работу.