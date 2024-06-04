Семейные развлекательные туры Владикавказа

Найдено 104 тура в категории «Можно с детьми» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
49 900 за человека
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
44 900 за человека
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999 за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
38 900 за человека
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
7 июля в 08:00
28 июля в 08:00
59 700 за человека
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Исследовать высокогорные селения, насладиться горными пейзажами и покачаться на качелях над обрывом
Начало: Владикавказ, 9:30. Заберём вас по адресу проживани...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
35 000 за человека
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865 за человека
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
9 отзывов
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000 за человека
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Начало: Владикавказ, 13:00
22 июня в 08:00
57 000 за человека
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000 за человека
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
Башни Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Башни Ингушетии
Начало: г. Назрань
2 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 за человека
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Начало: г. Владикавказ
23 июня в 10:00
13 июля в 10:00
39 000 за человека
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 5665054 951 за человека
Кавказская мозаика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 3724036 123 за человека
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 75 000 за человека
Загадочная Осетия
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Загадочная Осетия
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 2592525 148 за человека
Кавказ стал ближе
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказ стал ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 4310041 807 за человека
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 58 000 за человека
Осетия стала ближе
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осетия стала ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 3802536 885 за человека
От бурного Терека до седого Каспия
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
От бурного Терека до седого Каспия
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
12 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 6500063 050 за человека
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 47 000 за человека
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 129 000 за человека
Встречи с чудесами Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Встречи с чудесами Кавказа
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 300 за человека
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 46 050 за человека
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Начало: г. Пятигорск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 24 600 за человека
Экспресс Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экспресс Кавказ
Начало: г. Владикавказ
11 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 34 000 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 97 800 за человека
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 18 450 за человека
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 950 за человека
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290 за человека
Легенды горцев. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 20 250 за человека
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100 за человека
Средь гор высоких и могучих
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700 за человека
Выходные в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные в Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 18 450 за человека
Краски Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 550 за человека
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 500 за человека
Больше, чем путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400 за человека
К гордым красотам Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300 за человека
Кавказ - погружение в историю и традиции
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Кавказ стал ближе
    Очень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньше.
    Очень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньше
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Зимние выходные в Осетии
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
    читать дальше

    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • В
    Воронова
    31 мая 2024
    Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
    Путешествие было хорошо продуманно и организованно. Спасибо Вам за это!!! Очень познавательный и насыщенный экскурсиями тур. С нами были дети
    читать дальше

    13 и 14 лет, всем очень понравилось. Ездим с Большой Страной уже не в первые, все туры грамотно скомпонованы. Посмотрели все основные достопримечательности Северной Осетии и Ингушетии. Автобусы комфортные, гиды интересные! Рекомендую данный тур.

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Зимние выходные в Осетии
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Новогодние чудеса Кавказа
    Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Вкусная Осетия. Гастрономический тур
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Вкусная Осетия. Гастрономический тур
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Вкусная Осетия. Гастрономический тур
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • А
    Аделя
    15 мая 2024
    Кавказ стал ближе
    Впервые побывали на Северном Кавказе. Остались от него и от тура положительные эмоции, хотя и погода не всегда благоприятствовала. Один
    читать дальше

    недостаток все-таки позволю себе выделить (недостаток для меня, для остальных, может, и нет): для меня было мало «пешей» части, хотелось бы побольше таких возможностей, как эко-тропа к Ляжгинскому водопаду в Горной Ингушетии, только ехать в автобусе устается. Очень понравились места, куда нас водили на обед в Грозном (Жижиг), Фиагдонском ущелье (Долина солнца, вроде), очень понравился Аланский вечер! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Релакс в горах Северной Осетии
  2. Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
  3. Северная Осетия и Чечня за 4 дня
  4. Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
  5. Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
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