С высоты птичьего полета увидите тонкий ручеек реки Сулак, петляющий по дну каньона, скалы-великаны, лежащие у ваших ног, и, возможно, пролетающих рядом орлов.
На борту катера вы совершите небольшую прогулку по Чиркейскому водохранилищу и отправитесь на этно-гастрономическое шоу, где вас ждет выступление народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов республики Северная Осетия.
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Программа тура по дням
Заселение в отель, экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, Центр развития народных Художественных промыслов.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Путешествие в Джейрахский район, Ингушетия
В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в республику Ингушетия, Джейрахский район.
Вы посетите: Ассинское ущелье, Таргимскую котловину — древнюю колыбель Ингушского народа, побываете в средневековом городе Эгикал — самый крупный в горной Ингушетии, расположен на южной стороне горы Цей-Лоам в Таргимской котловине.
Далее Тхаба-Ерды (VIII–XII вв.) — один из древнейших христианских храмов на территории России.
Далее Цей-Лоамский перевал.
Обед в ресторане «Легенды гор» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Дополнительно Вам будет предложена пешая прогулка к Ляжгинскому водопаду (эко тропа 3 км. по желанию).
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, въезд на территории Эко зоны, обед в кафе.
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (доп. плата).
Путешествие в г. Грозный
В 9:00 после завтрака, вы отправитесь в г. Грозный, где состоится обзорная пешеходная экскурсия.
Экскурсия включает посещение Церкви Архангела Михаила, смотровой площадки на высотном здании комплекса"Грозный-Сити", посещение красивейшего цветочного парка, мечети "Сердце Чечни".
После посещения Мечети мы совершим пешую прогулку по бульвару им. Эсамбаева.
Пешком мы дойдем еще до одного исторического объекта, под названием «Барский Дом».
Далее посещение Мемориального комплекса им. А. Кадырова.
15:00 Обед в кафе «ЖиЖиг Галнаш» г. Грозный (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сулакский каньон
В 06:00 (ранний завтрак), вы отправитель в республику Дагестан, на Сулакский каньон.
Это самое популярное место в Дагестане.
Со смотровой площадки на вершине горы в с. Дубки, во всей красе предстанет перед вами самый глубокий каньон Европы.
С высоты птичьего полета мы увидим тонкий ручеек реки Сулак, петляющий по дну каньона, скалы-великаны, лежащие у наших ног, и, возможно, пролетающих рядом орлов.
На борту катера, мы совершим небольшую прогулку по Чиркейскому водохранилищу.
Далее мы отправимся в пещерный комплекс «Нокхъо», прогуляемся по знаменитому висячему мосту, а особо отважных ждет прыжок на аттракционе зиплайн (оплата аттракционов за свой счет).
Обед будет проходить в местном ресторанном комплексе Глав Рыба на форелевом хозяйстве, национальная кухня.
К ужину вся группа вернется в отель.
Ориентировочное время прибытия в отель 21:00.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение смотровой площадки в с. Дубки, катание на катерах, посещение пещерного комплекса «Нокхъо», обед в местном ресторанном комплексе Глав Рыба.
Ориентировочное время прибытия 21:00.
Ужин (доп. плата).
Экскурсия в Кабардино-Балкарскую республику
В 8:00, после завтрака вы отправитель на интереснейшую экскурсионную программу в Кабардино-Балкарскую республику.
Первым делом вы посетите величественный комплекс Чегемских водопадов (водопад «Адай Су»), прогуляетесь по всему Чегемскому каньону, зрелищный в любое время года.
13:00 Обед в местном ресторанчике – национальная кухня.
Далее горное село Эль Тюбю, Вы познакомитесь с удивительной и трагической историей села.
Посетите Башню Малкаруковых.
Увидите, как живут в горах балкарцы.
А неподалеку посетите «Город Мертвых» — средневековые некрополи с родовыми башнями, где узнаете о предполагаемых версиях их назначений и легендах, сделавших из этого места сенсацию.
Далее вы совершите небольшой пеший переход к разрушенной Греческой лестнице (100 шагов), которая ведет к Арт объекту посвященному великому поэту Кайсыну Кулиеву.
К ужину вы вернетесь в отель.
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, посещение Чегемского каньона, Чегемских водопадов, Башня Малкаруковых, с. Эль Тюбю, экскурсия по городу мертвых, 100 шагов к Кайсыну Кулиеву.
Ориентировочное время прибытия 19:00.
Ужин (доп. плата).
Программа может быть изменена по желанию туроператора в зависимости от природных условий.
Экскурсия "Три ущелья Осетии" и "Аланский вечер"
В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения (заезд в с. Цимити).
Мы посетим Кадаргаванский каньон — уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке.
Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
13:30 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».
Далее переезд в Даргавскую котловину.
"Осетинская Долина Фараонов" — Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".
По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.
Покой "Осетинской долины Фараонов" охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.
По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью, Арт объект Осетинская буква «А».
Вы увидите Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
К 19:00 вы отправитесь в ресторан «Торне» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, выступление народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов Республики Северная Осетия — Алания.
Ведущий и алкогольные напитки включены.
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».
Прибытие в отель около 23:00.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт/ ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 3*
|Комфорт
|117 556
|117 556
|73 178
|168 534
|168 534
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
|105 556
|105 556
|59 378
|159 534
|159 534
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
|111 556
|111 556
|64 598
|159 534
|159 534
|по запросу
|Шведский стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Гранд Отель "Александровский"
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия Отель 3*
|Стандарт
|101 356
|101 356
|58 778
|150 534
|150 534
|по запросу
|Шведский стол
|*Цена указанна за двух человек при двухместном размещении
|**Цена указанна за человека при одноместном размещении
|***Цена указанна за трех человек при трехместном размещении
Варианты проживания
Гостиница Владикавказ 3
Гостиница «Владикавказ» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице «Владикавказ Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
DoubleTree by Hilton 4
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Гранд Отель «Александровский»
Этот отель находится во Владикавказе, в 7 минутах ходьбы от здания городской администрации. К вашим услугам номера с бесплатным Wi-Fi, спа-центр и ресторан, где подают блюда молекулярной кухни.
Интерьеры всех номеров гранд-отеля "Александровский" элегантно оформлены в старинном стиле. В каждом номере есть кондиционер и телевизор с плоским экраном. В ванных комнатах для гостей приготовлены халаты и тапочки.
Ресторан гранд-отеля "Александровский" оформлен в бежевых и золотистых тонах и специализируется на традиционных блюдах русской кухни. В лобби-баре можно отдохнуть и заказать напитки.
Гости могут расслабиться в паровой бане или заказать массажные процедуры. Кроме того, в отеле есть хаммам.
Гранд-отель "Александровский" находится в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Владикавказа. Поездка до аэропорта Владикавказа занимает 40 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Вход в пещерный комплекс «Нохъо»
- Катание на катере на Чиркейском водохранилище
- Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Трансфер к месту встречи группы и трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
- Вход и катание на атракционе зиплайн на Сулакском каньоне - 500 руб. /чел
- Оплата аттракционов в комплексе «Нокхъо»
- Питание: ужины
- Экскурсии, входные билеты на объекты не включенные в программу тура
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кроссовки/удобная обувь;
- зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Информация для иностранных граждан
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности). В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.
Сколько человек будет в заезде?
Трансфер: Ингушетия, Сулакский каньон, Грозный, Верхняя Балкария — передвигаемся на больших, комфортных 29,35,50 местных автобусах «Хайгер».
Северная Осетия «Три ущелья» — передвигаемся на 18 местных Mercedec-Benz Sprinter.
Количество человек в группе с гидом — 20.
Общее количество человек в заезде не ограничено.
В программе нет ограничений по кол-ву туристов в конкретной дате, наполняемость происходит до последнего дня перед заездом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Каждый день тура будет максимально насыщен, к сожалению многие республики невозможно проехать за весь день, но за время тура у вас сложится понимание какой регион вам понравился больше и куда бы вы хотели приехать еще раз на более длительное время.
ОТЕЛЬ:
Я проживала в отеле "Камелия", т. к. это был самый бюджетный вариант и меня вполне устраивал. Номер чистый, просторный. Я была одна и оплатила двухместный номер. Кровать была большая, просторная, двуспальная. Обслуживающий персонал был приятный. На завтрак выбора не полагалось, давали всегда одно блюдо (в других отелях есть шведский стол). Также, если посмотреть отель на карте, то он находится далеко от центра, а в данном туре у вас почти каждый вечер будет возможность прогуляться по городу, так что придется обратно добираться либо на такси (достаточно бюджетное), либо на трамвае (пешком около 40 минут).
1 ДЕНЬ (Владикавказ):
Прогулялись с приятным гидом по городу, пообедали в одном из лучших ресторанов, сходили в музей (в музее было немного скучновато), вечером осталось свободное время, была возможность сходить в ресторан. Я рекомендую следующие рестораны: Мангал, Чебуреки решают, Вершина 5033. Обязательно попробуйте осетинское пиво, осетинские пироги, дзыкку (сыр в масле), балджын (вишневый пирог), хачапури по-аджарски. (Фото 1)
2 ДЕНЬ (Ингушетия):
Прекрасная экскурсия, красивые виды. Поднимались на древние башни, шли в гору к водопаду (хорошее кардио). (Фото 2,3)
3 ДЕНЬ (Чечня, г. Грозный): Красивый город, но мне показалось, что хватит одного дня, чтобы там все посмотреть. Здесь были минусы:
1. Вечернего грозного в экскурсии не предусмотрено. Как мы не просили, нас увезли в 4 часа дня обратно во Владикавказ.
2. Не повезло с гидом. Быстро провела нас по разным достопримечательностям, очень мало дала свободного времени, мало были у мечети, не было особо возможности погулять и по фотографироваться. Хотела закончить вообще в 3 часа дня, но мы прочитали брошюру и сказали, что она еще не все нам показала. В общем экскурсия не особо задалась, но грозный красивый. Рекомендую ехать в юбке ниже колен и взять с собой платок. (Фото 4,5,6)
4 ДЕНЬ (Дагестан): Ну тут испортили все, что могли))) Водитель ехал в Дагестан впервые (обещали исправить этот момент и в следующих группах такого не будет). Туда мы добирались около 6 часов, из всего этого гид рассказывала от силы 1,5 часа и то не про Дагестан, а в основном про Расула Гамзатова. Сбила водителя с пути, не знала где находятся смотровые площадки, показала только одну. НО! Из плюсов: обед в ГлавРыбе! Там находится форелевое хозяйство и рыба была шикарной. На лодочках классно покатали. В общем поездка была подпорчена, но я поняла, что в Дагестан приезжать на один день мало. Надо минимум 5!!! (Фото 7)
5 ДЕНЬ (Кабардино-Балкария): Красиво, горно, много носков, много всего из шерсти. Можно закупиться на рынке по более-менее хорошим ценам. Рекомендую закупаться сувенирами именно здесь, а не в другие дни, т. к. в Дагестане и еще где-то цены выше. (Фото 8)
6 ДЕНЬ (Осетия + Аланский вечер): тут организаторы тоже слукавили. В брошюре написано, что на Аланский вечер заберут в районе 7 вечера и привезут в отель в 11. В итоге забрали в 7, и привезли в 9. Объяснили разницу во времени тем, что летом ресторан за пределами Владикавказа, а осенью (когда мы как раз были) он находится в городе и ехать до него не так далеко. Вечер был интересный, кормили вкусно. (Фото 9)
В целом, Кавказ такое место, которое невозможно испортить и поездка была классной. Уже три недели вспоминаю ее только с положительной стороны и я рада, что поехала в этот тур. Наверное, в качестве ознакомления с большим количеством республик, я вам все таки его порекомендую. Впечатления от поездки будут с вами еще долгое время.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые обстоятельства омрачили ваше впечатление о туре.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсии в туре, также передадим информацию по работе гидов и водителя. Проведем работу.
Мы надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!