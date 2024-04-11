Этот отзыв содержит как положительные, так и отрицательные моменты.



ОТЕЛЬ:

Я проживала в отеле "Камелия", т. к. это был самый бюджетный вариант и меня вполне устраивал. Номер чистый, просторный. Я была одна и оплатила двухместный номер. Кровать была большая, просторная, двуспальная. Обслуживающий персонал был приятный. На завтрак выбора не полагалось, давали всегда одно блюдо (в других отелях есть шведский стол). Также, если посмотреть отель на карте, то он находится далеко от центра, а в данном туре у вас почти каждый вечер будет возможность прогуляться по городу, так что придется обратно добираться либо на такси (достаточно бюджетное), либо на трамвае (пешком около 40 минут).



1 ДЕНЬ (Владикавказ):

Прогулялись с приятным гидом по городу, пообедали в одном из лучших ресторанов, сходили в музей (в музее было немного скучновато), вечером осталось свободное время, была возможность сходить в ресторан. Я рекомендую следующие рестораны: Мангал, Чебуреки решают, Вершина 5033. Обязательно попробуйте осетинское пиво, осетинские пироги, дзыкку (сыр в масле), балджын (вишневый пирог), хачапури по-аджарски. (Фото 1)



2 ДЕНЬ (Ингушетия):

Прекрасная экскурсия, красивые виды. Поднимались на древние башни, шли в гору к водопаду (хорошее кардио). (Фото 2,3)



3 ДЕНЬ (Чечня, г. Грозный): Красивый город, но мне показалось, что хватит одного дня, чтобы там все посмотреть. Здесь были минусы:

1. Вечернего грозного в экскурсии не предусмотрено. Как мы не просили, нас увезли в 4 часа дня обратно во Владикавказ.

2. Не повезло с гидом. Быстро провела нас по разным достопримечательностям, очень мало дала свободного времени, мало были у мечети, не было особо возможности погулять и по фотографироваться. Хотела закончить вообще в 3 часа дня, но мы прочитали брошюру и сказали, что она еще не все нам показала. В общем экскурсия не особо задалась, но грозный красивый. Рекомендую ехать в юбке ниже колен и взять с собой платок. (Фото 4,5,6)



4 ДЕНЬ (Дагестан): Ну тут испортили все, что могли))) Водитель ехал в Дагестан впервые (обещали исправить этот момент и в следующих группах такого не будет). Туда мы добирались около 6 часов, из всего этого гид рассказывала от силы 1,5 часа и то не про Дагестан, а в основном про Расула Гамзатова. Сбила водителя с пути, не знала где находятся смотровые площадки, показала только одну. НО! Из плюсов: обед в ГлавРыбе! Там находится форелевое хозяйство и рыба была шикарной. На лодочках классно покатали. В общем поездка была подпорчена, но я поняла, что в Дагестан приезжать на один день мало. Надо минимум 5!!! (Фото 7)



5 ДЕНЬ (Кабардино-Балкария): Красиво, горно, много носков, много всего из шерсти. Можно закупиться на рынке по более-менее хорошим ценам. Рекомендую закупаться сувенирами именно здесь, а не в другие дни, т. к. в Дагестане и еще где-то цены выше. (Фото 8)



6 ДЕНЬ (Осетия + Аланский вечер): тут организаторы тоже слукавили. В брошюре написано, что на Аланский вечер заберут в районе 7 вечера и привезут в отель в 11. В итоге забрали в 7, и привезли в 9. Объяснили разницу во времени тем, что летом ресторан за пределами Владикавказа, а осенью (когда мы как раз были) он находится в городе и ехать до него не так далеко. Вечер был интересный, кормили вкусно. (Фото 9)



В целом, Кавказ такое место, которое невозможно испортить и поездка была классной. Уже три недели вспоминаю ее только с положительной стороны и я рада, что поехала в этот тур. Наверное, в качестве ознакомления с большим количеством республик, я вам все таки его порекомендую. Впечатления от поездки будут с вами еще долгое время.