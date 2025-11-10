Владикавказ запомнится вам живописными видами, купеческими домами и старинными трамваями.
Вы погуляете по пешеходному Проспекту Мира и по уютной набережной, увидите осетинский храм, мечеть и армянскую церковь. Я расскажу о прошлом и настоящем города, его знаменитых жителях и гостях.
Описание экскурсииВладикавказ сквозь столетия Мы пройдем по историческому центру города, рассматривая самые интересные старинные дома. Вы увидите бывшую гостиницу «Париж», первый кинотеатр, Русский театр, особняк купца Андреева и Общество взаимного кредита. Заглянете в центральный парк им. Коста Хетагурова, отыщете памятник Городовому и услышите историю Табачной фабрики Вахтангова, ныне превращенной в краеведческий музей. Храмы, ремесла и великие люди Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя. Расскажу, как во Владикавказе сосуществуют разные религии и этнические группы. А еще вы узнаете, каким наш город увидел Пушкин, какую роль Северная Осетия сыграла в жизни Булгакова и кто такой Исса Плиев.
Сборная групповая экскурсия проводится по средам и субботам в 11.00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Дзаугу Бугудову
- Армянскую церковь
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы
- Дом Евгения Вахтангова
- Табачную фабрику Вахтангова
- Особняк Бориса Оганова
- Памятник Городовому
- Русский театр
- Гостиницу «Париж»
- Первый кинотеатр
- Особняк купца Андреева
- Общество взаимного кредита
- Центральный парк им. Коста Хетагурова
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Штыба, г. Владикавказ
Завершение: Ул. Коцоева, 75
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
