Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Владикавказ запомнится вам живописными видами, купеческими домами и старинными трамваями.



Вы погуляете по пешеходному Проспекту Мира и по уютной набережной, увидите осетинский храм, мечеть и армянскую церковь. Я расскажу о прошлом и настоящем города, его знаменитых жителях и гостях.

Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком Когда Сборная групповая экскурсия проводится по средам и субботам в 11.00 1500 ₽ за человека

Описание экскурсии Владикавказ сквозь столетия Мы пройдем по историческому центру города, рассматривая самые интересные старинные дома. Вы увидите бывшую гостиницу «Париж», первый кинотеатр, Русский театр, особняк купца Андреева и Общество взаимного кредита. Заглянете в центральный парк им. Коста Хетагурова, отыщете памятник Городовому и услышите историю Табачной фабрики Вахтангова, ныне превращенной в краеведческий музей. Храмы, ремесла и великие люди Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя. Расскажу, как во Владикавказе сосуществуют разные религии и этнические группы. А еще вы узнаете, каким наш город увидел Пушкин, какую роль Северная Осетия сыграла в жизни Булгакова и кто такой Исса Плиев.

