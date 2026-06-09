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Здравствуй, Владикавказ

Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Владикавказ оживает в нашей экскурсии «Здравствуй, Владикавказ».

Путешествие начнется с проспекта Мира, где вы ощутите дух города, пройдете по уютной набережной, взглянете на осетинский храм и армянскую церковь.

Я поделюсь рассказами о
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прошлом и настоящем Владикавказа, его знаменитых жителях и гостях, таких как Пушкин и Булгаков.

Мы исследуем исторический центр, увидим знаковые здания и монументы, а также посетим центр Промыслов, где вы сможете прикоснуться к местному искусству и ремеслам. Эта экскурсия - настоящее погружение в культуру и историю Владикавказа

5
43 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические здания
  • 🎭 Культурное наследие
  • ⛪ Разнообразие религий
  • 📜 Интересные истории и факты
  • 🎨 Работы местных мастеров

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Владикавказа - это летние месяцы с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок по городу. В это время тепло и солнечно, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно приятно провести время, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Здравствуй, Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ

Что можно увидеть

  • Бывшая гостиница «Париж»
  • Первый кинотеатр
  • Русский театр
  • Особняк купца Андреева
  • Общество взаимного кредита
  • Центральный парк им. Коста Хетагурова
  • Памятник Городовому
  • Табачная фабрика Вахтангова
  • Осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы
  • Армянская церковь Григория Просветителя
  • Центр Промыслов

Описание экскурсии

Владикавказ сквозь столетия

Мы пройдем по историческому центру города, рассматривая самые интересные старинные дома. Вы увидите бывшую гостиницу «Париж», первый кинотеатр, Русский театр, особняк купца Андреева и Общество взаимного кредита. Заглянете в центральный парк им. Коста Хетагурова, отыщете памятник Городовому и услышите историю Табачной фабрики Вахтангова, ныне превращенной в краеведческий музей.

Храмы, ремесла и великие люди

Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя. Расскажу, как во Владикавказе сосуществуют разные религии и этнические группы. А еще вы узнаете, каким наш город увидел Пушкин, какую роль Северная Осетия сыграла в жизни Булгакова и кто такой Исса Плиев. В завершение мы заглянем в центр Промыслов, где представлены работы местных мастеров.

Организационные детали

  • По желанию мы можем добавить в программу посещение Национального музея. Детали уточняйте в личном сообщении
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Осетинская церковь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 383 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Коренные жители нашей прекрасной маленькой республики. Знаем все наши устои, обычаи и традиции. На наших экскурсиях вы получите не просто голую и сухую информацию, а интересные исторические факты, личное общение и немного легенд и преданий, которыми окутан весь Кавказ.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
1
3
2
1
Вадим
Наталья провела прекрасную эксукурсию! Мы посетили одно из самых красивых зданий города - мечеть. Побывали в доме Вахтангова, у его памятника. Поклонились памятнику Михаилу Булгакову, который прожил во Владикавказе 2
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года. Прошлись по набережной Терека, несущего свои быстрые и мутные после обильных дождей воды. Прогулялись по бульварам Владикавказа, напомнивших мне парижские бульвары: множество кафешек, вынесенных на проезжую часть. Гитарист Тимур, виртуозно играющий блюз. Еще один бонус, кто любит джаз. На обратном пути Наталья довела меня до отеля "Автограф", в кором я жил и который я также рекомендую. Так что, если будет бронировать обзорку по Владикаказу, то категорически выбирайте в качестве гида Наталью

Наталья провела прекрасную эксукурсию! Мы посетили одно из самых красивых зданий города - мечеть. Побывали в
Наталья провела прекрасную эксукурсию! Мы посетили одно из самых красивых зданий города - мечеть. Побывали в
Наталья провела прекрасную эксукурсию! Мы посетили одно из самых красивых зданий города - мечеть. Побывали в
Наталья провела прекрасную эксукурсию! Мы посетили одно из самых красивых зданий города - мечеть. Побывали в
Наталья провела прекрасную эксукурсию! Мы посетили одно из самых красивых зданий города - мечеть. Побывали в
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Наталья
Нам очень понравилась экскурсия. У нас был гид Бибо. Провёл нас по городу, рассказал про местные достопримечательности и их происхождение.
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М
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Владикавказ оказался очень красивым и атмосферным. Особенно запомнилась архитектура и виды на Кавказские горы из центра города. Гид Ирина рассказывала увлекательно, с любовью к своему краю. Всё прошло на одном дыхании. Рекомендую!
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О
прекрасная экскурсия, гид очень милая и контактная женщина, отвечала на все наши вопросы, рассказала очень много интересного. и дети и взрослые остались довольны 👌
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Е
Экскурсия с гидом Натальей прошла очень интересно,увлекательно! Маршрут супер,совсем не устали,потому что рассказ был очень интересный и история,и быт,и традиции и современная жизнь,узнали обо всем. Очень красивый город и чудесный маршрут. Наталья рассказывала все интересно,не спеша гуляли по городу! Огромное спасибо за чудесную экскурсию,много нового и интересного узнали! Хочется вернуться ещё!!!
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Ю
Очень интересная и познавательная экскурсия по центру Владикавказа.
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