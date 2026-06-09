Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Владикавказ оживает в нашей экскурсии «Здравствуй, Владикавказ».
Путешествие начнется с проспекта Мира, где вы ощутите дух города, пройдете по уютной набережной, взглянете на осетинский храм и армянскую церковь.
Я поделюсь рассказами о читать дальшеуменьшить
прошлом и настоящем Владикавказа, его знаменитых жителях и гостях, таких как Пушкин и Булгаков.
Мы исследуем исторический центр, увидим знаковые здания и монументы, а также посетим центр Промыслов, где вы сможете прикоснуться к местному искусству и ремеслам. Эта экскурсия - настоящее погружение в культуру и историю Владикавказа
Лучшее время для посещения Владикавказа - это летние месяцы с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок по городу. В это время тепло и солнечно, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно приятно провести время, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Бывшая гостиница «Париж»
Первый кинотеатр
Русский театр
Особняк купца Андреева
Общество взаимного кредита
Центральный парк им. Коста Хетагурова
Памятник Городовому
Табачная фабрика Вахтангова
Осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы
Армянская церковь Григория Просветителя
Центр Промыслов
Описание экскурсии
Владикавказ сквозь столетия
Мы пройдем по историческому центру города, рассматривая самые интересные старинные дома. Вы увидите бывшую гостиницу «Париж», первый кинотеатр, Русский театр, особняк купца Андреева и Общество взаимного кредита. Заглянете в центральный парк им. Коста Хетагурова, отыщете памятник Городовому и услышите историю Табачной фабрики Вахтангова, ныне превращенной в краеведческий музей.
Храмы, ремесла и великие люди
Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя. Расскажу, как во Владикавказе сосуществуют разные религии и этнические группы. А еще вы узнаете, каким наш город увидел Пушкин, какую роль Северная Осетия сыграла в жизни Булгакова и кто такой Исса Плиев. В завершение мы заглянем в центр Промыслов, где представлены работы местных мастеров.
Организационные детали
По желанию мы можем добавить в программу посещение Национального музея. Детали уточняйте в личном сообщении
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Осетинская церковь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 383 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Коренные жители нашей прекрасной маленькой республики. Знаем все наши устои, обычаи и традиции. На наших экскурсиях вы получите не просто голую и сухую информацию, а интересные исторические факты, личное общение и немного легенд и преданий, которыми окутан весь Кавказ.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
1
3
–
2
–
1
–
Вадим
Наталья провела прекрасную эксукурсию! Мы посетили одно из самых красивых зданий города - мечеть. Побывали в доме Вахтангова, у его памятника. Поклонились памятнику Михаилу Булгакову, который прожил во Владикавказе 2 читать дальшеуменьшить
года. Прошлись по набережной Терека, несущего свои быстрые и мутные после обильных дождей воды. Прогулялись по бульварам Владикавказа, напомнивших мне парижские бульвары: множество кафешек, вынесенных на проезжую часть. Гитарист Тимур, виртуозно играющий блюз. Еще один бонус, кто любит джаз. На обратном пути Наталья довела меня до отеля "Автограф", в кором я жил и который я также рекомендую. Так что, если будет бронировать обзорку по Владикаказу, то категорически выбирайте в качестве гида Наталью
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Нам очень понравилась экскурсия. У нас был гид Бибо. Провёл нас по городу, рассказал про местные достопримечательности и их происхождение.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Владикавказ оказался очень красивым и атмосферным. Особенно запомнилась архитектура и виды на Кавказские горы из центра города. Гид Ирина рассказывала увлекательно, с любовью к своему краю. Всё прошло на одном дыхании. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольна
прекрасная экскурсия, гид очень милая и контактная женщина, отвечала на все наши вопросы, рассказала очень много интересного. и дети и взрослые остались довольны 👌
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Экскурсия с гидом Натальей прошла очень интересно,увлекательно! Маршрут супер,совсем не устали,потому что рассказ был очень интересный и история,и быт,и традиции и современная жизнь,узнали обо всем. Очень красивый город и чудесный маршрут. Наталья рассказывала все интересно,не спеша гуляли по городу! Огромное спасибо за чудесную экскурсию,много нового и интересного узнали! Хочется вернуться ещё!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Очень интересная и познавательная экскурсия по центру Владикавказа.