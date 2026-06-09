Владикавказ оживает в нашей экскурсии «Здравствуй, Владикавказ».Путешествие начнется с проспекта Мира, где вы ощутите дух города, пройдете по уютной набережной, взглянете на осетинский храм и армянскую церковь.Я поделюсь рассказами о

прошлом и настоящем Владикавказа, его знаменитых жителях и гостях, таких как Пушкин и Булгаков. Мы исследуем исторический центр, увидим знаковые здания и монументы, а также посетим центр Промыслов, где вы сможете прикоснуться к местному искусству и ремеслам. Эта экскурсия - настоящее погружение в культуру и историю Владикавказа

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Владикавказа - это летние месяцы с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок по городу. В это время тепло и солнечно, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно приятно провести время, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду.

Сейчас август — это идеальное время.