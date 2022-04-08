Здравствуй, Владикавказ

Познакомиться с историей города и его главными достопримечательностями на обзорной экскурсии

Индивидуальная
Владикавказ запомнится вам живописными видами, купеческими домами и старинными трамваями.

Вы погуляете по пешеходному проспекту Мира и по уютной набережной, увидите осетинский храм и армянскую церковь.

А я расскажу о прошлом и настоящем города, его знаменитых жителях и гостях.
Здравствуй, Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ
Здравствуй, Владикавказ
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Владикавказ сквозь столетия

Мы пройдем по историческому центру города, рассматривая самые интересные старинные дома. Вы увидите бывшую гостиницу «Париж», первый кинотеатр, Русский театр, особняк купца Андреева и Общество взаимного кредита. Заглянете в центральный парк им. Коста Хетагурова, отыщете памятник Городовому и услышите историю Табачной фабрики Вахтангова, ныне превращенной в краеведческий музей.

Храмы, ремесла и великие люди

Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя. Расскажу, как во Владикавказе сосуществуют разные религии и этнические группы. А еще вы узнаете, каким наш город увидел Пушкин, какую роль Северная Осетия сыграла в жизни Булгакова и кто такой Исса Плиев. В завершение мы заглянем в центр Промыслов, где представлены работы местных мастеров.

Организационные детали

По желанию мы можем добавить в программу посещение Национального музея. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Штыба
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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