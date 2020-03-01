Обзорные экскурсии во Владикавказе

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Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии

Алина
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Алина – ваш гид
Владикавказ очарует вас горными пиками, храмами разных религий, живописными парками и старинными трамваями.

А я расскажу о прошлом и современной жизни города, поясню самобытные особенности его культуры и менталитета и сделаю все, чтобы Владикавказ стал для вас хорошим другом, к которому хочется возвращаться вновь и вновь.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на входе в мемориал Славы
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Владикавказ — первое свидание
Владикавказ — первое свидание

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Экскурсия начнется у мемориала Славы — скульптурной композиции, посвященной присоединению Осетии к России. Далее вас ждет прогулка по Старому Владикавказу. Вы узнаете, как связаны немецкая кирха и Мариинский театр и почему на улице Маяковского стоит памятник Булгакову. А также рассмотрите Осетинскую, Армянскую, Лютеранскую церкви и Суннитскую мечеть и погуляете под сенью 200-летних деревьев в старейшем парке Северного Кавказа.

Владикавказ в лицах
История Владикавказа тесно связана со многими знаменитыми людьми. Вы увидите, где начинался творческий путь Евгения Вахтангова, и услышите красивую и грустную историю любви поэта к красавице из «высокого барского дома». Кроме того, я покажу великолепные особняки Оганова и Ходякова и расскажу, как и почему в начале 20 века над небом Кавказа появился немецкий аэроплан.

Организационные детали

По желанию мы можем добавить в маршрут Национальный или Художественный музеи.

Владикавказ — первое свидание
Владикавказ — первое свидание
Владикавказ — первое свидание
Владикавказ — первое свидание
Владикавказ — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на входе в мемориал Славы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Меня зовут Алина, я живу во Владикавказе с рождения. Я дипломированный гид и уже несколько лет занимаюсь организацией путешествий по Северной Осетии. Около года назад обнаружила, что экскурсии по Владикавказу не менее интересны, чем по горам. Теперь с радостью делюсь с гостями знаниями и любовью к родному городу. Надеюсь на скорую встречу!
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Обзорные экскурсии во Владикавказе

О Владикавказе — с интересом и любовью!О Владикавказе — с интересом и любовью!О Владикавказе — с интересом и любовью!
2000 за экскурсию
1.5 часа
7 отзывов
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы погуляете по центру Владикавказа и найдете отголоски XIX века, воплощенные в старинных гостиницах, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышите об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомитесь с местным менталитетом и узнаете городские секреты!

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