Обзорные экскурсии во Владикавказе

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Экскурсия начнется у мемориала Славы — скульптурной композиции, посвященной присоединению Осетии к России. Далее вас ждет прогулка по Старому Владикавказу. Вы узнаете, как связаны немецкая кирха и Мариинский театр и почему на улице Маяковского стоит памятник Булгакову. А также рассмотрите Осетинскую, Армянскую, Лютеранскую церкви и Суннитскую мечеть и погуляете под сенью 200-летних деревьев в старейшем парке Северного Кавказа.

Владикавказ в лицах

История Владикавказа тесно связана со многими знаменитыми людьми. Вы увидите, где начинался творческий путь Евгения Вахтангова, и услышите красивую и грустную историю любви поэта к красавице из «высокого барского дома». Кроме того, я покажу великолепные особняки Оганова и Ходякова и расскажу, как и почему в начале 20 века над небом Кавказа появился немецкий аэроплан.