Обзорные экскурсии во Владикавказе

Владикавказ - это город, который пленяет своими горными пейзажами и культурным наследием. Здесь вы увидите уникальные храмы разных религий, прогуляетесь по старинным паркам и узнаете о жизни известных людей, связанных с этим местом. Памятники архитектуры и истории, такие как особняки Оганова и Ходякова, не оставят вас равнодушными. Экскурсия станет отличной возможностью познакомиться с культурой и менталитетом Владикавказа

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Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Экскурсия начнется около Государственной филармонии. Вас ждет прогулка по Старому Владикавказу, в ходе которой вы узнаете, как связаны немецкая кирха и Мариинский театр и почему на улице Маяковского стоит памятник Булгакову. А также рассмотрите Осетинскую, Армянскую, Лютеранскую церкви и Суннитскую мечеть и погуляете под сенью 200-летних деревьев в старейшем парке Северного Кавказа.

Владикавказ в лицах

История Владикавказа тесно связана со многими знаменитыми людьми. Вы увидите, где начинался творческий путь Евгения Вахтангова, и услышите красивую и грустную историю любви поэта к красавице из «высокого барского дома». Кроме того, я покажу великолепные особняки Оганова и Ходякова и расскажу, как и почему в начале 20 века над небом Кавказа появился немецкий аэроплан.

Организационные детали

По желанию мы можем добавить в маршрут Национальный или Художественный музеи.