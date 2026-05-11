Обзорные экскурсии во Владикавказе

Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Владикавказ - это город, который пленяет своими горными пейзажами и культурным наследием.
Здесь вы увидите уникальные храмы разных религий, прогуляетесь по старинным паркам и узнаете о жизни известных людей, связанных с этим местом. Памятники архитектуры и истории, такие как особняки Оганова и Ходякова, не оставят вас равнодушными. Экскурсия станет отличной возможностью познакомиться с культурой и менталитетом Владикавказа
Экскурсия начнется около Государственной филармонии. Вас ждет прогулка по Старому Владикавказу, в ходе которой вы узнаете, как связаны немецкая кирха и Мариинский театр и почему на улице Маяковского стоит памятник Булгакову. А также рассмотрите Осетинскую, Армянскую, Лютеранскую церкви и Суннитскую мечеть и погуляете под сенью 200-летних деревьев в старейшем парке Северного Кавказа.
Владикавказ в лицах
История Владикавказа тесно связана со многими знаменитыми людьми. Вы увидите, где начинался творческий путь Евгения Вахтангова, и услышите красивую и грустную историю любви поэта к красавице из «высокого барского дома». Кроме того, я покажу великолепные особняки Оганова и Ходякова и расскажу, как и почему в начале 20 века над небом Кавказа появился немецкий аэроплан.
Организационные детали
По желанию мы можем добавить в маршрут Национальный или Художественный музеи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
1200 ₽
Дети до 12 лет
900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Миллера, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1153 туристов
Привет, мои дорогие Гости! Меня зовут Алина, и я приглашаю вас погрузиться в удивительную атмосферу моего родного края. Северная Осетия — место, где прошлое и настоящее, переплетаясь, устремляются в будущее. На моих экскурсиях вы убедитесь, что в Осетии очень красиво, вкусно, легко и ароматно! Потрясающие пейзажи, пьяняще-чистый воздух, вкуснейшая еда и вода, а главное — ощущение «Я ДОМА»! Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
128
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2
3
2
2
–
1
–
Н
Наталья
Прекрасная экскурсия, очень красивый город! Мне кажется мы гуляли даже 3 часа, а не 2,5. Мы были семьей (папа, мама и четверо детей). Алина в первые 5 минут стала ощущаться читать дальшеуменьшить
как подруга нашей семьи, подстраивалась под наших шумных мальчишек и учитывала наличие у нас коляски и местами ворчащей двухлетки. Много интересного узнали про город и архитектуру, а еще зашли в такие места, в которые сами бы точно не зашли. Усвоение информации на экскурсии оценю так: у взрослых 99%, у наших мальчишек (12 и 10 лет) 80% и 70% (слушали почти всё), девчонки (5 лет и 2 года) чисто гуляли, смотрели, кормили лебедей и брызгались уличными питьевыми фонтанчиками. Но на них мы и не рассчитывали, если не мешают и не ноют - уже успех. Алина, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
+2
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Т
Татьяна
Интересный и содержательный рассказ, не скучно. Узнали много нового.
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Дина
Очень интересная и легкая экскурсия. Были с детьми, детям тоже понравилось. Жанна прекрасный рассказчик, приятно слушать. Отвечает на все вопросы, проводит по красивым и значимым местам города.
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Наталья
Просто восторг. Алина -прекрасный экскурсовод. Мы очень довольны). Планируем приехать в сентябре и обязательно возьмем еще экскурсию. Желаем Алине здоровья, благополучия 💜
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А
Александра
Алина потрясающий рассказчик. экскурсия была очень содержательной и интересной.
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А
Александр
С Алиной мы познакомились во время своего первого приезда в Северную Осетию- Аланию. Она проводила для нас ознакомительную экскурсию в центре города. Когда город тебе совершенно не знаком, очень важно, читать дальшеуменьшить
кто первым тебе о нем расскажет. Здорово, что нам попалась именно Алина! С большой любовью и знанием дела она подробно рассказала об истории каждого дома и памятника на центральных улицах’ об известных людях, познакомила с интересными экспонатами народных промыслов, рассказала об интересных обычаях и традициях осетин. Кроме глубокой содержательности экскурсий, хочется отметить замечательно легкую манеру общения, умение быстро наладить контакт,мобильность общения. Алина готова ответить на многие вопросы прямо в ходе экскурсии. С особой теплотой она относится к детям. Доброжелательность, гостеприимство и любовь к предмету разговора - так можно охарактеризовать атмосферу экскурсии. Очень благодарны Алине и искренне рекомендуем ее для тех, кто хотел бы поближе познакомиться с Владикавказом.
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