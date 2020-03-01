Обзорные экскурсии во Владикавказе

«Визитные карточки» города Экскурсия начнется у мемориала Славы — скульптурной композиции, посвященной присоединению Осетии к России. Далее вас ждет прогулка по Старому Владикавказу. Вы узнаете, как связаны немецкая кирха и Мариинский театр и почему на улице Маяковского стоит памятник Булгакову. А также рассмотрите Осетинскую, Армянскую, Лютеранскую церкви и Суннитскую мечеть и погуляете под сенью 200-летних деревьев в старейшем парке Северного Кавказа.
Владикавказ в лицах История Владикавказа тесно связана со многими знаменитыми людьми. Вы увидите, где начинался творческий путь Евгения Вахтангова, и услышите красивую и грустную историю любви поэта к красавице из «высокого барского дома». Кроме того, я покажу великолепные особняки Оганова и Ходякова и расскажу, как и почему в начале 20 века над небом Кавказа появился немецкий аэроплан.
Организационные детали
По желанию мы можем добавить в маршрут Национальный или Художественный музеи.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на входе в мемориал Славы.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Алина, я живу во Владикавказе с рождения. Я дипломированный гид и уже несколько лет занимаюсь организацией путешествий по Северной Осетии. Около года назад обнаружила, что экскурсии по Владикавказу не менее интересны, чем по горам. Теперь с радостью делюсь с гостями знаниями и любовью к родному городу. Надеюсь на скорую встречу!
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы погуляете по центру Владикавказа и найдете отголоски XIX века, воплощенные в старинных гостиницах, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышите об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомитесь с местным менталитетом и узнаете городские секреты!