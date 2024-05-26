за 1-3 человека или 1300 руб. за человека, если вас больше

от 4 000 ₽ за 1-3 человека или 1300 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Вечерняя прогулка с историями и легендами по Владикавказу включает самые интересные и мистические места центральной части города и длится от 2 до 3 часов. Без лишней информации. Только самое интересное и важное от местного жителя. А атмосфера вечернего города делает эту экскурсию ещё интереснее. А ещё мы посмотрим на город сверху.

В ходе экскурсии мы познакомимся с самыми значимыми архитектурными и культурными объектами. Узнаем истории домов и их владельцев. Поговорим о городских легендах. Насладимся вечерней столицей.

Владикавказ ценен прежде всего своей старинной застройкой, людьми, едой, историей и культурой. Изучением всего этого и не только мы займёмся на этой экскурсии.

Организационные детали

Ограничений нет