Мистический вечерний Владикавказ

5
3 отзыва
Мистический вечерний Владикавказ
Мистический вечерний Владикавказ
Мистический вечерний Владикавказ
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Вечерняя прогулка с историями и легендами по Владикавказу включает самые интересные и мистические места центральной части города и длится от 2 до 3 часов. Без лишней информации. Только самое интересное и важное от местного жителя. А атмосфера вечернего города делает эту экскурсию ещё интереснее. А ещё мы посмотрим на город сверху.

В ходе экскурсии мы познакомимся с самыми значимыми архитектурными и культурными объектами. Узнаем истории домов и их владельцев. Поговорим о городских легендах. Насладимся вечерней столицей.

Владикавказ ценен прежде всего своей старинной застройкой, людьми, едой, историей и культурой. Изучением всего этого и не только мы займёмся на этой экскурсии.

Организационные детали

Ограничений нет

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
26 мая 2024
Спасибо огромное Завену за увлекательный вечер! Очень интересный рассказчик, гладезь знаний! Человек влюбленный в историю, но не просто прочитал и вещает, а изучает и ищет подтверждения разным теориям и версиям. Однозначно рекомендую, Завен смог влюбить во Владикавказ за пару часов ❤️
Светлана
3 мая 2024
Побывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем же местам, где бродили и днëм… Но сколько же всего не заметили / пропустили /
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не обратили внимания! Особо интересно было слушать истории рождения и жизни людей и зданий восхитившего всех нас Владикавказа, ведь именно из них складывается история города и страны в целом. Как же приятно слушать человека увлечëнного, обладающего таким широким кругом знаний: и культура, и традиции, и литература, и мистические совпадения, и история - всë было предметом нашей беседы. Действительно для Завена не было тем, на которые он не смог бы сказать чего-либо интересного. Особо стоит отметить, насколько гид сумел простимулировать внимание слушателей: объявленный конкурс на правильные ответы заставляет нас, слушателей Завена, спорить до сих пор: кто же победил?!. . Следующая группа будет обязательно с ним!
Всем рекомендуем!

Побывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем же
Д
20 апр 2024
Завен, человек всей душой любящий свой город и свою профессию - а, значит, и гид отличный! Экскурсия очень понравилась - интересный маршрут, энциклопедические знания, поданные в простой и доступной форме! В следующий приезд однозначно обратимся к нему за другими экскурсиями.

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