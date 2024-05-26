Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Вечерняя прогулка с историями и легендами по Владикавказу включает самые интересные и мистические места центральной части города и длится от 2 до 3 часов. Без лишней информации. Только самое интересное и важное от местного жителя. А атмосфера вечернего города делает эту экскурсию ещё интереснее. А ещё мы посмотрим на город сверху.
В ходе экскурсии мы познакомимся с самыми значимыми архитектурными и культурными объектами. Узнаем истории домов и их владельцев. Поговорим о городских легендах. Насладимся вечерней столицей.
Владикавказ ценен прежде всего своей старинной застройкой, людьми, едой, историей и культурой. Изучением всего этого и не только мы займёмся на этой экскурсии.
Организационные детали
Ограничений нет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Завен — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 23 туристов
Странники и странницы, приветствую вас и приглашаю в путешествие по Владикавказу и республике Северная Осетия-Алания. Меня зовут Завен, и я владикавказский армянин. Я здесь родился. Знаю и люблю город и Осетию как самого себя. Во Владикавказе есть, что показывать и о чём рассказать. Буду рад видеть вас в гостях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
26 мая 2024
Спасибо огромное Завену за увлекательный вечер! Очень интересный рассказчик, гладезь знаний! Человек влюбленный в историю, но не просто прочитал и вещает, а изучает и ищет подтверждения разным теориям и версиям. Однозначно рекомендую, Завен смог влюбить во Владикавказ за пару часов ❤️
Светлана
3 мая 2024
Побывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем же местам, где бродили и днëм… Но сколько же всего не заметили / пропустили /
Д
Денис
20 апр 2024
Завен, человек всей душой любящий свой город и свою профессию - а, значит, и гид отличный! Экскурсия очень понравилась - интересный маршрут, энциклопедические знания, поданные в простой и доступной форме! В следующий приезд однозначно обратимся к нему за другими экскурсиями.
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