Валера проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Магия Кавказа

В поездке вы охватите сразу четыре региона: само плато находится в Карачаево-Черкессии, а добираться к нему вы будете через Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край (Кавминводы). Вам откроются просторы альпийских лугов и пастбищ с пасущимися коровами, лошадьми и овцами. Также можно будет спуститься в Долину Нарзанов, где вы попробуете водичку с разных источников. А по пути я расскажу о местной туристической истории 📖, знаменитых людях, гостивших здесь, и разработке старинных маршрутов. Не обойдем стороной и кавказские традиции с гастрономической культурой.

Бермамыт: место, где нужно побывать хотя бы раз в жизни

Известно, что именно отсюда открывается умопомрачительный вид на величественные силуэты Эльбруса и панорамы Кавказского хребта. Вы увидите горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. И, конечно, седой исполин Эльбрус предстанет перед вами во всей красе. На плато устроим небольшой пикник, а если захотите — можно будет остаться на встречу рассвета с палаткой.

Организационные детали