Валера проводит ещё 2 экскурсии

Из Владикавказа — на плато Бермамыт

Отправиться в путешествие по Северному Кавказу, навстречу несравненным ракурсам седого Эльбруса

Валера
Валера – Гид из Владикавказа
Путь к российскому Гранд-Каньону будет лежать через три республики и один край.

Вы оцените пейзажи альпийских лугов и диких пастбищ.

Отведаете целебной воды в Долине Нарзанов.

Вдохновитесь горными ⛰️ атлантами, что «держат небо на плечах».

А в подарок получите качественные фотографии 📸 и видеозарисовку с квадрокоптера.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт

Что вас ожидает

Магия Кавказа
В поездке вы охватите сразу четыре региона: само плато находится в Карачаево-Черкессии, а добираться к нему вы будете через Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край (Кавминводы). Вам откроются просторы альпийских лугов и пастбищ с пасущимися коровами, лошадьми и овцами. Также можно будет спуститься в Долину Нарзанов, где вы попробуете водичку с разных источников. А по пути я расскажу о местной туристической истории 📖, знаменитых людях, гостивших здесь, и разработке старинных маршрутов. Не обойдем стороной и кавказские традиции с гастрономической культурой.

Бермамыт: место, где нужно побывать хотя бы раз в жизни
Известно, что именно отсюда открывается умопомрачительный вид на величественные силуэты Эльбруса и панорамы Кавказского хребта. Вы увидите горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. И, конечно, седой исполин Эльбрус предстанет перед вами во всей красе. На плато устроим небольшой пикник, а если захотите — можно будет остаться на встречу рассвета с палаткой.

Организационные детали

  • Через несколько дней после поездки вы получите качественные фотографии 📸 или видеозарисовку с квадрокоптера
  • Встреча рассвета обсуждается заранее
  • Я могу вас также забрать из Нальчика, Кисловодска и Пятигорска
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт
Из Владикавказа — на плато Бермамыт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валера
Валера
Меня зовут Валера. Очень люблю путешествовать и исследовать новые, неизученные места. С большим удовольствием познакомлю гостей с величественной красотой нашей республики и постараюсь сделать так, чтобы остались только приятные воспоминания вместе с желанием вернуться еще не раз!
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Валера проводит ещё 2 экскурсии

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