Из Владикавказа в головокружительный Дагестан

Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона

Индивидуальная
Ради одних только пейзажей каньона стоит отправиться за 300 км от Владикавказа.

Но чудо дагестанской природы — не единственная мотивация поехать в это путешествие.

Вы пересечете две самобытных республики — Ингушетию и Чечню.

Узнаете об истоках заселения края, распространении ислама, древнем своде «законов гор» и отдохнете душой, наслаждаясь красотами Кавказского хребта.
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
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Что вас ожидает

Рассказы об Ингушетии и Чечне

Дорога до Дагестана займет примерно 4,5 часа, и все это время вы будете любоваться видами Кавказского хребта в сопровождении историй края. Я расскажу о первых поселениях в равнинной Ингушетии и раннем этапе проникновения ислама в регион. Вы познакомитесь с обычаями и традициями местных жителей. Пересекая земли Чечни, узнаете о причинах депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Услышите о таких старинных обычаях, как кровная месть и куначество, а также о традициях гостеприимства, этике и адатах — древнем кодексе чести, принятом среди мусульманских народов Кавказа.

Захватывающий Сулакский каньон

Подъехав к дагестанскому чуду природы, вы увидите грандиозный каньон, состоящий из трех ущелий и разделенный террасами. Глубина его достигает 1920 метров, а это значит, что он превосходит знаменитый Большой каньон в Аризоне. Со смотровой вам откроется чудесный вид ярко-бирюзовой реки Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых крупнейшая на Северном Кавказе. С другой стороны горного плато перед вами предстанет панорама Кизилюрта. На плато вы также подышите ароматными степными травами и каспийским бризом.

Прогулка на катере и полет на зиплайне

Затем я предложу оценить каньон изнутри. Отправившись на прогулку на катере, вы увидите множество живописных водопадов и рассмотрите фактурные сулакские берега. А желающих экстремалов пригласят пролететь над каньоном на зиплайне.

Вкусный обед и чай с «пах-пахом»

В завершение отправимся на замечательное форелевое хозяйство, где вы отведаете национальную кухню и оцените вкус настоящего чая с «пах-пахом». Если с вами будут дети — вы сможете посетить зону отдыха с батутами, качелями, колесом обозрения и детским зиплайном, также дети смогут покормить рыбок и птиц.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, выезд ранний — чем раньше выйдем, тем больше увидим!
  • Отдельно оплачивается прогулка на катере — 4000-7000 руб. (в зависимости от сезона), а также обед 300-1000 руб. /человека
  • По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут — подробности уточняйте в переписке к заказу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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