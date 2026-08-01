Ради одних только пейзажей каньона стоит отправиться за 300 км от Владикавказа. Но чудо дагестанской природы — не единственная мотивация поехать в это путешествие. Вы пересечете две самобытных республики — Ингушетию и Чечню. Узнаете об истоках заселения края, распространении ислама, древнем своде «законов гор» и отдохнете душой, наслаждаясь красотами Кавказского хребта.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рассказы об Ингушетии и Чечне

Дорога до Дагестана займет примерно 4,5 часа, и все это время вы будете любоваться видами Кавказского хребта в сопровождении историй края. Я расскажу о первых поселениях в равнинной Ингушетии и раннем этапе проникновения ислама в регион. Вы познакомитесь с обычаями и традициями местных жителей. Пересекая земли Чечни, узнаете о причинах депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Услышите о таких старинных обычаях, как кровная месть и куначество, а также о традициях гостеприимства, этике и адатах — древнем кодексе чести, принятом среди мусульманских народов Кавказа.

Захватывающий Сулакский каньон

Подъехав к дагестанскому чуду природы, вы увидите грандиозный каньон, состоящий из трех ущелий и разделенный террасами. Глубина его достигает 1920 метров, а это значит, что он превосходит знаменитый Большой каньон в Аризоне. Со смотровой вам откроется чудесный вид ярко-бирюзовой реки Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых крупнейшая на Северном Кавказе. С другой стороны горного плато перед вами предстанет панорама Кизилюрта. На плато вы также подышите ароматными степными травами и каспийским бризом.

Прогулка на катере и полёт на зиплайне

Затем я предложу оценить каньон изнутри. Отправившись на прогулку на катере, вы увидите множество живописных водопадов и рассмотрите фактурные сулакские берега. А желающих экстремалов пригласят пролететь над каньоном на зиплайне.

*Развлекательный комплекс на Сулакском каньоне «Пещера Нохъо» (по желанию)

Вас ждёт прогулка по пещерам с выходом на обрывистый склон каньона, через который мы пройдём по подвесному мосту с видом на водопад. Здесь можно сделать красивые фотографии, полюбоваться чудесной панорамой или выпить кофе на террасе. Любителям экстрима предлагают захватывающие дух аттракционы: роуп-джампинг, зиплайн, виа феррата и качели на пропастью.

По желанию (дополнительно) мы можем посетить бархан Сарыкум. Мы пройдёмся по локациям, где снимали фильм «Белое солнце пустыни».

Вкусный обед и чай с «пах-пахом»

В завершение отправимся на замечательное форелевое хозяйство, где вы отведаете национальную кухню и оцените вкус настоящего чая с «пах-пахом». Если с вами будут дети — вы сможете посетить зону отдыха с батутами, качелями, колесом обозрения и детским зиплайном, также дети смогут покормить рыбок и птиц.

Организационные детали

Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, выезд ранний — чем раньше выйдем, тем больше увидим!

Отдельно оплачивается прогулка на катере (4000-7000 ₽ в зависимости от сезона), вход в комплекс «Пещера Нохъо» (500 ₽), а также обед (300-1000 ₽ с человека)

По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут — подробности уточняйте в переписке к заказу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.