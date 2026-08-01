Мои заказы

Из Владикавказа в головокружительный Дагестан

Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
Ради одних только пейзажей каньона стоит отправиться за 300 км от Владикавказа. Но чудо дагестанской природы — не единственная мотивация поехать в это путешествие. Вы пересечете две самобытных республики — Ингушетию и Чечню.

Узнаете об истоках заселения края, распространении ислама, древнем своде «законов гор» и отдохнете душой, наслаждаясь красотами Кавказского хребта.
4.9
19 отзывов
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан

Описание экскурсии

Рассказы об Ингушетии и Чечне

Дорога до Дагестана займет примерно 4,5 часа, и все это время вы будете любоваться видами Кавказского хребта в сопровождении историй края. Я расскажу о первых поселениях в равнинной Ингушетии и раннем этапе проникновения ислама в регион. Вы познакомитесь с обычаями и традициями местных жителей. Пересекая земли Чечни, узнаете о причинах депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Услышите о таких старинных обычаях, как кровная месть и куначество, а также о традициях гостеприимства, этике и адатах — древнем кодексе чести, принятом среди мусульманских народов Кавказа.

Захватывающий Сулакский каньон

Подъехав к дагестанскому чуду природы, вы увидите грандиозный каньон, состоящий из трех ущелий и разделенный террасами. Глубина его достигает 1920 метров, а это значит, что он превосходит знаменитый Большой каньон в Аризоне. Со смотровой вам откроется чудесный вид ярко-бирюзовой реки Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых крупнейшая на Северном Кавказе. С другой стороны горного плато перед вами предстанет панорама Кизилюрта. На плато вы также подышите ароматными степными травами и каспийским бризом.

Прогулка на катере и полёт на зиплайне

Затем я предложу оценить каньон изнутри. Отправившись на прогулку на катере, вы увидите множество живописных водопадов и рассмотрите фактурные сулакские берега. А желающих экстремалов пригласят пролететь над каньоном на зиплайне.

*Развлекательный комплекс на Сулакском каньоне «Пещера Нохъо» (по желанию)
Вас ждёт прогулка по пещерам с выходом на обрывистый склон каньона, через который мы пройдём по подвесному мосту с видом на водопад. Здесь можно сделать красивые фотографии, полюбоваться чудесной панорамой или выпить кофе на террасе. Любителям экстрима предлагают захватывающие дух аттракционы: роуп-джампинг, зиплайн, виа феррата и качели на пропастью.

По желанию (дополнительно) мы можем посетить бархан Сарыкум. Мы пройдёмся по локациям, где снимали фильм «Белое солнце пустыни».

Вкусный обед и чай с «пах-пахом»

В завершение отправимся на замечательное форелевое хозяйство, где вы отведаете национальную кухню и оцените вкус настоящего чая с «пах-пахом». Если с вами будут дети — вы сможете посетить зону отдыха с батутами, качелями, колесом обозрения и детским зиплайном, также дети смогут покормить рыбок и птиц.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, выезд ранний — чем раньше выйдем, тем больше увидим!
  • Отдельно оплачивается прогулка на катере (4000-7000 ₽ в зависимости от сезона), вход в комплекс «Пещера Нохъо» (500 ₽), а также обед (300-1000 ₽ с человека)
  • По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут — подробности уточняйте в переписке к заказу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1303 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
1
О
Экскурсия отличная, Магомед провел её на "отлично". Очень красиво, очень интересно, природа удивительная, горы, ущелья, реки, коровки вообще отдельная тема, они везде, очень спокойные и упитанные. Отдельное спасибо Лиане, за то, что всегда отзывалась, помогала и поддерживала. Экскурсию однозначно рекомендую как обязательную к посещению
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличный выезд! Посмотрели красоты, покатались на катере и поели самую вкусную еду. Лучшим было то, что нам рассказали историю края и ответили на все вопросы. Договорились приехать еще, но уже в летний сезон
Отличный выезд! Посмотрели красоты, покатались на катере и поели самую вкусную еду. Лучшим было то, что
Отличный выезд! Посмотрели красоты, покатались на катере и поели самую вкусную еду. Лучшим было то, что
Отличный выезд! Посмотрели красоты, покатались на катере и поели самую вкусную еду. Лучшим было то, что
Отличный выезд! Посмотрели красоты, покатались на катере и поели самую вкусную еду. Лучшим было то, что
Лиана
Лиана
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв 😍всегда рады вам будем и ждём вас летом!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне - от момента бронирования до возвращения домой!
Особая благодарность Лиане, нашему организатору. Было невероятно приятно получить подарок на
читать дальшеуменьшить

день рождение - это сделало поездку ещё волшебнее! Лиана относится к своей работе с душой и заботится о комфорте каждого туриста!
Отдельное спасибо гиду Магомеду. Чувствуется высокий профессионализм и глубокие знания. Он не просто рассказывал факты, а оживлял историю и природу своими историями. Так же Магомед постоянно заботился о нас. С таким гидом чувствуешь себя как с добрым другом в гостях.
Спасибо всей команде за потрясающий отпуск! 🫶

Лиана
Лиана
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо большое за такой прекрасный отзыв, всегда рады вам будем Очень приятно было с вами путешествовать!
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Большая благодарность организатору Лиану и гиду Магомед. Сулакский каньон - очень красивое место. Спокойно ездили и общались, несмотря на то, что я глухой турист. Они такие внимательные. На экскурсии впервые полетел на зиплайне и спрыгнул на тарзанке. Очень здорово! По красивым местам показывал. Удачно выбрал экскурсию! Спасибо большое! В выборе не пожалеете! ❤️🔥❤️🔥
Большая благодарность организатору Лиану и гиду Магомед. Сулакский каньон - очень красивое место. Спокойно ездили и
Большая благодарность организатору Лиану и гиду Магомед. Сулакский каньон - очень красивое место. Спокойно ездили и
Большая благодарность организатору Лиану и гиду Магомед. Сулакский каньон - очень красивое место. Спокойно ездили и
Большая благодарность организатору Лиану и гиду Магомед. Сулакский каньон - очень красивое место. Спокойно ездили и
Большая благодарность организатору Лиану и гиду Магомед. Сулакский каньон - очень красивое место. Спокойно ездили и
Большая благодарность организатору Лиану и гиду Магомед. Сулакский каньон - очень красивое место. Спокойно ездили и
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Поездка была отличная! Сулакский каньон покорил своей природой, бескрайними берегами, скалистыми холмами, чисто голубым небом. Экскурсовод Владимир интересный, тактичный, эрудированный молодой человек. Владимир показал нам всю прелесть Сулакского каньона. мы сделали великолепные фото, прокатились на катере, получили массу адреналина, а ещё мы побывали в великолепном ресторане главрыба, где изумительная кухня покорила наше сердце. Организатором слова благодарности.
Поездка была отличная! Сулакский каньон покорил своей природой, бескрайними берегами, скалистыми холмами, чисто голубым небом. Экскурсовод
Поездка была отличная! Сулакский каньон покорил своей природой, бескрайними берегами, скалистыми холмами, чисто голубым небом. Экскурсовод
Поездка была отличная! Сулакский каньон покорил своей природой, бескрайними берегами, скалистыми холмами, чисто голубым небом. Экскурсовод
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Прекрасная экскурсия😊 Посетили очень красивые места в Дагестане, а также увидели вечерний Грозный😍 Поездка на катере по Сулакскому каньону, пещера Нохъо, катание на зиплайне и еще очень много мест, интересных для посещения туристами.
Огромную благодарность хочется выразить организатору Лиане и гиду Магомеду, они профессионалы своего дела, всегда были на связи и прекрасно раскрасили наш день🫶 Очень советую🥰
Прекрасная экскурсия😊 Посетили очень красивые места в Дагестане, а также увидели вечерний Грозный😍 Поездка на катере
Прекрасная экскурсия😊 Посетили очень красивые места в Дагестане, а также увидели вечерний Грозный😍 Поездка на катере
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии на «Из Владикавказа в головокружительный Дагестан»

Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
На машине
6 часов
39 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
Даргавс, Аланский монастырь, Кармадонское ущелье и многое другое - за один день
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
5000 ₽ за человека
Из Владикавказа в Грозный: путешествие в сердце Кавказа
На автобусе
8 часов
14 отзывов
Групповая
Из Владикавказа в Грозный: путешествие в сердце Кавказа
Познакомитесь с историей и культурой Чеченской Республики во всех проявлениях
Начало: На улице Ватутина
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
4200 ₽ за человека
Северная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Джиппинг
На машине
6 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Северная Осетия во всём великолепии (на джипе из Владикавказа)
Полюбоваться горными ущельями, посетить древний монастырь и увидеть Сказский ледник
Начало: У центрального входа в Олимпийский Парк
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
5000 ₽ за человека
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Пешая
Музыкальные теплоходы
5 часов
44 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогуляйтесь по историческим улицам Владикавказа, насладитесь архитектурой и завершите день зажигательной шоу-программой с осетинским застольем
Начало: В центре города
Завтра в 16:00
14 авг в 16:00
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе
от 29 990 ₽ за экскурсию