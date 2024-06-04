Представьте себе: вы любуетесь Эльбрусом, держа горячий чай в одной руке, а хычин в другой. Звучит как мечта? Давайте исполним! Приглашаем вас в однодневную поездку в Кабардино-Балкарию. Вы подниметесь высоко в горы по канатной дороге, увидите Эльбрус и воды озера Гижгит. Услышите про традиции и историю местных жителей. А ещё сделаете красивые фотографии на память.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Невероятные виды!

Мы проедем по трассе «Кавказ» и свернём в живописное Баксанское ущелье. По нему доберёмся к подножию горы и уже отсюда, на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге, поднимемся вверх к Эльбрусу.

Подъём в три этапа:

Станция «Кругозор» — 3000 м

Станция «Мир» — 3500 м

Станция «Гарабаши» — 3847 м, она занесена в Книгу рекордов России. Вид с этой высоты захватывает дух!

Озеро Гижгит

Доедем до знаменитого водоёма — невероятного по составу и цвету. Окружённое горными утёсами, это одно из красивейших мест не только в Кабардино-Балкарии, но и во всей стране. Мы расскажем, откуда у озера бирюзовый оттенок.

Местный колорит

Вы услышите про народы этих регионов: осетин, балкарцев и кабардинцев, про их культуру и традиции. А ещё узнаете, как в Баксанском ущелье образовался самый высокогорный город России — Тырныауз. На каждой остановке сделаем красивые фотографии и обязательно попробуем местную кухню. Будут вкуснейшие хычины!

Организационные детали

Экскурсия доступна путешественникам с любой физической подготовкой. Но мы не рекомендуем её людям, страдающим нарушениями сердечно-сосудистой системы и гипертонией, так как маршрут высокогорный.

Как проходит экскурсия

На комфортабельном внедорожнике: Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva. Напишите, пожалуйста, заранее, если нужно детское кресло.

Дорога в одну сторону занимает 3,5 часа

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы и опции