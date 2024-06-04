Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа

Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Представьте себе: вы любуетесь Эльбрусом, держа горячий чай в одной руке, а хычин в другой. Звучит как мечта? Давайте исполним! Приглашаем вас в однодневную поездку в Кабардино-Балкарию. Вы подниметесь высоко в горы по канатной дороге, увидите Эльбрус и воды озера Гижгит. Услышите про традиции и историю местных жителей. А ещё сделаете красивые фотографии на память.
5
2 отзыва
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Невероятные виды!

Мы проедем по трассе «Кавказ» и свернём в живописное Баксанское ущелье. По нему доберёмся к подножию горы и уже отсюда, на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге, поднимемся вверх к Эльбрусу.

Подъём в три этапа:
Станция «Кругозор» — 3000 м
Станция «Мир» — 3500 м
Станция «Гарабаши» — 3847 м, она занесена в Книгу рекордов России. Вид с этой высоты захватывает дух!

Озеро Гижгит

Доедем до знаменитого водоёма — невероятного по составу и цвету. Окружённое горными утёсами, это одно из красивейших мест не только в Кабардино-Балкарии, но и во всей стране. Мы расскажем, откуда у озера бирюзовый оттенок.

Местный колорит

Вы услышите про народы этих регионов: осетин, балкарцев и кабардинцев, про их культуру и традиции. А ещё узнаете, как в Баксанском ущелье образовался самый высокогорный город России — Тырныауз. На каждой остановке сделаем красивые фотографии и обязательно попробуем местную кухню. Будут вкуснейшие хычины!

Организационные детали

Экскурсия доступна путешественникам с любой физической подготовкой. Но мы не рекомендуем её людям, страдающим нарушениями сердечно-сосудистой системы и гипертонией, так как маршрут высокогорный.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном внедорожнике: Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva. Напишите, пожалуйста, заранее, если нужно детское кресло.
  • Дорога в одну сторону занимает 3,5 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы и опции

  • Обед: средний чек — 700 руб. на человека
  • Подъём по канатной дороге — 1800 руб. с человека
  • По запросу за доплату можем провести экскурсию на автомобиле классом выше — Toyota Land Cruiser или Lexus GX

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Ксения
4 июня 2024
Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г.
Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный, вежливый и веселый гид, чистая машина и комфортное вождение. Поездка
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в одну сторону занимает около 3,5 часов, но с Тимуром они пролетели незаметно: интересные рассказы про достопримечательности в ненавязчивом стиле (как мы и хотели), юмористические истории, домашнее вино - ощущение будто ехали с хорошим другом. Тимур подсказывал, где самые красивые виды и где вкусно пообедать или перекусить.
По пути мы заехали на красивое голубое озеро Гижгит, затем отправились покорять самую высокую горную вершину России - Эльбрус! Самая яркая эмоция от вершины - катание на снегоходах😍 Это место навсегда покорило наши души и сердца, что-то невероятное - смотрите фотографии - сами всё увидите! 😁 А лучше приезжайте и бронируйте экскурсию - не пожалеете!

Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г.Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г.Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г.Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г.Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г.Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г.Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г.Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г.
Е
11 апр 2024
Брали у Николая несколько туров, и, в зависимости от погоды он предложил поменять местами даты поездок на Эльбрус и в Грозный. И мы безмерно благодарны ему за это! Были на
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Эльбрусе в отличный солнечный день!! Думаю, это и определило наши незабываемые эмоции от данной поездки!! Нашим гидом был Юрий. Отличный рассказчик не только об истории Осетии, но и многих интересных историй из ее жизни и жизни местного народа. На само посещение Эльбруса обычно отводится 2, максимум 3 часа. Но мы 4 часа не могли оторваться от захватывающих видов. Спасибо огромное Юрию, что терпеливо нас ждал внизу всё это время!! И периодически интересовался у нас по телефону, всё ли у нас хорошо. Поездку на Эльбрус однозначно рекомендую!!!

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