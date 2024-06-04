Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Представьте себе: вы любуетесь Эльбрусом, держа горячий чай в одной руке, а хычин в другой. Звучит как мечта? Давайте исполним! Приглашаем вас в однодневную поездку в Кабардино-Балкарию. Вы подниметесь высоко в горы по канатной дороге, увидите Эльбрус и воды озера Гижгит. Услышите про традиции и историю местных жителей. А ещё сделаете красивые фотографии на память.
Мы проедем по трассе «Кавказ» и свернём в живописное Баксанское ущелье. По нему доберёмся к подножию горы и уже отсюда, на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге, поднимемся вверх к Эльбрусу.
Подъём в три этапа: Станция «Кругозор» — 3000 м Станция «Мир» — 3500 м Станция «Гарабаши» — 3847 м, она занесена в Книгу рекордов России. Вид с этой высоты захватывает дух!
Озеро Гижгит
Доедем до знаменитого водоёма — невероятного по составу и цвету. Окружённое горными утёсами, это одно из красивейших мест не только в Кабардино-Балкарии, но и во всей стране. Мы расскажем, откуда у озера бирюзовый оттенок.
Местный колорит
Вы услышите про народы этих регионов: осетин, балкарцев и кабардинцев, про их культуру и традиции. А ещё узнаете, как в Баксанском ущелье образовался самый высокогорный город России — Тырныауз. На каждой остановке сделаем красивые фотографии и обязательно попробуем местную кухню. Будут вкуснейшие хычины!
Организационные детали
Экскурсия доступна путешественникам с любой физической подготовкой. Но мы не рекомендуем её людям, страдающим нарушениями сердечно-сосудистой системы и гипертонией, так как маршрут высокогорный.
Как проходит экскурсия
На комфортабельном внедорожнике: Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva. Напишите, пожалуйста, заранее, если нужно детское кресло.
Дорога в одну сторону занимает 3,5 часа
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы и опции
Обед: средний чек — 700 руб. на человека
Подъём по канатной дороге — 1800 руб. с человека
По запросу за доплату можем провести экскурсию на автомобиле классом выше — Toyota Land Cruiser или Lexus GX
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 859 туристов
Меня зовут Николай. Я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой и покажу ее самые интересные достопримечательности. Сделаю все, чтобы вы прониклись атмосферой Кавказа и захотели к нам вернуться.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Ксения
4 июня 2024
Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный, вежливый и веселый гид, чистая машина и комфортное вождение. Поездка читать дальше
в одну сторону занимает около 3,5 часов, но с Тимуром они пролетели незаметно: интересные рассказы про достопримечательности в ненавязчивом стиле (как мы и хотели), юмористические истории, домашнее вино - ощущение будто ехали с хорошим другом. Тимур подсказывал, где самые красивые виды и где вкусно пообедать или перекусить. По пути мы заехали на красивое голубое озеро Гижгит, затем отправились покорять самую высокую горную вершину России - Эльбрус! Самая яркая эмоция от вершины - катание на снегоходах😍 Это место навсегда покорило наши души и сердца, что-то невероятное - смотрите фотографии - сами всё увидите! 😁 А лучше приезжайте и бронируйте экскурсию - не пожалеете!
Е
Елена
11 апр 2024
Брали у Николая несколько туров, и, в зависимости от погоды он предложил поменять местами даты поездок на Эльбрус и в Грозный. И мы безмерно благодарны ему за это! Были на читать дальше
Эльбрусе в отличный солнечный день!! Думаю, это и определило наши незабываемые эмоции от данной поездки!! Нашим гидом был Юрий. Отличный рассказчик не только об истории Осетии, но и многих интересных историй из ее жизни и жизни местного народа. На само посещение Эльбруса обычно отводится 2, максимум 3 часа. Но мы 4 часа не могли оторваться от захватывающих видов. Спасибо огромное Юрию, что терпеливо нас ждал внизу всё это время!! И периодически интересовался у нас по телефону, всё ли у нас хорошо. Поездку на Эльбрус однозначно рекомендую!!!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа