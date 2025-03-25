Путешествие по Северному Кавказу подарит незабываемые впечатления.
Прокатитесь по живописному Баксанскому ущелью, попробуйте целебную минеральную воду на поляне Нарзанов, поднимитесь на канатной дороге на высоту 3500 метров и полюбуйтесь величественным Эльбрусом. Завершите экскурсию у кристально-чистого озера Гижгит, окружённого горами и альпийскими лесами. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природной красотой и отдохнуть душой
Прокатитесь по живописному Баксанскому ущелью, попробуйте целебную минеральную воду на поляне Нарзанов, поднимитесь на канатной дороге на высоту 3500 метров и полюбуйтесь величественным Эльбрусом. Завершите экскурсию у кристально-чистого озера Гижгит, окружённого горами и альпийскими лесами. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природной красотой и отдохнуть душой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Удивительные виды Баксанского ущелья
- 💧 Целебная минеральная вода на поляне Нарзанов
- 🏔 Подъём на Эльбрус по канатной дороге
- 🌊 Кристально-чистое озеро Гижгит
- 🚗 Комфортный транспорт включён в стоимость
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время года природа Северного Кавказа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Баксанское ущелье
- Поляна Нарзанов
- Эльбрус
- Озеро Гижгит
Описание экскурсии
Горы, ущелья и бирюзовое озеро
Мы поделимся с вами природной красотой Северного Кавказа. В программе экскурсии:
- Баксанское ущелье — мы проедем по живописному горному ущелью с отвесными скалами и полюбуемся захватывающими дух пейзажами.
- Поляна Нарзанов — вы попробуете минеральную воду из источников и узнаете о её целебных свойствах.
- Эльбрус — вы подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку, откуда открывается сногсшибательная панорама седовласого Эльбруса и Главного Кавказского хребта.
- Озеро Гижгит — мы покажем вам кристально-чистое озеро с бирюзовой водой, окружённое горами и альпийскими лесами. Вы подышите воздухом с ароматом хвои и отдохнёте душой, наслаждаясь идиллическими пейзажами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы: еда, напитки, канатная дорога — от 1150 руб. с человека (цена зависит от сезона)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1300 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Немного необычный отзыв на экскурсию к Эльбрусу)
Все началось шикарно, Владимир приехал заранее и встретил нас с молодым человеком на адресе, но, в пути мы познали радость горячего источника, в котором
Все началось шикарно, Владимир приехал заранее и встретил нас с молодым человеком на адресе, но, в пути мы познали радость горячего источника, в котором
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С погодой немного не повезло, но несмотря на это, экскурсия прошла комфортно.
Гид Владимир не торопил нас по времени, на Эльбрус поднимались без гида, но не торопились обратно.
Несмотря на ограничение видимости, масштаб Эльбруса впечатляет.
Команда организаторов работает четко, быстро отвечают на все возникающие организационные вопросы, при необходимости корректируют маршрут по желанию, подсказывают чем можно заменить локации на маршруте.
Гид Владимир не торопил нас по времени, на Эльбрус поднимались без гида, но не торопились обратно.
Несмотря на ограничение видимости, масштаб Эльбруса впечатляет.
Команда организаторов работает четко, быстро отвечают на все возникающие организационные вопросы, при необходимости корректируют маршрут по желанию, подсказывают чем можно заменить локации на маршруте.
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Сегодня ездили на Эльбрус с гидом Могамедом. Остались очень приятные впечатления как от поездки, так и от гида-нашего проводника. Могамед -внимательный и чуткий человек, поездка, несмотря на расстояние, оказалась легкой. Виды шикарные! Останутся в памяти 😌
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М
Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением.
Особенно понравилась организация экскурсии. Лиана, Вам огромное спасибо. Все очень оперативно. Спасибо гиду Магомеду. Большой молодец. Всегда рядом, причем абсолютно по-любому вопросу. Сопровождение на высшем уровне!!! Приеду весной однозначно, уж слишком тут красиво!
Особенно понравилась организация экскурсии. Лиана, Вам огромное спасибо. Все очень оперативно. Спасибо гиду Магомеду. Большой молодец. Всегда рядом, причем абсолютно по-любому вопросу. Сопровождение на высшем уровне!!! Приеду весной однозначно, уж слишком тут красиво!
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Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
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В
Отлично отдохнули и узнали нового для себя. Пеших переходов не было, что нас очень порадовало. Много ехали на машине. Комфортный мерседес и отзывчивый гид Владимир, который не давал нам замёрзнуть
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