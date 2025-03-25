Путешествие по Северному Кавказу подарит незабываемые впечатления.



Прокатитесь по живописному Баксанскому ущелью, попробуйте целебную минеральную воду на поляне Нарзанов, поднимитесь на канатной дороге на высоту 3500 метров и полюбуйтесь величественным Эльбрусом. Завершите экскурсию у кристально-чистого озера Гижгит, окружённого горами и альпийскими лесами. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природной красотой и отдохнуть душой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время года природа Северного Кавказа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия.

Сейчас август — это идеальное время.