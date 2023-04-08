Маршрут, где сама дорога является частью экскурсии, ибо насыщена интересными локациями и откроет для вас удивительный мир осетинского народа. Мы увидим чудесный оплот православной Осетии-Богоявленский аланский женский монастырь, удивимся огромной статуе Святого Уастырджи, зависшего над дорогой, узнаем историю башни Цаллаговых, а также еще много интересного!

Вы погуляете по с. Лисри, являющимся городом-лабиринтом, состоящее из боевых и жилых башен.

Также, мы посетим минеральный источник Тиб.