Мамисонское ущелье-память аланов

Описание
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Мамисонское ущелье-память аланов
Мамисонское ущелье-память аланов
Мамисонское ущелье-память аланов
Ближайшие даты:
10
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Описание

Маршрут, где сама дорога является частью экскурсии, ибо насыщена интересными локациями и откроет для вас удивительный мир осетинского народа. Мы увидим чудесный оплот православной Осетии-Богоявленский аланский женский монастырь, удивимся огромной статуе Святого Уастырджи, зависшего над дорогой, узнаем историю башни Цаллаговых, а также еще много интересного!
Вы погуляете по с. Лисри, являющимся городом-лабиринтом, состоящее из боевых и жилых башен.
Также, мы посетим минеральный источник Тиб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Включено: услуги гида
  • Транспорт
  • Горячий чай
  • Кофе
  • Вкусности
Что не входит
  • Не включено: расходы на личные нужды
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Владикавказ, ул. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование! Возьмите с собой личную аптечку
  • Powerbank для телефона
  • Солнцезащитный крем и наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Выездные
На весь день
История и культура
Северная Осетия

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