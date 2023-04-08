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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут, где сама дорога является частью экскурсии, ибо насыщена интересными локациями и откроет для вас удивительный мир осетинского народа. Мы увидим чудесный оплот православной Осетии-Богоявленский аланский женский монастырь, удивимся огромной статуе Святого Уастырджи, зависшего над дорогой, узнаем историю башни Цаллаговых, а также еще много интересного!
Вы погуляете по с. Лисри, являющимся городом-лабиринтом, состоящее из боевых и жилых башен.
Также, мы посетим минеральный источник Тиб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Включено: услуги гида
- Транспорт
- Горячий чай
- Кофе
- Вкусности
- Что не входит
- Не включено: расходы на личные нужды
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Владикавказ, ул. Горького
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование! Возьмите с собой личную аптечку
- Powerbank для телефона
- Солнцезащитный крем и наличные деньги
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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