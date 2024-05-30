1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Восточная Алания: от ущелий до святынь
Погрузитесь в мир горных легенд и древних святынь, открывая секреты Владикавказа на экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27002 430₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
«Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются
Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7...
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник, четверг, пятница, воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Путешествие в сердце Чечни: экскурсия из Владикавказа в Грозный
Откройте для себя величие Грозного: исторические памятники, местные традиции и архитектурные шедевры в однодневной экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35003 150₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
«Этот волшебный Цей»: тур в ущелье с экскурсоводом
Получите незабываемые впечатления от величия заснеженных гор, тайн древних святилищ и лечебной силы термальных источников
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27602 484₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор
Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400011 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
«Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии
Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
3 950₽ за человека
Билеты
2 часа
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
Расписание: См. в расписании
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200₽ за билет
Групповая
17 часов
Путешествие в сердце Грузии: экскурсия в Тбилиси из Владикавказа
Исследуйте культурное наследие Тбилиси, его знаковые места и живописные уголки, отправившись в путешествие из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По субботам в 05:00
15 июня в 05:00
22 июня в 05:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь
Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Золотое кольцо Северной Осетии: путешествие по четырем ущельям
Вас ждет путешествие по легендарным ущельям Северной Осетии, где каждый поворот скрывает истории и загадки
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Цейское ущелье: монастырь, святилище и ледник
Погрузитесь в мир древних святынь и природных чудес, посетив Цейское ущелье с его монастырем и ледником
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Каждый день в 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Горная Ингушетия и древние башни
Приключение в Горную Ингушетию: впечатляющие пейзажи и башенные комплексы ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Ул. Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: См. расписание
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
2 300₽ за человека
Групповая
8 часов
Древняя земля Осетии: история в веках
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
В Цей по любви
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Красоты и святыни Цейского ущелья
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание в календаре
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 100₽ за человека
Групповая
10 часов
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 8:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Осетия Поднебесная - поездка к Цейскому ущелью
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник и четверг в 8:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владикавказ: город под сенью гор
Начало: По согласованию во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Супер-тур по Восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Каждый день в 8.00. и 9.00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1190011 305₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Незабываемая Осетия
Начало: От места проживания туриста
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Солнечная долина: путешествие в страну Нартов
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Этот волшебный Цей: индивидуальная экскурсия в Цейское ущелье
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топ-места Осетии за один день
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля/апартаментов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Горная Дигория - место где остановилось время
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
Начало: Адрес вашего проживания во Владикавказе
Расписание: В любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Негрозный Грозный: путешествие в сердце Чечни из Владикавказа
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственная Дигория
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цейское ущелье
Начало: Владикавказ Барбашова 46
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ночной Грозный
Начало: Любое в Владикавказе
Расписание: 14:00-20:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Осетия-любовь с первого взгляда
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 24 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Владикавказу
Начало: Пл. Штыба, г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, см. календарь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 по московскому времени
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владикавказ, горят твои огни в глазах у нас
Начало: Площадь Штыба. Около памятника Дзаугу Бугулову
Расписание: всю неделю по предварительной записи в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Макси-тур по Восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана30 мая 2024Ездили на экскурсию с гидом Алиханом. Все было супер! Ехали в своем темпе, слушали интересные истории, легенды, обычаи осетинского народа.
- ВВладимир30 мая 2024Понравилось все особое спасибо гиду Аслану!молодец!
- ЕЕлена30 мая 2024Прекрасная, очень интересная экскурсия!!
- ООксана30 мая 2024Ездили на экскурсию с гидом Михаилом. Все прошло на высшем уровне! Погода была отличная, виды просто бомбические! Гид рассказывал много
- ЕЕлена30 мая 2024Потрясающая насыщенная экскурсия с превосходным гидом Русланом. Вкусили все прелести Ингушетии: горы,пейзажи,древние поселения,еда! Огромное спасибо!
- ВВалерий30 мая 2024Здравствуйте! Ездил на экскурсию по "Цейскому ущелью". У нас была гидом Зарина. Да, знает, рассказывает, но мне не понравилась подача информации.
- ННаталья30 мая 2024Увидели все заявленные объекты. Хорошая организация, интересный материал. Очень понравился гид Георгий, водитель Александр профессионал своего дела.
- ММарина30 мая 2024Организация экскурсии отличная. Гид Владимир очень эрудирован,контактен,интересная подача информации,глубокие знания и любовь к своему делу. Поездка была очень комфортная и
- ВВалерий30 мая 2024Впервые оказался в Осетии. Моё знакомство началось с поездки по "Золотому Кольцу. 4 ущелья." С нами в мини-группе работал водитель-гид
- ООксана30 мая 2024Это была наша первая экскурсия в Северной Осетии. Мы никак не предполагали, что нас ждем такая красота природы! Возил нас гид Виктор. Рассказал очень много интересного про местные традиции, обычаи, легенды. Нам все понравилось! Спасибо Руслану за организацию!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «История и культура»
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