Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 95 экскурсий в категории «История и культура» во Владикавказе, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
скидка
10%
Групповая
6 часов
1083 отзыва
Популярное предложение
Восточная Алания: от ущелий до святынь
Погрузитесь в мир горных легенд и древних святынь, открывая секреты Владикавказа на экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27002 430 за человека
«Джейрах - сердце гор» - знакомство с древней Ингушетией
🚌 На автобусе
Мини-группа
7 часов
303 отзыва
Популярное предложение
«Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются
Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7...
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Обзорная экскурсия по Владикавказу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
146 отзывов
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник, четверг, пятница, воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700 за человека
Путешествие в сердце Чечни в мини-группе
скидка
10%
Групповая
9 часов
391 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в сердце Чечни: экскурсия из Владикавказа в Грозный
Откройте для себя величие Грозного: исторические памятники, местные традиции и архитектурные шедевры в однодневной экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35003 150 за человека
«Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
скидка
10%
Групповая
8 часов
637 отзывов
«Этот волшебный Цей»: тур в ущелье с экскурсоводом
Получите незабываемые впечатления от величия заснеженных гор, тайн древних святилищ и лечебной силы термальных источников
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27602 484 за человека
Северная Осетия по-максимуму
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
153 отзыва
Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор
Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400011 200 за всё до 4 чел.
«Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
Групповая
10 часов
167 отзывов
«Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии
Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
«Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
128 отзывов
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
Расписание: См. в расписании
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
«Радушный и солнечный Тбилиси» - экскурсия из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
64 отзыва
Путешествие в сердце Грузии: экскурсия в Тбилиси из Владикавказа
Исследуйте культурное наследие Тбилиси, его знаковые места и живописные уголки, отправившись в путешествие из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По субботам в 05:00
15 июня в 05:00
22 июня в 05:00
6 000 за человека
Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
Индивидуальная
4 часа
99 отзывов
Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь
Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
292 отзыва
Золотое кольцо Северной Осетии: путешествие по четырем ущельям
Вас ждет путешествие по легендарным ущельям Северной Осетии, где каждый поворот скрывает истории и загадки
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
123 отзыва
Цейское ущелье: монастырь, святилище и ледник
Погрузитесь в мир древних святынь и природных чудес, посетив Цейское ущелье с его монастырем и ледником
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Каждый день в 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
189 отзывов
Групповая экскурсия: Горная Ингушетия и древние башни
Приключение в Горную Ингушетию: впечатляющие пейзажи и башенные комплексы ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Ул. Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: См. расписание
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
2 300 за человека
Древняя земля Осетии: история в веках
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
112 отзывов
Древняя земля Осетии: история в веках
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 300 за человека
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
В Цей по любви
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
В Цей по любви
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 000 за человека
Красоты и святыни Цейского ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
100 отзывов
Красоты и святыни Цейского ущелья
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание в календаре
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 200 за человека
Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
181 отзыв
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 100 за человека
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
40 отзывов
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 8:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Осетия Поднебесная - поездка к Цейскому ущелью
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Осетия Поднебесная - поездка к Цейскому ущелью
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 7 чел.
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник и четверг в 8:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Владикавказ: город под сенью гор
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Владикавказ: город под сенью гор
Начало: По согласованию во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Супер-тур по Восточной Алании
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Супер-тур по Восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Каждый день в 8.00. и 9.00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1190011 305 за всё до 4 чел.
Незабываемая Осетия
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Незабываемая Осетия
Начало: От места проживания туриста
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Солнечная долина: путешествие в страну Нартов
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Солнечная долина: путешествие в страну Нартов
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 400 за всё до 3 чел.
Этот волшебный Цей: индивидуальная экскурсия в Цейское ущелье
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Этот волшебный Цей: индивидуальная экскурсия в Цейское ущелье
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 500 за всё до 3 чел.
Топ-места Осетии за один день
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Топ-места Осетии за один день
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля/апартаментов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Горная Дигория - место где остановилось время
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Горная Дигория - место где остановилось время
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16 200 за всё до 4 чел.
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
Начало: Адрес вашего проживания во Владикавказе
Расписание: В любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Негрозный Грозный: путешествие в сердце Чечни из Владикавказа
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Негрозный Грозный: путешествие в сердце Чечни из Владикавказа
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 800 за всё до 3 чел.
Таинственная Дигория
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Таинственная Дигория
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Осетии
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Золотое кольцо Осетии
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Цейское ущелье
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия в Цейское ущелье
Начало: Владикавказ Барбашова 46
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Ночной Грозный
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ночной Грозный
Начало: Любое в Владикавказе
Расписание: 14:00-20:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
20 000 за всё до 4 чел.
Осетия-любовь с первого взгляда
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Осетия-любовь с первого взгляда
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 500 за всё до 24 чел.
Национальный парк «Алания»: джип-тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Пешая экскурсия по Владикавказу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Пешая экскурсия по Владикавказу
Начало: Пл. Штыба, г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, см. календарь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 по московскому времени
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Владикавказ, горят твои огни в глазах у нас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Владикавказ, горят твои огни в глазах у нас
Начало: Площадь Штыба. Около памятника Дзаугу Бугулову
Расписание: всю неделю по предварительной записи в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Макси-тур по Восточной Алании
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Макси-тур по Восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    «Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
    Ездили на экскурсию с гидом Алиханом. Все было супер! Ехали в своем темпе, слушали интересные истории, легенды, обычаи осетинского народа.
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    Было очень интересно! Виды просто завораживающие! Гид помимо локаций, предусмотренных по программе, свозил нас в еще одно место, из которого открывается умопомрачительный вид! Спасибо за чудесную экскурсию!

  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    «Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
    Понравилось все особое спасибо гиду Аслану!молодец!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Владикавказу
    Прекрасная, очень интересная экскурсия!!
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Ездили на экскурсию с гидом Михаилом. Все прошло на высшем уровне! Погода была отличная, виды просто бомбические! Гид рассказывал много
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    всего интересного, на вершине около замка Фрегат угощал нас вкусным травяным чаем и орешками с изюмом. На локациях оставались столько, сколько нам нужно. Экскурсия на 5+, всем советую!

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    «Джейрах - сердце гор» - знакомство с древней Ингушетией
    Потрясающая насыщенная экскурсия с превосходным гидом Русланом. Вкусили все прелести Ингушетии: горы,пейзажи,древние поселения,еда! Огромное спасибо!
  • В
    Валерий
    30 мая 2024
    Красоты и святыни Цейского ущелья
    Здравствуйте! Ездил на экскурсию по "Цейскому ущелью". У нас была гидом Зарина. Да, знает, рассказывает, но мне не понравилась подача информации.
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    Группа большая, сборная с нескольких точек. В микроавтобусе часто было жарко, а напоминать водителю каждый как-то не хотелось. Забота о туристах должна идти от водителя и гида. Поэтому 4-!!!🤷‍♂️

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Древняя земля Осетии: история в веках
    Увидели все заявленные объекты. Хорошая организация, интересный материал. Очень понравился гид Георгий, водитель Александр профессионал своего дела.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Путешествие в сердце Чечни в мини-группе
    Организация экскурсии отличная. Гид Владимир очень эрудирован,контактен,интересная подача информации,глубокие знания и любовь к своему делу. Поездка была очень комфортная и
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    безопасная. Очень рекомендуем. Гид Лиза в Грозном к сожалению не вызвала восторга,слабая и скудная подача информации,следует обратить на это внимание. Владимиру респект и рекомендуем!

  • В
    Валерий
    30 мая 2024
    Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
    Впервые оказался в Осетии. Моё знакомство началось с поездки по "Золотому Кольцу. 4 ущелья." С нами в мини-группе работал водитель-гид
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    Аслан. Он интересно рассказывал про ущелья, с желанием отвечал на наши вопросы. По пути мы делали остановки в различных локациях и вне программы. Получилось много классных фотографий, в том числе и групповая. Аслан нам в этом помог. Всё прошло замечательно!!! 👏👏👏

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
    Это была наша первая экскурсия в Северной Осетии. Мы никак не предполагали, что нас ждем такая красота природы! Возил нас гид Виктор. Рассказал очень много интересного про местные традиции, обычаи, легенды. Нам все понравилось! Спасибо Руслану за организацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
  2. «Джейрах - сердце гор» - знакомство с древней Ингушетией
  3. Обзорная экскурсия по Владикавказу
  4. Путешествие в сердце Чечни в мини-группе
  5. «Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "История и культура" можно забронировать 95 экскурсий и билетов от 700 до 79 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4803 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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