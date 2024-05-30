По популярности

10% скидка Групповая 6 часов 1083 отзыва Популярное предложение Восточная Алания: от ущелий до святынь Погрузитесь в мир горных легенд и древних святынь, открывая секреты Владикавказа на экскурсии Начало: Место вашего проживания во Владикавказе Расписание: По договоренности 2700 2 430 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 7 часов 303 отзыва Популярное предложение «Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7... Расписание: Ежедневно в 9.00 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 146 отзывов Обзорная экскурсия по Владикавказу Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75 Расписание: Понедельник, четверг, пятница, воскресенье в 16:00 700 ₽ за человека

10% скидка Групповая 9 часов 391 отзыв Популярное предложение Путешествие в сердце Чечни: экскурсия из Владикавказа в Грозный Откройте для себя величие Грозного: исторические памятники, местные традиции и архитектурные шедевры в однодневной экскурсии Начало: Место вашего проживания во Владикавказе Расписание: Ежедневно в 9:00 от 3500 3 150 ₽ за человека

10% скидка Групповая 8 часов 637 отзывов «Этот волшебный Цей»: тур в ущелье с экскурсоводом Получите незабываемые впечатления от величия заснеженных гор, тайн древних святилищ и лечебной силы термальных источников Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: По договоренности 2760 2 484 ₽ за человека

20% скидка Индивидуальная 8 часов 153 отзыва Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00 14000 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 10 часов 167 отзывов «Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции Начало: Место вашего проживания во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00 3 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 128 отзывов «Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А Расписание: См. в расписании 2 200 ₽ за билет

🚌 На автобусе Групповая 17 часов 64 отзыва Путешествие в сердце Грузии: экскурсия в Тбилиси из Владикавказа Исследуйте культурное наследие Тбилиси, его знаковые места и живописные уголки, отправившись в путешествие из Владикавказа Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75 Расписание: По субботам в 05:00 6 000 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа 99 отзывов Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 292 отзыва Золотое кольцо Северной Осетии: путешествие по четырем ущельям Вас ждет путешествие по легендарным ущельям Северной Осетии, где каждый поворот скрывает истории и загадки Начало: Ул. Коцоева, 75 Расписание: Ежедневно в 9:00 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 123 отзыва Цейское ущелье: монастырь, святилище и ледник Погрузитесь в мир древних святынь и природных чудес, посетив Цейское ущелье с его монастырем и ледником Начало: Ул. Коцоева, 75 Расписание: Каждый день в 9 утра 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 189 отзывов Групповая экскурсия: Горная Ингушетия и древние башни Приключение в Горную Ингушетию: впечатляющие пейзажи и башенные комплексы ждут вас в этой уникальной экскурсии Начало: Ул. Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ» Расписание: См. расписание 2 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 112 отзывов Древняя земля Осетии: история в веках Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75 Расписание: См. расписание 2 300 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 19 отзывов Три ущелья и море эмоций за 8 часов Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе Расписание: Ежедневно, по договоренности 9 800 ₽ за всё до 3 чел.

Мини-группа 9 часов 8 отзывов В Цей по любви Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе Расписание: Ежедневно в 9:30 4 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 100 отзывов Красоты и святыни Цейского ущелья Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75 Расписание: См. расписание в календаре 2 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 181 отзыв Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк» Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00! 3 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 40 отзывов Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75 Расписание: По вторникам в 8:00 2 700 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 27 отзывов Осетия Поднебесная - поездка к Цейскому ущелью Начало: По договоренности с гидом Расписание: Ежедневно, по договорённости 9 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 47 отзывов Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75 Расписание: Понедельник и четверг в 8:30 2 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа» Начало: Место вашего проживания во Владикавказе Расписание: По договоренности 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Владикавказ: город под сенью гор Начало: По согласованию во Владикавказе Расписание: По договоренности от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 30 отзывов Супер-тур по Восточной Алании Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Каждый день в 8.00. и 9.00. 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

5% скидка Индивидуальная 8 часов 86 отзывов Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30. 11900 11 305 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 10 отзывов Незабываемая Осетия Начало: От места проживания туриста Расписание: По договоренности 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Солнечная долина: путешествие в страну Нартов Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 8:00 до 13:00 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: По договоренности 8 400 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Этот волшебный Цей: индивидуальная экскурсия в Цейское ущелье Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: По договоренности 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Топ-места Осетии за один день Начало: Мы встретим вас у вашего отеля/апартаментов Расписание: Ежедневно 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Горная Дигория - место где остановилось время Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе Расписание: По договоренности 16 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 22 отзыва Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа Начало: Адрес вашего проживания во Владикавказе Расписание: В любой день, в любое удобное время. 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 30 отзывов Негрозный Грозный: путешествие в сердце Чечни из Владикавказа Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Ежедневно в 9:00 10 800 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Таинственная Дигория Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00 11 800 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Золотое кольцо Осетии Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46 Расписание: Ежедневно в 8:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Экскурсия в Цейское ущелье Начало: Владикавказ Барбашова 46 Расписание: Ежедневно в 9,00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Ночной Грозный Начало: Любое в Владикавказе Расписание: 14:00-20:00 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Осетия-любовь с первого взгляда Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 8:00 12 500 ₽ за всё до 24 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Национальный парк «Алания»: джип-тур Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское) 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Пешая экскурсия по Владикавказу Начало: Пл. Штыба, г. Владикавказ Расписание: Ежедневно, см. календарь от 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Джип-тур «Стихия воды и древность ледников» Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ Расписание: Ежедневно с 10:00 по московскому времени 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию Начало: У вашего отеля Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Владикавказ, горят твои огни в глазах у нас Начало: Площадь Штыба. Около памятника Дзаугу Бугулову Расписание: всю неделю по предварительной записи в 18:00 от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.