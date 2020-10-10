2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Природные чудеса Северной Осетии

Наш маршрут охватит самые интересные локации Куртатинского ущелья и другие самобытные места горной Алании:

Кольцо — водопад редкой красоты в Карцинском ущелье, который абсолютно по-разному выглядит зимой и летом, но всегда покоряет необычной формой.

Кадаргаванский каньон — один из наиболее примечательных и фактурных уголков Северной Осетии. Вы полюбуетесь скальным хребтом, который, словно мечом, расколот пополам рекой Фиагдон. А также увидите арт-объект в виде символа аланских царей — грациозного барса.

Кармадонское ущелье с рекой Геналдон и двумя ледниками, Колка и Майли. Вы не только полюбуетесь снежно-горными пейзажами этих мест, но и услышите их трагическую историю 📖, связанную с катастрофическим сходом ледника в 2002 году.

Еще одной изюминкой путешествия станут высокогорные качели, на которых вы сможете взлететь над пропастью и сделать потрясающие фотографии 📸.

Монастырь, башни и крепости среди гор

По пути мы остановимся и у рукотворных памятников Алании: среди осетинских гор ⛰️ их прячется немало. Вы увидите удивительную Дзивгисскую наскальную крепость, охранявшую долину горной реки Фиагдон. Отыщете среди вершин Аланский Успенский монастырь — самую высокогорную православную обитель в России. А у колоритной боевой башни Курта и Тага услышите легенду о происхождении и названии постройки.

Даргавс — древний город 🏙️ мертвых

В финале путешествия вы окажетесь на высоком зеленом холме, усыпанном множеством крошечных зданий: трудно поверить, но это вовсе не поселение, а крупнейший некрополь Кавказа. Вы рассмотрите десятки склепов 17 века, погружаясь в пробирающую до мурашек атмосферу этого места, и увидите полуразрушенную сторожевую башню, которая по легенде охраняет упокоившиеся души.

Организационные детали