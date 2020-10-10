2 отзыва оставили туристы

Природные чудеса Северной Осетии Наш маршрут охватит самые интересные локации Куртатинского ущелья и другие самобытные места горной Алании:
Кольцо — водопад редкой красоты в Карцинском ущелье, который абсолютно по-разному выглядит зимой и летом, но всегда покоряет необычной формой.
Кадаргаванский каньон — один из наиболее примечательных и фактурных уголков Северной Осетии. Вы полюбуетесь скальным хребтом, который, словно мечом, расколот пополам рекой Фиагдон. А также увидите арт-объект в виде символа аланских царей — грациозного барса.
Кармадонское ущелье с рекой Геналдон и двумя ледниками, Колка и Майли. Вы не только полюбуетесь снежно-горными пейзажами этих мест, но и услышите их трагическую историю 📖, связанную с катастрофическим сходом ледника в 2002 году.
Еще одной изюминкой путешествия станут высокогорные качели, на которых вы сможете взлететь над пропастью и сделать потрясающие фотографии 📸.
Монастырь, башни и крепости среди гор По пути мы остановимся и у рукотворных памятников Алании: среди осетинских гор ⛰️ их прячется немало. Вы увидите удивительную Дзивгисскую наскальную крепость, охранявшую долину горной реки Фиагдон. Отыщете среди вершин Аланский Успенский монастырь — самую высокогорную православную обитель в России. А у колоритной боевой башни Курта и Тага услышите легенду о происхождении и названии постройки.
Даргавс — древний город 🏙️ мертвых В финале путешествия вы окажетесь на высоком зеленом холме, усыпанном множеством крошечных зданий: трудно поверить, но это вовсе не поселение, а крупнейший некрополь Кавказа. Вы рассмотрите десятки склепов 17 века, погружаясь в пробирающую до мурашек атмосферу этого места, и увидите полуразрушенную сторожевую башню, которая по легенде охраняет упокоившиеся души.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Отдельно оплачиваются входной билет 🎫 в «Город мертвых» (100 руб. /чел. ) и питание (по желанию)
Входные билеты и траты в магазинах в горах оплачиваются только наличными
В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Марат, я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой, поделюсь красотой местной природы и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще много раз!
Добрый вечер. Гидом был Мераб, я ездила на экскурсию одна и он составил мне компанию) Человек местный, знает хорошо как историю так и обычаи, и вобще очень хороший попутчик, разговаривали абсолютно на разные темы, очень интересный человек. На вопросы по теме экскурсии отвечал развёрнутыми ответами, показывал, рассказывал и дополнял историей. Очень хорошо смог познакомить с обычаями народа и в принципе с культурой местности. Советую)
Николай
9 октября 2020
Экскурсия очень понравилась, она отлично подойдет для первого ознакомления с Осетией. Экскурсовод Мераб очень приятный и легкий на общение, знает много красивых мест, всегда поддержит беседу :) Готов посоветовать вас друзьям!