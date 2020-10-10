2 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Владикавказ
  3. Экскурсии

Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»

Исследовать каньоны и водопады, взлететь на качелях над пропастью и посетить таинственный Даргавс

5
2 отзыва
Марат
Марат – представитель из Владикавказа
В этом маршруте мы собрали захватывающие локации горной Алании, доступные для посещения в любое время года.

Приготовьтесь побывать в колыбели Северной Осетии: влюбиться ❤️ в панорамы Куртатинского ущелья, увидеть дивный водопад Кольцо, отыскать высокогорный монастырь и боевые башни и услышать легенды таинственного «города мертвых».
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 84007 560 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»

Что вас ожидает

Природные чудеса Северной Осетии
Наш маршрут охватит самые интересные локации Куртатинского ущелья и другие самобытные места горной Алании:

  • Кольцо — водопад редкой красоты в Карцинском ущелье, который абсолютно по-разному выглядит зимой и летом, но всегда покоряет необычной формой.
  • Кадаргаванский каньон — один из наиболее примечательных и фактурных уголков Северной Осетии. Вы полюбуетесь скальным хребтом, который, словно мечом, расколот пополам рекой Фиагдон. А также увидите арт-объект в виде символа аланских царей — грациозного барса.
  • Кармадонское ущелье с рекой Геналдон и двумя ледниками, Колка и Майли. Вы не только полюбуетесь снежно-горными пейзажами этих мест, но и услышите их трагическую историю 📖, связанную с катастрофическим сходом ледника в 2002 году.
  • Еще одной изюминкой путешествия станут высокогорные качели, на которых вы сможете взлететь над пропастью и сделать потрясающие фотографии 📸.

Монастырь, башни и крепости среди гор
По пути мы остановимся и у рукотворных памятников Алании: среди осетинских гор ⛰️ их прячется немало. Вы увидите удивительную Дзивгисскую наскальную крепость, охранявшую долину горной реки Фиагдон. Отыщете среди вершин Аланский Успенский монастырь — самую высокогорную православную обитель в России. А у колоритной боевой башни Курта и Тага услышите легенду о происхождении и названии постройки.

Даргавс — древний город 🏙️ мертвых
В финале путешествия вы окажетесь на высоком зеленом холме, усыпанном множеством крошечных зданий: трудно поверить, но это вовсе не поселение, а крупнейший некрополь Кавказа. Вы рассмотрите десятки склепов 17 века, погружаясь в пробирающую до мурашек атмосферу этого места, и увидите полуразрушенную сторожевую башню, которая по легенде охраняет упокоившиеся души.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Отдельно оплачиваются входной билет 🎫 в «Город мертвых» (100 руб. /чел. ) и питание (по желанию)
  • Входные билеты и траты в магазинах в горах оплачиваются только наличными
  • В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марат
Марат
Меня зовут Марат, я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой, поделюсь красотой местной природы и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще много раз!
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

10 октября 2020
Добрый вечер. Гидом был Мераб, я ездила на экскурсию одна и он составил мне компанию) Человек местный, знает хорошо как историю так и обычаи, и вобще очень хороший попутчик, разговаривали абсолютно на разные темы, очень интересный человек. На вопросы по теме экскурсии отвечал развёрнутыми ответами, показывал, рассказывал и дополнял историей. Очень хорошо смог познакомить с обычаями народа и в принципе с культурой местности. Советую)
9 октября 2020
Экскурсия очень понравилась, она отлично подойдет для первого ознакомления с Осетией. Экскурсовод Мераб очень приятный и легкий на общение, знает много красивых мест, всегда поддержит беседу :) Готов посоветовать вас друзьям!

Марат проводит ещё 4 экскурсии

Северная Осетия — рай на земле
7 500
9 часов
Северная Осетия — рай на земле
20 отзывов
Самые живописные достопримечательности региона и местные легенды на обзорной экскурсии
В горы Северной Осетии — к самым облакам
7 500
7 часов
В горы Северной Осетии — к самым облакам
8 отзывов
Узнать край через романтичные пейзажи, шум водопадов и предания
Удивительная Горная Дигория
9 500
10 часов
Удивительная Горная Дигория
6 отзывов
Завораживающие пейзажи одного из самых колоритных регионов Кавказа на авто-пешеходной экскурсии
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
8 800
9 часов
К сказочным панорамам Цейского ущелья!
Полюбоваться видами горнолыжного курорта, подняться к языку ледника и погрузиться в горячий источник

Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Из Владикавказа — в горы Осетии!
От 7 100
7.5 часов
Из Владикавказа — в горы Осетии!
54 отзыва
Старинный некрополь, загадочные крепости и башни, реки и ущелья за один день
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
7 500
8 часов
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
35 отзывов
Таргимская котловина, древние дольмены, башенные комплексы и горные храмы за один день
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
7 800
8 часов
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
35 отзывов
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Мифы и тайны горной Ингушетии
7 500
8 часов
Мифы и тайны горной Ингушетии
26 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
9 550
9 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
24 отзыва
Изучить крупнейший некрополь Кавказа, увидеть самый высокий водопад Европы и открыть сказочные виды
О Владикавказе — с интересом и любовью!
2 000
1.5 часа
О Владикавказе — с интересом и любовью!
23 отзыва
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии