Наиболее приближенная экскурсия ⛳ к Владикавказу, 40 минут и вы уже в сказке гор ⛰️. Маршрут насыщен историческими памятниками, в окружении приветливых гор и белоснежных пиков, с осетинскими святынями на вершинах. Что вас ожидает:• Куртатинское ущелье и Гусаринский водопад;

Кадаргаванский каньон (тропа чудес) и Святилище Уастырджи;

Дзывгиская наскальная крепость и первый в мире памятник Ленину;

Башня Курта и Тага, Хъахъадурский перевал и Даргавс (город мертвых);

Зеленый перевал и Кармадонское (Геналдонское) ущелье.

Организационные детали: