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Тагаурия и Куртатия

5
2 отзыва
Туризм15
Туризм15 – Гид из Владикавказа
Экскурсия ⛳ проходит по солнечным долинам, поэтому даже зимой зачастую тут бывает тепло.

Проехав через 3 ущелья вы соберете немалый багаж знаний, воспоминаний и впечатлений об Осетии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 600 ₽ за экскурсию

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Тагаурия и Куртатия
Тагаурия и Куртатия

Что вы увидите

  • Куртатинское ущелье
  • Гусаринский водопад
  • Кадаргаванский каньон (тропа чудес)
  • Святилище Уастырджи
  • Дзывгиская наскальная крепость
  • первый в мире памятник Ленину
  • Башня Курта и Тага
  • Хъахъадурский перевал
  • Даргавс (город мертвых)
  • Зеленый перевал
  • Кармадонское (Геналдонское) ущелье.
Наиболее приближенная экскурсия ⛳ к Владикавказу, 40 минут и вы уже в сказке гор ⛰️. Маршрут насыщен историческими памятниками, в окружении приветливых гор и белоснежных пиков, с осетинскими святынями на вершинах. Что вас ожидает:• Куртатинское ущелье и Гусаринский водопад;
  • Кадаргаванский каньон (тропа чудес) и Святилище Уастырджи;
  • Дзывгиская наскальная крепость и первый в мире памятник Ленину;
  • Башня Курта и Тага, Хъахъадурский перевал и Даргавс (город мертвых);
  • Зеленый перевал и Кармадонское (Геналдонское) ущелье.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в Даргавский некрополь(100р) и на Тропу чудес(100р).
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁
Тагаурия и Куртатия
Тагаурия и Куртатия
Тагаурия и Куртатия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туризм15
Туризм15
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2 отзыва оставили туристы

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