Наиболее приближенная экскурсия ⛳ к Владикавказу, 40 минут и вы уже в сказке гор ⛰️. Маршрут насыщен историческими памятниками, в окружении приветливых гор и белоснежных пиков, с осетинскими святынями на вершинах. Что вас ожидает:• Куртатинское ущелье и Гусаринский водопад;
Кадаргаванский каньон (тропа чудес) и Святилище Уастырджи;
Дзывгиская наскальная крепость и первый в мире памятник Ленину;
Башня Курта и Тага, Хъахъадурский перевал и Даргавс (город мертвых);
Зеленый перевал и Кармадонское (Геналдонское) ущелье.
Организационные детали:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида-водителя
транспорт
Что не входит
Входные билеты в Даргавский некрополь(100р) и на Тропу чудес(100р).
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.