Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

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Затерянный мир Дигорского ущелья

Посетить самое красивое ущелье Северной Осетии и побывать в местах первозданного горского быта

Валера
Валера – Гид из Владикавказа
Поездка в Восточную Дигорию перенесет вас в мир средневекового фэнтези.

Вы осмотрите старинные высокогорные села Махческ, Дунта, Камунта и Галиат.

Прикоснетесь к особенной атмосфере «вне времени» в заброшенных деревнях.

Подниметесь на высоту 2000 метров и взглянете на ущелье сверху.

А в качестве бонуса получите качественные фотографии 📸 и видеозарисовку с квадрокоптера.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 85007 650 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Затерянный мир Дигорского ущелья
Затерянный мир Дигорского ущелья

Что вас ожидает

Чертов мост и село Фаснал
Первая наша остановка Ахсинти хед, или Чертов мост. Это очень красивое 🤩 место, но с дурной славой — много веков, вплоть до 1918 года, он служил местом казни преступников. Далее вы проедете мимо Фаснала, где в 19 веке работала бельгийская горно-обогатительная фабрика. Я расскажу, как предприятие повлияло на развитие поселка, сделав его особенным среди окрестных поселений. Сегодня вы сможете увидеть лишь стены, которые местные жители используют как укрытия для своих хозяйственных построек и загонов для скота.

Колоритные Камунта и Галиат
В высокогорном селе Камунта гулять 👣 по срденевековым улочкам — одно удовольствие. А виды, которые вы откроете со смотровой площадки на Собачей скале, подарят непередаваемые впечатления. После я отвезу вас в еще одно живописное, некогда самое крупное высокогорное селение Осетии — Галиат. Вы подниметесь вдоль села наверх, прогуляетесь по хребту и увидите все ущелье сверху, что станет финальным и, что скрывать, совершенно потрясающим аккордом вашего приключения в Восточной Дигории.

В дороге вы узнаете об исконных традициях, быте и кухне 🥧 горцев. Поймете, как природные условия повлияли на образ их жизни и особый менталитет. И попробуете на время представить — как это, встречать каждый день среди живых декораций фэнтези-фильмов.

Организационные детали

  • По дороге я организую небольшой перекус
  • Через несколько дней после поездки вы получите качественные фотографии 📸 и видеозарисовку с квадрокоптера
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания
Затерянный мир Дигорского ущелья
Затерянный мир Дигорского ущелья
Затерянный мир Дигорского ущелья
Затерянный мир Дигорского ущелья
Затерянный мир Дигорского ущелья
Затерянный мир Дигорского ущелья
Затерянный мир Дигорского ущелья
Затерянный мир Дигорского ущелья
Затерянный мир Дигорского ущелья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валера
Валера
Меня зовут Валера. Очень люблю путешествовать и исследовать новые, неизученные места. С большим удовольствием познакомлю гостей с величественной красотой нашей республики и постараюсь сделать так, чтобы остались только приятные воспоминания вместе с желанием вернуться еще не раз!
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