Путешествие в сердце Северной Осетии

Увидеть край, щедрый на природные красоты и древние предания
Эта экскурсия — больше чем просто поездка.

Вы посетите самые красивые места нашего края, полюбуетесь горными ущельями и старинными памятникам, узнаете о традициях и культуре народа, который живёт здесь многие века.

Кроме того, вас ждёт вкусный национальный обед и при желании ночь в уютном доме, окружённом горами, на самом краю мира.
5
3 отзыва
Путешествие в сердце Северной Осетии
Путешествие в сердце Северной Осетии
Путешествие в сердце Северной Осетии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кармадонское ущелье. Мы посетим памятник жертвам схода ледника Колка и заброшенный советский санаторий. Гид расскажет о печальных событиях, в ходе которых погибли члены команды Сергея Бодрова и артисты конного театра «Нарты». А ещё вы поймёте, почему так и не достроили кармадонский санаторий.

Даргавский некрополь. Вы узнаете об истории осетинского народа, склепах, захоронениях и о важности этого места в культурном наследии края.

Мидаграбинское озеро и водопады. Вы увидите самый высокий каскадный водопад Европы и сделаете красочные кадры.

Арт-объекты «Меч в камне» и «Буква Æ». Гид объяснит, что за команда местных творцов трудилась над ними и какую символику несут эти объекты.

Горное селение Цмити. Здесь вы погрузитесь в древнюю историю — услышите о жизни предков осетин, их традициях, ценностях, кухне.

Аланский монастырь. Вы познакомитесь с историей его появления.

Обед. Попробуете национальные блюда в уютном доме в посёлке Верхний Фиагдон.

Дзивгисская крепость. Посмотрите на оборонительные сооружения в почти опустевшем североосетинском селении Дзивгис. Узнаете о стратегиях и формах военного дела того времени, обороне и назначении сторожевых фамильных башен.

Памятники братьям Газдановым и Петру Барбашову. У этих мест памяти гид расскажет о событиях ВОВ и героях Осетии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на Mitsubishi Pajero Sport или Grand Cherokee
  • Дополнительно оплачиваются вход в горный заповедник — 200 руб. /чел., обед — 1200 руб. /взрослый, 800 руб. /ребёнок
  • Можем скорректировать маршрут по вашему желанию. Подробности обсудим в личной переписке.
  • Вы можете остаться на ночь в доме со всеми удобствами в горном посёлке Верхний Фиагдон — 1700 руб. /взрослый, 1200 руб. /ребёнок. При желании дополнительно оплачиваются ужин и завтрак — 1400 руб. /взрослый, 1000 руб. /ребёнок. Трансфер обратно включён в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего пребывания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Larisa
14 мая 2024
Интересная получилась поездка, нам даже дождь не помешал!) всем рекомендую! Информативно, красиво, вкусно, здорово!
I
1 мая 2024
Отличная поездка. Горы встретили нас отличной погодой, красоту не описать, кухня простая но очень вкусная, прекрасный гид. Большое спасибо Ибрагиму 🙏 Обязательно приедем еще🫶🏼
Отличная поездка. Горы встретили нас отличной погодой, красоту не описать, кухня простая но очень вкусная, прекрасныйОтличная поездка. Горы встретили нас отличной погодой, красоту не описать, кухня простая но очень вкусная, прекрасныйОтличная поездка. Горы встретили нас отличной погодой, красоту не описать, кухня простая но очень вкусная, прекрасныйОтличная поездка. Горы встретили нас отличной погодой, красоту не описать, кухня простая но очень вкусная, прекрасныйОтличная поездка. Горы встретили нас отличной погодой, красоту не описать, кухня простая но очень вкусная, прекрасныйОтличная поездка. Горы встретили нас отличной погодой, красоту не описать, кухня простая но очень вкусная, прекрасныйОтличная поездка. Горы встретили нас отличной погодой, красоту не описать, кухня простая но очень вкусная, прекрасныйОтличная поездка. Горы встретили нас отличной погодой, красоту не описать, кухня простая но очень вкусная, прекрасный
Д
26 апр 2024
Наша трип в горы превзошел все ожидания!
Профессионализм гида, знание местных достопримечательностей и безупречное внимание к каждому участнику группы сделали поездку незабываемой! Неописуемая красота природы, которую должен увидеть каждый!
И очень вкусная национальная кухня🤤
Теперь будем обращаться только к Ибрагиму☺️
Всем рекомендую!
Наша трип в горы превзошел все ожидания!Наша трип в горы превзошел все ожидания!Наша трип в горы превзошел все ожидания!Наша трип в горы превзошел все ожидания!

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