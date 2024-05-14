Увидеть край, щедрый на природные красоты и древние предания
Эта экскурсия — больше чем просто поездка.
Вы посетите самые красивые места нашего края, полюбуетесь горными ущельями и старинными памятникам, узнаете о традициях и культуре народа, который живёт здесь многие века.
Кроме того, вас ждёт вкусный национальный обед и при желании ночь в уютном доме, окружённом горами, на самом краю мира.
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3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кармадонское ущелье. Мы посетим памятник жертвам схода ледника Колка и заброшенный советский санаторий. Гид расскажет о печальных событиях, в ходе которых погибли члены команды Сергея Бодрова и артисты конного театра «Нарты». А ещё вы поймёте, почему так и не достроили кармадонский санаторий.
Даргавский некрополь. Вы узнаете об истории осетинского народа, склепах, захоронениях и о важности этого места в культурном наследии края.
Мидаграбинское озеро и водопады. Вы увидите самый высокий каскадный водопад Европы и сделаете красочные кадры.
Арт-объекты «Меч в камне» и «Буква Æ». Гид объяснит, что за команда местных творцов трудилась над ними и какую символику несут эти объекты.
Горное селение Цмити. Здесь вы погрузитесь в древнюю историю — услышите о жизни предков осетин, их традициях, ценностях, кухне.
Аланский монастырь. Вы познакомитесь с историей его появления.
Обед. Попробуете национальные блюда в уютном доме в посёлке Верхний Фиагдон.
Дзивгисская крепость. Посмотрите на оборонительные сооружения в почти опустевшем североосетинском селении Дзивгис. Узнаете о стратегиях и формах военного дела того времени, обороне и назначении сторожевых фамильных башен.
Памятники братьям Газдановым и Петру Барбашову. У этих мест памяти гид расскажет о событиях ВОВ и героях Осетии.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на Mitsubishi Pajero Sport или Grand Cherokee
Дополнительно оплачиваются вход в горный заповедник — 200 руб. /чел., обед — 1200 руб. /взрослый, 800 руб. /ребёнок
Можем скорректировать маршрут по вашему желанию. Подробности обсудим в личной переписке.
Вы можете остаться на ночь в доме со всеми удобствами в горном посёлке Верхний Фиагдон — 1700 руб. /взрослый, 1200 руб. /ребёнок. При желании дополнительно оплачиваются ужин и завтрак — 1400 руб. /взрослый, 1000 руб. /ребёнок. Трансфер обратно включён в стоимость.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим — ваша команда гидов во Владикавказе
Друзья, меня зовут Ибрагим, и вот уже больше 60 лет я живу в горах Осетии. Моё сердце принадлежит этому месту, и я хочу поделиться с вами своей любовью к этой читать дальше
земле. Горы — мой дом. Мои экскурсии — это настоящее приключение. Я знаю родную местность как свои пять пальцев и готов передать эти знания всем, кто ищет свободу и приключения. Я провожу экскурсии вместе со своим коллегой-гидом. Приезжайте, друзья, и мы отправимся в незабываемое путешествие в мир горных вершин!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Larisa
14 мая 2024
Интересная получилась поездка, нам даже дождь не помешал!) всем рекомендую! Информативно, красиво, вкусно, здорово!
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Ilona
1 мая 2024
Отличная поездка. Горы встретили нас отличной погодой, красоту не описать, кухня простая но очень вкусная, прекрасный гид. Большое спасибо Ибрагиму 🙏 Обязательно приедем еще🫶🏼
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Дана
26 апр 2024
Наша трип в горы превзошел все ожидания! Профессионализм гида, знание местных достопримечательностей и безупречное внимание к каждому участнику группы сделали поездку незабываемой! Неописуемая красота природы, которую должен увидеть каждый! И очень вкусная национальная кухня🤤 Теперь будем обращаться только к Ибрагиму☺️ Всем рекомендую!
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