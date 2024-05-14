Эта экскурсия — больше чем просто поездка. Вы посетите самые красивые места нашего края, полюбуетесь горными ущельями и старинными памятникам, узнаете о традициях и культуре народа, который живёт здесь многие века. Кроме того, вас ждёт вкусный национальный обед и при желании ночь в уютном доме, окружённом горами, на самом краю мира.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель во Владикавказе

Ибрагим Ваш представитель во Владикавказе

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кармадонское ущелье. Мы посетим памятник жертвам схода ледника Колка и заброшенный советский санаторий. Гид расскажет о печальных событиях, в ходе которых погибли члены команды Сергея Бодрова и артисты конного театра «Нарты». А ещё вы поймёте, почему так и не достроили кармадонский санаторий.

Даргавский некрополь. Вы узнаете об истории осетинского народа, склепах, захоронениях и о важности этого места в культурном наследии края.

Мидаграбинское озеро и водопады. Вы увидите самый высокий каскадный водопад Европы и сделаете красочные кадры.

Арт-объекты «Меч в камне» и «Буква Æ». Гид объяснит, что за команда местных творцов трудилась над ними и какую символику несут эти объекты.

Горное селение Цмити. Здесь вы погрузитесь в древнюю историю — услышите о жизни предков осетин, их традициях, ценностях, кухне.

Аланский монастырь. Вы познакомитесь с историей его появления.

Обед. Попробуете национальные блюда в уютном доме в посёлке Верхний Фиагдон.

Дзивгисская крепость. Посмотрите на оборонительные сооружения в почти опустевшем североосетинском селении Дзивгис. Узнаете о стратегиях и формах военного дела того времени, обороне и назначении сторожевых фамильных башен.

Памятники братьям Газдановым и Петру Барбашову. У этих мест памяти гид расскажет о событиях ВОВ и героях Осетии.

Организационные детали