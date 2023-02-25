ежедневно в 09:00

Приглашаю познакомиться с многовековой историей и потрясающей природой Северной Осетии в мини-группе до 4 человек! Вы полюбуетесь Голубым озером, ущельями и горами. Посетите заброшенное село Лисри с древними башнями, увидите современные арт-объекты и сделаете потрясающие фото с открывающимися «Дверьми в Аланию». Всё это — на комфортном внедорожнике.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Голубое озеро, памятник Уастырджи и арт-объекты

Вы увидите вырастающий из скалы памятник Уастырджи, посвящённый покровителю мужчин и путников. Оцените местные арт-объекты: «Танец с кинжалами» и «Береги природу» в виде сложенных ладоней, из которых растет дерево. Побываете на водохранилище с бирюзовой водой, напоминающее озеро Рица. А также выпьете целебной минеральной воды Тиб, бьющей прямо из-под земли.

Высокогорные сёла и «Дверь в Аланию»

Мы посетим покинутое селение Лисри в Мамисонском ущелье. Зайдём в полуразрушенную церковь 19 века и увидим комплекс древних башен: жилых и сторожевых. Далее отправимся в бывшие шахтерские поселки Садон и Галон: вы расшифруете их архитектурные особенности и узнаете о произошедшей здесь трагедии. В завершение мы увидим знаменитую «Дверь в Аланию» и поднимемся в самое высокогорное село Северной Осетии — Верхний Згид.

Организационные детали