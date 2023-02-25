ежедневно в 09:00

Путешествие по Северной Осетии в мини-группе

Древние сторожевые башни, высокогорные селения, арт-объекты, горы и ущелья за 1 день

5
4 отзыва
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Приглашаю познакомиться с многовековой историей и потрясающей природой Северной Осетии в мини-группе до 4 человек! Вы полюбуетесь Голубым озером, ущельями и горами.

Посетите заброшенное село Лисри с древними башнями, увидите современные арт-объекты и сделаете потрясающие фото с открывающимися «Дверьми в Аланию». Всё это — на комфортном внедорожнике.
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Путешествие по Северной Осетии в мини-группе
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Голубое озеро, памятник Уастырджи и арт-объекты

Вы увидите вырастающий из скалы памятник Уастырджи, посвящённый покровителю мужчин и путников. Оцените местные арт-объекты: «Танец с кинжалами» и «Береги природу» в виде сложенных ладоней, из которых растет дерево. Побываете на водохранилище с бирюзовой водой, напоминающее озеро Рица. А также выпьете целебной минеральной воды Тиб, бьющей прямо из-под земли.

Высокогорные сёла и «Дверь в Аланию»

Мы посетим покинутое селение Лисри в Мамисонском ущелье. Зайдём в полуразрушенную церковь 19 века и увидим комплекс древних башен: жилых и сторожевых. Далее отправимся в бывшие шахтерские поселки Садон и Галон: вы расшифруете их архитектурные особенности и узнаете о произошедшей здесь трагедии. В завершение мы увидим знаменитую «Дверь в Аланию» и поднимемся в самое высокогорное село Северной Осетии — Верхний Згид.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном внедорожнике
  • По желанию, мы заедем на обед в проверенное кафе с вкусной осетинской кухней. Питание оплачивается дополнительно.

ежедневно в 09:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
К
25 фев 2023
Хотим выразить огромную Благодарную Гиду Тимуру за организацию нашей поездки! Все было просто бомбически! Шикарные виды, приятное общение, хорошие попутчицы, места силы шикарные! Рекомендую к посещению!
Елена
24 фев 2023
Тимур - один из лучших экскурсоводов в моей туристической жизни. Он расскажет об Осетии абсолютно все: традиции, праздники, история. Можно задать любой вопрос.
Удобная машина, которая смогла забраться на любые горы. Тимур показал все самые красивые виды Осетии, накормил вкуснейшим осетинским пирогом с картошкой, переводил осетинские песни, пока мы ехали и слушали их в машине😄
Также Тимур рассказывает о достопримечательностях Владикавказа, можно покататься по городу.
Добрейший души человек, всем советую к нему на экскурсию 🏔️🫶
Тимур - один из лучших экскурсоводов в моей туристической жизни. Он расскажет об Осетии абсолютно все:Тимур - один из лучших экскурсоводов в моей туристической жизни. Он расскажет об Осетии абсолютно все:Тимур - один из лучших экскурсоводов в моей туристической жизни. Он расскажет об Осетии абсолютно все:
V
20 фев 2023
Хотелось бы поблагодарить Тимура за интересную экскурсию. Очень понравился маршрут, с такой стороны Осетию мы ещё не видели. Очень понравился Лисри. Это место захватывает дух, кажется, что время там остановилось, очень приятно, что такие места не забыты людьми и благодаря неравнодушным людям, история сохраняется. Мамисонское ущелье впечатляет своими масштабами и величием.
В целом, природа Осетии достойна внимания и экскурсия Тимура ценна тем, что важные места не остаются забытыми, а их история продолжает жить.
На протяжении всей экскурсии было видно, что Тимур искренне увлечен историей своего региона и от этого, экскурсия становится не похожей на выученную лекцию, а похожа на душевный рассказ о том, что дорого его сердцу. Было максимально комфортно с Тимуром на протяжении всей экскурсии. Время пролетело незаметно.
Также отдельно хочется отметить аккуратное вождение и комфорт во время поездки.
Большое спасибо!
Хотелось бы поблагодарить Тимура за интересную экскурсию. Очень понравился маршрут, с такой стороны Осетию мы ещёХотелось бы поблагодарить Тимура за интересную экскурсию. Очень понравился маршрут, с такой стороны Осетию мы ещё
И
15 фев 2023
Тимур, спасибо за открытие Осетии!!! Захотелось тут остаться!!! Показали невероятные места дивной красоты!!! Рассказали много интересных фактов! И спасибо за классные фотографии 😀

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