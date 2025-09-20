ежедневно в 09:00

Приглашаем вас в путешествие по Северной Осетии, где вас ждут впечатляющие природные красоты и богатая история.От Голубого озера до древних башен села Лисри, от арт-объектов до высокогорных сёл - каждый

уголок этой земли хранит свои тайны и истории. Экскурсия на комфортабельном внедорожнике позволит вам насладиться красотами Северной Осетии в максимальном комфорте. Для желающих также предусмотрена возможность посетить осетинское кафе и попробовать местные кулинарные шедевры. Это путешествие станет одним из самых ярких в вашей жизни

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для путешествия по Северной Осетии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться красотой природы без лишних забот. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, хотя может быть немного прохладнее. Зимой и ранней весной, с ноября по апрель, путешествие возможно, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным ограничениям из-за снега.

Сейчас август — это идеальное время.