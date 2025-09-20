ежедневно в 09:00

От Голубого озера до древних башен села Лисри, от арт-объектов до высокогорных сёл - каждый
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏛 Исторические памятники
- 🖼 Интересные арт-объекты
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🍽 Вкусная осетинская кухня
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Памятник Уастырджи
- Арт-объекты "Танец с кинжалами" и "Береги природу"
- Полуразрушенная церковь 19 века
- Комплекс древних башен
- Висячий мост
Описание экскурсии
Голубое озеро, памятник Уастырджи и арт-объекты
Вы увидите вырастающий из скалы памятник Уастырджи, посвящённый покровителю мужчин и путников. Оцените местные арт-объекты: «Танец с кинжалами» и «Береги природу» в виде сложенных ладоней, из которых растет дерево. Побываете на водохранилище с бирюзовой водой, напоминающее озеро Рица. А также выпьете целебной минеральной воды Тиб, бьющей прямо из-под земли.
Высокогорные сёла
Мы посетим покинутое селение Лисри в Мамисонском ущелье. Зайдём в полуразрушенную церковь 19 века и увидим комплекс древних башен: жилых и сторожевых. Далее отправимся в бывшие шахтерские поселки Садон и Галон: вы расшифруете их архитектурные особенности и узнаете о произошедшей здесь трагедии. В завершение мы поднимемся в самое высокогорное село Северной Осетии — Верхний Згид. А любители экстрима смогут прогуляться по висячему мосту!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном внедорожнике
- По желанию, мы заедем на обед в проверенное кафе с вкусной осетинской кухней. Питание оплачивается дополнительно.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Верхний Мизур — 2 500 ₽
- Лавочка счастья (над пропастью 2600 метров над уровнем моря) — 3500 ₽
- Горячие источники «Бирагзанг» — 1000 ₽ (+ купание — 500 ₽ за чел.)
- Канатная дорога Цей — 1000 ₽ (+ 700 ₽ в будни, 800 ₽ по выходным с чел. за спуск и подъём на канатной дороге)
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Мы путешествовали с данной командой 31.07.25
Это невероятнейшая команда, которая знает свое дело на 130%.
Жаль, что нет 10 звезд 🥲 Нас мало чем можно удивить,