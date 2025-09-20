ежедневно в 09:00

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Путешествие по Северной Осетии

Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Приглашаем вас в путешествие по Северной Осетии, где вас ждут впечатляющие природные красоты и богатая история.

От Голубого озера до древних башен села Лисри, от арт-объектов до высокогорных сёл - каждый
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уголок этой земли хранит свои тайны и истории.

Экскурсия на комфортабельном внедорожнике позволит вам насладиться красотами Северной Осетии в максимальном комфорте.

Для желающих также предусмотрена возможность посетить осетинское кафе и попробовать местные кулинарные шедевры. Это путешествие станет одним из самых ярких в вашей жизни

5
58 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🖼 Интересные арт-объекты
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🍽 Вкусная осетинская кухня

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для путешествия по Северной Осетии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться красотой природы без лишних забот. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, хотя может быть немного прохладнее. Зимой и ранней весной, с ноября по апрель, путешествие возможно, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным ограничениям из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие по Северной Осетии
Путешествие по Северной Осетии
Путешествие по Северной Осетии

Что можно увидеть

  • Памятник Уастырджи
  • Арт-объекты "Танец с кинжалами" и "Береги природу"
  • Полуразрушенная церковь 19 века
  • Комплекс древних башен
  • Висячий мост

Описание экскурсии

Голубое озеро, памятник Уастырджи и арт-объекты

Вы увидите вырастающий из скалы памятник Уастырджи, посвящённый покровителю мужчин и путников. Оцените местные арт-объекты: «Танец с кинжалами» и «Береги природу» в виде сложенных ладоней, из которых растет дерево. Побываете на водохранилище с бирюзовой водой, напоминающее озеро Рица. А также выпьете целебной минеральной воды Тиб, бьющей прямо из-под земли.

Высокогорные сёла

Мы посетим покинутое селение Лисри в Мамисонском ущелье. Зайдём в полуразрушенную церковь 19 века и увидим комплекс древних башен: жилых и сторожевых. Далее отправимся в бывшие шахтерские поселки Садон и Галон: вы расшифруете их архитектурные особенности и узнаете о произошедшей здесь трагедии. В завершение мы поднимемся в самое высокогорное село Северной Осетии — Верхний Згид. А любители экстрима смогут прогуляться по висячему мосту!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном внедорожнике
  • По желанию, мы заедем на обед в проверенное кафе с вкусной осетинской кухней. Питание оплачивается дополнительно.

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Верхний Мизур — 2 500 ₽
  • Лавочка счастья (над пропастью 2600 метров над уровнем моря) — 3500 ₽
  • Горячие источники «Бирагзанг» — 1000 ₽ (+ купание — 500 ₽ за чел.)
  • Канатная дорога Цей — 1000 ₽ (+ 700 ₽ в будни, 800 ₽ по выходным с чел. за спуск и подъём на канатной дороге)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1293 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
3
2
1
Ирина
Огромное спасибо гиду Альберту за экскурсию, все было на высшем уровне, слушать историю города и народа было одно удовольствие, были на замечательных локациях, огромное спасибо за прекрасно проведённое время😍
Огромное спасибо гиду Альберту за экскурсию, все было на высшем уровне, слушать историю города и народа
Огромное спасибо гиду Альберту за экскурсию, все было на высшем уровне, слушать историю города и народа
Огромное спасибо гиду Альберту за экскурсию, все было на высшем уровне, слушать историю города и народа
Огромное спасибо гиду Альберту за экскурсию, все было на высшем уровне, слушать историю города и народа
Огромное спасибо гиду Альберту за экскурсию, все было на высшем уровне, слушать историю города и народа
Огромное спасибо гиду Альберту за экскурсию, все было на высшем уровне, слушать историю города и народа
Огромное спасибо гиду Альберту за экскурсию, все было на высшем уровне, слушать историю города и народа
Огромное спасибо гиду Альберту за экскурсию, все было на высшем уровне, слушать историю города и народа+2
Огромное спасибо гиду Альберту за экскурсию, все было на высшем уровне, слушать историю города и народа
Огромное спасибо гиду Альберту за экскурсию, все было на высшем уровне, слушать историю города и народа
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А
Были с мужем на экскурсии 29.08.2023. Мы - люди, искушённые поездками и поисками новых впечатлений. Экскурсия с Альбертом превзошла все наши ожидания! Изумительной красоты места гармонично сочетались с интересным рассказом
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экскурсовода. Поездка была организована наилучшим образом: останавливались на всех интересующих нас локациях - Альберт не торопил, наоборот: даже в мелочах заботился о нашем комфорте. За организованный им вкуснейший обед из национальных блюд - наша отдельная благодарность. Поверьте, эта экскурсия впечатлит всех: и тех, кто впервые в Осетии, и людей, уже побывавших в этом чудесном крае.

Были с мужем на экскурсии 29.08.2023. Мы - люди, искушённые поездками и поисками новых впечатлений. Экскурсия
Были с мужем на экскурсии 29.08.2023. Мы - люди, искушённые поездками и поисками новых впечатлений. Экскурсия
Были с мужем на экскурсии 29.08.2023. Мы - люди, искушённые поездками и поисками новых впечатлений. Экскурсия
Были с мужем на экскурсии 29.08.2023. Мы - люди, искушённые поездками и поисками новых впечатлений. Экскурсия
Были с мужем на экскурсии 29.08.2023. Мы - люди, искушённые поездками и поисками новых впечатлений. Экскурсия
Были с мужем на экскурсии 29.08.2023. Мы - люди, искушённые поездками и поисками новых впечатлений. Экскурсия
Были с мужем на экскурсии 29.08.2023. Мы - люди, искушённые поездками и поисками новых впечатлений. Экскурсия
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Т
Экскурсия с Тимуром - это беспредел, о котором невозможно молчать! Беспредел душевности, доброжелательности, вежливости,позитива, лёгкости, профессионализма. Нам невероятно повезло с гидом. Часто бываю на разных экскурсиях и смело могу сказать,
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что эта самая лучшая! Видно, что человек относится с большой любовью к своему делу, с большой заботой к своим туристам и с огромной самоотдачей. Он даже чай в термосе взял с собой для нас). Тимур очень постарался сделать нашу поездку незабываемой. У него это получилось. Выбрал для нас живописный маршрут, учёл все наши пожелания, и даже отвёз на труднодоступные локации, угостил нас наивкуснейшим пирогом. Пикник у озера с видом на горы и водопад был чудесен. Я никогда ещё не ела с такой восхитительной картинкой перед глазами. Тимур подарил нам сказку.
Особенно стоит отметить аккуратное вождение, его помощь и поддержку (всегда придерживал, подавал руку) на опасных участках пути. Мы с подругой чувствовали себя в безопасности рядом с этим надежным мужчиной.
А классные фото и видео от Тимура, юмор и лёгкость в общении явились для нас приятным бонусом.
Я очень рада, что именно Тимур оказался нашим проводником в волшебный мир гор. От души рекомендую!

ТИМУР, ОГРОМНАЯ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ!

Экскурсия с Тимуром - это беспредел, о котором невозможно молчать! Беспредел душевности, доброжелательности, вежливости,позитива, лёгкости, профессионализма.
Экскурсия с Тимуром - это беспредел, о котором невозможно молчать! Беспредел душевности, доброжелательности, вежливости,позитива, лёгкости, профессионализма.
Экскурсия с Тимуром - это беспредел, о котором невозможно молчать! Беспредел душевности, доброжелательности, вежливости,позитива, лёгкости, профессионализма.
Экскурсия с Тимуром - это беспредел, о котором невозможно молчать! Беспредел душевности, доброжелательности, вежливости,позитива, лёгкости, профессионализма.
Экскурсия с Тимуром - это беспредел, о котором невозможно молчать! Беспредел душевности, доброжелательности, вежливости,позитива, лёгкости, профессионализма.
Экскурсия с Тимуром - это беспредел, о котором невозможно молчать! Беспредел душевности, доброжелательности, вежливости,позитива, лёгкости, профессионализма.
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А
Обязательно к прочтению всем, кто хочет забронировать!!!
Мы путешествовали с данной командой 31.07.25

Это невероятнейшая команда, которая знает свое дело на 130%.
Жаль, что нет 10 звезд 🥲 Нас мало чем можно удивить,
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видали многое и проходили через многое - но Гиды Анатолий и Алан - это выше всех похвал. Знают все о своей родине и даже за ее пределы!
Очень интересно, познавательно, весело и самое главное - безопасно и бдят за всем и беспокоятся.

В общем - оценка наивысшая, рекомендую абсолютно всем!
Не пожалеете ни за что!
Обязательно все вернемся к вам на экскурсию.

Обязательно к прочтению всем, кто хочет забронировать!!!
Обязательно к прочтению всем, кто хочет забронировать!!!
Обязательно к прочтению всем, кто хочет забронировать!!!
Обязательно к прочтению всем, кто хочет забронировать!!!
Обязательно к прочтению всем, кто хочет забронировать!!!
Обязательно к прочтению всем, кто хочет забронировать!!!
Обязательно к прочтению всем, кто хочет забронировать!!!
Обязательно к прочтению всем, кто хочет забронировать!!!+1
Обязательно к прочтению всем, кто хочет забронировать!!!
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Светлана
Просто не передать словами насколько насыщенная и яркая была наша поездка 🥰 арт объекты, которые расположены в самых красивых местах в горах Осетии, это нужно увидеть своими глазами каждому, чтобы
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понять масштаб эмоций которые испытывает человек находясь в этих местах, каждый из них несет свой смысл и историю. Наш гид Тимур поделился своими знаниями и историями об этих места, невероятно интересно! Я очень благодарна, что реализовала эту поездку именно с Тимуром! Максимальный лайк ❣️ впечатления которые останутся в памяти на всю жизнь!
Всем рекомендую!

Просто не передать словами насколько насыщенная и яркая была наша поездка 🥰 арт объекты, которые расположены
Просто не передать словами насколько насыщенная и яркая была наша поездка 🥰 арт объекты, которые расположены
Просто не передать словами насколько насыщенная и яркая была наша поездка 🥰 арт объекты, которые расположены
Просто не передать словами насколько насыщенная и яркая была наша поездка 🥰 арт объекты, которые расположены
Просто не передать словами насколько насыщенная и яркая была наша поездка 🥰 арт объекты, которые расположены
Просто не передать словами насколько насыщенная и яркая была наша поездка 🥰 арт объекты, которые расположены
Просто не передать словами насколько насыщенная и яркая была наша поездка 🥰 арт объекты, которые расположены
Просто не передать словами насколько насыщенная и яркая была наша поездка 🥰 арт объекты, которые расположены+2
Просто не передать словами насколько насыщенная и яркая была наша поездка 🥰 арт объекты, которые расположены
Просто не передать словами насколько насыщенная и яркая была наша поездка 🥰 арт объекты, которые расположены
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И
3 мая мы были на экскурсии Путешествие по Северной Осетии с замечательным гидом Тимуром! Это человек, который знает и любит свой край, с радостью несет свои знания туристам! Мы провели
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с Тимуром день, увидели потрясающие места, узнали много об этих местах, узнали много нового об истории Осетии. Тимур знает совершенно потрясающие локации с прекрасными видами! Тимур- отличный фотограф, который помог нам сделать отличные фото. Также Тимур- не только отличный гид, но и прекрасный водитель, который знает горные дороги и свой автомобиль, который подготовлен для таких нелегких дорог! Тимур очень доброжелателен, старается, чтобы его гостям было комфортно во всех отношениях. Так что однозначно рекомендую этого гида и все его маршруты! Спасибо!!!

3 мая мы были на экскурсии Путешествие по Северной Осетии с замечательным гидом Тимуром! Это человек,
3 мая мы были на экскурсии Путешествие по Северной Осетии с замечательным гидом Тимуром! Это человек,
3 мая мы были на экскурсии Путешествие по Северной Осетии с замечательным гидом Тимуром! Это человек,
3 мая мы были на экскурсии Путешествие по Северной Осетии с замечательным гидом Тимуром! Это человек,
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Входит в следующие категории Владикавказа

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