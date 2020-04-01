Марат проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Неописуемой красоты природа

Наш путь к югу от Владикавказа лежит высоко в горы — максимально мы поднимемся на 2400 метров. На первой остановке вы полюбуетесь без преувеличения уникальным водопадом Кольцо, где речная вода пробила отверстие в скале. Километры сменяющихся горных пейзажей — и мы в Архонском перевале. Здесь хребты укрыты низкими облаками до горизонта, а воздух можно «есть ложкой». Здесь слышишь тишину и до конца проникаешься величием гор. У вас будет время для созерцания и фотографий этого невероятного уголка Северной Осетии.

Горные крепость и монастырь

По дороге не пропустим Дзивгисскую скальную крепость, одно из мощнейших сооружений Кавказа. Исследуя ее руины, вы представите, как крепость охраняла Фиагдонскую котловину. Узнаете о древнем народе — аланах — и их интересных стратегических решениях. Еще одна остановка — Аланский Успенский мужской монастырь в Куртатинском ущелье. Это самая высокогорная православная обитель на территории России.

Легенды, обычаи и вкус Северной Осетии

Вы увидите памятник Уастырджи — отголосок старинных преданий о богатыре Георгии Победоносце. Это наиболее почитаемый осетинами святой, и потому он первым встречает гостей Республики, проезжающих по Транскавказской магистрали. За 7 часов я расскажу об осетинских обычаях и традициях, поделюсь легендами о природе и наших святых местах. А еще вы узнаете и оцените национальную кухню — насладитесь осетинскими пирогами, приготовленными на дровах!