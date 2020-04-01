Марат проводит ещё 2 экскурсии

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  3. В горы Северной Осетии — к самым облакам

Узнать край через романтичные пейзажи, шум водопадов, предания и вкуснейшие пироги

Марат
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Марат – представитель гидов
Это путешествие пройдет под девизом «Захватывает дух»! Архонский перевал покорит вас облаками на расстоянии вытянутой руки — это место силы в объятиях гор.

У исторической крепости вы узнаете о ее защитниках аланах, а еще побываете в самом высокогорном монастыре России.

И конечно, погрузитесь в легенды Северной Осетии и попробуете наши ароматные пироги.
От
7000 ₽
6300 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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В горы Северной Осетии — к самым облакам
В горы Северной Осетии — к самым облакам

Что вас ожидает

Неописуемой красоты природа
Наш путь к югу от Владикавказа лежит высоко в горы — максимально мы поднимемся на 2400 метров. На первой остановке вы полюбуетесь без преувеличения уникальным водопадом Кольцо, где речная вода пробила отверстие в скале. Километры сменяющихся горных пейзажей — и мы в Архонском перевале. Здесь хребты укрыты низкими облаками до горизонта, а воздух можно «есть ложкой». Здесь слышишь тишину и до конца проникаешься величием гор. У вас будет время для созерцания и фотографий этого невероятного уголка Северной Осетии.

Горные крепость и монастырь
По дороге не пропустим Дзивгисскую скальную крепость, одно из мощнейших сооружений Кавказа. Исследуя ее руины, вы представите, как крепость охраняла Фиагдонскую котловину. Узнаете о древнем народе — аланах — и их интересных стратегических решениях. Еще одна остановка — Аланский Успенский мужской монастырь в Куртатинском ущелье. Это самая высокогорная православная обитель на территории России.

Легенды, обычаи и вкус Северной Осетии
Вы увидите памятник Уастырджи — отголосок старинных преданий о богатыре Георгии Победоносце. Это наиболее почитаемый осетинами святой, и потому он первым встречает гостей Республики, проезжающих по Транскавказской магистрали. За 7 часов я расскажу об осетинских обычаях и традициях, поделюсь легендами о природе и наших святых местах. А еще вы узнаете и оцените национальную кухню — насладитесь осетинскими пирогами, приготовленными на дровах!

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Также вы можете взять перекус с собой.
  • По маршруту оплату везде принимают только наличными
В горы Северной Осетии — к самым облакам
В горы Северной Осетии — к самым облакам
В горы Северной Осетии — к самым облакам
В горы Северной Осетии — к самым облакам
В горы Северной Осетии — к самым облакам
В горы Северной Осетии — к самым облакам
В горы Северной Осетии — к самым облакам
В горы Северной Осетии — к самым облакам
В горы Северной Осетии — к самым облакам
В горы Северной Осетии — к самым облакам
В горы Северной Осетии — к самым облакам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марат
Марат
Меня зовут Марат, я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой, поделюсь красотой местной природы и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще много раз!
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