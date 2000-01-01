Алана проводит ещё 2 экскурсии

История 📖, культура и красота Осетии Вас увлекут рассказы о вековых традициях Осетии-Алании, поразят средневековые военные сюжеты и архитектура. Маршрут проложен по Куртатинскому ущелью и Даргавской долине, где сохранились осетинские села с каменными башнями — мы расскажем об их роли. Вас ждут:
Кадаргаванский каньон, где за сотни лет горная река размыла скалы, а упавший огромный валун стал мостиком через каньон.
Скальная крепость Дзивгис времен нашествия Тамерлана. Вы поймете тактические особенности сооружения и представите, как горцы защищались от вражеских набегов.
Башня Курта и Тага, а также другие фамильными башни и террасы, отвоеванные земледельцами у гор ⛰️.
Селение Цмити, «усыпанное» башнями, объектами культурного наследия. Здесь оживут истории 📖 Цимитинской общины и ее уклада.
Свято-Успенский Аланский монастырь — построенная в 2000 году, эта обитель стала самой высокогорной в России.
Фиагдонские памятники: вы увидите «Скорбящего коня», который помнит куртатинцев, отдавших жизни в Великой Отечественной войне; не пропустите первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.
Даргавский некрополь, или «Город 🏙️ мертвых». Мы откроем вам легенды усыпальниц и объясним символизм их формы.
Ущелье Кармадон — узкое, суровое и фантастически красивое 🤩. Оно печально известно сходом ледника Колка, во время которого погибли местные жители и съемочная группа Сергея Бодрова.
Из Кармадона вы отправитесь обратно во Владикавказ — с новыми знаниями 🎓, эмоциями и сотнями фото-воспоминаний!
Организационные детали
Включено в стоимость: транспортные расходы, все входные билеты 🎫, легкий обед или организация пикника-ланча в живописном месте в горах ⛰️
Из дополнительных расходов только возможные траты на сувениры (оплачиваются только наличными)
В зависимости от погоды в день экскурсии 🧭 и по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в центре Владикавказа
Экскурсия проводится в субботу в 08:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Алана, и мы с командой гидов, влюбленных в свой край, увлеченных историей и традициями наших предков, готовы повести вас за собой. Познакомить с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек и водопадов, открыть перед вами виды, от которых захватывает дух. Мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сел, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим ее мы.