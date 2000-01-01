Алана проводит ещё 2 экскурсии

История 📖, культура и красота Осетии

Вас увлекут рассказы о вековых традициях Осетии-Алании, поразят средневековые военные сюжеты и архитектура. Маршрут проложен по Куртатинскому ущелью и Даргавской долине, где сохранились осетинские села с каменными башнями — мы расскажем об их роли. Вас ждут:

Кадаргаванский каньон , где за сотни лет горная река размыла скалы, а упавший огромный валун стал мостиком через каньон.

, где за сотни лет горная река размыла скалы, а упавший огромный валун стал мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис времен нашествия Тамерлана. Вы поймете тактические особенности сооружения и представите, как горцы защищались от вражеских набегов.

времен нашествия Тамерлана. Вы поймете тактические особенности сооружения и представите, как горцы защищались от вражеских набегов. Башня Курта и Тага , а также другие фамильными башни и террасы, отвоеванные земледельцами у гор ⛰️.

, а также другие фамильными башни и террасы, отвоеванные земледельцами у гор ⛰️. Селение Цмити , «усыпанное» башнями, объектами культурного наследия. Здесь оживут истории 📖 Цимитинской общины и ее уклада.

, «усыпанное» башнями, объектами культурного наследия. Здесь оживут истории 📖 Цимитинской общины и ее уклада. Свято-Успенский Аланский монастырь — построенная в 2000 году, эта обитель стала самой высокогорной в России.

— построенная в 2000 году, эта обитель стала самой высокогорной в России. Фиагдонские памятники : вы увидите «Скорбящего коня», который помнит куртатинцев, отдавших жизни в Великой Отечественной войне; не пропустите первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

: вы увидите «Скорбящего коня», который помнит куртатинцев, отдавших жизни в Великой Отечественной войне; не пропустите первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Даргавский некрополь, или «Город 🏙️ мертвых» . Мы откроем вам легенды усыпальниц и объясним символизм их формы.

. Мы откроем вам легенды усыпальниц и объясним символизм их формы. Ущелье Кармадон — узкое, суровое и фантастически красивое 🤩. Оно печально известно сходом ледника Колка, во время которого погибли местные жители и съемочная группа Сергея Бодрова.

Из Кармадона вы отправитесь обратно во Владикавказ — с новыми знаниями 🎓, эмоциями и сотнями фото-воспоминаний!

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