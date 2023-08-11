Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Наиболее полный и насыщенный маршрут по пяти республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Это удивительное приключение вы не забудете никогда! Заезды по воскресеньям: еженедельно с 07.04 по 24.11.2024.
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы — Эльбрус
Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и башни — не оставят нас равнодушными
Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Заброшенный и таинственный аул в Дагестане произведет на нас сильное впечатление
Северная Осетия
Северная Осетия
Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей — городом Грозным
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем блюда национальных кухонь народов Кавказа

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум - Избербаш

  • 11:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
  • 11:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 11:45.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Обед (вкл. в стоимость).

Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж: 290 км., продолжительность 9 часов.

Прибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум - ИзбербашПрибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум - ИзбербашПрибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум - ИзбербашПрибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум - Избербаш
2 день

Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться

Километраж за день: 3330 км., продолжительность 10 часов.

Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашГамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашГамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашГамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш
3 день

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00:переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
4 день

Обзорные экскурсии по Махачкале и Грозному

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00.

Переезд в Махачкалу.

Километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа.

Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Обзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномуОбзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномуОбзорные экскурсии по Махачкале и ГрозномуОбзорные экскурсии по Махачкале и Грозному
5 день

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».

Обед (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
6 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуска оформляются туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Захватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию
7 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
8 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
9 день

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет

Начало 08:30.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Обед и ужин — самостоятельно (Доп. плата).

Размещение в отелях поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет
10 день

Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. Переезд в Минеральные Воды, отъезд

09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

Обед — самостоятельно (доп. плата).

14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 187 км.

Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. Переезд в Минеральные Воды, отъездЭкскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. Переезд в Минеральные Воды, отъездЭкскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. Переезд в Минеральные Воды, отъездЭкскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. Переезд в Минеральные Воды, отъезд

Проживание

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение по маршрутуПериод действия цены/ даты заезда

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — Планета Люкс 3* — Туркомплекс

07.04.2024-01.06.2024

13190013190086400191400183500

02.06.2024-29.06.2024

13700013700091600198500190700

30.06.2024-31.08.2024

14150014150095900201800193300

01.09.2024-28.09.2024

13700013700091600198500190700

29.09.2024-30.11.2024

13190013190086400191400183500
Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — гост. Владикавказ 3* (комф) — Туркомплекс

07.04.2024-01.06.2024

13700013700094500200000192000

02.06.2024-29.06.2024

14200014200099700208000199000

30.06.2024-31.08.2024

146700146700104000211000202000

01.09.2024-28.09.2024

14200014200099700208000199000

29.09.2024-30.11.2024

13700013700094500200000192000
AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* — Владикавказ 3*(комфорт) — Туркомплекс
07.04-27.04.2024
151000
151000
106000
220000
210000
28.04-31.05.2024
162000
162000
117000
236000
224000
01.09-01.10.2024
162000
162000
117000
236000
224000
02.10-30.11.2024
147600
147600
100100
213000
206000
AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* — DoubleTree by Hilton 4* — Туркомплекс
07.04-27.04.2024
184000
195700
134000
264000
248000
28.04-31.05.2024
195000
207000
144000
280000
261000
01.09-01.10.2024
195000
207000
144000
280000
261000
02.10-30.11.2024
180000
192000
127000
257700
243000
МОНТО 4*, Махачкала-Беркат 3*- Владикавказ 3*(комфорт)
- Туркомплекc
09.06-31.08.2024
152000
152000
106000
224000
210000
01.09-01.10.2024
150000
150000
103000
218000
208000
02.10-30.11.2024
144000
144000
98500
208000
204000
МОНТО 4*, Махачкала-Беркат 3*- DoubleTreebyHilton 4*
- Туркомплекс
09.06-31.08.2024
184000
195000
133000
264000
247000
01.09-01.10.2024
180000
193000
130000
256000
238000
02.10-30.11.2024
176000
186000
120000
248000
236000

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

AZIMUT 4*, Каспийск

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер. При отеле работает бар.

В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.

До стадиона «Анжи Арена» — 4 км, а до Каспийска — 1,7 км. Расстояние от отеля «AZIMUT Каспийск» до международного аэропорта Уйташ составляет 11 км.

Бассейн работает с 1 апреля и до конца октября.

AZIMUT 4*, КаспийскAZIMUT 4*, КаспийскAZIMUT 4*, КаспийскAZIMUT 4*, КаспийскAZIMUT 4*, Каспийск

МОНТО 4*, Махачкала

3 ночи

Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.

Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.

В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.

МОНТО 4*, МахачкалаМОНТО 4*, МахачкалаМОНТО 4*, МахачкалаМОНТО 4*, МахачкалаМОНТО 4*, МахачкалаМОНТО 4*, Махачкала

Гостиница «Беркат»

1 ночь

Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Отель «Планета Люкс»

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Владикавказ 3

4 ночи

Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

DoubleTree by Hilton 4

4 ночи

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Туркомплекс

1 ночь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 7 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Минеральные Воды
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобится соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В туре нужны защитные средства/спреи от насекомых?

Всегда необходимо иметь с собой мазь от загара и при необходимости спреи от насекомых

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» и в Приэльбрусье может быть группа до 40 чел.

Какое максимальное количество человек в группе?

Группы до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Г
11 авг 2023
Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:) вставали иногда в 4 утра, чтобы встретить рассвет в море на сапах.
На след год рассматриваем ваши предложения в Мурманск, Арктику
Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)Поездка нам очень понравилась, не ожидали, что она будет суперактивной:)) гиды не давали время на отдых:)
И
29 июля 2023
Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.
Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.Не хочу писать много, скажу кратко ВСЕ было круто 🙌. Красивые места и новые знакомство.
О
29 июля 2023
Тур "Это Кавказ" прошел очень замечательно. Организация тура на высшем уровне и если были какие то накладки, то всё решалось оперативно. Но и группа собралась со всей страны дружная. Тур очень динамичный, много локаций, длительные переезды, но благодаря гидам всё проходило интересно и быстро. Ну, а теперь хочу немного о гидах. В Чечне гидом была Фатима, поразила своей интеллигентностью, выдержкой и прекрасным знанием своей республики, которыми она с нами охотно делилась. Гиды во Владикавказе просто незабываемые, очень много и увлекательно рассказывали. Большое спасибо Дэвиду, Магомеду и Завену. Вы для нас открыли Кавказ.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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