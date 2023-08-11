Это удивительное приключение вы не забудете никогда! Заезды по воскресеньям: еженедельно с 07.04 по 24.11.2024.
мая
мая
мая
мая
июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу, Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - бархан Сарыкум - Избербаш
- 11:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
- 11:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 11:45.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.
Обед (вкл. в стоимость).
Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж: 290 км., продолжительность 9 часов.
Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться
Километраж за день: 3330 км., продолжительность 10 часов.
Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00:переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.
Обзорные экскурсии по Махачкале и Грозному
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу.
Километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа.
Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.
12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).
17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть "Гордость мусульман", Шали.
19:00 Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
Продолжительность 8-9 часов, 180 км.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуска оформляются туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Алагирское ущелье - Цей - аул Нар
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет
Начало 08:30.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин — самостоятельно (Доп. плата).
Размещение в отелях поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.
Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.
Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. Переезд в Минеральные Воды, отъезд
09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед — самостоятельно (доп. плата).
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Километраж за день: 187 км.
Проживание
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение по маршруту
|Период действия цены/ даты заезда
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
|Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — Планета Люкс 3* — Туркомплекс
07.04.2024-01.06.2024
|131900
|131900
|86400
|191400
|183500
02.06.2024-29.06.2024
|137000
|137000
|91600
|198500
|190700
30.06.2024-31.08.2024
|141500
|141500
|95900
|201800
|193300
01.09.2024-28.09.2024
|137000
|137000
|91600
|198500
|190700
29.09.2024-30.11.2024
|131900
|131900
|86400
|191400
|183500
|Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — гост. Владикавказ 3* (комф) — Туркомплекс
07.04.2024-01.06.2024
|137000
|137000
|94500
|200000
|192000
02.06.2024-29.06.2024
|142000
|142000
|99700
|208000
|199000
30.06.2024-31.08.2024
|146700
|146700
|104000
|211000
|202000
01.09.2024-28.09.2024
|142000
|142000
|99700
|208000
|199000
29.09.2024-30.11.2024
|137000
|137000
|94500
|200000
|192000
|AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* — Владикавказ 3*(комфорт) — Туркомплекс
07.04-27.04.2024
151000
151000
106000
220000
210000
28.04-31.05.2024
162000
162000
117000
236000
224000
01.09-01.10.2024
162000
162000
117000
236000
224000
02.10-30.11.2024
147600
147600
100100
213000
206000
|AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* — DoubleTree by Hilton 4* — Туркомплекс
07.04-27.04.2024
184000
195700
134000
264000
248000
28.04-31.05.2024
195000
207000
144000
280000
261000
01.09-01.10.2024
195000
207000
144000
280000
261000
02.10-30.11.2024
180000
192000
127000
257700
243000
МОНТО 4*, Махачкала-Беркат 3*- Владикавказ 3*(комфорт)
- Туркомплекc
09.06-31.08.2024
152000
152000
106000
224000
210000
01.09-01.10.2024
150000
150000
103000
218000
208000
02.10-30.11.2024
144000
144000
98500
208000
204000
МОНТО 4*, Махачкала-Беркат 3*- DoubleTreebyHilton 4*
- Туркомплекс
09.06-31.08.2024
184000
195000
133000
264000
247000
01.09-01.10.2024
180000
193000
130000
256000
238000
02.10-30.11.2024
176000
186000
120000
248000
236000
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
AZIMUT 4*, Каспийск
Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер. При отеле работает бар.
В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.
До стадиона «Анжи Арена» — 4 км, а до Каспийска — 1,7 км. Расстояние от отеля «AZIMUT Каспийск» до международного аэропорта Уйташ составляет 11 км.
Бассейн работает с 1 апреля и до конца октября.
МОНТО 4*, Махачкала
Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.
Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.
В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.
Гостиница «Беркат»
Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Владикавказ 3
Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.
Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.
DoubleTree by Hilton 4
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Туркомплекс
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура
- Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 7 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Минеральные Воды
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобится соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В туре нужны защитные средства/спреи от насекомых?
Всегда необходимо иметь с собой мазь от загара и при необходимости спреи от насекомых
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» и в Приэльбрусье может быть группа до 40 чел.
Какое максимальное количество человек в группе?
Группы до 40 человек.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?
Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
На след год рассматриваем ваши предложения в Мурманск, Арктику