Наиболее полный и насыщенный маршрут по пяти республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Это удивительное приключение вы не забудете никогда! Заезды по воскресеньям: еженедельно с 07.04 по 24.11.2024.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь

Заброшенный и таинственный аул в Дагестане произведет на нас сильное впечатление

Горная часть республики, а также мемориалы и башни — не оставят нас равнодушными

Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы — Эльбрус

Километраж за день: 187 км.

14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир» , 3450 м.

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуска оформляются туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный , прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).

Обзорная экскурсия по Махачкале — г ород-порт, молодая столица.

Километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Километраж за день: 3330 км., продолжительность 10 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Проживание

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение по маршруту Период действия цены/ даты заезда Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — Планета Люкс 3* — Туркомплекс 07.04.2024-01.06.2024 131900 131900 86400 191400 183500 02.06.2024-29.06.2024 137000 137000 91600 198500 190700 30.06.2024-31.08.2024 141500 141500 95900 201800 193300 01.09.2024-28.09.2024 137000 137000 91600 198500 190700 29.09.2024-30.11.2024 131900 131900 86400 191400 183500 Океан, Избербаш 3* — Беркат 3* — гост. Владикавказ 3* (комф) — Туркомплекс 07.04.2024-01.06.2024 137000 137000 94500 200000 192000 02.06.2024-29.06.2024 142000 142000 99700 208000 199000 30.06.2024-31.08.2024 146700 146700 104000 211000 202000 01.09.2024-28.09.2024 142000 142000 99700 208000 199000 29.09.2024-30.11.2024 137000 137000 94500 200000 192000 AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* — Владикавказ 3*(комфорт) — Туркомплекс 07.04-27.04.2024 151000 151000 106000 220000 210000 28.04-31.05.2024 162000 162000 117000 236000 224000 01.09-01.10.2024 162000 162000 117000 236000 224000 02.10-30.11.2024 147600 147600 100100 213000 206000 AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* — DoubleTree by Hilton 4* — Туркомплекс 07.04-27.04.2024 184000 195700 134000 264000 248000 28.04-31.05.2024 195000 207000 144000 280000 261000 01.09-01.10.2024 195000 207000 144000 280000 261000 02.10-30.11.2024 180000 192000 127000 257700 243000 МОНТО 4*, Махачкала-Беркат 3*- Владикавказ 3*(комфорт) - Туркомплекc 09.06-31.08.2024 152000 152000 106000 224000 210000 01.09-01.10.2024 150000 150000 103000 218000 208000 02.10-30.11.2024 144000 144000 98500 208000 204000 МОНТО 4*, Махачкала-Беркат 3*- DoubleTreebyHilton 4* - Туркомплекс 09.06-31.08.2024 184000 195000 133000 264000 247000 01.09-01.10.2024 180000 193000 130000 256000 238000 02.10-30.11.2024 176000 186000 120000 248000 236000

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.