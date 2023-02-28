Весь Кавказ
Всего за 7 дней тура Вы подниметесь по горному серпантину, оцените величие ландшафтов Чечни и красоту современного Грозного, увидите Аланский Успенский мужской монастырь, Куртатинское и Кармадонское ущелье, посетите крепость Нарын-Кала, древнейшую на территории РФ Джума-мечеть и прогуляетесь по узким и очень колоритным улочкам Шахристана.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Алагирское ущелье, обзорная экскурсия по Владикавказу
Прилет во Владикавказ, аэропорт Беслан.
Рекомендуемое время прибытия до 13:00-13:30.
Долгожданная встреча с группой!
Сразу после встречи всех участников путешествия отправляемся в Алагирское ущелье — одно из самых живописных в Северной Осетии!
Увидим знаменитую наскальную скульптуру покровителя мужчин, путников и воинов, защитника слабых и обездоленных — Уастырджи.
Пообедаем в гостеприимной семье, где научимся делать вкуснейшие осетинские пироги и попробуем домашнее вино, а еще научимся танцевать национальный осетинский танец!
Обзорная экскурсия по Владикавказу, в ходе которой вы узнаете, как связаны немецкая кирха и Мариинский театр и почему на улице Маяковского стоит памятник Булгакову.
Также увидите Осетинскую, Армянскую, Лютеранскую церкви и Суннитскую мечеть, погуляете под сенью 200-летних деревьев в старейшем парке Северного Кавказа.
А еще увидите сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова.
Размещение в отеле во Владикавказе «Кадгарон» / «Планета Люкс».
Куртатинское и Кармадонское ущелье
Завтрак в отеле.
Сегодня в программе два ущелья — Куртатинское и Кармадонское.
Куртатинское ущелье Северной Осетииявляется частью исторической осетинской территории.
Ущелье считается одной из самых живописных достопримечательностей республики.
Остановимся в Кадаргаванском каньоне и прогуляемся по Тропе чудес.
Достопримечательности Куртатинского ущелья очень разнообразны — впечатляющие виды дикой природы, мощнейшие башни села Цмити, наскальная крепость в Дзивгисе, исторический некрополь в Даргавсе.
Склеповый комплекс Даргавс самый большой на Северном Кавказе, состоит из 95 склепов.
Обед в ресторане/кафе.
Посетим Аланский Успенский мужской монастырь, который находится рядом с поселком Верхний Фиагдон в Куртатинском ущелье.
Это самая высокогорная православная обитель на территории России.
Возвращение во Владикавказ через Кармадонское ущелье — одно из самых красивых на планете.
Увидим места, где 20 сентября 2002 года погибла съемочная группа Сергея Бодрова из-за схода ледника Колка.
Сделаем остановку на фото–стоп у интересного современного памятника — «Буква осетинского алфавита Æ» из металла и дерева.
Возвращение в отель.
Экскурсия по горной Ингушетии
Завтрак в отеле.
Экскурсия по горной Ингушетии.
В самом начале нашего путешествия увидим Башенный комплекс Эрзи — на оконечности горного кряжа в Джейрахском ущелье на территории одноименного заповедника — Эрзи.
В селении Гули полюбуемся на мечеть с минаретом, по форме напоминающим смотровую средневековую ингушскую башню, сохранившуюся в горной части республики.
Перевал Цей-Лоам — потрясающее по своей красоте место!
Когда стоишь на Цей-Лоамском перевале под безукоризненным синим небом и смотришь вокруг невозможно передать чувство свободы и вневременности, что дарят горы!
Обед в кафе в горах.
Далее — архитектурный комплекс Эгикал — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, сохранившийся до наших дней.
Познакомимся с самым удивительным башенным комплексом Вовнушки.
В 2008 году Вовнушки стали финалистом конкурса «7 чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.
Дальше переезжаем кдревнейшему христианскому храму на территории России — Тхаба-Ерды.
Архитектура храма сочетает в себе черты грузинского и ингушского зодчества.
Переезд в Грозный.
Размещение в отеле «Тийнола».
Аргунское ущелье, экскурсия по Грозному
Завтрак в отеле.
Едем в Аргунское ущелье, которое находится в самом сердце Чечни.
По дороге к нему остановимся у Чанты-Аргунского пресного источника и услышим народную легенду о верности друга.
Побываем на Нихалойских водопадах.
Здесь природа создала красивейший каскад водопадов.
А в самом ущелье увидим древние Ушкалойские башни-близнецы, расположенные прямо под отвесным склоном.
Обед в ресторане города, попробуем национальную вайнахскую кухню и главное национальное блюдо жижиг-галнаш (галушки с мясом), а также вкуснейшие лепешки с тыквой.
Экскурсия по Грозному: смотровая площадка высотного комплекса «Грозный Сити», Цветочный парк, православный храм Михаила Архангела.
Посещение знаменитой мечети «Сердце Чечни».
Мечеть является самой большой в Европе и может вместить до 10000 чел.
Переезд в Аргун.
Мечеть «Сердце матери».
Основной купол напоминает инопланетную летающую тарелку, затерявшуюся в космических просторах и случайно оказавшуюся на Земле.
Возвращение в отель.
Сулакский каньон, форелевое хозяйство «Главрыба»
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в Шали и посещение восхитительной мраморной мечети «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммада.
Это самая большая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс. человек — волшебная, сказочная по своей красоте жемчужина Кавказа, настоящий дворец.
Переезд в Дагестан.
Сегодня мы увидим одни из самых красивых и знаменитых мест Дагестана!
Обед на форелевом хозяйстве «Главрыба».
Полюбуемся со смотровой площадки в п. Дубки на бирюзовые воды Сулакского каньона и насладимся его красотой и силой.
Прокатимся с ветерком на катере по изумрудному Чиркейскому водохранилищу, наслаждаясь завораживающими пейзажами!
Остановимся на смотровой площадке у Чиркейской ГЭС — второй по величине в России после Саяно-Шушенской ГЭС.
Размещение в отеле «Турист» / «Приморская».
Гимринский тоннель, Хунзах и Матлас
Завтрак в отеле.
Сегодня мы едем в одно из самых интересных мест Дагестана — селение Хунзах — древнюю столицу Аваристана, родину воинов и поэтов.
Наш путь лежит вдоль прекрасного Ирганайского водохранилища, через самый длинный в России Гимринский тоннель.
Селение Хунзах находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — на высоте почти 2000 метров над уровнем моря.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот, а также его брата – водопад Итлятляр.
Посетим Мемориальный Дом-музей Гамзата Цадасы, где родились и выдающийся поэт Расул Гамзатов, и академик Гаджи Гамзатов.
Обед в семье из блюд национальной кухни.
Прогуляемся по удивительно живописному плато Матлас с неповторимыми каньонами и водопадом, расположенном на высоте 1800 метров над уровнем моря.
Увидим Матласский водопад.
Он не такой полноводный, как его сосед — Тобот, но не менее привлекает своей красотой.
На плато, откуда открывается великолепный вид на ущелье, построена небольшая мечеть и установлен Памятный мемориал Л. Н. Толстому и герою его произведения Хаджи Мурату.
Возвращение в отель.
Дербент: Лунь, крепость Нарын-Кала, Ханские и Девичьи бани
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Рано утром поедем на фотосессию на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь».
На берегу моря разыграем приз — настоящую папаху!
Экскурсия по самому древнему городу в России — Дербенту.
Единственный город России, удостоенный премии ЮНЕСКО как самый толерантный город мира!
Во время экскурсии по Дербенту посетим крепость Нарын-Кала и прогуляемся по узким улочкам Старого города (магалам), посетим древнюю Джума-мечеть, которая ведет свою историю с 733 года, являясь самой старой мечетью на территории СНГ.
Увидим подземные Девичьи бани XIX века, узнаем, почему в бане мылись только незамужние девушки и зачем они посещали ее перед свадьбой.
Пообедаем в гостеприимной семье, где научимся танцевать знаменитую лезгинку и приготовим восточные сладости на мастер-классе.
Отъезд в аэропорт Махачкалы.
Рекомендуемое время вылетов — после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|«Тийналла», «Турист» / «Приморская», «Кадгарон» / «Планета Люкс»
|58 900
|67 900
|Дополнительная ночь во Владикавказе до начала тура (за номер с завтраком)
|4 000
|3 500
|Дополнительная ночь в Махачкале по завершению тура (за номер с завтраком)
|4 000
|3 500
Ниже представлены возможные варианты размещения (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
Тийналла
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
Турист
Отель «Турист» расположен в Махачкале и уже не первый год привлекает большое количество постояльцев, которым нравится здесь высокий уровень обслуживания, а также спектр предоставляемых услуг. Для гостей имеется прачечная и парковка, а также круглосуточная стойка регистрации, на которой Вы всегда сможете уточнить нужную информацию.
Номерной фонд достаточно обширен, поэтому каждый сможет подобрать идеальный вариант для себя. Каждый из них имеет собственные удобства, поэтому дискомфорта в очередях испытать Вам не придется. Категории различны своим максимальным размещением, а также уровнем комфорта. Но несмотря на перечисленное, в каждом из номеров, по-домашнему уютно.
В баре Вы отведаете любимые закуски и напитки.
Поблизости находится центральная Джума-мечеть, стадион Динамо, памятник Расулу Гамзатову и драматический театр имени Горького. Расстояние до железнодорожного вокзала два с половиной километра.
Приморская
Гостиница «Приморская» расположена в Махачкале, в 200 метрах от пляжа Махачкалы. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и сад. В этом 4-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Подключен бесплатный Wi-Fi. С балкона каждого номера открывается вид на море.
Во всех номерах установлен письменный стол. В каждом номере в распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и халатами, а также телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах гостиницы «Приморская» обустроена гостиная зона. Кроме того, в номерах установлен шкаф для одежды.
Гостям подают континентальный или халяльный завтрак.
В гостинице «Приморская» можно поиграть в бильярд.
Стадион «Анжи-Арена» находится в 8,5 км от отеля, а поселок Турали — в 2,9 км. Расстояние от гостиницы «Приморская» до международного аэропорта Уйташ составляет 21 км.
Кадгарон
Отель «Кадгарон Отель» находится во Владикавказе. Этот отель располагается неподалёку от центра города.
Для гостей работает бар. Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована платная парковка.
Среди развлечений на территории — караоке. В распоряжении гостей прачечная, гладильные услуги и сейф. Персонал отеля говорит на английском и русском.
Планета Люкс
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание — полупансион:1 день — обед2 день — завтрак, обед3 день — завтрак, обед4 день — завтрак, обед5 день — завтрак, обед6 день — завтрак, обед7 день — завтрак, обед
- 1 день — обед
- 2 день — завтрак, обед
- 3 день — завтрак, обед
- 4 день — завтрак, обед
- 5 день — завтрак, обед
- 6 день — завтрак, обед
- 7 день — завтрак, обед
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание
- Входные платы
- Прогулка на катере
- Мастер-класс
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно из г. Махачкала
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер аэропорт — отель или отель — аэропорт — 1 500 руб.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Может ли измениться программа?
- Из-за погодных условий возможна замена экскурсий на аналогичные или изменение порядка экскурсионных дней.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.