1 день

Встреча. Алагирское ущелье, обзорная экскурсия по Владикавказу

Прилет во Владикавказ, аэропорт Беслан.

Рекомендуемое время прибытия до 13:00-13:30.

Долгожданная встреча с группой!

Сразу после встречи всех участников путешествия отправляемся в Алагирское ущелье — одно из самых живописных в Северной Осетии!

Увидим знаменитую наскальную скульптуру покровителя мужчин, путников и воинов, защитника слабых и обездоленных — Уастырджи.

Пообедаем в гостеприимной семье, где научимся делать вкуснейшие осетинские пироги и попробуем домашнее вино, а еще научимся танцевать национальный осетинский танец!

Обзорная экскурсия по Владикавказу, в ходе которой вы узнаете, как связаны немецкая кирха и Мариинский театр и почему на улице Маяковского стоит памятник Булгакову.

Также увидите Осетинскую, Армянскую, Лютеранскую церкви и Суннитскую мечеть, погуляете под сенью 200-летних деревьев в старейшем парке Северного Кавказа.

А еще увидите сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова.

Размещение в отеле во Владикавказе «Кадгарон» / «Планета Люкс».