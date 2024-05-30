1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
7 июля в 08:00
28 июля в 08:00
59 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Начало: Владикавказ, 13:00
22 июня в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
7 дней
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 5665054 951₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Встречи с чудесами Кавказа
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 97 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
55 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весь Кавказ. Экскурсионный тур
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
25 мар в 10:00
от 58 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодние чудеса Кавказа
Начало: Г. Пятигорск
28 дек в 10:00
от 55 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: На ж/д вокзале «Минеральные Воды» в 12:00 и в аэро...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях
Начало: Владикавказ, 10:00
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
Начало: Владикавказ, 13:00
3 мар в 08:00
17 мар в 08:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана30 мая 2024Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
- ННаталья20 мая 2024Отлично организованный тур. Только положительные эмоции. Всё чётко, без каких-либо проблем. Доброжелательные гиды, грамотные, дают полную информацию, отвечают на всё вопросы. Огромное спасибо принимающей стороне. Встретили туристов от души.
- ТТатьяна18 мая 2024Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа.
- ААнна15 мая 2024Спасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошо продуманный экскурсионной маршрут за
- ААлександр14 мая 2024Команда принимающей стороны организовала прекрасную возможность познакомиться с удивительными живописными местами республик Северного Кавказа. За один тур нам дали возможность прикоснуться к культуре и обычаям различных народов Кавказа. Было удобно, что не надо было менять отель.
- ННина12 мая 2024Хорошо насыщенный тур.
- ТТатьяна8 мая 2024Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия проживания в санатории Армхи,
- ИИрина5 мая 2024Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но есть вероятность, что будничная
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ААлександрина16 апреля 2024Великолепно!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «7-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 20
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "7-дневные туры" можно забронировать 20 авторских туров от 39 300 до 100 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 20 туров во Владикавказе на 2024 год по теме «7-дневные туры», 45 ⭐ отзывов, цены от 39300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август