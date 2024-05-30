Экскурсионные туры на неделю во Владикавказ

Найдено 20 туров в категории «7-дневные туры» во Владикавказе, цены от 39 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
7 июля в 08:00
28 июля в 08:00
59 700 за человека
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
57 000 за человека
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Начало: Владикавказ, 13:00
22 июня в 08:00
57 000 за человека
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000 за человека
Легенды горной Дигории
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 5665054 951 за человека
Кавказская мозаика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Встречи с чудесами Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Встречи с чудесами Кавказа
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 300 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 97 800 за человека
Треккинг в Ингушетии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
55 100 за человека
По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 40 000 за человека
Весь Кавказ. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весь Кавказ. Экскурсионный тур
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
25 мар в 10:00
от 58 900 за человека
Новогодние чудеса Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодние чудеса Кавказа
Начало: Г. Пятигорск
28 дек в 10:00
от 55 400 за человека
Зимнее притяжение Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 39 300 за человека
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: На ж/д вокзале «Минеральные Воды» в 12:00 и в аэро...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900 за человека
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях
Начало: Владикавказ, 10:00
2 дек в 08:00
16 дек в 08:00
60 000 за человека
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
Начало: Владикавказ, 13:00
3 мар в 08:00
17 мар в 08:00
55 000 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000 за человека
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100 за человека
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Новогодние чудеса Кавказа
    Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
    Отлично организованный тур. Только положительные эмоции. Всё чётко, без каких-либо проблем. Доброжелательные гиды, грамотные, дают полную информацию, отвечают на всё вопросы. Огромное спасибо принимающей стороне. Встретили туристов от души.
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Встречи с чудесами Кавказа
    Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа.
    Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
    Спасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошо продуманный экскурсионной маршрут за
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    отсутствие каких-либо накладок и сбоев в нашей экскурсионной программе, за выбор гостиниц и ресторанов, за шикарный чудесный праздник в конце программы.

    Спасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошоСпасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошоСпасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошоСпасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошоСпасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошоСпасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошоСпасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошоСпасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошоСпасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошоСпасибо за прекрасный отдых в Осетии, за насыщенную и интересную программу. Большое спасибо менеджерам за хорошо
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
    Команда принимающей стороны организовала прекрасную возможность познакомиться с удивительными живописными местами республик Северного Кавказа. За один тур нам дали возможность прикоснуться к культуре и обычаям различных народов Кавказа. Было удобно, что не надо было менять отель.
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    Встречи с чудесами Кавказа
    Хорошо насыщенный тур.
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Треккинг в Ингушетии
    Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия проживания в санатории Армхи,
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    уровень гостиницы даже приятно удивил. Прекрасная интересная программа, также в санатории есть чем заняться и где погулять, если решил пропустить восхождение. Группа была очень разная по возрасту - от 13 до 65 лет, справились все, но я бы точно не рекомендовала этот тур тем, у кого есть проблемы с коленями и тем, кто не готов ходить по 12-15 км. (в гору и с горы) каждый день. Треккинговые палки обязательны.

    Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
    Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но есть вероятность, что будничная
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    рутина отодвинет воспоминания о путешествии на дальний план и не успеешь высказаться и, поблагодарить Александра за прекрасную организацию программы. Путешествие было лёгким и позитивным, в дороге много веселого, интересного, разнообразного. Могу только догадываться, что этому предшествует кропотливая и трудная подготовительная работа организатора. В авторском туре (нашла на Tripster) я впервые, и был риск получить совсем не то, что представляешь заранее. Друзья, кто ещё не решается на подобные путешествия, можете смело собираться с Александром в дорогу на Кавказ: Осетия, Грузия, Армения. Оказалось, он делает разные программы: и Карелию, и Узбекистан, и Норвегию и др. При этом он учитывает не только об'ем и разнообразие достопримечательностей, но и комфорт в местах ночлегов. Дает советы, куда можно сходить в свободное время, находит самые вкусные точки для "подкрепиться". Александр внимательный коммуникабельный человек. Он начинает общаться задолго до тура, отвечает на все вопросы, гасит сомнения. Скоро снова захочется в дорогу и без сомнения туры Александра в приоритете. Но работа "ревнует" и требует уделять ей больше времени. А тем, кто только собирается отдохнуть, рекомендую путешествовать с Александром. Всем удачи!

    Всем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, ноВсем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, ноВсем привет! Ночью вернулась с тура по Кавказу. Наверное, надо дать себе время упорядочить эмоции, но
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
    Великолепно!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «7-дневные туры»

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  1. Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
  2. Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
  3. Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
  4. Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
  5. Легенды горной Дигории
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  2. Даргавс
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  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
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