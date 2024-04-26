Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
Индивидуальный тур во Владикавказе

Погулять по романтичному Сигнахи, посетить частную винодельню и попробовать шоти

Весна — пора любви, поэтому мы отправляемся в Грузию! Погуляем по Сигнахи, где есть круглосуточный ЗАГС, попробуем разные сорта вина и увидим, как пекут хлеб в тандыре, погрузимся в историю древней Мцхеты, пройдём по уютным улочкам старого Тбилиси.

Желающие смогут дополнить путешествие поездкой в Боржоми или пещерный Уплисцихе, а также посещением серных бань.
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
Ближайшие даты:
26
апр

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет66 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

При участии вдвоём — скидка 3000 руб. Планируйте обратный вылет после 16:00.

Программа тура по дням

1 день

Владикавказ - Тбилиси

Встретим вас в аэропорту Владикавказа, пересечём границу и начнём наше грузинское путешествие. Наш маршрут пройдёт по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал до Степанцминды. Увидим Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, горнолыжный курорт Гудаури и гору Казбек.

По прибытии в Тбилиси заселимся в отель, отдохнём, а после соберёмся на приветственный ужин в ресторане. Прочувствуем атмосферу грузинского застолья с песнями и танцами.

Далее — свободное время.

Владикавказ - ТбилисиВладикавказ - ТбилисиВладикавказ - ТбилисиВладикавказ - Тбилиси
2 день

Старый Тбилиси: обзорная экскурсия по городу

После завтрака отправляемся на пешеходную экскурсию по столице. Пройдём по главной улице города, проспекту Руставели, увидим квартал серных бань, посетим крепость Нарикала, построенную в 4 веке, а ещё вы узнаете много интересных легенд об основании города.

Погуляем по одному из старых районов, Абанотубани, пофотографируемся у Метехи — резиденции грузинских царей, насладимся видами на набережной реки Мтквари, побродим по улицам Бетлеми, Гоми и Шардена, наполненным домиками с ажурными балконами. Также осмотрим мост Мира и резиденцию патриарха Грузии — Сиони. Здесь же хранится крест Св. Нино.

У вас будет время на обед, после чего за дополнительную плату вы сможете посетить серные бани. Далее — свободное время.

Старый Тбилиси: обзорная экскурсия по городуСтарый Тбилиси: обзорная экскурсия по городуСтарый Тбилиси: обзорная экскурсия по городуСтарый Тбилиси: обзорная экскурсия по городу
3 день

Кахетия: Сигнахи и Бадиаури

Позавтракав, выезжаем в край виноделия. Стартуем в Кахетию и первым делом посетим «город любви», Сигнахи, расположившийся на одной из горных вершин Алазанской долины. Здесь влюблённые могут расписаться в любое время, ведь ЗАГС здесь работает круглосуточно! Во время экскурсии вас ждёт фотосессия возле виноградников, дегустация 8 сортов вина, а также грузинского коньяка и чурчхелы.

Затем переместимся в село Бадиаури, где попробуем хлеб шоти и домашний сыр. Понаблюдаем за тем, как пекут хлеб в тандыре.

После обеда вернёмся в Тбилиси.

Кахетия: Сигнахи и БадиауриКахетия: Сигнахи и БадиауриКахетия: Сигнахи и БадиауриКахетия: Сигнахи и Бадиаури
4 день

Мцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели и посещение частной винодельни

Сегодня едем в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Город занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала осмотрим монастырь Джвари, возведённый в 6 веке. Именно здесь происходили действия поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

Затем увидим собор Светицховели, старейший христианский собор Грузии. Его название в переводе означает «животворящий столп».

Завершим экскурсию на частной винодельне. Пройдёмся по погребам и узнаем технологию изготовления местных редких сортов. У вас будет время на обед, а после мы вернёмся в Тбилиси.

Мцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели и посещение частной винодельниМцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели и посещение частной винодельниМцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели и посещение частной винодельниМцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели и посещение частной винодельни
5 день

Свободный день

Этот день предлагаем вам провести в свободном режиме. Вы сможете полноценно отдохнуть, погулять по улочкам столицы, посетить блошиный рынок и закупиться подарками для себя и близких.

Желающие продолжат знакомство с Грузией на дополнительных экскурсиях в Боржоми или пещерный город Уплисцихе (оплачивается отдельно).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Окончание тура

После завтрака освободим номера и направимся в аэропорт Владикавказа. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, до 12:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа, около 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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