Погулять по романтичному Сигнахи, посетить частную винодельню и попробовать шоти
Желающие смогут дополнить путешествие поездкой в Боржоми или пещерный Уплисцихе, а также посещением серных бань.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|66 500 ₽
Описание
Организационные детали
При участии вдвоём — скидка 3000 руб. Планируйте обратный вылет после 16:00.
Программа тура по дням
Владикавказ - Тбилиси
Встретим вас в аэропорту Владикавказа, пересечём границу и начнём наше грузинское путешествие. Наш маршрут пройдёт по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал до Степанцминды. Увидим Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, горнолыжный курорт Гудаури и гору Казбек.
По прибытии в Тбилиси заселимся в отель, отдохнём, а после соберёмся на приветственный ужин в ресторане. Прочувствуем атмосферу грузинского застолья с песнями и танцами.
Далее — свободное время.
Старый Тбилиси: обзорная экскурсия по городу
После завтрака отправляемся на пешеходную экскурсию по столице. Пройдём по главной улице города, проспекту Руставели, увидим квартал серных бань, посетим крепость Нарикала, построенную в 4 веке, а ещё вы узнаете много интересных легенд об основании города.
Погуляем по одному из старых районов, Абанотубани, пофотографируемся у Метехи — резиденции грузинских царей, насладимся видами на набережной реки Мтквари, побродим по улицам Бетлеми, Гоми и Шардена, наполненным домиками с ажурными балконами. Также осмотрим мост Мира и резиденцию патриарха Грузии — Сиони. Здесь же хранится крест Св. Нино.
У вас будет время на обед, после чего за дополнительную плату вы сможете посетить серные бани. Далее — свободное время.
Кахетия: Сигнахи и Бадиаури
Позавтракав, выезжаем в край виноделия. Стартуем в Кахетию и первым делом посетим «город любви», Сигнахи, расположившийся на одной из горных вершин Алазанской долины. Здесь влюблённые могут расписаться в любое время, ведь ЗАГС здесь работает круглосуточно! Во время экскурсии вас ждёт фотосессия возле виноградников, дегустация 8 сортов вина, а также грузинского коньяка и чурчхелы.
Затем переместимся в село Бадиаури, где попробуем хлеб шоти и домашний сыр. Понаблюдаем за тем, как пекут хлеб в тандыре.
После обеда вернёмся в Тбилиси.
Мцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели и посещение частной винодельни
Сегодня едем в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Город занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала осмотрим монастырь Джвари, возведённый в 6 веке. Именно здесь происходили действия поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри».
Затем увидим собор Светицховели, старейший христианский собор Грузии. Его название в переводе означает «животворящий столп».
Завершим экскурсию на частной винодельне. Пройдёмся по погребам и узнаем технологию изготовления местных редких сортов. У вас будет время на обед, а после мы вернёмся в Тбилиси.
Свободный день
Этот день предлагаем вам провести в свободном режиме. Вы сможете полноценно отдохнуть, погулять по улочкам столицы, посетить блошиный рынок и закупиться подарками для себя и близких.
Желающие продолжат знакомство с Грузией на дополнительных экскурсиях в Боржоми или пещерный город Уплисцихе (оплачивается отдельно).
Окончание тура
После завтрака освободим номера и направимся в аэропорт Владикавказа. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Владикавказа, до 12:00Завершение: Аэропорт Владикавказа, около 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.