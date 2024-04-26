После завтрака отправляемся на пешеходную экскурсию по столице. Пройдём по главной улице города, проспекту Руставели, увидим квартал серных бань, посетим крепость Нарикала, построенную в 4 веке, а ещё вы узнаете много интересных легенд об основании города.

Погуляем по одному из старых районов, Абанотубани, пофотографируемся у Метехи — резиденции грузинских царей, насладимся видами на набережной реки Мтквари, побродим по улицам Бетлеми, Гоми и Шардена, наполненным домиками с ажурными балконами. Также осмотрим мост Мира и резиденцию патриарха Грузии — Сиони. Здесь же хранится крест Св. Нино.

У вас будет время на обед, после чего за дополнительную плату вы сможете посетить серные бани. Далее — свободное время.