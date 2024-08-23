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дополнительные вопросы. Маршрут очень приятно выстроен + рассказ грамотно структурирован, если необходимо было, то гид припоминал историю/факты, которые ранее рассказывал. Рассказывал истории из жизни, факты из истории Ингушетии, народов северного Кавказа. Без просьб делал фото, сам проявлял инициативу. Устроил жене фотосессию Стиль вождения вполне приятный, с Магомедом не было страшно по пути. Заодно умудрились попробовать в дороге алычу и калину. Интересный опыт! 👍 Я однозначно буду советовать этот маршрут и гида своим друзьям и близким, чтобы познакомиться с Ингушетией. Выдался очень приятный и запоминающийся опыт!