скидка
5%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
«А с марта по октябрь в программу включено посещение Ляжгинского водопада»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1380013 110₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Цейское ущелье и конные прогулки
Индивидуальный тур в Цейское ущелье подарит вам уникальные впечатления от осетинской природы и культуры. Конные прогулки и горячие источники ждут вас
Начало: От места вашего проживания
«После вы прогуляетесь по сосновому лесу (30-минутный треккинг) и выйдете к живописному водопаду высотой около 20 метров, актуальному поздней весной, летом и ранней осенью»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
«Стоимость проведения похода с февраля по март оговаривается отдельно и зависит от погодных условий и снежного покрова в горах»
8 дек в 08:00
9 дек в 08:00
22 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр23 августа 2024Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия от Магомеда. Гид знающий историю, рассказывал много интересных фактов, не было проблем ответить на наши
- ДДарья18 июля 2024Ингушетия-это любовь с первого взгляда 💔 Столько красоты увидено, горы которые завораживают своим величием и красотой! Огромное спасибо гиду Владимиру!!! Поездка проходила
- ЛЛюдиила19 мая 2024Все очень понравилось. Благодарны Адаму за замечательную экскурсию.
- ИИрина11 апреля 2024У нас был гид Руслан. Спасибо большое за такой эмоционально насыщенный день. Очень эрудированный гид с интересными рассказами о всех
- ААля24 марта 202423.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур. Наш гид Мурат потрясающий рассказчик, было безумно интересно слушать историю Осетии
- ММария15 ноября 2023Бесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно из самых красивых мест в
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Весенние»
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