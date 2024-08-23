Экскурсии во Владикавказе весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» во Владикавказе, цены от 10 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
По древней земле Ингушетии
На машине
скидка
5%
77 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
«А с марта по октябрь в программу включено посещение Ляжгинского водопада»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1380013 110 за всё до 4 чел.
Цейское ущелье и конные прогулки в горах
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
скидка
10%
11 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Цейское ущелье и конные прогулки
Индивидуальный тур в Цейское ущелье подарит вам уникальные впечатления от осетинской природы и культуры. Конные прогулки и горячие источники ждут вас
Начало: От места вашего проживания
«После вы прогуляетесь по сосновому лесу (30-минутный треккинг) и выйдете к живописному водопаду высотой около 20 метров, актуальному поздней весной, летом и ранней осенью»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
6 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
«Стоимость проведения похода с февраля по март оговаривается отдельно и зависит от погодных условий и снежного покрова в горах»
8 дек в 08:00
9 дек в 08:00
22 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    23 августа 2024
    По древней земле Ингушетии
    Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия от Магомеда. Гид знающий историю, рассказывал много интересных фактов, не было проблем ответить на наши
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    дополнительные вопросы. Маршрут очень приятно выстроен + рассказ грамотно структурирован, если необходимо было, то гид припоминал историю/факты, которые ранее рассказывал. Рассказывал истории из жизни, факты из истории Ингушетии, народов северного Кавказа. Без просьб делал фото, сам проявлял инициативу. Устроил жене фотосессию Стиль вождения вполне приятный, с Магомедом не было страшно по пути. Заодно умудрились попробовать в дороге алычу и калину. Интересный опыт! 👍 Я однозначно буду советовать этот маршрут и гида своим друзьям и близким, чтобы познакомиться с Ингушетией. Выдался очень приятный и запоминающийся опыт!

    Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия от Магомеда. Гид знающий историю, рассказывал много интересных фактов, не былоНам очень понравилась индивидуальная экскурсия от Магомеда. Гид знающий историю, рассказывал много интересных фактов, не былоНам очень понравилась индивидуальная экскурсия от Магомеда. Гид знающий историю, рассказывал много интересных фактов, не былоНам очень понравилась индивидуальная экскурсия от Магомеда. Гид знающий историю, рассказывал много интересных фактов, не былоНам очень понравилась индивидуальная экскурсия от Магомеда. Гид знающий историю, рассказывал много интересных фактов, не было
  • Д
    Дарья
    18 июля 2024
    По древней земле Ингушетии
    Ингушетия-это любовь с первого взгляда 💔 Столько красоты увидено, горы которые завораживают своим величием и красотой! Огромное спасибо гиду Владимиру!!! Поездка проходила
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    комфортно, очень информативно и интересно) Мы получили огромное удовольствие от этого дня! Красивые места, приятная компания, вкусный обед и замечательный гид! Спасибо вам за все ☺️

    Ингушетия-это любовь с первого взгляда 💔Ингушетия-это любовь с первого взгляда 💔Ингушетия-это любовь с первого взгляда 💔Ингушетия-это любовь с первого взгляда 💔Ингушетия-это любовь с первого взгляда 💔Ингушетия-это любовь с первого взгляда 💔Ингушетия-это любовь с первого взгляда 💔
  • Л
    Людиила
    19 мая 2024
    По древней земле Ингушетии
    Все очень понравилось. Благодарны Адаму за замечательную экскурсию.
  • И
    Ирина
    11 апреля 2024
    Цейское ущелье и конные прогулки в горах
    У нас был гид Руслан. Спасибо большое за такой эмоционально насыщенный день. Очень эрудированный гид с интересными рассказами о всех
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    достопримечательностях, которые мы проезжали. Вишенка на торте-это незабываемая конная прогулка. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ТО, что вкладываете свой труд в организации таких познавательных экскурсий

    У нас был гид Руслан. Спасибо большое за такой эмоционально насыщенный день. Очень эрудированный гид сУ нас был гид Руслан. Спасибо большое за такой эмоционально насыщенный день. Очень эрудированный гид сУ нас был гид Руслан. Спасибо большое за такой эмоционально насыщенный день. Очень эрудированный гид сУ нас был гид Руслан. Спасибо большое за такой эмоционально насыщенный день. Очень эрудированный гид сУ нас был гид Руслан. Спасибо большое за такой эмоционально насыщенный день. Очень эрудированный гид с
  • А
    Аля
    24 марта 2024
    Цейское ущелье и конные прогулки в горах
    23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур. Наш гид Мурат потрясающий рассказчик, было безумно интересно слушать историю Осетии
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    и про культуру, традиции, обычаи. Очень распалающий к себе молодой человек, сразу поняли, что мы на одной волне. Маршрут проложен комфортно. Встретил Мурат нас в вкусным чаем, печеньками. Останавливались по пути везде, где нам хотелось сфотографироваться. Заехали обедать в безумно вкусную кафешку. Виды, которые показал нам Мурат навсегда останутся в нашем сердце! Спасибо! Обязательно посетим город и летом!

    23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур
  • М
    Мария
    15 ноября 2023
    Цейское ущелье и конные прогулки в горах
    Бесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно из самых красивых мест в
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    мире:) Покатались по горам, увидели невероятные озера, ущелья, горы. Виды такие, что просто не передать словами - это можно только увидеть вживую. Обязательно вернусь, спасибо вам 🤍

    Бесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно изБесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно изБесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно изБесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно изБесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно изБесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно из

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По древней земле Ингушетии
  2. Цейское ущелье и конные прогулки в горах
  3. Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Цейское ущелье
  8. Город мертвых
  9. Самое главное
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 10 800 до 22 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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