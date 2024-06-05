Групповые экскурсии Владикавказа

Найдено 36 экскурсий в категории «Групповые» во Владикавказе, цены от 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
152 отзыва
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300 за человека
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
7 часов
288 отзывов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890 за человека
Владикавказ глазами местных жителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
235 отзывов
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 000 за человека
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
159 отзывов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Билеты
2 часа
54 отзыва
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
28 отзывов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
47 отзывов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
15 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7 500 за человека
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
80 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200 за человека
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700 за человека
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
13 отзывов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700 за человека
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
скидка
10%
Групповая
6 часов
1083 отзыва
Популярное предложение
Восточная Алания: от ущелий до святынь
Погрузитесь в мир горных легенд и древних святынь, открывая секреты Владикавказа на экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27002 430 за человека
«Джейрах - сердце гор» - знакомство с древней Ингушетией
🚌 На автобусе
Мини-группа
7 часов
303 отзыва
Популярное предложение
«Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются
Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7...
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Обзорная экскурсия по Владикавказу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
146 отзывов
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник, четверг, пятница, воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700 за человека
Путешествие в сердце Чечни в мини-группе
скидка
10%
Групповая
9 часов
391 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в сердце Чечни: экскурсия из Владикавказа в Грозный
Откройте для себя величие Грозного: исторические памятники, местные традиции и архитектурные шедевры в однодневной экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35003 150 за человека
«Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
скидка
10%
Групповая
8 часов
637 отзывов
«Этот волшебный Цей»: тур в ущелье с экскурсоводом
Получите незабываемые впечатления от величия заснеженных гор, тайн древних святилищ и лечебной силы термальных источников
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27602 484 за человека
«Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
Групповая
10 часов
167 отзывов
«Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии
Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
«Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
128 отзывов
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
Расписание: См. в расписании
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
Дружелюбный Грозный - тур из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
117 отзывов
Групповая экскурсия «Дружелюбный Грозный» из Владикавказа
Вас ждет путешествие по Грозному, где современность переплетается с традициями и гостеприимством местных жителей
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Пн., ср., пт., вс. в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 700 за человека
«Радушный и солнечный Тбилиси» - экскурсия из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
64 отзыва
Путешествие в сердце Грузии: экскурсия в Тбилиси из Владикавказа
Исследуйте культурное наследие Тбилиси, его знаковые места и живописные уголки, отправившись в путешествие из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По субботам в 05:00
15 июня в 05:00
22 июня в 05:00
6 000 за человека
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
292 отзыва
Золотое кольцо Северной Осетии: путешествие по четырем ущельям
Вас ждет путешествие по легендарным ущельям Северной Осетии, где каждый поворот скрывает истории и загадки
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
123 отзыва
Цейское ущелье: монастырь, святилище и ледник
Погрузитесь в мир древних святынь и природных чудес, посетив Цейское ущелье с его монастырем и ледником
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Каждый день в 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
189 отзывов
Групповая экскурсия: Горная Ингушетия и древние башни
Приключение в Горную Ингушетию: впечатляющие пейзажи и башенные комплексы ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Ул. Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: См. расписание
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
2 300 за человека
Древняя земля Осетии: история в веках
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
112 отзывов
Древняя земля Осетии: история в веках
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 300 за человека
В Цей по любви
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
В Цей по любви
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 000 за человека
Красоты и святыни Цейского ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
100 отзывов
Красоты и святыни Цейского ущелья
Начало: Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Расписание: См. расписание в календаре
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 200 за человека
Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
181 отзыв
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 100 за человека
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
40 отзывов
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 8:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник и четверг в 8:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Нескучное знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
4 отзыва
Нескучное знакомство с Владикавказом
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По средам и пятницам в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700 за человека
Здравствуй, Владикавказ
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Владикавказ
Начало: Владикавказ, площадь Штыба
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 000 за человека
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Групповая
4 часа
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Современный комфортный автомобиль и профессионализм водителя сделают Вашу поездку из Владикавказа в Тбилиси незабываемой
Начало: Аэропорт Беслан или центр Владикавказа
Расписание: Выезды начинаются в 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 900 за человека
Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании
Мини-группа
9 часов
Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 500 за человека
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: у входа на подворье храма Рождества Богородицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
1 500 за человека
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
    читать дальше

    - профессионал, добродушный человек и аккуратный водитель! Наши ожидания от поездки не только оправдались, но и превзошли! Рекомендуем Роберта, если хотите увидеть Осетию, и влюбиться в нее❤️

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные истории и легенды, ответив
    читать дальше

    на все вопросы. С погодой повезло, запускал съемку с дрона, в самых живописных местах делал головокружительные снимки и видео, которые запросто взбодрят любую девичью Инсту. Браво, че сказать!

    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Отличная организация, прекрасный гид, узнали много нового, и плюсом вкусный осетинский обед
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Экскурсия отличная, захватывает все ущелья,город мертвых, монастырь. Гид просто мастер своего дела. Ненавязчиво рассказывал нам мифы в веселой форме. Очень понравилось. Красота неимоверная.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Шикарная получилась экскурсия - гид молодец, много интересного рассказал про посещаемые места, их историю, традиции жителей. Вкусный обед, естественно с тостами;) Но главное - это природа Дигории и ее нереальная красота, которую не увидишь в других местах Осетии.
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Спасибо Трипстеру за сервис - возможность оперативно найти потрясающую экскурсию в любом городе, куда занесла судьба - это бесценно! И,
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    конечно, за потрясающую экскурсию от команды Аланы. Это вторая экскурсия именно с этими организаторами. Наш экскурсовод Зарема все 8 часов рассказывала про историю, культуру, традиции Осетии, подробно отвечала на все наши вопросы. Мы получили массу удовольствия и новых знаний. А домашний обед в гостях у местной хозяйки с национальным супом и домашними осетинскими пирогами - выше всяких похвал! Всем рекомендую посетить Осетию-Аланию - тут живут самые сердечные и дружелюбные люди, а красоты гор просто завораживают!

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
    Очень интересный ая экскурсия, прекрасный гид, Ингушетия поразила красотой гор и башен
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    5 из 5, так как тур прошел в соответствии с моими высокими ожиданиями. Мне было важно покататься по горам Дигории на
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    джипе, особенно по местам, куда нельзя попасть на седане, и пофотографировать. Это и получил сполна Георгию спасибо за: - уверенное вождение джипа по сложным горным дорогам - оптимально составленный маршрут, особенно с учетом моих специфических пожеланий (обговорили заранее) - то, что и снимал на свой телефон, и показывал мне фототочки с красивыми ракурсами. В дороге не предусмотрено питание, о чем Георгий заранее предупредил, соответственно, у меня к этому нет вопросов, но если кто меня читает - имейте в виду. -

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
  2. Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
  3. Владикавказ глазами местных жителей
  4. Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
  5. Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Групповые" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 700 до 13 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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