Рождественская сказка в Грузии и Армении: дегустация вина, мастер-классы и море гор

Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана

Провести новогодние каникулы в Грузии, дегустируя вино, гуляя по Тбилиси и любуясь городом любви Сигнахи или поехать в Армению за душевными тостами, древними монастырями, будто выросшими прямо из скалы, и бескрайним озером Севан? Выбирать не придётся — в путешествие уже включены лучшие достопримечательности обеих стран для насыщенного отпуска! Вы с ветерком прокатитесь по горным ухабам на внедорожнике, научитесь делать чурчхелу, побываете в Дилижане, где снимали «Мимино», и полюбуетесь античным наследием Армении — языческим храмом в Гарни.
Рождественская сказка в Грузии и Армении: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Рождественская сказка в Грузии и Армении: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Рождественская сказка в Грузии и Армении: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Рождественская сказка в Грузии и Армении: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Рождественская сказка в Грузии и Армении: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Рождественская сказка в Грузии и Армении: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Рождественская сказка в Грузии и Армении: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Рождественская сказка в Грузии и Армении: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Рождественская сказка в Грузии и Армении: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Рождественская сказка в Грузии и Армении: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Ближайшие даты:
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие в туре возможно с 18 лет.

Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа в 14:00 или на ж. - д. вокзале в 14:30-15:00
Завершение: Аэропорт Еревана, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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