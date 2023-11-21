Активный отдых во Владикавказе

Найдено 5 экскурсий в категории «Активный отдых» во Владикавказе, цены от 4 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к Цейскому леднику
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Треккинг к Цейскому леднику
Отправиться по самому живописному маршруту к леднику в сопровождении опытного инструктора
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
11 500 за всё до 4 чел.
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 6 чел.
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Индивидуальная
8 часов
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Пуститься в приключения, навстречу пейзажам в духе произведений Толкина
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    21 ноября 2023
    Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
    Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том числе корректировку по плану,
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    так как нам было удобнее приехать накануне вечером и сходить в поход в первый день. Также мы согласовали дополнительную ночевку в гостевом доме. Верхние термальные источники находятся в пограничной зоне, куда необходимо оформить пропуск (разрешение). Олег своевременно направил необходимые документы в погран. службу, разрешения к нашему приезду были готовы, мы получили их по пути к началу маршрута. Первая часть маршрута (до погран. поста) идет по грунтовой автомобильной дороге (серпантин), поэтому мы воспользовались дополнительной услугой трансфера на внедорожнике, что всем рекомендую). От погран. поста начинается красивая тропа вдоль р. Геналдон с шикарными видами на ледник Майли. До начала похода (прогулки) Олег проинструктировал нас о вещах, которые необходимо взять с собой, предупредил нас о возможных опасностях на маршруте и контролировал соблюдение правил безопасности. Также он рассказал нам о районе и его обитателях, показал следы схода ледника Колка, мы обменялись разными историями о приключениях в горах. Нам повезло, поскольку к моменту нашего прихода с источников ушли все группы туристов, которые там останавливались. На месте источников сделаны небольшие ванны, разной глубины (чуть ниже колена), температуру воды в разных ваннах можно немного отрегулировать, используя камни, перекрывая ими поступление воды в ванну. Сначала вода кажется очень горячей, потом привыкаешь. После подъема очень приятно полежать / посидеть в горячей термальной воде (по ощущениям температура воды от 35 до 40 градусов в разных ваннах). В процессе принятия ванн у нас был небольшой пикник, после которого мы направились в обратный путь. Тропа в целом не представляет технической сложности (особенно в сухую и солнечную погоду). Есть небольшой участок с осыпью, который легко проходится без спец. средств, есть небольшие участки, где идешь по камням. Набор высоты в целом равномерный на протяжении всего маршрута (на 8 км около 600 м), чуть покруче к концу маршрута. В целом при нормальной физической форме никаких затруднений участие в походе вызвать не должно. В гостевом доме нас встретили очень радушно, накормили, напоили, спать уложили. Есть все необходимые условия для проживания (душ и туалет в отдельном помещении, горячая вода без ограничений), качели с фантастическим видом, по желанию - мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов. Дополнительно из поселка можно еще сходить на нижние термальные источники прогуляться по Кармадонскому ущелью или сходить в соседнее ущелье. Всем желаю такой же отличной погоды при посещении экскурсии! Не забывайте, что погода в горах очень переменчива и наверху может быть совсем другая погода, надевайте комфортную обувь (туфли не очень подойдут) и берите с собой одежду, чтобы защититься от дождя и утеплиться при необходимости. Удачи!

    Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в томОтличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том
  • З
    Зоя
    19 октября 2023
    Треккинг к Цейскому леднику
    Путь в 5 км туда и 5 обратно по курумнику, лесу и скалам вам покажутся незаметными в компании с веселым
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    и классным Артемом! Артем расскажет вам и про Северную Осетию и про природу и про традиции своего народа и просто много интересных и веселых историй) И возможно даже разрешит потрогать лед 🤫🫠 Вы увидите потрясающую красоту гор и, конечно, впечатляющую по своим масштабам глыбу льда! А еще попробуете на вкус чистейшую талую воду, которая прям тут же у вас под ногами вытекает из-под ледника. В общем, всех секретов раскрывать не буду 😈 Но экскурсию крайне советую для всех любителей гор, льда и просто ценителей красоты природы! Оно того стоит! Трекинг - огонь 🔥 Спасибо, Артем, за эти эмоции и за твои истории и шутки 😄 🙏

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2023
    Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
    Я год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если вы ищете не массовый тур,
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    как у всех, с минимальными отличиями, а нечто эксклюзивное, нетипичное, с полным погружением в природу Осетии, то вам сюда!!! С Олегом все организовано, комфортно и супер надежно, по-компанейски и с юмором=) Все, что было заявлено в программе, для нас сделано и даже больше! Живописная и разнообразная тропа, уходящая в горы и вот мы вознаграждены – блаженно лежим в природных ваннах в абсолютном релаксе, уходить вообще не хотелось! Водичка, интересная по своему цвету и составу, прекрасно расслабила мышцы и суставы, температуру воды можно было подобрать под себя – в разных ваннах она разная =)) На маршруте успевали любоваться цветами, видели вдалеке туров и оленей, жадно припадали к горным источникам с изумительной родниковой водичкой, вдыхая чистейший горный воздух. Отдельно хочется отметить гостевой дом Майли!!! Его хозяева – Сергей и Анжела моментально окутывают семейным теплом и находят подход к каждому, Анжела – вообще супер-женщина с золотыми руками и большим сердцем, ее осетинские пироги с разнообразными начинками (особенно с черемшой!), домашний сыр – это очень и очень!!! А какую картошечку нам пожарил Сергей на ужин, ух! Со двора гостевого дома мы неустанно любовались шикарной панорамой гор и ледника, ну а по вечерам - банька с дубовыми веничками и душевные застолья))) Помимо основного маршрута Олег подсказал, где еще в окрестностях можно чудесно погулять. Олег, выражаем вам лично огромную благодарность, спасибо, что вы есть и организовали такой замечательный вариант пребывания в Осетии, БРАВО, мы в полнейшем восторге, приедем еще!!!

    Я год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если выЯ год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если вы
  • Е
    Екатерина
    1 апреля 2023
    Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
    Наш первый поход случился на Кармадонские ванны. Поселились мы в гостевом доме у Анжелы с Сергеем. Если вас не смущает туалет
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    на улице, то это идеальный вариант. Все чисто, домашняя вкусная еда - осетинские пироги с разнообразной начинкой, сыр, творог, мясо, соленья. Прекрасный вид на горы, тишина, домашние животные (огромные аллабаи, коровы, утки, бараны, ослы, коровы, лошади). Олег подготовил заранее документы для пограничников и на рассвете мы вышли. Первые 4 км были прогулочными, дальше мы сошли к реке, по камням, покрытым снегом, было идти тяжело (ноги вечно застревали в камнях), последний км оказался самым тяжелым - снег по колено, тропы нет. Олег протаптывал нам дорогу, что существенно облегчило наше восхождение, было ощущение что он знает каждый камень и куда поставить ногу (накануне все занесло снегом). На вершине нас ждала награда - горячие ванны: вокруг снег, холод, а над ваннами пар, вода в одной ванне кипяток и ни души)))) ну и обед от Олега с рассказами об истории, обычаях)) Полежали часа 2, насладившись тишиной и природой. От счастья что мы смогли подняться, спуск казался быстрым и не сложным. В общей сложности мы прошли 18 км. Олегу выражаем огромное спасибо, наши головы после жизни в мегаполисе перегрузились - цель достигнута. Мы поняли, что это первый, но не последний наш поход. По дороге мы видели туров, оленей и орла. Пы. сы. Для северных жителей (Питерских в том числе) берите защиту от солнца (утром мы намазали лица кремом SPF50), но даже при отсутствии солнца, сидя в ваннах в полном тумане мы сгорели очень сильно, начался отек - аллергия на солнце.

  • Е
    Елена
    26 сентября 2022
    Треккинг к Цейскому леднику
    Надёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверить свою безопасность в горах.
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    Маршрут (эко-тропа в заповеднике вдоль ущелья) - супер, ледник - пушка! Экскурсию брали в сентябре, по маршруту было очень мало туристов. Всячески рекомендуем. Спасибо команде!

    Надёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверить
  • Д
    Дарья
    25 февраля 2022
    Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
    Хочу поблагодарить Роланда, за прекраснейшую экскурсию, которая нам подарила такие необычайные красоты, рассказал нам про традиции и обычаи в Осетии,
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    так же узнали про историю в общем, больше всего запомнилось про сошедший ледник Колка, при котором погибло очень много людей, и о легенде Даргавса (Города мертвых) посетили много интересных и необычных мест, видели овечек, лошадей, коров, ослов, медведей на тропе чудес) Осетия полна очень необычных и удивительных мест, от Арт объектов до памятников великим людям. За время экскурсии мы не успели увидеть всю красоту, но увидели многое, и рвение приезжать сюда все больше и больше (за один раз все не посмотришь) Так что очень советую Роланда, и сфотографирует, и расскажет все, и отвезёт в самое вкусное место, приедем сюда ещё раз обязательно, и выберем этого гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Активный отдых»

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  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
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  9. Мидаграбинские водопады
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