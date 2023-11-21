1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Отправиться по самому живописному маршруту к леднику в сопровождении опытного инструктора
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Пуститься в приключения, навстречу пейзажам в духе произведений Толкина
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
4 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра21 ноября 2023Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том числе корректировку по плану,
- ЗЗоя19 октября 2023Путь в 5 км туда и 5 обратно по курумнику, лесу и скалам вам покажутся незаметными в компании с веселым
- ЮЮлия23 мая 2023Я год присматривалась к этому туру и наконец-то решилась =) Боже, это было восхитительно!!! Если вы ищете не массовый тур,
- ЕЕкатерина1 апреля 2023Наш первый поход случился на Кармадонские ванны. Поселились мы в гостевом доме у Анжелы с Сергеем. Если вас не смущает туалет
- ЕЕлена26 сентября 2022Надёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверить свою безопасность в горах.
- ДДарья25 февраля 2022Хочу поблагодарить Роланда, за прекраснейшую экскурсию, которая нам подарила такие необычайные красоты, рассказал нам про традиции и обычаи в Осетии,
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Активный отдых»
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