А Алена

Очень замечательная, познавательная экскурсия. Девушка-экскурсовод поведала много интересных фактов, с таким энтузиазмом она рассказывала о каждом доме, о каждом памятнике, так может рассказывать только человек, искренне влюбленный в свой город и в свою профессию. Столько тепла и гордости за свой город в ее рассказе. Очень рекомендую к посещению именно эту экскурсию и Вы непременно влюбитесь во Владикавказ!!!