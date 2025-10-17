Знакомство с городом через его людей, архитектуру и тайны, хранящиеся за фасадами.
Это прогулка по уютным дворикам, старинным улочкам и тихим скверам, где каждый угол хранит свои истории. Вы услышите истории о старинных домах и их владельцах, а также узнаете о возникновении города. Здесь вы почувствуете себя не просто гостем, а другом города, которому доверяют самое сокровенное.
Описание экскурсииВладикавказ — это город, где прошлое и настоящее переплетаются в каждой детали. Здесь старинные особняки и величественные храмы хранят судьбы своих владельцев и создателей, а тени писателей, купцов и путешественников до сих пор словно скользят по улицам. Я проведу вас по тем местам, где архитектура становится свидетелем истории, а тайны за фасадами превращаются в живые истории. Вы увидите город таким, каким его ощущают местные: настоящий, многослойный и всегда готовый открыть своё сердце тем, кто умеет слушать. Вы увидите:
- Лютеранскую кирху — здание, игравшее важную роль для немецкой общины, а сейчас в его стенах звучит лишь музыка;
- Особняк Ястремского — изысканное здание купеческой эпохи с богатой архитектурой, за стенами которого скрыта личная трагедия;
- Мужскую прогимназию — где воспитывались будущие мыслители и светлые умы Осетии;
- «Гранд-отель» XIX века — один из самых респектабельных отелей дореволюционного города;
- Кинематограф «Гигант» — здание старейшего кинотеатра, куда спешили за первым кинематографическим чудом;
- Дом купца Андреева — сейчас центр народных промыслов, где оживает традиционное мастерство Осетии;
- Театр им. Вахтангова — здесь зарождалась творческая карьера Евгения Вахтангова и не только;
- Гостиницу «Империал» — легендарное здание, принимавшее гостей из разных уголков России;
- Первую вольную аптеку — символ свободного предпринимательства в медицине;
- Табачную фабрику Вахтангова — пример промышленного развития дореволюционного города;
- Парк им. Коста Хетагурова — зелёное сердце города, посвящённое поэту-народному любимцу;
- Суннитскую мечеть — изящное здание, ставшее символом любви к Богу и женщине.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лютеранская кирха
- Школа № 27
- Особняк Ястремского
- Мужская прогимназия
- Свято-Троицкая братская церковь (место)
- Памятник Пушкину
- «Гранд-отель» XIX века
- Кинематограф «Гигант»
- Памятник Секъа Гадиеву
- Памятник Михаилу Булгакову
- Дом купца Андреева
- Скульптура «Городовой»
- Театр им. Вахтангова
- Скульптура-фонтан «Нарт Сослан»
- Кинотеатр «Пате»
- Гостиница «Империал»
- Первая вольная аптека
- Табачная фабрика Вахтангова
- Парк им. Коста Хетагурова
- Суннитская мечеть
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, ул. льва Толстого 22
Завершение: Владикавказ, ул. Коцоева, 62
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
17 окт 2025
Очень замечательная, познавательная экскурсия. Девушка-экскурсовод поведала много интересных фактов, с таким энтузиазмом она рассказывала о каждом доме, о каждом памятнике, так может рассказывать только человек, искренне влюбленный в свой город и в свою профессию. Столько тепла и гордости за свой город в ее рассказе. Очень рекомендую к посещению именно эту экскурсию и Вы непременно влюбитесь во Владикавказ!!!
Ю
Юлия
17 окт 2025
Хороший экскурсовод, интересно рассказала про город, про достопримечательности, рекомендую всем, особенно тем, кто интересуется историей.
О
Ольга
15 окт 2025
14.10 Тамара провела для нас экскурсию по старому городу. Она очень грамотный специалист:материал систематизирован. Рассказ сопровождался показом качественно выполненых фотографий. То, как Тамара читала нам стихи, это отдельная тема. Можно
М
Максим
23 сен 2025
Посчастливилось побывать на данной экскурсии, за что очень благодарны гиду. Интересная история, глубокие знания, изысканная архитектура. 2 часа пролетели как один миг, большое спасибо!!!
Д
Дилара
19 сен 2025
Прекрасная экскурсия, несмотря на не самую приятную дождливую погоду! Очень внимательная и интеллигентная девушка Гид. Спасибо за впечатления от города!
