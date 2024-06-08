Во Владикавказе бывали многие известные писатели: Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков. Но город раскрыл таланты и многих местных писателей, которые родились и жили здесь. Вы будете удивлены, сколько мастеров слова и пера нашли в нём вдохновение и дружбу, успех и любовь. Расскажу, где они жили и почему остались в памяти и сердце народа.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я начну свой рассказ с основателя осетинской литературы. Раскрою подробности того, как аланы утратили свою письменность и как была вновь создана азбука, на основе которой возрождался осетинский язык. Затем перейдём к беседе о поэзии, прозе и драматургии сквозь века. Вы убедитесь, что жизнь осетинских писателей напоминает остросюжетный роман:

драматург ставит пьесы — оказывается арестованным в момент представления

монархист бежит из страны после революции, а его брат остаётся и погибает

женщина-писательница создаёт роман на заказ и прокладывает дорогу для своих последователей

В основном мы будем говорить о литературе, однако это не помешает нам рассмотреть великолепный центр города. Вы увидите:

нарядный музей

нарта Сослана

мемориальные таблички

любопытные детали старины

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.