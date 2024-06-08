Во Владикавказе бывали многие известные писатели: Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков. Но город раскрыл таланты и многих местных писателей, которые родились и жили здесь. Вы будете удивлены, сколько мастеров слова и пера нашли в нём вдохновение и дружбу, успех и любовь. Расскажу, где они жили и почему остались в памяти и сердце народа.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я начну свой рассказ с основателя осетинской литературы. Раскрою подробности того, как аланы утратили свою письменность и как была вновь создана азбука, на основе которой возрождался осетинский язык. Затем перейдём к беседе о поэзии, прозе и драматургии сквозь века. Вы убедитесь, что жизнь осетинских писателей напоминает остросюжетный роман:
- драматург ставит пьесы — оказывается арестованным в момент представления
- монархист бежит из страны после революции, а его брат остаётся и погибает
- женщина-писательница создаёт роман на заказ и прокладывает дорогу для своих последователей
В основном мы будем говорить о литературе, однако это не помешает нам рассмотреть великолепный центр города. Вы увидите:
- нарядный музей
- нарта Сослана
- мемориальные таблички
- любопытные детали старины
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваш гид во Владикавказе
Я живу во Владикавказе и работаю в школе. Увлеклась экскурсиями, так как люблю свой город. Мне нравится узнавать легенды, связанные с Владикавказом, и делиться ими с гостями!Задать вопрос
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