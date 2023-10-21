Восхождение на Казбек с Севера

Экскурсионный тур «Восхождение на Казбек с Севера» на 9 дней

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Ближайшие даты:
21
окт

Что вас ожидает:

Научимся основам альпинизма
Научимся основам альпинизма
Будем ходить в связках по леднику Майли, лезть по скалам контрофорса пика ОЖД, научимся использовать кошки и ледоруб
Искупаемся в горячих источниках
Искупаемся в горячих источниках
После дороги в несколько часов нас ждёт отдых и купание в озерцах с термальными водами

Описание

Нетронутая цивилизацией природа, минеральные и термальные источники, ночевка посреди ледяного царства, невероятное Кармадонское ущелье — эта небольшая поездка обещает вам целый калейдоскоп эмоций и впечатлений.

Вы проедете по знаменитому ущелью, научитесь основам альпинизма и искупаетесь в горячих источниках.

Программа тура по дням

1 день

Встреча во Владикавказе и термальные воды

Встречаемся утром в г. Владикавказ. Рекомендуем брать билеты с ранним прилётом, либо прибыть за день, чтобы после перелёта отдохнуть и выспаться. Выезжаем около 09:00, на заказном трансфере (переезд около 2 часов) до пограничного управления, оформляем пропуска в погран. зону. В отличие от многих других пограничных зон, здесь пропуска выдают быстро и на месте, заранее заявки подавать не обязательно.

После того, как все участники получили пропуска, совершаем переход к термальным источникам под названием Верхние Кармадонские ванны.

Они находятся на высоте 2300 м над уровнем моря. Дорога представляет собой тропу по живописным альпийским лугам в окружении нетронутых цивилизацией гор. По тропе мы идем с рюкзаками около 5 часов. Наградой нам становится отдых и купание в озерцах с термальными водами.

Температура воды в них – около +45°С. Неподалеку разбиваем лагерь и остаемся на ночевку.

Встреча во Владикавказе и термальные водыВстреча во Владикавказе и термальные водыВстреча во Владикавказе и термальные воды
2 день

Переход на стоянку 3000 м и ледник Майли

С утра собираем лагерь, берем рюкзаки и переправляемся по деревянному мостику через реку Геналдон. Здесь заканчивается туризм и начинается альпинизм.

Поднимаемся на каменистую морену по крутому склону, постепенно доходим до ледника Майли. С использованием снаряжения переходим ледник, далее поднимаемся по крутому каменистому склону, с использованием перил еще в течении часа.

Время в пути — около 5-6 часов. Ночуем в палатках на высоте 3000 м с видом на Кармадонское ущелье.

Переход на стоянку 3000 м и ледник МайлиПереход на стоянку 3000 м и ледник МайлиПереход на стоянку 3000 м и ледник Майли
3 день

Подъем на стоянку «Кресты» 3500 м

Этот переход будет значительно короче. Поднимаемся по контрфорсу пика ОЖД, до стоянки «Кресты» (3500 м), Время в пути 2-3 часа. Ставим палатки.

Оставшийся день отдыхаем и если остались силы идём в радиальный выход налегке до высоты 3800 — 4000 м.

Подъем на стоянку «Кресты» 3500 мПодъем на стоянку «Кресты» 3500 мПодъем на стоянку «Кресты» 3500 м
4 день

Переход в Штурмовой лагерь - 4200 м

Собираем лагерь и идем дальше. Выходим на Казбекское плато и поднимаемся до штурмового лагеря на высоте 4200 м, откуда наконец открывается вид на вершину.

Проводим снежно-ледовые занятия (самозадержание на склоне, хождение в кошках, передвижение в связках) и слушаем небольшую лекцию по основам безопасности в горах. Ложимся спать очень рано, чтобы успеть выспаться перед штурмом.

Переход в Штурмовой лагерь - 4200 мПереход в Штурмовой лагерь - 4200 мПереход в Штурмовой лагерь - 4200 м
5 день

Штурм

Просыпаемся в разгар ночи, завтракаем, выдвигаемся на штурм! Время в пути до вершины — 6-7 часов. Спуск до лагеря на 4200 м — еще 4 часа. В лагере перекусываем, собираем палатки и спускаемся до стоянки «Кресты» 3500м. Здесь мы разбиваем лагерь и остаемся на ночевку.

ШтурмШтурмШтурм
6 день

Запасной день на случай непогоды

Запасной день на случай непогоды. Если же с погодой нам повезло, и мы зашли на вершину накануне, то спускаемся вниз, чтобы лишний денек отдохнуть на кармадонских ваннах.

Запасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогоды
7 день

Спуск на Кармадонские ванны

Спускаемся на Кармадонские ванны (2300 м) место первой ночевки. Время спуска около 4 часов.

Спуск на Кармадонские ванныСпуск на Кармадонские ванныСпуск на Кармадонские ванны
8 день

Возвращение во Владикавказ и памятный мемориал

Утром в последний раз собираем лагерь и возвращаемся к погран. посту, откуда нас заберет трансфер и увезет обратно во Владикавказ. По пути остановимся у памятного мемориала жертвам трагедии в Кармадонском ущелье, где погибли режиссёр Сергей Бодров и его съемочная группа. В городе будем ближе к вечеру, в районе 17 часов.

Возвращение во Владикавказ и памятный мемориалВозвращение во Владикавказ и памятный мемориалВозвращение во Владикавказ и памятный мемориал

Проживание

В туре предусмотрено проживание в палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения: 40 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Трансфер Владикавказ — Погран. застава — Владикавказ
  • Консультации гида и организаторов при подготовке к восхождению
  • Навигация и спутниковая связь
  • Питание на активной части маршрута
  • Аренда альпинистского снаряжения
  • Аренда общественного бивачного снаряжения
  • Групповая аптечка
  • Фирменный сертификат о восхождении
  • Страхование от НС (без эвакуации вертолетом)
Что не входит
  • Трансфер из вашего города до г. Владикавказ и обратно
  • Питание в г. Владикавказ и во время трансферов
  • Звонки по спутниковому телефону
  • Аренда личной экипировки (спальник, рюкзак, одежда, обувь)
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
  • горные ботинки с жесткой подошвой (желательно с рантами под кошки);
  • трекинговые ботинки (можно заменить крепкими кроссовками);
  • легкие тапочки для лагеря.
Одежда:
  • термобелье;
  • теплые брюки из теплых быстросохнущих тканей — softshell, windblock, windstopper;
  • кофта из теплых быстросохнущих тканей — softshell, windblock, windstopper;
  • куртка ветрозащитная (желательно из мембраны)
  • брюки ветрозащитные (желательно из мембраны);
  • пуховка с капюшоном (пух или синтетика);
  • перчатки (Polartec, флис);
  • варежки (максимально теплые);
  • 2 пары термоносков (можно обычные, но термоноски быстрее сохнут);
  • 1 пара теплых носков (для ночевок);
  • 2 пары обычных носков;
  • шапка (Softshell, windblock, windstopper, polartec, флис);
  • балаклава или баф (Softshell, windblock, windstopper, polartec, флис);
  • бандана или панама (защита головы от солнца);
  • легкие брюки/шорты;
  • майка/футболка (2 шт.);
  • нижнее белье (2 шт.);
  • купальник;
  • дождевик.
Снаряжение походное:
  • рюкзак (для мужчин 80-90 литров, для девушек 60-70 литров);
  • накидка на рюкзак (на случай дождя);
  • снегозащитные бахилы (гамаши, фонарики);
  • трекинговые палки (с насадками, чтобы не проваливались в снег);
  • спальный мешок (температура комфорта (не экстрима!) не менее -5 °C);
  • хоба (полиуретановая сидушка);
  • каремат (Толстый полиуретановый коврик (можно взять 2 шт.);
  • налобный фонарь на светодиодах (обязательно вставить новые батарейки);
  • ёмкость для воды (термос, гидратор, бутылка 1-1,5 литра);
  • очки солнцезащитные (важно — очки с UV фильтром, уровень защиты не менее 3).
Личные вещи:
  • гигиеническая помада, солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 50;
  • зубная паста, щетка;
  • полотенце, банные принадлежности (полотенце маленькое, из быстросохнущих материалов);
  • пластырь для профилактики мозолей (ширина 2-3 см);
  • аптечка от «любимых болезней» и витамины;
  • кружка, тарелка, ложка, нож;
  • туалетная бумага.
Документы:
  • паспорт РФ;
  • ксерокопия паспорта (для оформления пропуска);
  • полис ОМС;
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Владикавказа не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Да, в стоимость входит страхование от НС (без эвакуации вертолетом).

Какой транспорт используется в туре?

Микроавтобусы на 18 посадочных мест и легковые авто на 4 места. На последнем ряду микроавтобуса туристов размещают.

Какие нужны дополнительные данные и документы от туристов?
  • Скан основной страницы паспорта;
  • скан страницы с пропиской;
  • номер телефона;
  • адрес эл почты;
  • адрес фактического места проживания.
Документы, которые нужны для пропуска в пограничную зону. Гражданам РФ на треккинг пропуск не надо, иностранным надо.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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