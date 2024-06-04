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Авторский тур
6 дней
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Затем пройдем границу и окажемся в Степанцминде — это курорт широко известен далеко за пределами Грузии благодаря своим целебным минеральным источникам, благоприятному климату и уникальным архитектурным и природным памятникам»
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«По канатной дороге можно подняться к Сказскому леднику, полюбоваться горным пейзажем с высоты»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
«В теплую хорошую погоду возможны пикники с ланч-боксами на природе»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
«Остановимся у двух интересных арт-инсталляций: «Рога изобилия» и инсталляции на фоне живописных пейзажей Зарамагского водохранилища, посвящённой К»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Мы покажем вам равнинную и горную части Ингушетии, проведём по горам Северной Осетии-Алании и природным достопримечательностям Дагестана»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
«В теплую хорошую погоду возможны пикники с ланч-боксами на природе»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
«На его вершине посмотрим на большую пушку, которой сбивают снега с вершин, и насладимся пейзажами с высоты»
7 июля в 08:00
28 июля в 08:00
59 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
«Сегодня продолжим любоваться природой Осетии»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Исследовать высокогорные селения, насладиться горными пейзажами и покачаться на качелях над обрывом
Начало: Владикавказ, 9:30. Заберём вас по адресу проживани...
«Затем через живописный Згидский перевал доедем до селения Камунта: прогуляемся по старинным улочкам, рассмотрим старинную архитектуру и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается головокружительный пейзаж»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
«Пройдёмся по улицам, рассматривая постапокалиптические пейзажи, где проходили съёмки клипа Miyagi»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Полюбуемся чудом природы и отправимся дальше по Армении — в монастырь Гегард 4 века, высеченный из мраморных монолитов и словно выросший прямо из земли»
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«Потрясающие горные пейзажи, нетронутая природа и богатое культурное наследие трёх республик словно перенесут вас в другое измерение»
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Послушаете звенящую тишину и почувствуете единение с природой»
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 7 часов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
«Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
10 295₽ за человека
Авторский тур
1 день 9 часов
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин»
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295₽ за человека
Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
«Красивейшая природа, горы, реки, водопады, чистый воздух, деревенское умиротворение, а также различные памятники старины – крепости, башни, склепы, церкви и монастыри в рамках одного тура»
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
«Отдавая дань неповторимой природе Горной Дигории, углубимся в историю и культуру Осетии и пройдем дорогами горцев»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
«На её вершине расположено святилище, кажется, такое же архаическое, как и сама природа»
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Реликтовые леса, тысячелетние ледники, невероятной силы и красоты водопады — вот природный ландшафт, с которым вам предстоит познакомиться во время путешествия»
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трех республик, посетите лучшие природные и исторические памятники»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 счастливых дней на Кавказе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Мидаграбинский водопад (пеший подъем около 1 км»
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 5000048 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Экскурсия по горной Ингушетии:»
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 58 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу»
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 129 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
«Вас ждут башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В горах мое сердце. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 30 750₽ за человека
Авторский тур
9 дней
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Классическое путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 34 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Не побоимся «объять необъятное» — памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400₽ за человека
Авторский тур
9 дней
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Если вы купили тур на майские праздники в Ингушетию, то треккинг по этому маршруту откроет путнику красоту природы, пробуждающейся от долгого зимнего сна – вокруг будут цветущие деревья и первые цветы, украшающие здешние горы»
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
55 100₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Самые гостеприимные горы России
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 56 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 24 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В горах мое сердце
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Программа дня: переезд в Грозный - Аргунское ущелье - «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
от 30 750₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К ледникам и водопадам в горах Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Северная Осетия и Горная Дигория хранят немало тайн древности и средневековья и поражают природой безумной красоты»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Увидите невероятные в своей красоте экотропы, водопады и панорамы, которые заставят вас навсегда оставить своё сердце в Осетии и Ингушетии»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Далее Вы по желанию сможете вдоволь покататься на горных лыжах и/или сноуборде»
28 дек в 10:00
от 61 463₽ за человека
Авторский тур
8 дней
8 дней перезагрузки в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Осетии
Начало: Республика Ингушетия
«Конечно, не обойдётся и без наслаждения природными явлениями: созерцания знаменитых Голубых озёр и расслабления в термальных источниках Аушигера и Бирагзанг, и гастрономических удовольствий — дегустации вин с семейного виноградника»
1 сен в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
«Во время этого небольшого путешествия Вы прогуляетесь по самым запоминающимся достопримечательностям горных республик, увидите каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости»
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
«Не побоимся «объять необъятное» — памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Самые гостеприимные горы России. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 54 165₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Начало: г. Грозный
«В этом туре Вы сможете погрузиться в волшебную атмосферу Кавказа и наполниться вдохновением и свободой гор»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 26 195₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна4 июня 2024Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ММарина30 мая 2024В конце мая брали тур. Интересный и познавательный тур. Все понравилось. Есть свободное время.
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ННадежда29 мая 2024Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!
- ССтанчев21 мая 2024Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!
- ННадежда20 мая 2024Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти во всех временах года.
- ААлексей17 мая 2024Посетили главные достопримечательности Осетии, с погодой в некоторых моментах не повезло но в целом доволен.
- ЕЕлена15 мая 2024Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Природа и пейзажи»
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