Познавательные туры на природе во Владикавказе

Найдено 85 туров в категории «Природа и пейзажи» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Затем пройдем границу и окажемся в Степанцминде — это курорт широко известен далеко за пределами Грузии благодаря своим целебным минеральным источникам, благоприятному климату и уникальным архитектурным и природным памятникам»
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900 за человека
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«По канатной дороге можно подняться к Сказскому леднику, полюбоваться горным пейзажем с высоты»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
«В теплую хорошую погоду возможны пикники с ланч-боксами на природе»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
49 900 за человека
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
«Остановимся у двух интересных арт-инсталляций: «Рога изобилия» и инсталляции на фоне живописных пейзажей Зарамагского водохранилища, посвящённой К»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999 за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Мы покажем вам равнинную и горную части Ингушетии, проведём по горам Северной Осетии-Алании и природным достопримечательностям Дагестана»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
«В теплую хорошую погоду возможны пикники с ланч-боксами на природе»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
«На его вершине посмотрим на большую пушку, которой сбивают снега с вершин, и насладимся пейзажами с высоты»
7 июля в 08:00
28 июля в 08:00
59 700 за человека
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт
«Сегодня продолжим любоваться природой Осетии»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
57 000 за человека
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Исследовать высокогорные селения, насладиться горными пейзажами и покачаться на качелях над обрывом
Начало: Владикавказ, 9:30. Заберём вас по адресу проживани...
«Затем через живописный Згидский перевал доедем до селения Камунта: прогуляемся по старинным улочкам, рассмотрим старинную архитектуру и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается головокружительный пейзаж»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
35 000 за человека
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
«Пройдёмся по улицам, рассматривая постапокалиптические пейзажи, где проходили съёмки клипа Miyagi»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Полюбуемся чудом природы и отправимся дальше по Армении — в монастырь Гегард 4 века, высеченный из мраморных монолитов и словно выросший прямо из земли»
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865 за человека
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
9 отзывов
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«Потрясающие горные пейзажи, нетронутая природа и богатое культурное наследие трёх республик словно перенесут вас в другое измерение»
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000 за человека
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Послушаете звенящую тишину и почувствуете единение с природой»
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000 за человека
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 7 часов
9 отзывов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
«Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
10 295 за человека
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 9 часов
4 отзыва
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
«Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин»
Расписание: По вторникам в 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295 за человека
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
«Красивейшая природа, горы, реки, водопады, чистый воздух, деревенское умиротворение, а также различные памятники старины – крепости, башни, склепы, церкви и монастыри в рамках одного тура»
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
8 отзывов
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
«Отдавая дань неповторимой природе Горной Дигории, углубимся в историю и культуру Осетии и пройдем дорогами горцев»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835 за человека
Величие гор Ингушетии
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
«На её вершине расположено святилище, кажется, такое же архаическое, как и сама природа»
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800 за человека
Легенды горной Дигории
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Реликтовые леса, тысячелетние ледники, невероятной силы и красоты водопады — вот природный ландшафт, с которым вам предстоит познакомиться во время путешествия»
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трех республик, посетите лучшие природные и исторические памятники»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000 за человека
Кавказская мозаика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 65 000 за человека
5 счастливых дней на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
5 счастливых дней на Кавказе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
🛣 Джиппинг
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Мидаграбинский водопад (пеший подъем около 1 км»
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 5000048 500 за человека
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Экскурсия по горной Ингушетии:»
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 58 000 за человека
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу»
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 129 000 за человека
Средь гор высоких и могучих
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
«Вас ждут башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700 за человека
В горах мое сердце. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В горах мое сердце. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 30 750 за человека
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
На склонах гор. Путешествие по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 500 за человека
Классическое путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классическое путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 34 300 за человека
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Не побоимся «объять необъятное» — памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 26 400 за человека
Больше, чем путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400 за человека
К гордым красотам Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300 за человека
Кавказ - погружение в историю и традиции
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800 за человека
Треккинг в Ингушетии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Если вы купили тур на майские праздники в Ингушетию, то треккинг по этому маршруту откроет путнику красоту природы, пробуждающейся от долгого зимнего сна – вокруг будут цветущие деревья и первые цветы, украшающие здешние горы»
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
55 100 за человека
Самые гостеприимные горы России
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Самые гостеприимные горы России
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 56 500 за человека
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 24 600 за человека
В горах мое сердце
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В горах мое сердце
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Программа дня: переезд в Грозный - Аргунское ущелье - «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
от 30 750 за человека
К ледникам и водопадам в горах Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
К ледникам и водопадам в горах Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Северная Осетия и Горная Дигория хранят немало тайн древности и средневековья и поражают природой безумной красоты»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 34 000 за человека
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Увидите невероятные в своей красоте экотропы, водопады и панорамы, которые заставят вас навсегда оставить своё сердце в Осетии и Ингушетии»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 26 400 за человека
Новогодние каникулы в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Далее Вы по желанию сможете вдоволь покататься на горных лыжах и/или сноуборде»
28 дек в 10:00
от 61 463 за человека
8 дней перезагрузки в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
8 дней перезагрузки в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Осетии
Начало: Республика Ингушетия
«Конечно, не обойдётся и без наслаждения природными явлениями: созерцания знаменитых Голубых озёр и расслабления в термальных источниках Аушигера и Бирагзанг, и гастрономических удовольствий — дегустации вин с семейного виноградника»
1 сен в 10:00
от 69 000 за человека
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
«Во время этого небольшого путешествия Вы прогуляетесь по самым запоминающимся достопримечательностям горных республик, увидите каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости»
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400 за человека
Зимнее притяжение Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
«Не побоимся «объять необъятное» — памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 39 300 за человека
Самые гостеприимные горы России. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Самые гостеприимные горы России. Зимний тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч»
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 54 165 за человека
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Начало: г. Грозный
«В этом туре Вы сможете погрузиться в волшебную атмосферу Кавказа и наполниться вдохновением и свободой гор»
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 26 195 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Новогодние каникулы в Осетии
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Яблоко Нартов. Зимний тур в Осетию и Горную Дигорию
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
    читать дальше

    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
    В конце мая брали тур. Интересный и познавательный тур. Все понравилось. Есть свободное время.
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
    Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!
    Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!
  • С
    Станчев
    21 мая 2024
    Средь гор высоких и могучих
    Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
    Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти во всех временах года.
    Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти
  • А
    Алексей
    17 мая 2024
    Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
    Посетили главные достопримечательности Осетии, с погодой в некоторых моментах не повезло но в целом доволен.
    Посетили главные достопримечательности Осетии, с погодой в некоторых моментах не повезло но в целом доволенПосетили главные достопримечательности Осетии, с погодой в некоторых моментах не повезло но в целом доволен
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Природа и пейзажи»

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