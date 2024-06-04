А Анна Новогодние каникулы в Осетии Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.

Ю Юлия Яблоко Нартов. Зимний тур в Осетию и Горную Дигорию читать дальше лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья) Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего

М Марина На склонах гор. Зимний тур по Кавказу Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))

М Марина Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии В конце мая брали тур. Интересный и познавательный тур. Все понравилось. Есть свободное время.

А Анастасия На склонах гор. Зимний тур по Кавказу Приятно удивилась уровню организованности!

Н Надежда Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!

С Станчев Средь гор высоких и могучих Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!

Н Надежда Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти во всех временах года.

А Алексей Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Посетили главные достопримечательности Осетии, с погодой в некоторых моментах не повезло но в целом доволен.