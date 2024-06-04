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и Ингушетия. Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре)) У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению! Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)