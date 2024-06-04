Туры на горячие термальные источники во Владикавказе

Найдено 13 туров в категории «Термальные источники» во Владикавказе, цены от 32 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Вы увидите древние башни, искупаетесь в термальных источниках и познакомитесь с достопримечательностями столицы Северной Осетии»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
«Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — в третий день программы нас ждут горячие источники»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
9 отзывов
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«В завершении дня посетим Аушигерский термальный источник, куда съезжаются люди со всей России»
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000 за человека
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Заселение в базу отдыха в Бирагзанге у термального источника “Терма-Ганах”»
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 58 000 за человека
Новогодние каникулы в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вы познакомитесь с Владикавказом, попробуете национальную кухню, искупаетесь в горячих источниках и посетите горнолыжный курорт Цей»
28 дек в 10:00
от 61 463 за человека
8 дней перезагрузки в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
8 дней перезагрузки в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Осетии
Начало: Республика Ингушетия
«Конечно, не обойдётся и без наслаждения природными явлениями: созерцания знаменитых Голубых озёр и расслабления в термальных источниках Аушигера и Бирагзанг, и гастрономических удовольствий — дегустации вин с семейного виноградника»
1 сен в 10:00
от 69 000 за человека
Восхождение на Казбек с Севера
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Восхождение на Казбек с Севера
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Нетронутая цивилизацией природа, минеральные и термальные источники, ночевка посреди ледяного царства, невероятное Кармадонское ущелье — эта небольшая поездка обещает вам целый калейдоскоп эмоций и впечатлений»
5 окт в 10:00
50 000 за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
«Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — во второй день программы будут горячие источники»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900 за человека
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах
Начало: Владикавказ
«Если восхождение состоялось накануне, спустимся до термальных источников и отдохнём»
4 авг в 08:00
46 000 за человека
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
«Вы посидите на высокогорной лавочке, посетите древние селения и искупаетесь в горячих термальных источниках»
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000 за человека
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
12 июня в 08:00
19 июля в 08:00
37 000 за человека
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«По приезде разместимся на базе отдыха в Бирагзанге у термального источника Ганах-терма»
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000 за человека
По ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
«Желающие смогут окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг, которые считаются полезными для здоровья (за доплату)»
1 ноя в 08:00
34 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Новогодние каникулы в Осетии
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны
  • О
    Оксана
    6 мая 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Релакс в горах Северной Осетии
    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
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    получилось просто отлично. Место проведения поздравления, артисты СУПЕР, блюда за праздничным столом. Атмосфера праздника на УРА!!! И спасибо за подарок). Очень хочется отметить нашего гида Константина: его пунктуальность, внимательность (есть с чем сравнивать), за чистое авто и за настроение, которое он поддерживал на протяжение всего тура. Проехали и прошли много километров по красивым местам. Так же хочется отметить экскурсовода Елену (пешая экскурсия по Владикавказу) за ее богатый и интересный рассказ о Владикавказе. Много вопросов было с нашей стороны, на которые мы получили очень подробные ответы. Экскурсия прошла в очень хорошем темпе, это даже больше познавательная прогулка, в которой сделано много красивых фотографий, за что так же благодарны Елене. Поэтому с удовольствием рекомендую ваш тур и вашу команду.

    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!
  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
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    и Ингушетия. Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре)) У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению! Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)

  • А
    Алина
    15 апреля 2024
    Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
    Сразу скажу, что получила от тура больше, чем ожидала! «Правильное», сбалансированное сочетание экскурсионной программы и отдыха в термальных источниках оставило
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    ощущение наполненности от отдыха. Горы и вода всё таки хорошее сочетание в отдыхе. Спасибо за прекрасную организацию, заботу в туре и желание вернуться с друзьями!

  • Д
    Дмитрий
    15 апреля 2024
    Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
    Летел из Новосибирска ради термальной воды, которая в итоге оправдала ожидания. 4 бассейна, разная температура, чувствую прилив сил. Стал спать
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    как младенец. Особое спасибо нашему водителю Багаудину, гидам Рамзану и Тамиле. В Цейском ущелье бы задержался на 2-3 дня. Снежные горы впечатляют. Спасибо за Кавказского гостеприимство, которое теперь знаю не понаслышке.

  • А
    Алина
    15 апреля 2024
    Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
    Зара продолжайте в том же духе! Мы не первый раз с вами)))
  • Д
    Дмитрий
    15 апреля 2024
    8 дней перезагрузки в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Осетии
    Класс!
  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Новогодние каникулы в Осетии
    Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень комфортабельный и новый отель.
    читать дальше

    Организация экскурсий была на высоте. Спасибо экскурсоводу нашей группы Вячеславу за очень подробные рассказы о Северной Осетии. Это по настоящему одержимый историей своего края и народа человек. Хочу поблагодарить автора тура Светлану Гацоеву за прекрасно продуманную программу. Организация тура очень понравилась. Поеду ещё раз с туроператором Большая Страна.

    Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Термальные источники»

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  1. Релакс в горах Северной Осетии
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  3. 3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
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  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
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Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
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