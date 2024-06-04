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Авторский тур
5 дней
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Вы увидите древние башни, искупаетесь в термальных источниках и познакомитесь с достопримечательностями столицы Северной Осетии»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
«Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — в третий день программы нас ждут горячие источники»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
«В завершении дня посетим Аушигерский термальный источник, куда съезжаются люди со всей России»
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Заселение в базу отдыха в Бирагзанге у термального источника “Терма-Ганах”»
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 58 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Вы познакомитесь с Владикавказом, попробуете национальную кухню, искупаетесь в горячих источниках и посетите горнолыжный курорт Цей»
28 дек в 10:00
от 61 463₽ за человека
Авторский тур
8 дней
8 дней перезагрузки в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Осетии
Начало: Республика Ингушетия
«Конечно, не обойдётся и без наслаждения природными явлениями: созерцания знаменитых Голубых озёр и расслабления в термальных источниках Аушигера и Бирагзанг, и гастрономических удовольствий — дегустации вин с семейного виноградника»
1 сен в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Восхождение на Казбек с Севера
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Нетронутая цивилизацией природа, минеральные и термальные источники, ночевка посреди ледяного царства, невероятное Кармадонское ущелье — эта небольшая поездка обещает вам целый калейдоскоп эмоций и впечатлений»
5 окт в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
«Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — во второй день программы будут горячие источники»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах
Начало: Владикавказ
«Если восхождение состоялось накануне, спустимся до термальных источников и отдохнём»
4 авг в 08:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
«Вы посидите на высокогорной лавочке, посетите древние селения и искупаетесь в горячих термальных источниках»
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
12 июня в 08:00
19 июля в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«По приезде разместимся на базе отдыха в Бирагзанге у термального источника Ганах-терма»
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
«Желающие смогут окунуться в горячие источники в селе Верхний Бирагзанг, которые считаются полезными для здоровья (за доплату)»
1 ноя в 08:00
34 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна4 июня 2024Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
- ООксана6 мая 2024Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
- ООльга6 мая 2024Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
- ИИрина16 апреля 2024С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
- ААлина15 апреля 2024Сразу скажу, что получила от тура больше, чем ожидала! «Правильное», сбалансированное сочетание экскурсионной программы и отдыха в термальных источниках оставило
- ДДмитрий15 апреля 2024Летел из Новосибирска ради термальной воды, которая в итоге оправдала ожидания. 4 бассейна, разная температура, чувствую прилив сил. Стал спать
- ААлина15 апреля 2024Зара продолжайте в том же духе! Мы не первый раз с вами)))
- ДДмитрий15 апреля 2024Класс!
- ООльга3 апреля 2024Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
- ООльга11 января 2024Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень комфортабельный и новый отель.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Термальные источники»
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