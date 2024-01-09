Провести отпуск в Грузии, дегустируя вино, гуляя по Тбилиси и любуясь городом любви Сигнахи или поехать в Армению за душевными тостами, древними монастырями, будто выросшими прямо из скалы, и бескрайним озером Севан? Выбирать не придётся — в путешествие уже включены лучшие достопримечательности обеих стран для насыщенных выходных! Вы с ветерком прокатитесь на внедорожнике, научитесь делать чурчхелу, побываете в Дилижане и полюбуетесь античным наследием Армении — языческим храмом в Гарни.

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Описание

Организационные детали

Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.

100% возврат в течении 24 часов после внесения предоплаты. За 35 дней до начала тура — возврат всех средств, кроме ФПР 15% от полной стоимости тура От 34 до 20 дней — 50% от внесенной предоплаты после вычета ФПР 15% от полной стоимости тура За 20 дней и менее до начала тура- без возврата.

Обращаем внимание, что в туре нет профессионального гида. Организаторы полностью проводят тур, но у нас нет микрофона и о каждом доме по дороге мы не рассказываем. Организаторы дадут основную информацию о локациях по маршруту. Профессиональный гид будет в экскурсии по Тбилиси (она займет 3-4 часа) и по Армении в 5 день.

В туре возможно изменение последовательности дней по усмотрению организаторов. Вся программа сохраняется в полном объёме, а также аэропорты прилёта и вылета.