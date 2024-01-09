Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Авторский тур во Владикавказе

Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана

5
1 отзыв
Провести отпуск в Грузии, дегустируя вино, гуляя по Тбилиси и любуясь городом любви Сигнахи или поехать в Армению за душевными тостами, древними монастырями, будто выросшими прямо из скалы, и бескрайним озером Севан? Выбирать не придётся — в путешествие уже включены лучшие достопримечательности обеих стран для насыщенных выходных! Вы с ветерком прокатитесь на внедорожнике, научитесь делать чурчхелу, побываете в Дилижане и полюбуетесь античным наследием Армении — языческим храмом в Гарни.
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет73 865 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.

100% возврат в течении 24 часов после внесения предоплаты. За 35 дней до начала тура — возврат всех средств, кроме ФПР 15% от полной стоимости тура От 34 до 20 дней — 50% от внесенной предоплаты после вычета ФПР 15% от полной стоимости тура За 20 дней и менее до начала тура- без возврата.

Обращаем внимание, что в туре нет профессионального гида. Организаторы полностью проводят тур, но у нас нет микрофона и о каждом доме по дороге мы не рассказываем. Организаторы дадут основную информацию о локациях по маршруту. Профессиональный гид будет в экскурсии по Тбилиси (она займет 3-4 часа) и по Армении в 5 день.

В туре возможно изменение последовательности дней по усмотрению организаторов. Вся программа сохраняется в полном объёме, а также аэропорты прилёта и вылета.

Проживание. Будем жить в отеле 3-4* в Ереване и Тбилиси, в мини-отеле в посёлке Казбеги, 2-местное размещение с удобствами в номере.

Питание. В программу включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Участие в туре возможно с 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Грузию

Встречаемся в аэропорту Владикавказа в 14:30 или на ж. -д. вокзале в 15:00-16:00 и отправляемся в Грузию. Проведём в дороге около 2 часов, всё зависит от скорости прохождения границы. Заселимся в мини-отель в посёлке Казбеги у подножия одноимённой вершины.

Разместимся во внедорожниках и отправимся к троицкой церкви Гергети на высоте 2170 м, возвышающейся над посёлком. Отсюда полюбуемся пятитысячником Казбек, манящим альпинистов со всего мира, мечтающих покорить вершину.

Вечером заглянем в местное кафе на ужин, насладимся грузинской кухней, познакомимся друг с другом и поднимем бокал вина за насыщенное и интересное путешествие.

Добро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в Грузию
2 день

Арка Дружбы, крепость Ананури и Тбилиси

Начнём день с первыми лучами солнца, чтобы застать рассвет на вершине Казбек. После завтрака соберём вещи и поедем в Тбилиси. Путь пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге, известной ещё с 19 века. Вы увидите гордые заснеженные вершины и деревни, затерянные в долинах.

Прогуляемся к Гвелетским Большому и Малому водопадам. В маленьком селении оставим машину и дальше пойдём пешком через можжевеловую рощу в ущелье. Полюбуемся впечатляющим зрелищем — застывшими во льдах водными громадами. Прогулка состоится при благоприятных и подходящих погодных условиях.

Побываем на перевале с высотой 2395 метров, увидим сторожевую башню. А ещё заедем в необычную локацию, где в камнях высечены огромные головы видных грузинских деятелей.

Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на Долину дьявола. Затем остановимся у средневековой крепости Ананури 16 века, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн. Поднимемся на смотровую площадку башни, пройдём по узкой тропинке вдоль оборонительной стены и сделаем эффектные кадры крепости на фоне лазури Жинвальского водохранилища.

Поедем к монастырю Джвари 7 века. Ещё в 4 столетии на вершине горы был возведён крест — символ новой веры на территории Грузии и отказа от язычества. Отсюда полюбуемся слиянием Арагвы и Куры.

После заселения в отель в Тбилиси поужинаем, а затем — свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляться по городу или отдохнуть в номере.

Арка Дружбы, крепость Ананури и ТбилисиАрка Дружбы, крепость Ананури и ТбилисиАрка Дружбы, крепость Ананури и ТбилисиАрка Дружбы, крепость Ананури и Тбилиси
3 день

Винное настроение Кахетии, мастер-классы и дегустация

Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по Кварельскому тоннелю длиной в 7.7 км, прорубленному в Кавкзаском скальном массиве. Здесь располагаются фирменный магазин, дегустационный зал и хранятся квеври с вином — керамические изделия, напоминающие амфоры без ручек.

После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.

Заедем в город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Когда-то именно здесь художник Нико Пиросмани, страстно влюблённый в девушку, преподнёс ей в подарок «миллион алых роз», что легло в основу знаменитой песни, но она отвергла его чувства.

Прогуляемся по городку с атмосферными брусчатыми улочкам, заглянем в уютные внутренние дворики и заберёмся на сторожевую башню, чтобы увидеть Сигнахи с высоты. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.

Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино. Полюбуемся головокружительным видом Алазанской долины и города. Обедать будем в кафе на смотровой площадке с видом на Сигнахи.

Финалом дня станет посещение семейной винодельни. На дегустации вы попробуете 10-12 сортов вина, узнаете историю производства напитка от основателя и услышите настоящие грузинские тосты из рога. По традиции дома вы оставите свой след маркером на потолке или стене, сделаете фотографию с ёлкой из бутылок и увидите, как гонят чачу. Купим бутылочку вина (или не одну!) и вечером вернёмся в Тбилиси к 21:00-22:00.

Винное настроение Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинное настроение Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинное настроение Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинное настроение Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинное настроение Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинное настроение Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинное настроение Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинное настроение Кахетии, мастер-классы и дегустация
4 день

Экскурсия по Тбилиси

Позавтракаем и начнём прогулку-экскурсию по старинной и новой частям города. Местный гид проведёт по колоритным улочкам и выведет на широкие проспекты, погрузит в грузинские обычаи и расскажет историю основания Тифлиса. Вас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид на визитную карточку Тбилиси — монумент «Мать Картли» и крепость Нарикала.

За 3-4 часа экскурсионного тура мы побываем на площади Свободы, пройдём по мосту Мира, заглянем в парк Рике и Инжировое ущелье, увидим серную баню, в которой бывал А. С. Пушкин, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток.

Насладимся атмосферой древнего города и поедем в Армению. Проведём в пути 5-6 часов, в зависимости от прохождения границы и дорожной ситуации. По пути будем любоваться оранжево-красными скалами, перевалами и вершинами. После заселения в отель поужинаем на армянском фудкорте. Здесь можно попробовать вкуснейшие кебабы, шаурму, хачапури в тандыре и насладиться на десерт местными сладостями. Если останутся силы, пройдёмся по вечернему Еревану.

Экскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по Тбилиси
5 день

Дилижан, озеро Севан и Гарни

Разместимся в машине и отправимся за пределы города, слушая рассказ местного гида об удивительной истории Армении и её народа. Остановимся у монастыря Агарцин, что на армянском означает «игра орлов». Самая древняя постройка комплекса, возвышающегося над лесным полотном, относится к 11 веку — церковь Святого Григора была создана спасающимся от преследования монахами.

Следующая точка маршрута группового тура по Армении — город Дилижан, прозванный «местной Швейцарией» за колоритные узкие улочки, живописные домики с резными балконами и брусчатые дорожки.

Остановимся у голубой жемчужины Армении и со смотровой площадки рассмотрим Севан, окружённый горными вершинами. Обед устроим на берегу — насладимся свежевыловленным сигом и тёртой и обжаренной в сливочном масле картошечкой, любуясь завораживающими пейзажами.

Затем прогуляемся до лестницы к монастырю Севанаванк, основанному монахами-отшельниками в 8 веке. Преодолеем 200 ступеней и окажемся у уникального памятника армянскому зодчеству: святыня возведена из неотполированных блоков чёрной вулканической породы. Отсюда открывается захватывающих дух вид на Севан.

Сделаем эффектные фотографии и поедем дальше, нас уже ждёт «Симфония камней» в ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и напоминают трубы органа.

Полюбуемся чудом природы и отправимся дальше по Армении — в монастырь Гегард 4 века, высеченный из мраморных монолитов и словно выросший прямо из земли. Рассказывают, что здесь хранилось «Копьё судьбы», которым римский воин пронзил сердце распятого Иисуса. Пройдём по пещерным кельям и заглянем в часовню, высеченную в камне. У монастыря желающие смогут попробовать гату — традиционный сладкий пирог с начинкой.

Продолжим путешествие и заедем в Гарни. Покажется, будто мы оказались в Афинах и любуемся на Акрополь. Вы увидите единственную сохранившуюся в Армении языческую святыню, построенную по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница. Храм возвышается на холме, откуда можно увидеть виноградники и горы. Нам повезёт застать Гарни в сумерках, когда античный шедевр подсвечивается огнями. Обратите внимание: в разные даты тура храм посещается при дневном, либо при вечернем освещении. Увидеть Гарни с подсветкой не 100% вероятность

Вечером вернёмся в Ереван и поужинаем.

Дилижан, озеро Севан и ГарниДилижан, озеро Севан и ГарниДилижан, озеро Севан и ГарниДилижан, озеро Севан и ГарниДилижан, озеро Севан и ГарниДилижан, озеро Севан и ГарниДилижан, озеро Севан и Гарни
6 день

Прогулка по столице и отъезд

Сегодня прогуляемся по Еревану. Побываем на вершине «Каскада» — многоуровневой смотровой площадки и полюбуемся Араратом, подсвеченным лучами заходящего солнца. Увидим необычные скульптуры и арт-объекты города, пройдём через площадь Свободы, свернём на Северный проспект и посетим площадь Республики — сердце Еревана.

Заглянем на рынок «ГУМ». Закупимся сувенирами, пополним запасы вина, сладостей и сухофруктов.

Обед — самостоятельно, если ваш вылет будет после 16:30. Завершим программу в 13:00-14:00, заберём вещи из отеля и поедем в аэропорт. Рекомендуем брать билеты с вылетом не ранее 16:00.

Прогулка по столице и отъездПрогулка по столице и отъездПрогулка по столице и отъездПрогулка по столице и отъездПрогулка по столице и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Трансферы из аэропорта Владикавказа и в аэропорт Еревана
  • 2 дегустации вина
  • Экскурсия по Тбилиси с гидом
  • Дегустации и экскурсии по винодельням
  • Мастер-класс по изготовлению пури и чурчхелы
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гида во время групповой экскурсии по Тбилиси (3-4 часа) и в экскурсии по Армении в 5 день, в остальное время сопровождение организаторов и водителей
  • Подъём на внедорожниках к храму Гергети
  • Обратите внимание: стоимость всех туров с 4 мая - 73 900 рублей
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратный вылет из Еревана
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокзале в 15:00-16:00. Более поздний прилёт - обсуждается
Завершение: Аэропорт Еревана, 14:00-14:30. Выбирайте рейсы с вылетом после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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9 янв 2024
Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде программа была всего 6 дней, но по ощущениям не меньше двух недель отдыхали! Вернулись на работу наполненные и вдохновленные! Однозначно сошлись во мнении, что совмещенная программа Грузия+Армения выигрывает! Из столиц голосуем за Тбилиси, а вот природа, горные древние храмы, и что вообще удивительно, еда - это Армения! Ну а солнце, которое нам светило оба дня, и Арарат, который радовал своими очертаниями, это вообще нет слов! Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и заботу к каждому участнику! Желаем процветания и новых, интересных маршрутов!!!!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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