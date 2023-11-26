Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
За 7 дней исколесим Северную Осетию и увидим разные грани Грузии: насладимся архитектурой и неповторимой атмосферой Тифлиса и Телави, полюбуемся Алазанской долиной и запечатлим вершину Казбек в первых лучах солнца.
мая
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|57 000 ₽
Описание
Организационные детали
Участие детей возможно с 11 лет.
Проживание. Будем жить в апартаментах, гостевых домах и гостиницах 3*, 2-3-местное размещение.
Питание. В программу не включено питание.
Программа тура по дням
Кармадонское ущелье, Даргавс и башня Курта и Тага
Встречаемся во Владикавказе в 13:00 и отправляемся в Кармадонское ущелье — живописное место, хранящее трагическую историю. Здесь пропала съёмочная группа Сергея Бодрова-младшего после схода ледника. Посетим посвящённый событиям мемориал, а затем через перевал поедем в Даргавское ущелье.
Здесь нас ждёт необычная локация — предлагаем пройтись по настоящему городу мёртвых! В башнях, разбросанных по склону, никогда не жили люди — это склепы, в которых археологи находят предметы быта, оружие и украшения. А ещё отсюда открывается невероятный вид на долину.
Знаете ли вы, как выглядит первая буква осетинского алфавита? Посетим современный арт-объект, чтобы увидеть впечатляющую инсталляцию в виде буквы и услышать, как она произносится.
Желающие пощекотать нервы и получить эффектные кадры смогут покататься на качелях над пропастью, взлетая выше облаков.
За впечатляющими видами поднимемся на башню Курта и Тага — братьев, считающихся основателями Восточной Осетии. Они возвели оборонительное сооружение на пересечении 3-х ущелий для защиты от набегов врагов.
Цейское ущелье, Зарамагское водохранилище и переезд в Грузию
Продолжаем путешествие по аланским ущельям. Сегодня на очереди — Цейское, вход в которое «охраняет» невероятный по размерам монумент Уастырджи, покровителя путников и воинов. Огромный богатырь на коне нависает над дорогой, будто готовый спрыгнуть со скалы и помчаться в горы в любой момент.
Побываем у Зарамагского водохранилища и полюбуемся на голубую водную гладь, красоту которой идеально дополняют полотна лесов и вершины Главного Кавказского хребта.
Доберёмся до Цейского ущелья и окажемся на небольшой поляне в окружении вершин и скал, где легко почувствовать себя совсем крошечным на фоне каменных громад.
После обеда вернёмся во Владикавказ и поедем к Верхнему Ларсу, чтобы пересечь границу с Грузией.
Монастырь Гергети, Арка Дружбы и крепость Ананури
Начнём открывать гостеприимную страну с монастыря Гергети 14 века, расположенного на высоте 2 170 метров, откуда открывается головокружительный вид на вершину Казбек.
Путь до Тбилиси пройдёт по Военно-Грузинской дороге, мимо вершин, цветущих долин и разбросанных по склону поселений. Остановимся у Арки Дружбы — масштабного монумента, символизирующего дружественные отношения между Россией и Грузией. Посетим крепость Ананури — средневековый замок с башнями, мощной крепостной стеной и смотровыми площадками.
Вечером прибудем в столицу, прогуляемся по колоритным улочкам, а при желании и за доплату посетим серные бани.
Свободный день в Тбилиси
Сегодня никуда не спешим и не переезжаем. В свободном темпе прогуляемся по Тбилиси, заглядывая в уютные дворики, любуясь резными фасадами и яркими балкончиками, впитывая атмосферу релакса и гостеприимства.
Кахетия и дегустация на винном заводе
Из столицы официальной — в столицу виноделия. После завтрака отправимся в Кахетию. Увидим город любви Сигнахи с высоты: красные черепичные крыши домов и мощёные улочки на фоне неприступных гор и Алазанской долины.
Посетим завод «Киндзмараули», где нас посвятят в тайны местного производства и разрешат понаблюдать за процессом виноделия. Затем продегустируем напиток.
Телави, замок Греми и ночёвка в горном селе
Сегодня нас ждёт Телави, живописно расположенный в Алазанской долине на склонах горного хребта. Это один из старейших городов Грузии, известный ещё с 1-2 веков и служивший некогда важным торговым центром на пути караванов с Ближнего Востока в Европу.
Посетим замок Греми 16 века — визитную карточку Кахетии, дошедшую до нас почти в нетронутом виде. Монументальное сооружение возвышается над окрестностями и привлекает взгляд всякого, кто окажется поблизости. Пройдём мимо старинных стен, помнящих великие битвы, и полюбуемся открывающейся панорамой долины.
На ночь остановимся в горном селе Пхелши.
Возвращение во Владикавказ
Проснёмся с первыми лучами солнца, чтобы застать Казбек в рассветный час, когда вершина окрасится в красный и зальётся ярким светом.
К вечеру вернёмся во Владикавказ. Советуем выбирать рейсы с вылетом после 20:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Владикавказа и обратно
- Проживание
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно
- Питание
- Посещение серных бань
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Так как таким видом туризма, как многодневный тур с гидом, мы воспользовались первый раз, то были некие опасения, как все сложится, но все прошло как нельзя лучше. За неделю до тура Александр создал группу в Ватсап с участниками и гидом, где в полной мере были описаны все этапы путешествия, так же можно было задать любой вопрос. Кстати, так как мы прилетели на день раньше, Александр заранее забронировал нам хорошую и адекватную по цене гостиницу.
Наш тур начался строго в указанные сроки и время, что особо хочется отметить, четкая пунктуальность гида Карины соблюдалась на протяжении всего тура. Так как группа наша была совсем небольшая, мы поместились в комфортабельном личном авто Карины. В первый день была экскурсия в Цейское ущелье, горы, конечно, очень впечатлили. Действительно, ощущаешь себя просто букашкой на фоне огромных скал и хребтов гор. А еще очень повезло с погодой, было безоблачно и красоту гор мы смогли оценить в полной мере. Побывали в высокогорном действующем поселении и пообщались с пасущимися там осликами, пофотались на фоне монумента Уастырджи, горного водопада, а потом, спустившись вниз, попробовали вкусные осетинские пироги.
Второй день начался гораздо раньше, потому что успеть нужно было больше: Кармадонское ущелье, город мертвых, мужской монастырь, башня основателей Осетии, буква осетинского алфавита на фоне горных красот. А ближе к вечеру, переезд в Грузию. Границу, кстати, прошли быстро. А так как успевали по времени, посетили вечернюю службу в монастыре Гергети, а потом даже пофотались на фоне звездного неба. Заселились в грузинский гостевой дом.
Утром позавтракали и поехали изучать Грузию: арка дружбы, крепость Ананури. В Мцхета посетили церковь и было интересно посмотреть, как проходит местная свадьба, а также, на обеде попробовали очень вкусное вино из сорта винограда – киси. К вечеру заехали в Тбилиси. Ужинали в интересном авторском ресторанчике.
Весь следующий день был свободный, гуляли в Тбилиси: парк Рике, мост дружбы, крепость, блошиный рынок, кому что больше по душе.
С утра поехали изучать уже другую Грузию, провинциальную и, какую то, более ожидаемую. Тихие небольшие городки в зарослях виноградников, древние церкви и крепости, отары овец и живописные поля, улыбчивые люди. Заехали на завод Киндзмараули, напробовались вина, а вечером остановились в гостевом доме у настоящего грузина Вано в Телави. Очень было интересно поговорить о местных обычаях. Вано нам рассказывал, как живет обычный народ в Грузии.
На следующий день наша экскурсия потихоньку подходила к концу, собственно, уже и подустали от многочисленных впечатлений и стало хотеться домой. Упросили нашего гида Карину вернуться в Россию в этот день, без планируемой ночевки в Грузии. Заехали по пути в древний храм, остановились на красивом поле, пообедали в местном кафе на фоне величественного Кавказа. К границе подъехали уже к вечеру. Тут, конечно, было не все так быстро, но, в целом, часа за 3 границу пересекли и в 22 часа вернулись во Владикавказ.
Так же хочется добавить, что все локации, где мы останавливались, были комфортны, все необходимые составляющие, как-то полотенца, душевые принадлежности и т. д. были в наличие. В дороге мы были обеспечены питьевой водой, питались в лучших, рекомендованных гидом, местах.
Конечно, все эмоции и впечатления не передать словами. Считаю, что стоит выбирать такой тип путешествий, потому что самостоятельно, не зная местного менталитета, а за границей – законов, непросто будет самостоятельно организовать такой насыщенный и безопасный тур. Стоит доверять профессионалам своего дела.
Особо хотелось бы отметить работу нашего замечательного гида Карины. Это то случай, когда через час общения кажется, что знаешь человека всю жизнь. Карина легкий, терпеливый, интересный и тактичный собеседник, мы узнали очень много из истории региона, о жизни людей, интересных легендах и событиях. Улетали мы из Владикавказа с грустью расставания. Надеемся, что удастся встретиться еще.