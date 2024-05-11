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комнате по 2 человека. С горячей водой есть проблемы, если все решат сразу мыться после прихода (это вина владельцев гостиницы, организаторы только арендуют ее и ничего не могут с этим сделать). Кормят на завтрак и ужин шикарно, все мужчины наедались. На обед организаторы делают бутерброды (он очень часто в горах, а тащить с собой еду на 15-20 человек такое себе удовольствие). Часто есть возможность зайти в кафе, цены умеренные, вполне можно пообедать до 300 руб. девушке. Я часто брала с собой в контейнере часть ужина (для меня было много). Единственный момент, который мне не понравился, нас никто не встречал из гидов и не провожал. Из-за этого по прилёту в жарких минводах в машине без кондиционера мы очень долго ждали девочку из участников тура. Мне кажется, был бы гид на месте, эта ситуация разрешилась быстрее.