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Авторский тур
9 дней
Казбек с Севера. Восхождение
Начало: г. Владикавказ
«За восхождение мы выдаем сертификаты и номерные значки, учреждённые ФАР»
17 июня в 10:00
17 июля в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Программа тура позволяет за 14 дней совершить восхождение на оба пятитысячника»
17 июля в 10:00
16 авг в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Восхождение на Казбек с Севера
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
5 окт в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах
Начало: Владикавказ
«Восхождение доступно для среднего уровня физподготовки взрослого человека»
4 авг в 08:00
46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей11 мая 2024Были в конце апреля на трекинге по Приэльбрусью, всё суппер, очень рекомендую!
- ДДудкин26 декабря 2023Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.
- ЕЕвгений23 августа 2023Михаил и его команда настоящие профессионалы! Планирую следующий год с ними на Казбек.
- ААнастасия20 августа 2023В целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. Ванная на 2 комнаты, в
- ЕЕгор15 августа 2023Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!
- ППетр27 июня 2022Восхождение очень понравилось. Потрясающая атмосфера, отличная компания единомышленников, супер гиды.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Восхождения»
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Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Восхождения" можно забронировать 4 тура от 39 000 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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