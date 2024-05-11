Восхождения во Владикавказе

Найдено 4 тура в категории «Восхождения» во Владикавказе, цены от 39 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казбек с Севера. Восхождение
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Казбек с Севера. Восхождение
Начало: г. Владикавказ
«За восхождение мы выдаем сертификаты и номерные значки, учреждённые ФАР»
17 июня в 10:00
17 июля в 10:00
39 000 за человека
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Программа тура позволяет за 14 дней совершить восхождение на оба пятитысячника»
17 июля в 10:00
16 авг в 10:00
59 000 за человека
Восхождение на Казбек с Севера
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Восхождение на Казбек с Севера
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
5 окт в 10:00
50 000 за человека
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах
Начало: Владикавказ
«Восхождение доступно для среднего уровня физподготовки взрослого человека»
4 авг в 08:00
46 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Казбек с Севера. Восхождение
    Были в конце апреля на трекинге по Приэльбрусью, всё суппер, очень рекомендую!
    Были в конце апреля на трекинге по Приэльбрусью, всё суппер, очень рекомендую!
  • Д
    Дудкин
    26 декабря 2023
    Казбек с Севера. Восхождение
    Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.
  • Е
    Евгений
    23 августа 2023
    Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
    Михаил и его команда настоящие профессионалы! Планирую следующий год с ними на Казбек.
    Михаил и его команда настоящие профессионалы! Планирую следующий год с ними на Казбек
  • А
    Анастасия
    20 августа 2023
    Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
    В целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. Ванная на 2 комнаты, в
    читать дальше

    комнате по 2 человека. С горячей водой есть проблемы, если все решат сразу мыться после прихода (это вина владельцев гостиницы, организаторы только арендуют ее и ничего не могут с этим сделать). Кормят на завтрак и ужин шикарно, все мужчины наедались. На обед организаторы делают бутерброды (он очень часто в горах, а тащить с собой еду на 15-20 человек такое себе удовольствие). Часто есть возможность зайти в кафе, цены умеренные, вполне можно пообедать до 300 руб. девушке. Я часто брала с собой в контейнере часть ужина (для меня было много). Единственный момент, который мне не понравился, нас никто не встречал из гидов и не провожал. Из-за этого по прилёту в жарких минводах в машине без кондиционера мы очень долго ждали девочку из участников тура. Мне кажется, был бы гид на месте, эта ситуация разрешилась быстрее.

    В целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. ВаннаяВ целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. ВаннаяВ целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. ВаннаяВ целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. ВаннаяВ целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. ВаннаяВ целом организовано все хорошо. Гостиница скромная, но она нужна только чтобы поспать и помыться. Ванная
  • Е
    Егор
    15 августа 2023
    Восхождение на Казбек с Севера
    Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!
  • П
    Петр
    27 июня 2022
    Казбек с Севера. Восхождение
    Восхождение очень понравилось. Потрясающая атмосфера, отличная компания единомышленников, супер гиды.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Восхождения»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Казбек с Севера. Восхождение
  2. Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
  3. Восхождение на Казбек с Севера
  4. Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Восхождения" можно забронировать 4 тура от 39 000 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Совершаем восхождения во Владикавказе на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Владикавказа и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам