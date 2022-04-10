Это полное погружение в Кавказ – за 7 дней мы увидим самые интересные места республик: Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.

Подъем на канатке на Эльбрус - визитную карточку Северного Кавказа

Взору предстанут старинные замки и храмы, средневековые аулы и древние развалины целых городов

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности

Не побоимся «объять необъятное» – памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям.

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия в Грозном

Программа до 30.03: Прибытие в Грозный не позже 14:00: авиа/ж.д./авто. Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу, размещение. 15:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни - Храм Архангела Михаила - мечеть Сердце Матери в Аргуне(37 км) Программа с 06.04: Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа/ж.д./авто. Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу, размещение. 17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный – Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы. Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры. Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны. Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности. Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы». Размещение в Грозном. 19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни. (Доп. плата). Размещение в гостиницах.

2 день Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ

Начало 08:00. Программа дня: Веденское ущелье – с. Харачой – озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой» – Обед. (Вкл. в стоимость) – мечеть "Гордость мусульман", Шали. Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса». Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой. Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря. Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой», с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия. 19:00 Прибытие во Владикавказ. Ужин (Доп. плата). Размещение в гостиницах. Продолжительность 10 часов, 310 км.

3 день Куртатинское – Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30. Программа дня: Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Обед (Вкл. в стоимость) – Даргавс – Город мертвых – Кармадон. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. 17:00 Прибытие во Владикавказ. 19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата) Продолжительность 8 часов, 120 км.

4 день Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00. Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи- Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба-Ерды – Ассинское ущелье – Магас, столица республики. Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд». Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества. Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье. Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов. Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех. Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений. С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото. Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии. Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов. Обед-ланч (Вкл. в стоимость): Чапильг (национальная лепешка с творогом) + Свежий салат + Чай травяной или кофе. Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта. Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим. Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий. Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»! История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями. Знакомство с древнейшим христианским храмом России - Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией. Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь. Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа. Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами. Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы. Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье. Магас – столица республики Ингушетия. Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город. Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет. Это - современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы. Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров. 17:30-18:00 Прибытие во Владикавказ. Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

5 день Алагирское ущелье – Цей - аул Нар

Начало 08:30. Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком. Обед (Вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром - святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире. По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать. Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа. В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь). С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове. Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой! Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы. В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа. Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень. На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии. Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё». Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция. Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин. На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты. По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Возвращение во Владикавказ к 17:00. Продолжительность 8 часов, 207 км.

6 день Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау

Начало 08:00. Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря). Наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов. В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи. Далее мы отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов. Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря) и здесь разместимся в гостинице. До наступления темноты можно прогуляться по поляне, которая прекрасна в любое время года. Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет. Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата). Размещение в туркомплексах поляны Азау или Чегет. Продолжительность 9 часов, 315 км.

7 день Подъем на Эльбрус