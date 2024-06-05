Экскурсии к горам Владикавказа

Найдено 182 экскурсии в категории «Горы» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
152 отзыва
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
«Башня Курта и Тага, а также другие фамильными башни и террасы, отвоеванные земледельцами у гор»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300 за человека
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
159 отзывов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
«В программу включены наиболее яркие достопримечательности Горной Ингушетии, среди них:»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
125 отзывов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
«С высоты Цей-Лоамского горного перевала вам откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека, а священная гора Цей-Лоам погрузит в таинственную атмосферу — она часто окутана туманом»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670 за всё до 3 чел.
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: на улице Коцоева
«Кажется, здесь есть всё для идеального путешествия: ущелья и каньоны, заснеженные горы и бескрайние долины, древние церкви и необычные памятники»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
205 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
«Здесь вы откроете весьма впечатляющее зрелище — многокаскадные ветви серебряных нитей, бросающихся с высоких гор в шумную реку…»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
109 отзывов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
«Также можно будет устроить конные прогулки и прокатиться по канатной дороге к фантастическим пейзажам горы Монах»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700 за всё до 4 чел.
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
«В стоимость не включен обед в живописном месте в горах — 500 руб»
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
«Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии и прогуляться до сторожевой башни Магой-Джел, запертой между огромными глыбами горной породы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
178 отзывов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
«Мы вспомним, что видели склоны гор почти 20 лет назад, и посмотрим, как изменился ландшафт»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Понять загадочный мир Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Понять загадочный мир Ингушетии» - путешествие в глубину веков
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
«На смотровой площадке «Тямаж» вам откроется зрелищный вид на Главный Кавказский хребет и гору Казбек»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
28 отзывов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
«За эту поездку вы насладитесь горами и водопадами Кавказа в живописном Аргунском ущелье»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
«Горячий источник Верхний Бирагзанг — бассейн в горах под открытым небом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
«Посетите мужской Аланский монастырь, издали напоминающий средневековые замки Европы, и насладитесь окружающими его горными пейзажами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 700 за всё до 4 чел.
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
89 отзывов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
«Вы встретите один из самых красивых ландшафтов Кавказа с живописными долинами, величественными горами и целебными минеральными водами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
«Мы совершим 1,5-часовой треккинг к Большому Зейгеланскому водопаду: его вершина часто затянута облаками, а водный поток изящной белой линией прочерчивает горы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405 за всё до 4 чел.
По древней земле Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
75 отзывов
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
«А еще я посоветую попробовать горный чай, собранный в горах Ингушетии в определенные времена года»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Каменные истории Ингушетии: от Таргимской котловины до Цей-Лоам
Откройте для себя удивительный мир Ингушетии: от древних башен до величественных гор в компании опытного гида
«подножие горы Цей-Лоам, которая считается «ингушским Олимпом»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
86 отзывов
Популярное предложение
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
14 500 за всё до 4 чел.
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
К сказочным панорамам Цейского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
«По пути к одной из красивейших горнолыжных зон Северной Осетии вы встретите воинственного Уастырджи, летящего над горами героя осетинской мифологии и один из самых грандиозных конных памятников в России»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710 за всё до 3 чел.
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
62 отзыва
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
«А далее вам предстоит отыскать среди гор настоящий рыцарский замок Фрегат»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Все великолепие Горной Осетии за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
30 отзывов
Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день
Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте...
«Вы впечатлитесь гигантскими горами и скалами, Сказским ледником и панорамой с канатной дороги»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 400 за всё до 4 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
«Наш путь к югу от Владикавказа лежит высоко в горы — максимально мы поднимемся на 2400 метров»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060 за всё до 3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
«Монастырь, башни и крепости среди гор»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - рай на земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
««Город мертвых» Даргавс — вы полюбуетесь живописной горной долиной и раскроете тайны древних склепов»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
88 отзывов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Гора Монах — хранительница Цея»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
«Вы увидите в нем множество боевых башен и услышите причины возникновения в горах такого количества укрепленных поселений»
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
28 отзывов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
«И конечно, здесь вы в полной мере испытаете медитативное состояние «тишины в горах», ради которого сюда возвращаются снова и снова»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
«Мы проедем по Транскавказской дороге и повернем в сторону гор, в Кармадонское ущелье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
«Если пожелаете, поможем с местом ночевки в родовом горном имении Даргавса, в окружении гор, пастбищ с лошадьми и c вечерним шашлыком под звездным небом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
46 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь Голубым озером, ущельями и горами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1900013 300 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
80 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
«Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200 за человека
Известная и нетуристическая Северная Осетия
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
«Мы заедем в горы из ущелья, название которого в переводе с персидского означает «ворота аланов»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Ингушетию за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Влюбиться в Ингушетию за один день
Открыть потрясающие пейзажи заповедного Кавказа и ощутить дух Средневековья в гордой Стране башен
Начало: От места вашего проживания в городе Владикавказ
«Рассмотрите башни со всех ракурсов и оцените их величественные пейзажи на фоне гор»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
«Крутые скалы сжимают горную реку Фиагдон, поток мощной воды пробивается в узкую щель, срывается небольшими сливами-водопадами, бурлит и бьётся в ущелье»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1600013 600 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
«Дзивгисская крепость — древний оборонительный комплекс, построенный на склоне могучей горы Кариухох»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
«Если пожелаете, поможем с местом ночевки в родовом горном имении Даргавса, в окружении гор, пастбищ с лошадьми и c вечерним шашлыком под звездным небом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 6 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000 за всё до 12 чел.
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«По нему доберёмся к подножию горы и уже отсюда, на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге, поднимемся вверх к Эльбрусу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 за всё до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
«Кроме того, вам откроется завораживающий вид на Кальперовский хребет, мистическую гору Монах и призрачный пик Туриста»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в сердце Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в сердце Северной Осетии
Увидеть край, щедрый на природные красоты и древние предания
Начало: В месте вашего пребывания во Владикавказе
«Кроме того, вас ждёт вкусный национальный обед и при желании ночь в уютном доме, окружённом горами, на самом краю мира»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
День в горной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
День в горной Осетии
Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
«Я покажу сторожевые башни, монастырь и крепость, горы и ущелья — и это далеко не полный список того, что вам предстоит увидеть»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975 за всё до 3 чел.
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
Посетить древние башенные комплексы и сравнить их с современным обликом республики
Начало: По договоренности
«Эгикал — древняя столица Ингушетии, живописно расположенная на южном склоне горы Цей-Лоам»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.

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    Юлия
    5 июня 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
  • А
    Айгуль
    5 июня 2024
    Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
    Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались
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    видами, ароматами и интересными рассказами нашего гида Магомеда. Комфортабельный автомобиль и осторожное вождение добавило плюсов к этой поездке. Обязательно хотя бы раз надо посетить Ингушетию. Благодарим за замечательный день!!!

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды
  • А
    Айгуль
    4 июня 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
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    показывал, рассказывал, вином угощал, вкусной едой накормил. Просто от души в душу! И самое главное для меня была безопасность в дороге, и с Тимуром мы были спокойны на горных дорогах Кавказа. Программа насыщенная и мы получили огромное удовольствие! Благодарим от всей нашей татарской души! Ждём в гости!!!

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
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    гидом был Магомед, который по ходу нашего путешествия рассказывал много интересных фактов об Ингушетии, традициях и обычаях местных жителей, забавных фактов с охоты на дикого зверя в горах. Темп подобрали неспешный, погода не подвела, а на вершине Магомед напоил нас вкусным чаем с домашними пирогами и вкусностями. Однозначно рекомендую данную экскурсию и от себя добавлю: захватите с собой трекинговые палки, либо уже по месту найдите какие-нибудь деревянные палки или прутья.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Отличная организация, прекрасный гид, узнали много нового, и плюсом вкусный осетинский обед
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
    Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Экскурсия отличная, захватывает все ущелья,город мертвых, монастырь. Гид просто мастер своего дела. Ненавязчиво рассказывал нам мифы в веселой форме. Очень понравилось. Красота неимоверная.
  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
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    вежливый и веселый гид, чистая машина и комфортное вождение. Поездка в одну сторону занимает около 3,5 часов, но с Тимуром они пролетели незаметно: интересные рассказы про достопримечательности в ненавязчивом стиле (как мы и хотели), юмористические истории, домашнее вино - ощущение будто ехали с хорошим другом. Тимур подсказывал, где самые красивые виды и где вкусно пообедать или перекусить. По пути мы заехали на красивое голубое озеро Гижгит, затем отправились покорять самую высокую горную вершину России - Эльбрус! Самая яркая эмоция от вершины - катание на снегоходах😍 Это место навсегда покорило наши души и сердца, что-то невероятное - смотрите фотографии - сами всё увидите! 😁 А лучше приезжайте и бронируйте экскурсию - не пожалеете!

    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Горы»

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