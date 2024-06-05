1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
«Башня Курта и Тага, а также другие фамильными башни и террасы, отвоеванные земледельцами у гор»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300₽ за человека
Групповая
8 часов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
«В программу включены наиболее яркие достопримечательности Горной Ингушетии, среди них:»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
«С высоты Цей-Лоамского горного перевала вам откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека, а священная гора Цей-Лоам погрузит в таинственную атмосферу — она часто окутана туманом»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: на улице Коцоева
«Кажется, здесь есть всё для идеального путешествия: ущелья и каньоны, заснеженные горы и бескрайние долины, древние церкви и необычные памятники»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
«Здесь вы откроете весьма впечатляющее зрелище — многокаскадные ветви серебряных нитей, бросающихся с высоких гор в шумную реку…»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
«Также можно будет устроить конные прогулки и прокатиться по канатной дороге к фантастическим пейзажам горы Монах»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
«В стоимость не включен обед в живописном месте в горах — 500 руб»
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
«Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии и прогуляться до сторожевой башни Магой-Джел, запертой между огромными глыбами горной породы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
«Мы вспомним, что видели склоны гор почти 20 лет назад, и посмотрим, как изменился ландшафт»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Понять загадочный мир Ингушетии» - путешествие в глубину веков
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
«На смотровой площадке «Тямаж» вам откроется зрелищный вид на Главный Кавказский хребет и гору Казбек»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
«За эту поездку вы насладитесь горами и водопадами Кавказа в живописном Аргунском ущелье»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
«Горячий источник Верхний Бирагзанг — бассейн в горах под открытым небом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
«Посетите мужской Аланский монастырь, издали напоминающий средневековые замки Европы, и насладитесь окружающими его горными пейзажами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
«Вы встретите один из самых красивых ландшафтов Кавказа с живописными долинами, величественными горами и целебными минеральными водами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
«Мы совершим 1,5-часовой треккинг к Большому Зейгеланскому водопаду: его вершина часто затянута облаками, а водный поток изящной белой линией прочерчивает горы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
«А еще я посоветую попробовать горный чай, собранный в горах Ингушетии в определенные времена года»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Каменные истории Ингушетии: от Таргимской котловины до Цей-Лоам
Откройте для себя удивительный мир Ингушетии: от древних башен до величественных гор в компании опытного гида
«подножие горы Цей-Лоам, которая считается «ингушским Олимпом»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
14 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
«По пути к одной из красивейших горнолыжных зон Северной Осетии вы встретите воинственного Уастырджи, летящего над горами героя осетинской мифологии и один из самых грандиозных конных памятников в России»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
«А далее вам предстоит отыскать среди гор настоящий рыцарский замок Фрегат»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день
Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте...
«Вы впечатлитесь гигантскими горами и скалами, Сказским ледником и панорамой с канатной дороги»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
«Наш путь к югу от Владикавказа лежит высоко в горы — максимально мы поднимемся на 2400 метров»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
«Монастырь, башни и крепости среди гор»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
««Город мертвых» Даргавс — вы полюбуетесь живописной горной долиной и раскроете тайны древних склепов»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Гора Монах — хранительница Цея»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
«Вы увидите в нем множество боевых башен и услышите причины возникновения в горах такого количества укрепленных поселений»
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
«И конечно, здесь вы в полной мере испытаете медитативное состояние «тишины в горах», ради которого сюда возвращаются снова и снова»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
«Мы проедем по Транскавказской дороге и повернем в сторону гор, в Кармадонское ущелье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
«Если пожелаете, поможем с местом ночевки в родовом горном имении Даргавса, в окружении гор, пастбищ с лошадьми и c вечерним шашлыком под звездным небом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь Голубым озером, ущельями и горами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1900013 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
«Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
«Мы заедем в горы из ущелья, название которого в переводе с персидского означает «ворота аланов»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Ингушетию за один день
Открыть потрясающие пейзажи заповедного Кавказа и ощутить дух Средневековья в гордой Стране башен
Начало: От места вашего проживания в городе Владикавказ
«Рассмотрите башни со всех ракурсов и оцените их величественные пейзажи на фоне гор»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
«Крутые скалы сжимают горную реку Фиагдон, поток мощной воды пробивается в узкую щель, срывается небольшими сливами-водопадами, бурлит и бьётся в ущелье»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1600013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
«Дзивгисская крепость — древний оборонительный комплекс, построенный на склоне могучей горы Кариухох»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
«Если пожелаете, поможем с местом ночевки в родовом горном имении Даргавса, в окружении гор, пастбищ с лошадьми и c вечерним шашлыком под звездным небом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
11 часов
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«По нему доберёмся к подножию горы и уже отсюда, на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге, поднимемся вверх к Эльбрусу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
«Кроме того, вам откроется завораживающий вид на Кальперовский хребет, мистическую гору Монах и призрачный пик Туриста»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в сердце Северной Осетии
Увидеть край, щедрый на природные красоты и древние предания
Начало: В месте вашего пребывания во Владикавказе
«Кроме того, вас ждёт вкусный национальный обед и при желании ночь в уютном доме, окружённом горами, на самом краю мира»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
День в горной Осетии
Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
«Я покажу сторожевые башни, монастырь и крепость, горы и ущелья — и это далеко не полный список того, что вам предстоит увидеть»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
Посетить древние башенные комплексы и сравнить их с современным обликом республики
Начало: По договоренности
«Эгикал — древняя столица Ингушетии, живописно расположенная на южном склоне горы Цей-Лоам»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 15 600₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
- ААйгуль5 июня 2024Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались
- ССергей5 июня 2024Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды
- ААйгуль4 июня 2024Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
- ААлександр4 июня 2024Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
- ЕЕлена4 июня 2024Отличная организация, прекрасный гид, узнали много нового, и плюсом вкусный осетинский обед
- ААлександра4 июня 2024Красивейшие виды шелковистых зелёных гор и величественных скал. Водопады, горные ручьи, старинные горные поселения, просторы и супер рассказчик Давид, который ненавязчиво поведал историю края.
- ЮЮлия4 июня 2024Экскурсия отличная, захватывает все ущелья,город мертвых, монастырь. Гид просто мастер своего дела. Ненавязчиво рассказывал нам мифы в веселой форме. Очень понравилось. Красота неимоверная.
- ККсения4 июня 2024Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
- ДДарья3 июня 2024Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Горы»
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