Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Авторский тур во Владикавказе

Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом

Мы побываем в 5 ущельях Северной Осетии-Алании, погуляем по 2 столицам и сможем сравнить грузинскую и осетинскую кухни. Вы прикоснётесь к богатой культуре и истории Кавказа и выпьете кофе с видом на горы.

Заглянем на винзавод, где производят вино знаменитой марки, прогуляемся по уютным улочкам Телави и Сигнахи и, если будет желание, погреемся в горячих источниках тбилисских бань. Пора просыпаться после долгой зимы и набираться впечатлений!
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Ближайшие даты:
3
мар
17
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В апартаментах, гостевых домах и гостиницах 3*, в 2-3-местных номерах.

Питание. Не входит в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Три ущелья Северной Осетии: Кармадонское, Даргавское и Фиагдонское

Встречаемся во Владикавказе и отправляемся в Кармадонское ущелье, живописное, но с печальной историей — здесь неожиданно сошёл ледник, разрушая всё на своём пути и унося жизни. До сих пор тут видны следы его схода — скалы ровные, стёсанные, без выступов, а на одной из них установлен мемориал в память Сергея Бодрова и съёмочной группы, которые в тот момент снимали в этих местах фильм.

Затем побываем в Даргавском ущелье, где увидим знаменитые «башенки» — некрополь, он же «Город мёртвых», знакомый многим по фотографиям Осетии. Раньше здесь располагалось крупное поселение, а сегодня осталось около ста традиционных склепов, в которых до сих пор можно увидеть части одежды и предметов быта.

После посетим Фиагдонское (Куртатинское) ущелье, образованное рекой Фиагдон, где среди холмов, шумных водопадов и стремительных рек спрятаны таинственные пещеры и древняя крепость Дзивгис. ВЫ послушаете рёв реки, которая прорывается сквозь дикие скалы, поросшие соснами, и устроим фотосессию на качелях над пропастью, словно уносящих в небо.

Три ущелья Северной Осетии: Кармадонское, Даргавское и ФиагдонскоеТри ущелья Северной Осетии: Кармадонское, Даргавское и ФиагдонскоеТри ущелья Северной Осетии: Кармадонское, Даргавское и ФиагдонскоеТри ущелья Северной Осетии: Кармадонское, Даргавское и ФиагдонскоеТри ущелья Северной Осетии: Кармадонское, Даргавское и Фиагдонское
2 день

Дигорское и Ардонское ущелья, переезд в Грузию

Сегодня побываем ещё в двух ущельях — Дигорском с большим количеством водопадов и Ардонском. Вы полюбуетесь изумительными горными ландшафтами, увидите необычные арт-объекты на фоне высоких пиков и скальных изгибов, посмотрите на самый большой конный памятник в мире — герою нартского эпоса, покровителю мужчин, путников и воинов Уастырджи в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы.
Пообедав, вернёмся во Владикавказ и отправимся на пограничный пункт для пересечения границы с Грузией.

Дигорское и Ардонское ущелья, переезд в ГрузиюДигорское и Ардонское ущелья, переезд в ГрузиюДигорское и Ардонское ущелья, переезд в ГрузиюДигорское и Ардонское ущелья, переезд в ГрузиюДигорское и Ардонское ущелья, переезд в Грузию
3 день

Едем в Тбилиси: Троицкая церковь, Арка Дружбы и крепость Ананури

Начинаем наше путешествие по гостеприимной Грузии! Первой посетим Троицкую (Гергетскую) церковь у подножия Казбека. Её вид на фоне массивных гор, покрытых снежными шапками, завораживает.

Затем поедем по живописной Военно-грузинской дороге. Остановимся у Арки Дружбы: с обрыва, на котором установлен арт-объект, открывается головокружительная панорама долины. Вы насладитесь пейзажем и рассмотрите мозаичную фреску, выполненную художниками на внутренней стороне сооружения и изображающую сцены из грузинской и русской истории.

Заглянем в крепость Ананури у реки необычного цвета, я расскажу вам о её увлекательном прошлом. По прибытии в Тбилиси прогуляемся по городу, при желании посетим серные бани, которыми восхищался ещё Александр Сергеевич Пушкин.

Едем в Тбилиси: Троицкая церковь, Арка Дружбы и крепость АнануриЕдем в Тбилиси: Троицкая церковь, Арка Дружбы и крепость АнануриЕдем в Тбилиси: Троицкая церковь, Арка Дружбы и крепость АнануриЕдем в Тбилиси: Троицкая церковь, Арка Дружбы и крепость Ананури
4 день

Знакомство с Тбилиси

Сегодня свободный день в столице. Вы можете не спеша погулять по атмосферному и колоритному городу и посетить интересующие локации. Загляните в историческую часть с невысокими домиками с ажурными балконами, посидите в одном из многочисленных уютных кафе, поднимитесь к средневековой крепости Нарикала. Я подскажу, что ещё посмотреть и где побывать.

Знакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с ТбилисиЗнакомство с Тбилиси
5 день

Кахетия: дегустация на винном заводе, Сигнахи

Утром отправляемся в край виноделия — Кахетию. Посетим завод «Киндзмараули», напоминающий древнюю цитадель: его ограждает высокая стена с башнями, бойницами и воротами. Работает завод ещё с советского периода, производя вино знаменитой марки. Вы узнаете секреты изготовления «напитка богов», посмотрите на старинное оборудование виноделов, деревенский пресс для винограда, заглянете в погреб, где в закопанных кувшинах зреет вино нового урожая, и, конечно, насладитесь винными нотками на дегустации.

Полюбуемся на Сигнахи на фоне Главного Кавказского хребта и Алазанской долины, и я расскажу, почему его принято называть «городом любви».

Кахетия: дегустация на винном заводе, СигнахиКахетия: дегустация на винном заводе, СигнахиКахетия: дегустация на винном заводе, СигнахиКахетия: дегустация на винном заводе, Сигнахи
6 день

Променад по Телави, замок Греми, монастырь Некреси

В Телави, городке в Алазанской долине на склонах горного хребта, прогуляемся по древним улочкам, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения. Затем отправимся к замку Греми. Увидим кирпичный Архангельский храм, рассмотрим фрески 16-го века внутри. По желанию, заглянем в музей, где хранится керамика, утварь и другие археологические находки.

Посетим возвышающийся над долиной монастырь Некреси, ярко-оранжевая черепичная крыша которого создаёт живописный контраст с окружающей природой. Ночь проведём в горном селе Пхелши.

Променад по Телави, замок Греми, монастырь НекресиПроменад по Телави, замок Греми, монастырь НекресиПроменад по Телави, замок Греми, монастырь НекресиПроменад по Телави, замок Греми, монастырь Некреси
7 день

Встреча рассвета, переезд во Владикавказ, прогулка по городу

В этот день встанем пораньше, чтобы увидеть, как первые лучи просыпающегося солнца скользят по изгибам Казбека. Насладившись зрелищем, отправимся обратно во Владикавказ. По приезде у нас останется время прогуляться по столице Северной Осетии с южным очарованием, старинными особняками и европейской атмосферой.

Встреча рассвета, переезд во Владикавказ, прогулка по городуВстреча рассвета, переезд во Владикавказ, прогулка по городу

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание
  • Билеты и экскурсии на локации по программе
  • Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Перелёт до Владикавказа и обратно
  • Питание
  • Посещение серных бань
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 13:00
Завершение: Владикавказ, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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