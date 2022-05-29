Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
Заглянем на винзавод, где производят вино знаменитой марки, прогуляемся по уютным улочкам Телави и Сигнахи и, если будет желание, погреемся в горячих источниках тбилисских бань. Пора просыпаться после долгой зимы и набираться впечатлений!
мар
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В апартаментах, гостевых домах и гостиницах 3*, в 2-3-местных номерах.
Питание. Не входит в стоимость.
Программа тура по дням
Три ущелья Северной Осетии: Кармадонское, Даргавское и Фиагдонское
Встречаемся во Владикавказе и отправляемся в Кармадонское ущелье, живописное, но с печальной историей — здесь неожиданно сошёл ледник, разрушая всё на своём пути и унося жизни. До сих пор тут видны следы его схода — скалы ровные, стёсанные, без выступов, а на одной из них установлен мемориал в память Сергея Бодрова и съёмочной группы, которые в тот момент снимали в этих местах фильм.
Затем побываем в Даргавском ущелье, где увидим знаменитые «башенки» — некрополь, он же «Город мёртвых», знакомый многим по фотографиям Осетии. Раньше здесь располагалось крупное поселение, а сегодня осталось около ста традиционных склепов, в которых до сих пор можно увидеть части одежды и предметов быта.
После посетим Фиагдонское (Куртатинское) ущелье, образованное рекой Фиагдон, где среди холмов, шумных водопадов и стремительных рек спрятаны таинственные пещеры и древняя крепость Дзивгис. ВЫ послушаете рёв реки, которая прорывается сквозь дикие скалы, поросшие соснами, и устроим фотосессию на качелях над пропастью, словно уносящих в небо.
Дигорское и Ардонское ущелья, переезд в Грузию
Сегодня побываем ещё в двух ущельях — Дигорском с большим количеством водопадов и Ардонском. Вы полюбуетесь изумительными горными ландшафтами, увидите необычные арт-объекты на фоне высоких пиков и скальных изгибов, посмотрите на самый большой конный памятник в мире — герою нартского эпоса, покровителю мужчин, путников и воинов Уастырджи в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы.
Пообедав, вернёмся во Владикавказ и отправимся на пограничный пункт для пересечения границы с Грузией.
Едем в Тбилиси: Троицкая церковь, Арка Дружбы и крепость Ананури
Начинаем наше путешествие по гостеприимной Грузии! Первой посетим Троицкую (Гергетскую) церковь у подножия Казбека. Её вид на фоне массивных гор, покрытых снежными шапками, завораживает.
Затем поедем по живописной Военно-грузинской дороге. Остановимся у Арки Дружбы: с обрыва, на котором установлен арт-объект, открывается головокружительная панорама долины. Вы насладитесь пейзажем и рассмотрите мозаичную фреску, выполненную художниками на внутренней стороне сооружения и изображающую сцены из грузинской и русской истории.
Заглянем в крепость Ананури у реки необычного цвета, я расскажу вам о её увлекательном прошлом. По прибытии в Тбилиси прогуляемся по городу, при желании посетим серные бани, которыми восхищался ещё Александр Сергеевич Пушкин.
Знакомство с Тбилиси
Сегодня свободный день в столице. Вы можете не спеша погулять по атмосферному и колоритному городу и посетить интересующие локации. Загляните в историческую часть с невысокими домиками с ажурными балконами, посидите в одном из многочисленных уютных кафе, поднимитесь к средневековой крепости Нарикала. Я подскажу, что ещё посмотреть и где побывать.
Кахетия: дегустация на винном заводе, Сигнахи
Утром отправляемся в край виноделия — Кахетию. Посетим завод «Киндзмараули», напоминающий древнюю цитадель: его ограждает высокая стена с башнями, бойницами и воротами. Работает завод ещё с советского периода, производя вино знаменитой марки. Вы узнаете секреты изготовления «напитка богов», посмотрите на старинное оборудование виноделов, деревенский пресс для винограда, заглянете в погреб, где в закопанных кувшинах зреет вино нового урожая, и, конечно, насладитесь винными нотками на дегустации.
Полюбуемся на Сигнахи на фоне Главного Кавказского хребта и Алазанской долины, и я расскажу, почему его принято называть «городом любви».
Променад по Телави, замок Греми, монастырь Некреси
В Телави, городке в Алазанской долине на склонах горного хребта, прогуляемся по древним улочкам, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения. Затем отправимся к замку Греми. Увидим кирпичный Архангельский храм, рассмотрим фрески 16-го века внутри. По желанию, заглянем в музей, где хранится керамика, утварь и другие археологические находки.
Посетим возвышающийся над долиной монастырь Некреси, ярко-оранжевая черепичная крыша которого создаёт живописный контраст с окружающей природой. Ночь проведём в горном селе Пхелши.
Встреча рассвета, переезд во Владикавказ, прогулка по городу
В этот день встанем пораньше, чтобы увидеть, как первые лучи просыпающегося солнца скользят по изгибам Казбека. Насладившись зрелищем, отправимся обратно во Владикавказ. По приезде у нас останется время прогуляться по столице Северной Осетии с южным очарованием, старинными особняками и европейской атмосферой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание
- Билеты и экскурсии на локации по программе
- Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
- Перелёт до Владикавказа и обратно
- Питание
- Посещение серных бань