Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Авторский тур во Владикавказе

Исследовать высокогорные селения, насладиться горными пейзажами и покачаться на качелях над обрывом

5
1 отзыв
За 3 дня вы побываете в 6 ущельях и рассмотрите родовые башни, которыми славится горная республика.

Мы заглянем в древние сёла, искупаемся в горячих источниках Бирагзанг, покормим осликов и прокатимся по канатной дороге.

Вы увидите памятники и арт-объекты, полюбуетесь водопадом и ледником и, конечно, попробуете аппетитные осетинские пироги.
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Ближайшие даты:
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
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июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Проживание. Не входит в стоимость тура.

Питание. Не входит в стоимость тура.

Программа тура по дням

1 день

Кармадонское, Даргавское и Куртатинское ущелья

Встречаемся во Владикавказе в 9:30 и едем знакомиться с достопримечательностями горной республики. Сначала побываем в печально известном, но очень живописном Кармадонском ущелье, где 20 лет назад сошёл ледник Колка — здесь до сих пор видны следы этого события.

После отправимся в Даргавский некрополь, где сохранилось 95 склепов: наземные с пирамидальной или двускатной крышей, полуподземные и полностью подземные — целый древний город 14-18 веков. Поднимемся к захоронениям, заглянем внутрь строений и покормим осликов, которые живут рядом и не боятся подходить близко к гостям.

Далее едем к селению Джимара у подножия одноимённой горы. Его окружают вершины, укутанные облаками, и кажется, что здесь земля целуется с небом.
Вы сможете оценить мастерство местного жителя, которого называют осетинским Теслой, за то, что он изобрёл собственную ГЭС.

Затем посетим самый высокогорный мужской монастырь в России. Полюбуемся башней Курта и Тага, и вы узнаете, почему осетины так почитают это место. Устроим фотосессию на качелях над обрывом и на лавочке над пропастью.

Помимо этого по пути вы увидите арт-объекты «Скифский Акинак», памятник букве осетинского алфавита и каскадный водопад. Пройдёмся по «Тропе чудес» — пешеходному маршруту в каньоне Кадаргаван в Куртатинском ущелье.
По желанию заедем пообедать к гостеприимным хозяевам местного дома, где готовят ароматные осетинские пироги (за доплату).

Вечером вернёмся во Владикавказ.

Кармадонское, Даргавское и Куртатинское ущельяКармадонское, Даргавское и Куртатинское ущельяКармадонское, Даргавское и Куртатинское ущельяКармадонское, Даргавское и Куртатинское ущельяКармадонское, Даргавское и Куртатинское ущельяКармадонское, Даргавское и Куртатинское ущельяКармадонское, Даргавское и Куртатинское ущелья
2 день

Алагирское и Цейское ущелья

Сегодня отправляемся в Алагирское ущелье. По пути вы увидите впечатляющий размером памятник Уастырджи в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы. Попробуете воду из целебных серных источников в Тамиске и посмотрите арт-объект «Рог изобилия».

Далее отправимся в высокогорное Цейское ущелье. Вы прокатитесь по канатной дороге на высоту 2500 метров, откуда открывается завораживающий вид на Цейский ледник и горные пики. Увидите гору Монах, желающие пройдутся по висячему мосту. Затем побываем на Зарамагском водохранилище и завершим день купанием в горячих термальных источниках Бирагзанг под открытым небом — прекрасный отдых после насыщенного дня.

Алагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущелья
3 день

Дигорское ущелье и высокогорные сёла

В этот день вас ждут Дигорское ущелье и самые высокогорные сёла республики — Верхний Згид и Галиат. Посёлок Верхний Згид на высоте более 2000 метров в советское время был местом жизни шахтёров, добывавших свинцово-цинковые руды. Вы посмотрите на заброшенные и всё ещё жилые дома, увидите знаменитый арт-объект «Танец с кинжалами».

Затем через живописный Згидский перевал доедем до селения Камунта: прогуляемся по старинным улочкам, рассмотрим старинную архитектуру и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается головокружительный пейзаж.

После отправляемся в село Галиат — средневековый архитектурный комплекс, где дома строились ярусами. Археологи утверждают, уже в 10 веке город имел водопровод и канализационную систему. Здесь были сосредоточены крупные ремесленные мастерские, а местная знать торговала скотом. Вы увидите самые высокие в Осетии родовые башни, побываете у арт-объектов «Хъисын Фандыр» и «Стрелы нарта Сослана».

Полюбуемся водопадом Кумаладон, снова устроим фотосессию на качелях над обрывом и рассмотрим древние склепы селения Фаснал. Закончим наше путешествие посещением каньона Ахсинта — самого узкого места Дигорского ущелья, которое называют «воротами в Дигорию». Многие века проход сквозь них закрывали, защищаясь от врагов, пытавшихся проникнуть в верховья Дигории.
На обратном пути вы увидите ещё несколько красивых локаций, которые станут для вас сюрпризом. Около 18:00 вернёмся во Владикавказ.

Дигорское ущелье и высокогорные сёлаДигорское ущелье и высокогорные сёлаДигорское ущелье и высокогорные сёлаДигорское ущелье и высокогорные сёлаДигорское ущелье и высокогорные сёлаДигорское ущелье и высокогорные сёлаДигорское ущелье и высокогорные сёла

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Владикавказа и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты: Даргавский некрополь - 100 руб. с человека, «Тропа чудес» - 100 руб. с человека
  • Подъём к лавочку над пропастью (2550 м над уровнем моря) - 2000 руб
  • Водопад Кольцо - 1000 руб
  • Подъём и спуск на канатной дороге - 400 руб. с человека
  • Купание в горячих источниках - 300 руб. с человека
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
  • Возможно проведение тура индивидуально (до 4 человек). Стоимость - 30 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 9:30. Заберём вас по адресу проживания или в другом месте по договорённости
Завершение: Владикавказ, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 окт 2023
Красиво! Просите, чтоб был гид, а не просто водитель

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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