Встречаемся во Владикавказе в 9:30 и едем знакомиться с достопримечательностями горной республики. Сначала побываем в печально известном, но очень живописном Кармадонском ущелье, где 20 лет назад сошёл ледник Колка — здесь до сих пор видны следы этого события.

После отправимся в Даргавский некрополь, где сохранилось 95 склепов: наземные с пирамидальной или двускатной крышей, полуподземные и полностью подземные — целый древний город 14-18 веков. Поднимемся к захоронениям, заглянем внутрь строений и покормим осликов, которые живут рядом и не боятся подходить близко к гостям.

Далее едем к селению Джимара у подножия одноимённой горы. Его окружают вершины, укутанные облаками, и кажется, что здесь земля целуется с небом.

Вы сможете оценить мастерство местного жителя, которого называют осетинским Теслой, за то, что он изобрёл собственную ГЭС.

Затем посетим самый высокогорный мужской монастырь в России. Полюбуемся башней Курта и Тага, и вы узнаете, почему осетины так почитают это место. Устроим фотосессию на качелях над обрывом и на лавочке над пропастью.

Помимо этого по пути вы увидите арт-объекты «Скифский Акинак», памятник букве осетинского алфавита и каскадный водопад. Пройдёмся по «Тропе чудес» — пешеходному маршруту в каньоне Кадаргаван в Куртатинском ущелье.

По желанию заедем пообедать к гостеприимным хозяевам местного дома, где готовят ароматные осетинские пироги (за доплату).

Вечером вернёмся во Владикавказ.