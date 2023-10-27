Исследовать высокогорные селения, насладиться горными пейзажами и покачаться на качелях над обрывом
Мы заглянем в древние сёла, искупаемся в горячих источниках Бирагзанг, покормим осликов и прокатимся по канатной дороге.
Вы увидите памятники и арт-объекты, полюбуетесь водопадом и ледником и, конечно, попробуете аппетитные осетинские пироги.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Проживание. Не входит в стоимость тура.
Питание. Не входит в стоимость тура.
Программа тура по дням
Кармадонское, Даргавское и Куртатинское ущелья
Встречаемся во Владикавказе в 9:30 и едем знакомиться с достопримечательностями горной республики. Сначала побываем в печально известном, но очень живописном Кармадонском ущелье, где 20 лет назад сошёл ледник Колка — здесь до сих пор видны следы этого события.
После отправимся в Даргавский некрополь, где сохранилось 95 склепов: наземные с пирамидальной или двускатной крышей, полуподземные и полностью подземные — целый древний город 14-18 веков. Поднимемся к захоронениям, заглянем внутрь строений и покормим осликов, которые живут рядом и не боятся подходить близко к гостям.
Далее едем к селению Джимара у подножия одноимённой горы. Его окружают вершины, укутанные облаками, и кажется, что здесь земля целуется с небом.
Вы сможете оценить мастерство местного жителя, которого называют осетинским Теслой, за то, что он изобрёл собственную ГЭС.
Затем посетим самый высокогорный мужской монастырь в России. Полюбуемся башней Курта и Тага, и вы узнаете, почему осетины так почитают это место. Устроим фотосессию на качелях над обрывом и на лавочке над пропастью.
Помимо этого по пути вы увидите арт-объекты «Скифский Акинак», памятник букве осетинского алфавита и каскадный водопад. Пройдёмся по «Тропе чудес» — пешеходному маршруту в каньоне Кадаргаван в Куртатинском ущелье.
По желанию заедем пообедать к гостеприимным хозяевам местного дома, где готовят ароматные осетинские пироги (за доплату).
Вечером вернёмся во Владикавказ.
Алагирское и Цейское ущелья
Сегодня отправляемся в Алагирское ущелье. По пути вы увидите впечатляющий размером памятник Уастырджи в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы. Попробуете воду из целебных серных источников в Тамиске и посмотрите арт-объект «Рог изобилия».
Далее отправимся в высокогорное Цейское ущелье. Вы прокатитесь по канатной дороге на высоту 2500 метров, откуда открывается завораживающий вид на Цейский ледник и горные пики. Увидите гору Монах, желающие пройдутся по висячему мосту. Затем побываем на Зарамагском водохранилище и завершим день купанием в горячих термальных источниках Бирагзанг под открытым небом — прекрасный отдых после насыщенного дня.
Дигорское ущелье и высокогорные сёла
В этот день вас ждут Дигорское ущелье и самые высокогорные сёла республики — Верхний Згид и Галиат. Посёлок Верхний Згид на высоте более 2000 метров в советское время был местом жизни шахтёров, добывавших свинцово-цинковые руды. Вы посмотрите на заброшенные и всё ещё жилые дома, увидите знаменитый арт-объект «Танец с кинжалами».
Затем через живописный Згидский перевал доедем до селения Камунта: прогуляемся по старинным улочкам, рассмотрим старинную архитектуру и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается головокружительный пейзаж.
После отправляемся в село Галиат — средневековый архитектурный комплекс, где дома строились ярусами. Археологи утверждают, уже в 10 веке город имел водопровод и канализационную систему. Здесь были сосредоточены крупные ремесленные мастерские, а местная знать торговала скотом. Вы увидите самые высокие в Осетии родовые башни, побываете у арт-объектов «Хъисын Фандыр» и «Стрелы нарта Сослана».
Полюбуемся водопадом Кумаладон, снова устроим фотосессию на качелях над обрывом и рассмотрим древние склепы селения Фаснал. Закончим наше путешествие посещением каньона Ахсинта — самого узкого места Дигорского ущелья, которое называют «воротами в Дигорию». Многие века проход сквозь них закрывали, защищаясь от врагов, пытавшихся проникнуть в верховья Дигории.
На обратном пути вы увидите ещё несколько красивых локаций, которые станут для вас сюрпризом. Около 18:00 вернёмся во Владикавказ.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Владикавказа и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты: Даргавский некрополь - 100 руб. с человека, «Тропа чудес» - 100 руб. с человека
- Подъём к лавочку над пропастью (2550 м над уровнем моря) - 2000 руб
- Водопад Кольцо - 1000 руб
- Подъём и спуск на канатной дороге - 400 руб. с человека
- Купание в горячих источниках - 300 руб. с человека
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
- Возможно проведение тура индивидуально (до 4 человек). Стоимость - 30 000 руб