Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения

Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Отправляемся знакомиться с богатой природой, историческими достопримечательностями и самобытной культурой Северной Осетии.

Путешествие начнётся в сердце республики — Владикавказе, где вы поучаствуете в традиционном кавказском застолье и кулинарном мастер-классе.

Затем вас ждут
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живописные горные пейзажи, древние святыни и крепости, а также почти заброшенные людьми селения на склонах у самых облаков.

На нашем пути встретятся такие популярные локации как Аланский монастырь, некрополь Даргавс, Дигория и Кармадон.

Кроме того, вы сможете взлететь над пропастью на качелях, увидеть осетинский Мачу-Пикчу и узнать, как бельгийцы повлияли на промышленное развитие региона и кто спас свой народ от исчезновения.

Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. Двухместное или трёхместное размещение в отеле 3* или апартаментах во Владикавказе и на туристической базе в национальном парке «Алания», одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура входят завтраки, обеды или пикники в горах, приветственный национальный ужин с кулинарным мастер-классом.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Владикавказу, национальное застолье с мастер-классом

Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала в любое время (рекомендуем выбрать самолёт, прилетающий не позднее 14:30, или поезд, прибывающий не позднее 15:00). Доставим вас в отель, после размещения будет немного времени отдохнуть.

Затем пойдём гулять по старинным улочкам Владикавказа. Познакомимся с сердцем города: устроим променад по проспекту Мира и набережной Терека, осмотрим старинную церковь, резную мечеть и лютеранскую кирху, полюбуемся уникальными балкончиками. Сможем прокатиться на трамвае, одном из первых запущенных в стране.

По завершении экскурсии отправимся на приветственное национальное застолье, на котором подадут вкуснейшие блюда и напитки кавказской кухни: горячие осетинские пироги, сыр, мясо, местное пиво и араку. Во время ужина вы также поучаствуете в кулинарном мастер-классе. Позже доставим вас в гостиницу, где вы сможете подготовиться к следующему насыщенному дню.

Экскурсия по Владикавказу, национальное застолье с мастер-классомЭкскурсия по Владикавказу, национальное застолье с мастер-классомЭкскурсия по Владикавказу, национальное застолье с мастер-классомЭкскурсия по Владикавказу, национальное застолье с мастер-классомЭкскурсия по Владикавказу, национальное застолье с мастер-классом
2 день

Куртатинское ущелье, Мидаграбинские водопады, Даргавс, Кармадон

После завтрака поедем в горы. Начнём путешествие с Куртатинского ущелья. Первой локацией станет Кадаргаванский каньон — узкая теснина, вдоль которой протекает река Фиагдон.

Далее осмотрим Дзивгисскую наскальную крепость, башенные комплексы, арт-объект — осетинскую букву Æ. Будем подниматься на смотровые площадки, посетим самый высокогорный в России Аланский монастырь и взлетим над пропастью на качелях. В период с июня по сентябрь обязательно заглянем в долину Мидаграбинских водопадов, питающихся от тающих ледников.

Пообедав, поедем в мистическое место — Город мёртвых Даргавс (за доплату). Вы сможете осмотреть средневековые башни-склепы и узнать, почему жители выбрали такой способ захоронения.

Затем побываем в Кармадонском ущелье, печально известном сходом ледника в 2002 году. Вы сможете оценить масштаб катастрофы и увидите тоннель, в котором велись поиски съёмочной группы Сергея Бодрова. После вернёмся во Владикавказ.

Куртатинское ущелье, Мидаграбинские водопады, Даргавс, КармадонКуртатинское ущелье, Мидаграбинские водопады, Даргавс, КармадонКуртатинское ущелье, Мидаграбинские водопады, Даргавс, КармадонКуртатинское ущелье, Мидаграбинские водопады, Даргавс, КармадонКуртатинское ущелье, Мидаграбинские водопады, Даргавс, Кармадон
3 день

Алагирское и Цейское ущелья, термальный источник

Сегодняшний день тоже посвятим горам. Позавтракав, отправимся к Алагирскому и Цейскому ущельям. Первым на нашем пути встретится конный памятник Уастырджи, словно вырывающийся из скалы прямо над дорогой. Этот святой является одним из самых почитаемых в Осетии и защищает путников, воинов и честных людей.

Проедем по живописному Алагирскому ущелью, увидим место, где река Цейдон впадает в Ардон. По дороге к Цейскому ущелью осмотрим арт-объект «Рог изобилия» и памятник богу Афсати, покровительствующему всему животному миру.

Чтобы лучше рассмотреть горные вершины и хвойные леса Цея, поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику (за доплату). Сделаем яркие фотографии, выпьем чаю или глинтвейна, насладимся захватывающими дух пейзажами. Вы узнаете о древнейших святилищах и храмах Осетии и услышите легенду о трёх слезах Бога.

После обеда побываем у водохранилища Зарамагской ГЭС. Этот бирюзовый водоём окружён пиками гор и очень живописен.

Расслабиться после насыщенного дня поможет купание в горячем термальном источнике «Биразанг», вода в котором обладает целебными свойствами (за доплату). После целого дня в окружении головокружительных горных ландшафтов вернёмся в отель и отдохнём.

Алагирское и Цейское ущелья, термальный источникАлагирское и Цейское ущелья, термальный источникАлагирское и Цейское ущелья, термальный источникАлагирское и Цейское ущелья, термальный источникАлагирское и Цейское ущелья, термальный источник
4 день

Нацпарк «Алания», Дигория, Камунта, Галиат, Фаснал

Наше красочное приключение продолжится на территории национального парка «Алания» и Дигорского ущелья. Местные жители считают эти края самыми живописными в своей республике.

Посетим село Камунта, которое называют осетинским Мачу-Пикчу. Прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на смотровую площадку с невероятной красоты панорамой Дигории.

Затем побываем в ещё одном многовековом селе — Галиате. Вы узнаете, почему отсюда уехали жители и чем поселение привлекает археологов.

Сделаем остановку у арт-объекта «Осетинская лира», а потом доберёмся до бельгийской фабрики 19 века и шахтёрского посёлка Фаснал. Мы расскажем вам, как благодаря бельгийцам Осетия в 19 веке вошла в число важнейших промышленных центров Российской империи.

Домашний обед для нас накроет местная семья. Ночевать сегодня останемся на туристической базе на территории национального парка «Алания».

Нацпарк «Алания», Дигория, Камунта, Галиат, ФасналНацпарк «Алания», Дигория, Камунта, Галиат, ФасналНацпарк «Алания», Дигория, Камунта, Галиат, ФасналНацпарк «Алания», Дигория, Камунта, Галиат, ФасналНацпарк «Алания», Дигория, Камунта, Галиат, Фаснал
5 день

Водопад Три сестры, Задалеск, замок-фрегат, каньон Ахсинта

Проснувшись, насладимся завтраком, свежим воздухом и потрясающими видами. Затем, двигаясь по тропе через хвойный лес, дойдём пешком до водопада Три сестры.

Прогулявшись, поедем в высокогорное селение Задалеск. Здесь посетим дом-музей Задалески Нана, которая спасла осетинский народ от исчезновения и до сих пор очень почитаема в республике.

Далее направимся к замку-фрегату в Ханазе, поражающему воображение архитектурой и напоминающему средневековый рыцарский замок. Остановимся в каньоне Ахсинта, на дне которого протекает река Урух, и пройдём по Чёртову мосту, перекинутому над пропастью. После обеда отправимся в обратный путь.

Вернёмся во Владикавказ и доставим вас к аэропорту или ж. -д. вокзалу. Рекомендуем выбрать самолёт, вылетающий не ранее 18:00, или поезд, отбывающий не ранее 17:30.

Водопад Три сестры, Задалеск, замок-фрегат, каньон АхсинтаВодопад Три сестры, Задалеск, замок-фрегат, каньон АхсинтаВодопад Три сестры, Задалеск, замок-фрегат, каньон АхсинтаВодопад Три сестры, Задалеск, замок-фрегат, каньон АхсинтаВодопад Три сестры, Задалеск, замок-фрегат, каньон Ахсинта

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта или ж. - д. вокзала Владикавказа
  • Трансферы по маршруту на внедорожнике
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки, обеды или пикники в горах, национальный ужин с кулинарным мастер-классом
  • Фото и видео на память
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно
  • Питание вне программы
  • Входные билеты: купание в горячих источниках - 300 ₽, посещение Города мёртвых - 100 ₽, подъём по канатной дороге - 600 ₽
  • Доплата за одноместное размещение - 8000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхДаргавсПопулярные местаЦейское ущельеВсе туры5-дневные турыКармадонское ущельеАланский монастырьСвятые местаМидаграбинские водопадыПрирода и пейзажиСказский ледникНа ноябрьские праздникиГорыДворцы, замки и особняки

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