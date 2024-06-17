Путешествие начнётся в сердце республики — Владикавказе, где вы поучаствуете в традиционном кавказском застолье и кулинарном мастер-классе.
Затем вас ждут
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Проживание. Двухместное или трёхместное размещение в отеле 3* или апартаментах во Владикавказе и на туристической базе в национальном парке «Алания», одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура входят завтраки, обеды или пикники в горах, приветственный национальный ужин с кулинарным мастер-классом.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Владикавказу, национальное застолье с мастер-классом
Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала в любое время (рекомендуем выбрать самолёт, прилетающий не позднее 14:30, или поезд, прибывающий не позднее 15:00). Доставим вас в отель, после размещения будет немного времени отдохнуть.
Затем пойдём гулять по старинным улочкам Владикавказа. Познакомимся с сердцем города: устроим променад по проспекту Мира и набережной Терека, осмотрим старинную церковь, резную мечеть и лютеранскую кирху, полюбуемся уникальными балкончиками. Сможем прокатиться на трамвае, одном из первых запущенных в стране.
По завершении экскурсии отправимся на приветственное национальное застолье, на котором подадут вкуснейшие блюда и напитки кавказской кухни: горячие осетинские пироги, сыр, мясо, местное пиво и араку. Во время ужина вы также поучаствуете в кулинарном мастер-классе. Позже доставим вас в гостиницу, где вы сможете подготовиться к следующему насыщенному дню.
Куртатинское ущелье, Мидаграбинские водопады, Даргавс, Кармадон
После завтрака поедем в горы. Начнём путешествие с Куртатинского ущелья. Первой локацией станет Кадаргаванский каньон — узкая теснина, вдоль которой протекает река Фиагдон.
Далее осмотрим Дзивгисскую наскальную крепость, башенные комплексы, арт-объект — осетинскую букву Æ. Будем подниматься на смотровые площадки, посетим самый высокогорный в России Аланский монастырь и взлетим над пропастью на качелях. В период с июня по сентябрь обязательно заглянем в долину Мидаграбинских водопадов, питающихся от тающих ледников.
Пообедав, поедем в мистическое место — Город мёртвых Даргавс (за доплату). Вы сможете осмотреть средневековые башни-склепы и узнать, почему жители выбрали такой способ захоронения.
Затем побываем в Кармадонском ущелье, печально известном сходом ледника в 2002 году. Вы сможете оценить масштаб катастрофы и увидите тоннель, в котором велись поиски съёмочной группы Сергея Бодрова. После вернёмся во Владикавказ.
Алагирское и Цейское ущелья, термальный источник
Сегодняшний день тоже посвятим горам. Позавтракав, отправимся к Алагирскому и Цейскому ущельям. Первым на нашем пути встретится конный памятник Уастырджи, словно вырывающийся из скалы прямо над дорогой. Этот святой является одним из самых почитаемых в Осетии и защищает путников, воинов и честных людей.
Проедем по живописному Алагирскому ущелью, увидим место, где река Цейдон впадает в Ардон. По дороге к Цейскому ущелью осмотрим арт-объект «Рог изобилия» и памятник богу Афсати, покровительствующему всему животному миру.
Чтобы лучше рассмотреть горные вершины и хвойные леса Цея, поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику (за доплату). Сделаем яркие фотографии, выпьем чаю или глинтвейна, насладимся захватывающими дух пейзажами. Вы узнаете о древнейших святилищах и храмах Осетии и услышите легенду о трёх слезах Бога.
После обеда побываем у водохранилища Зарамагской ГЭС. Этот бирюзовый водоём окружён пиками гор и очень живописен.
Расслабиться после насыщенного дня поможет купание в горячем термальном источнике «Биразанг», вода в котором обладает целебными свойствами (за доплату). После целого дня в окружении головокружительных горных ландшафтов вернёмся в отель и отдохнём.
Нацпарк «Алания», Дигория, Камунта, Галиат, Фаснал
Наше красочное приключение продолжится на территории национального парка «Алания» и Дигорского ущелья. Местные жители считают эти края самыми живописными в своей республике.
Посетим село Камунта, которое называют осетинским Мачу-Пикчу. Прогуляемся по древним улочкам и поднимемся на смотровую площадку с невероятной красоты панорамой Дигории.
Затем побываем в ещё одном многовековом селе — Галиате. Вы узнаете, почему отсюда уехали жители и чем поселение привлекает археологов.
Сделаем остановку у арт-объекта «Осетинская лира», а потом доберёмся до бельгийской фабрики 19 века и шахтёрского посёлка Фаснал. Мы расскажем вам, как благодаря бельгийцам Осетия в 19 веке вошла в число важнейших промышленных центров Российской империи.
Домашний обед для нас накроет местная семья. Ночевать сегодня останемся на туристической базе на территории национального парка «Алания».
Водопад Три сестры, Задалеск, замок-фрегат, каньон Ахсинта
Проснувшись, насладимся завтраком, свежим воздухом и потрясающими видами. Затем, двигаясь по тропе через хвойный лес, дойдём пешком до водопада Три сестры.
Прогулявшись, поедем в высокогорное селение Задалеск. Здесь посетим дом-музей Задалески Нана, которая спасла осетинский народ от исчезновения и до сих пор очень почитаема в республике.
Далее направимся к замку-фрегату в Ханазе, поражающему воображение архитектурой и напоминающему средневековый рыцарский замок. Остановимся в каньоне Ахсинта, на дне которого протекает река Урух, и пройдём по Чёртову мосту, перекинутому над пропастью. После обеда отправимся в обратный путь.
Вернёмся во Владикавказ и доставим вас к аэропорту или ж. -д. вокзалу. Рекомендуем выбрать самолёт, вылетающий не ранее 18:00, или поезд, отбывающий не ранее 17:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта или ж. - д. вокзала Владикавказа
- Трансферы по маршруту на внедорожнике
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки, обеды или пикники в горах, национальный ужин с кулинарным мастер-классом
- Фото и видео на память
Что не входит в цену
- Билеты во Владикавказ и обратно
- Питание вне программы
- Входные билеты: купание в горячих источниках - 300 ₽, посещение Города мёртвых - 100 ₽, подъём по канатной дороге - 600 ₽
- Доплата за одноместное размещение - 8000 ₽