Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи

Встречать закаты в горах, любоваться невероятными видами и узнавать историю сёл от посла республики
Глоток свежего воздуха и новых ярких впечатлений — для этого не нужно брать отпуск.

Всего за три дня вам покажется, что вы прожили насыщенную маленькую жизнь! На комфортных и современных джипах
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мы объедем более 5 ущелий, побываем у двух водопадов и познакомимся со столицей Северной Осетии-Алании — атмосферным Владикавказом.

Вас ждут головокружительные горные вершины, прогулка на лошадях или рафтинг, пикник в живописном месте и ощущение полёта на «лавочке счастья». А на память вам останутся потрясающие фотографии от профессионала.

Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи
Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи
Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи
Ближайшие даты:
7
мар14
мар21
мар28
мар4
апр11
апр18
апр
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В отеле «Panorama» с панорамным видом на горы, размещение двухместное.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание, в том числе пикники.

Программа тура по дням

1 день

Геналдонское и Даргавское ущелья, водопад Большой Зейгалан, закат в селении Халгон

Встречаемся в аэропорту и едем во Владикавказ. После обеда направимся в сторону Суаргомского перевала высотой 1910 метров — завораживающие виды начинаются! Затем побываем в Геналдонском и Даргавском ущельях, где находится старинный «Город мёртвых» — даргавский некрополь 17-го века. Посмотрим на ставшие визитной карточкой Северной Осетии традиционные башенки-склепы.

Посетим Мидаграбинскую долину, царство диких лошадей, известное многочисленными водопадами, один их которых — Большой Зейгалан — самый высокий водопад Европы. Он низвергается с почти километровой высоты. В Куртатинском ущелье разместимся в отеле с панорамным видом на горы и завершим день, любуясь закатом в селении Халгон.

Геналдонское и Даргавское ущелья, водопад Большой Зейгалан, закат в селении ХалгонГеналдонское и Даргавское ущелья, водопад Большой Зейгалан, закат в селении ХалгонГеналдонское и Даргавское ущелья, водопад Большой Зейгалан, закат в селении ХалгонГеналдонское и Даргавское ущелья, водопад Большой Зейгалан, закат в селении Халгон
2 день

Ущелья Алагирское, Мамисонское и Цейское, конная прогулка или рафтинг, закат на перевале

Сегодня продолжим исследовать живописные ущелья. Побываем в Алагирском и Мамисонском и отправимся в Цейское, где вы полюбуетесь белоснежными пиками гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов. Посмотрим на одно из самых почитаемых осетинами мужское святилище «Реком».

Затем в селении Верхний Мизур прокатимся на лошадях или поучаствуем в рафтинге. А после, если повезёт с погодой, устроим пикник. В завершении дня снова насладимся красивым закатом на Архонском перевале, где находится известная «лавочка счастья» и откуда открывается завораживающая панорама горных вершин.

Ущелья Алагирское, Мамисонское и Цейское, конная прогулка или рафтинг, закат на перевалеУщелья Алагирское, Мамисонское и Цейское, конная прогулка или рафтинг, закат на перевалеУщелья Алагирское, Мамисонское и Цейское, конная прогулка или рафтинг, закат на перевалеУщелья Алагирское, Мамисонское и Цейское, конная прогулка или рафтинг, закат на перевале
3 день

Водопад Кольцо, заброшенное селение, Дигорское ущелье и прогулка по Владикавказу

Утром побываем у водопада Кольцо и в самом высокогорном посёлке Осетии — Верхний Згид, бывшем в советские времена шахтёрским поселением, где добывали руду. Сейчас он почти заброшен, здесь живёт всего несколько семей. Посмотрим на пустующие финские домики в окружении скалистых заснеженных хребтов и погрузимся в гипнотизирующую атмосферу этого места.

После посетим Дигорское ущелье и вернёмся во Владикавказ. Прогуляемся по его уютным улочкам с европейской атмосферой. Пройдёмся по историческому центру и рассмотрим старинные особняки с изящными балконами. Затем едем в аэропорт.

Водопад Кольцо, заброшенное селение, Дигорское ущелье и прогулка по ВладикавказуВодопад Кольцо, заброшенное селение, Дигорское ущелье и прогулка по ВладикавказуВодопад Кольцо, заброшенное селение, Дигорское ущелье и прогулка по ВладикавказуВодопад Кольцо, заброшенное селение, Дигорское ущелье и прогулка по Владикавказу

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет48 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе на современных внедорожниках
  • Трансферы из аэропорта в 1-й день и в аэропорт в заключительный день
  • Проживание в отеле с панорамным видом на горы
  • Питание (в том числе пикники на природе)
  • Домашнее вино
  • Фотографии из путешествия от профессионального фотографа
  • Сопровождение квалифицированными гидами
Что не входит в цену
  • Авиабилеты и транспорт до Владикавказа и обратно
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 13:00
Завершение: Владикавказ, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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