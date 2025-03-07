Всего за три дня вам покажется, что вы прожили насыщенную маленькую жизнь! На комфортных и современных джипах
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. В отеле «Panorama» с панорамным видом на горы, размещение двухместное.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание, в том числе пикники.
Программа тура по дням
Геналдонское и Даргавское ущелья, водопад Большой Зейгалан, закат в селении Халгон
Встречаемся в аэропорту и едем во Владикавказ. После обеда направимся в сторону Суаргомского перевала высотой 1910 метров — завораживающие виды начинаются! Затем побываем в Геналдонском и Даргавском ущельях, где находится старинный «Город мёртвых» — даргавский некрополь 17-го века. Посмотрим на ставшие визитной карточкой Северной Осетии традиционные башенки-склепы.
Посетим Мидаграбинскую долину, царство диких лошадей, известное многочисленными водопадами, один их которых — Большой Зейгалан — самый высокий водопад Европы. Он низвергается с почти километровой высоты. В Куртатинском ущелье разместимся в отеле с панорамным видом на горы и завершим день, любуясь закатом в селении Халгон.
Ущелья Алагирское, Мамисонское и Цейское, конная прогулка или рафтинг, закат на перевале
Сегодня продолжим исследовать живописные ущелья. Побываем в Алагирском и Мамисонском и отправимся в Цейское, где вы полюбуетесь белоснежными пиками гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов. Посмотрим на одно из самых почитаемых осетинами мужское святилище «Реком».
Затем в селении Верхний Мизур прокатимся на лошадях или поучаствуем в рафтинге. А после, если повезёт с погодой, устроим пикник. В завершении дня снова насладимся красивым закатом на Архонском перевале, где находится известная «лавочка счастья» и откуда открывается завораживающая панорама горных вершин.
Водопад Кольцо, заброшенное селение, Дигорское ущелье и прогулка по Владикавказу
Утром побываем у водопада Кольцо и в самом высокогорном посёлке Осетии — Верхний Згид, бывшем в советские времена шахтёрским поселением, где добывали руду. Сейчас он почти заброшен, здесь живёт всего несколько семей. Посмотрим на пустующие финские домики в окружении скалистых заснеженных хребтов и погрузимся в гипнотизирующую атмосферу этого места.
После посетим Дигорское ущелье и вернёмся во Владикавказ. Прогуляемся по его уютным улочкам с европейской атмосферой. Пройдёмся по историческому центру и рассмотрим старинные особняки с изящными балконами. Затем едем в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|48 000 ₽
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Что включено
- Все трансферы по программе на современных внедорожниках
- Трансферы из аэропорта в 1-й день и в аэропорт в заключительный день
- Проживание в отеле с панорамным видом на горы
- Питание (в том числе пикники на природе)
- Домашнее вино
- Фотографии из путешествия от профессионального фотографа
- Сопровождение квалифицированными гидами
Что не входит в цену
- Авиабилеты и транспорт до Владикавказа и обратно
- Страховка