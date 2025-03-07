Встречаемся в аэропорту и едем во Владикавказ. После обеда направимся в сторону Суаргомского перевала высотой 1910 метров — завораживающие виды начинаются! Затем побываем в Геналдонском и Даргавском ущельях, где находится старинный «Город мёртвых» — даргавский некрополь 17-го века. Посмотрим на ставшие визитной карточкой Северной Осетии традиционные башенки-склепы.

Посетим Мидаграбинскую долину, царство диких лошадей, известное многочисленными водопадами, один их которых — Большой Зейгалан — самый высокий водопад Европы. Он низвергается с почти километровой высоты. В Куртатинском ущелье разместимся в отеле с панорамным видом на горы и завершим день, любуясь закатом в селении Халгон.