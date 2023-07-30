Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом

Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Только представьте: половину территории Северной Осетии занимают горы! И чтобы увидеть их как можно больше, приглашаем отправиться с нами в насыщенное и эксклюзивное путешествие на классных внедорожниках.

Вы побываете в шести
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ущельях, полюбуетесь водопадом, ледниками и озёрами, погуляете по заповеднику, где посмотрите на зубров и диких лошадей.

Мы будем встречать рассветы и провожать закаты с видом на живописные склоны, заглянем в высокогорные селения и исследуем исторические памятники архитектуры. И всё это — в компании посла РСО Алания, чьи фотографии печатал журнал «National Geographic».

5
6 отзывов
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Ближайшие даты:
4
апр18
апр2
мая16
мая30
мая
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. В гостиницах «1950» и «Роза ветров», двухместное размещение.

Питание. Включено 3-разовое питание.

Программа тура по дням

1 день

Дегустация вина, Аланский монастырь, комплекс Цмити

Встречаемся и отправляемся на обед и дегустацию в частную винодельню, где производят авторские тихие и игристые напитки, которые входят в список «Лучшие вина России».

Затем выезжаем в Куртатинское ущелье, образованное рекой Фиагдон. После размещения в гостевом доме посетим самый высокогорный в нашей стране Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, построенный по подобию храма византийского стиля 10 века. Вы полюбуетесь живописными долинами, лугами и хребтами.

Исследуем археологический комплекс Цмити, где под открытым небом с 14-го века сохранились более 30 памятников: башни, руины жилых домов, склепы. Завершим день запоминающейся встречей заката на лавочке над облаками.

Дегустация вина, Аланский монастырь, комплекс ЦмитиДегустация вина, Аланский монастырь, комплекс ЦмитиДегустация вина, Аланский монастырь, комплекс Цмити
2 день

Даргавский некрополь, Мидаграбинская долина, государственный заповедник

Встанем пораньше, чтобы подняться к боевым башням-близнецам в селении Халгон и встретить рассвет (по желанию). После отправимся в Геналдонское и Даргавское ущелья, где находится старинный «Город мёртвых» — даргавский некрополь 17-го века. Посмотрим на ставшие визитной карточкой Северной Осетии традиционные башенки-склепы, в которых нашли свой покой жители Алании с 9-го по 18-й века.

Посетим Мидаграбинскую долину, царство диких лошадей, известное многочисленными водопадами, один их которых — Большой Зейгалан — самый высокий водопад Европы. Он низвергается с почти километровой высоты.

Устроим пикник на берегу озера и поедем в Северо-Осетинский государственный заповедник. Вы увидите зубров и диких лошадей, здесь же полюбуемся красками заката. Желающие смогут полетать на параплане (за доплату).

Даргавский некрополь, Мидаграбинская долина, государственный заповедникДаргавский некрополь, Мидаграбинская долина, государственный заповедникДаргавский некрополь, Мидаграбинская долина, государственный заповедник
3 день

Архонский перевал, старинные селения, Цейское ущелье, прогулка верхом

После завтрака доедем до Архонского перевала на высоте около 2500 метров, откуда открывается завораживающая панорама горных вершин. Побываем на смотровой площадке у подножия горы Кариухох, которую осетины считают священной. Прогуляемся по старинным селениям Дагом и Урсдон и совершим подъём к Урсдонской наскальной крепости, резиденции легендарного предка осетин Ос-Багатара. Здесь сохранилось пять сооружений, каждое из которых поражает мастерством строителей.

Затем отправимся в Цейское ущелье, где вы полюбуетесь белоснежными пиками гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов. Посмотрим на одно из самых почитаемых осетинами мужское святилище «Реком». На обед остановимся в сосновом бору с видом на величественные склоны горы Кариухох. Подкрепившись, прокатимся на лошадях в селе Верхний Мизур и поднимемся на Цейский ретранслятор, чтобы проводить закат.
Вечером разместимся в гостевом доме в Цейском ущелье и поужинаем.

Архонский перевал, старинные селения, Цейское ущелье, прогулка верхомАрхонский перевал, старинные селения, Цейское ущелье, прогулка верхомАрхонский перевал, старинные селения, Цейское ущелье, прогулка верхомАрхонский перевал, старинные селения, Цейское ущелье, прогулка верхом
4 день

Ледники Цейского ущелья

Этот день посвятим исследованию Цейского ущелья. Прогуляемся по живописной экотропе до одноимённого ледника. Пообедаем на территории заповедника под звуки трескающегося льда. По канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику и насладимся горным пейзажем с высоты. Поужинаем на поляне с видом на ущелье в свете закатного солнца.

Ледники Цейского ущельяЛедники Цейского ущельяЛедники Цейского ущелья
5 день

Верхний Згид, Дигорское ущелье

Сегодня вы побываете в самом высокогорном посёлке Осетии — Верхний Згид, бывшем в советские времена шахтёрским поселением, где добывали руду. Сейчас он почти заброшен, здесь живёт всего несколько семей. Посмотрим на пустующие финские домики в окружении скалистых заснеженных хребтов и погрузимся в гипнотизирующую атмосферу этого места.
Пообедаем в Дигорском ущелье на поляне у родниковой реки, а к ужину вернёмся в гостевой дом.

Верхний Згид, Дигорское ущельеВерхний Згид, Дигорское ущельеВерхний Згид, Дигорское ущелье
6 день

Треккинг к Зругскому озеру, купание в источниках Бирагзанг

Позавтракав, отправляемся в поход к Зругскому озеру на высоте 3000 метров над уровнем моря, самому высокогорному в республике. Вы насладитесь невероятными видами ущелья, полюбуетесь бирюзовым водоёмом, в котором отражаются небо и горные склоны. Послушаете звенящую тишину и почувствуете единение с природой. После посетим горячие вулканические источники Бирагзанг — искупаемся в полезных водах и смоем усталость от похода.

Треккинг к Зругскому озеру, купание в источниках БирагзангТреккинг к Зругскому озеру, купание в источниках БирагзангТреккинг к Зругскому озеру, купание в источниках Бирагзанг
7 день

Прогулка по Владикавказу, отъезд

Завершим путешествие по Северной Осетии прогулкой по уютным улочкам Владикавказа, чья атмосфера напоминает европейскую. Пройдёмся по историческому центру и рассмотрим старинные особняки с изящными балконами. После обеда — трансфер в аэропорт.

Прогулка по Владикавказу, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет100 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание
  • Проживание
  • Трансферы на внедорожниках
  • Мастер-классы по съёмке
  • Видеоролик о путешествии и фотографии
  • Билеты в экскурсионные места и на канатную дорогу
  • Катание на лошадях
  • Купание в источниках
Что не входит в цену
  • Авиабилеты и транспорт до Владикавказа и обратно
  • Страховка
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Анастасия
30 июл 2023
Друзья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за наше путешествие в СКАЗКУ КАВКАЗА! Вы открыли нам место, у которого столь интересная история, добрые
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и отзывчивые люди, которые столько пережили, но остаются людьми до сих пор. Нестандартные маршруты, пунктуальность, Вы чувствуете гостей с первой минуты, и как-то получилось, что уезжая мы уже не гости, а ДРУЗЬЯ! Сказать СПАСИБО - ничего не сказать! Всё с душой и от сердца! Святейшие места, которые мы посетили, действительно что-то переворачивают внутри нас! С Вами мы узнали и увидели очень-очень многое! Поездки в разные ущелья, много истории, которая передастся нашим детям, экскурсия по Владикавказу, а природа сшибает с ног и захватывает дух, а какая вкуснейшая еда- Осетинские пироги… мммм, а хинкали, а салат, а мед с лепешкой и сыром у Индиры! Ох, а наш пикник на склоне гор, дорогая Фати свалила нас своими изысками, со вкусом накрытым столом и интереснейшими рассказами. Очень душевно посидели! Удовольствий масса! Команда Михаила и Виталия Георгиевича- каждый талантлив, добр, умен, мы так влюблены в вас всех, с кем повезло пообщаться. Ваш труд и вклад в ОТКРЫТИЕ гостям СКАЗОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ее ИСТОРИИ, ее НАРОДА неоценим! Настолько все интересно, трогательно и прям в душу.
Прошла неделя, а мы уже скучаем и хотим обратно!!! Виталий Георгиевич до встречи осенью! Ждем с нетерпением нашего следующего приключения! #вышегор 🔥🔥🔥
Рекомендуем всем АЛАНИЮ ВМЕСТЕ МИХАИЛОМ, ВИТАЛИЕМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ И ИХ КОМАНДОЙ!!!

Друзья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за нашеДрузья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за нашеДрузья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за нашеДрузья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за нашеДрузья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за нашеДрузья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за нашеДрузья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за нашеДрузья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за нашеДрузья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за нашеДрузья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за наше
Людмила
13 июн 2023
Мне очень понравилось в Осетии.

Даже не так:
Мне ОЧЕНЬ понравилось в Осетии.

Потому что здесь:
1. Вкусно и недорого! Овощные салаты, осетинские пироги и сыр, хинкали, шашлык, садж (это мясо с картошкой) и
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даже бургеры, чурчхела, домашнее вино, пиво, лимонады, минералка — все это в десятки раз вкуснее, чем в Москве, а стоит в два (а иногда и в три) раза дешевле.
2. Хорошие дороги. Но надо привыкнуть к манере местной езды, а чтобы быть пешеходом во Владикавказе — надо быть очень стрессоустойчивым 😅
3. Много арт-объектов — лавочек/качелей/дверь вникуда/памятники снежному барсу/танцу с кинжалами/букве æ и т. д.
4. Компактно — за один день можно посетить много достопримечательностей.
5. У осетин по-настоящему богатая история. Аланской государственности много сотен лет, аланы приняли христианство раньше Руси, а современные осетины годятся своим скифо-сарматским происхождением и принадлежностью к индоевропейской языковой группе.
6. Владикавказ как форпост Российской империи на Кавказе был богатым городом в XVIII-XIX вв., и здесь сохранилось много купеческих особняков и других памятников архитектуры. А в центре Владикавказа течет мощная река Терек, на берегу которой прекрасный парк, а за ним — широкий пешеходный проспект с обзорным видом на горы.
7. История современной Осетии напрямую связана с историей современной России. Теракт в Беслане, трагедия в Кармадонском ущелье, война в Южной Осетии — в этот раз мы были в Беслане только проездом, но Цхинвал и Кармадон я буду помнить всегда.

От всей души благодарю Виталия Георгиевича, Викторию и Михаила за организацию нашего путешествия в сказочную Аланию 🙏🏽 Осетия навсегда в наших сердцах, и мы обязательно еще вернемся 🫶🏽

Мне очень понравилось в Осетии.Мне очень понравилось в Осетии.Мне очень понравилось в Осетии.
Яна
7 июн 2023
Была в туре, организованном командой Михаила, в период с 30 мая по 05 июня 2023 года
Сказать, что мне понравилось путешествовать по Осетии с его командой - это ничего не сказать)
Интересные
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маршруты, прекрасные сопровождающие, внимание к деталям, комфорту и пожеланиям каждого гостя, вкусная еда и душевная, теплая атмосфера, все это сделало поездку просто незабываемой. Невероятные горные виды от которых захватывает дух, дикие лошади, ослики, закат на лавочке в горах, поход к леднику и водопадам - вот лишь малая часть того, что вам подарит Алания.
Приезжайте в Осетию к Михаилу и его команде! Вам точно понравиться))
Я обязательно вернусь еще 🙂

Была в туре, организованном командой Михаила, в период с 30 мая по 05 июня 2023 года
Орел
2 июн 2023
Сейчас будет много буков))) Огромное спасибо за наше великолепное путешествие по Алании Михаилу, Виталию и Аслану - чудесным гидам, которые очень быстро стали нашими друзьями! Старинные крепости и монастыри, красивейшее,
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окутанное своей трагической историей Кармадонское ущелье, долины с нитками водопадов, каньоны с бушующими потоками воды, весенние, одетые молодой травой бархатные склоны гор с пасущимися дикими конями, «крышесносные» виды на укутанные облаками белоснежные шапки гор и долины ущелий с видовых лавочек, качели над склоном, прогулки на лошадях и пушистые ослики, выпрашивающие еду вдоль дороги, «берендеевский» лес Цейского ущелья, таинственный путь в облаках к величественному леднику, а после – купание в горячих источниках… И это все – лишь неполный список наших приключений! Огромная благодарность за погружение в историю народа Алании, рассказы об обычаях, традициях, которые бережно хранятся в семьях - без этого наше впечатление об Алании было бы не полным. Хочу особо отметить сценарий каждого дня и каждой из локаций, продуманный маршрут, его вариабельность («село» облако, погода испортилась и становиться очевидным бессмысленность дальнейшего маршрута - по согласованию с нами он тут же меняется), четкий тайминг. . А обеды. . это просто гастрономическое безумие! Ароматная лывжа из яка и горячие осетинские пироги только-только из домашней печи (а особенно - безумно вкусный с черемшой в семейном кафе), богатейший, со стильным оформлением, стол от Фатимы с нежной форелью (а каким вкуснейшим был её вишневый пирог с орехами!, ну а муж никак не забудет нежнейший шашлык из барашка в «Тагардоне»..
Категорически рекомендую! Лично я влюбилась в Аланию, оставив там кусочек своего сердца! Спасибо Вам, друзья, за любовь к родному краю!

Сейчас будет много буков))) Огромное спасибо за наше великолепное путешествие по Алании Михаилу, Виталию и АслануСейчас будет много буков))) Огромное спасибо за наше великолепное путешествие по Алании Михаилу, Виталию и АслануСейчас будет много буков))) Огромное спасибо за наше великолепное путешествие по Алании Михаилу, Виталию и АслануСейчас будет много буков))) Огромное спасибо за наше великолепное путешествие по Алании Михаилу, Виталию и АслануСейчас будет много буков))) Огромное спасибо за наше великолепное путешествие по Алании Михаилу, Виталию и АслануСейчас будет много буков))) Огромное спасибо за наше великолепное путешествие по Алании Михаилу, Виталию и АслануСейчас будет много буков))) Огромное спасибо за наше великолепное путешествие по Алании Михаилу, Виталию и АслануСейчас будет много буков))) Огромное спасибо за наше великолепное путешествие по Алании Михаилу, Виталию и Аслану
Галина
18 мая 2023
Чтобы познакомиться ближе с Северной Осетией, я выбрала семидневный авторский тур на внедорожниках «Знакомство с Аланией» Михаила. Буквально с первых минут я ощутила сердечное гостеприимство встречающих, а команда любителей путешествий
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собралась из супер интересных и удивительных… уже друзей! Все путешествие нас сопровождали очень интеллигентные, умные люди с тонким чувством юмора: Михаил, Виталий и Аслан, горячо любящие свой край и уважающие традиции своего народа.
У нас были незабываемые пешие туры в Мидаграбинскую долину – царство диких лошадей и высочайших водопадов. Мы насладились живописной экотропой с удивительно красивой горной рекой к Цейскому леднику. Я была очарована красотой пути к водопаду «Сказка», подъемом на Какадурский перевал с потрясающим видом на заснеженные вершины и волшебные облака! Я получила огромное удовольствие от конных прогулок с видом на величественные вершины гор и от посещения высокогорного мужского Аланского монастыря!
Мы ездили семьей в прошлом году в Осетию и самостоятельно смотрели старинные памятники архитектуры, но я получила гораздо большее удовольствие от осмотра тех же самых достопримечательностей, как башенный город Цымыти, города мертвых (Даргавский некрополь). Когда узнаешь историю и интересные факты, то впечатление совсем иное – спасибо нашим гидам-рассказчикам!
Наверно самым эмоциональным был поход на Кармадонское ущелье, где погибло 125 человек, в том числе Сергей Бодров и его киногруппа при сходе ледника «Колка» ужасающего своими размерами…
Я еще качели и скамейки счастья с потрясающими пейзажами, купание в радоновых источниках, классная баня с дубовым веником, красивые рассветы. … и потрясающе вкусные обеды в разных ресторанах (особенно обед в фамильной башне селения Унал). И, конечно, классные и комфортные отели, прекрасная музыка в пути и замечательная компания!
Путешествие получилось потрясающе красивым, интересным, увлекательным, и появилось огромное желание вернуться в Осетию осенью! Я в восторге! Рекомендую! Огромная благодарность организаторам тура!!!

А
17 мая 2023
Хочу поблагодарить Михаила за волшебное путешествие. Он открыл нам потрясающие красоты Северной Осетии, познакомил с ее историей и обычаями, и, конечно, с замечательными людьми. Всё было организовано на высочайшем уровне:
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проживание, питание, транспортировка и т. п. А главное - подбор мест для посещения, они все прекрасны и интересны. Также от всей души благодарю членов команды Михаила: Виталия и Аслана, за всю теплоту и радушие, с которыми они опекали нашу группу. Тур рекомендую однозначно!

Хочу поблагодарить Михаила за волшебное путешествие. Он открыл нам потрясающие красоты Северной Осетии, познакомил с ееХочу поблагодарить Михаила за волшебное путешествие. Он открыл нам потрясающие красоты Северной Осетии, познакомил с ееХочу поблагодарить Михаила за волшебное путешествие. Он открыл нам потрясающие красоты Северной Осетии, познакомил с ееХочу поблагодарить Михаила за волшебное путешествие. Он открыл нам потрясающие красоты Северной Осетии, познакомил с ееХочу поблагодарить Михаила за волшебное путешествие. Он открыл нам потрясающие красоты Северной Осетии, познакомил с ееХочу поблагодарить Михаила за волшебное путешествие. Он открыл нам потрясающие красоты Северной Осетии, познакомил с ееХочу поблагодарить Михаила за волшебное путешествие. Он открыл нам потрясающие красоты Северной Осетии, познакомил с ее

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