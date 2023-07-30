Вы побываете в шести
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. В гостиницах «1950» и «Роза ветров», двухместное размещение.
Питание. Включено 3-разовое питание.
Программа тура по дням
Дегустация вина, Аланский монастырь, комплекс Цмити
Встречаемся и отправляемся на обед и дегустацию в частную винодельню, где производят авторские тихие и игристые напитки, которые входят в список «Лучшие вина России».
Затем выезжаем в Куртатинское ущелье, образованное рекой Фиагдон. После размещения в гостевом доме посетим самый высокогорный в нашей стране Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, построенный по подобию храма византийского стиля 10 века. Вы полюбуетесь живописными долинами, лугами и хребтами.
Исследуем археологический комплекс Цмити, где под открытым небом с 14-го века сохранились более 30 памятников: башни, руины жилых домов, склепы. Завершим день запоминающейся встречей заката на лавочке над облаками.
Даргавский некрополь, Мидаграбинская долина, государственный заповедник
Встанем пораньше, чтобы подняться к боевым башням-близнецам в селении Халгон и встретить рассвет (по желанию). После отправимся в Геналдонское и Даргавское ущелья, где находится старинный «Город мёртвых» — даргавский некрополь 17-го века. Посмотрим на ставшие визитной карточкой Северной Осетии традиционные башенки-склепы, в которых нашли свой покой жители Алании с 9-го по 18-й века.
Посетим Мидаграбинскую долину, царство диких лошадей, известное многочисленными водопадами, один их которых — Большой Зейгалан — самый высокий водопад Европы. Он низвергается с почти километровой высоты.
Устроим пикник на берегу озера и поедем в Северо-Осетинский государственный заповедник. Вы увидите зубров и диких лошадей, здесь же полюбуемся красками заката. Желающие смогут полетать на параплане (за доплату).
Архонский перевал, старинные селения, Цейское ущелье, прогулка верхом
После завтрака доедем до Архонского перевала на высоте около 2500 метров, откуда открывается завораживающая панорама горных вершин. Побываем на смотровой площадке у подножия горы Кариухох, которую осетины считают священной. Прогуляемся по старинным селениям Дагом и Урсдон и совершим подъём к Урсдонской наскальной крепости, резиденции легендарного предка осетин Ос-Багатара. Здесь сохранилось пять сооружений, каждое из которых поражает мастерством строителей.
Затем отправимся в Цейское ущелье, где вы полюбуетесь белоснежными пиками гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов. Посмотрим на одно из самых почитаемых осетинами мужское святилище «Реком». На обед остановимся в сосновом бору с видом на величественные склоны горы Кариухох. Подкрепившись, прокатимся на лошадях в селе Верхний Мизур и поднимемся на Цейский ретранслятор, чтобы проводить закат.
Вечером разместимся в гостевом доме в Цейском ущелье и поужинаем.
Ледники Цейского ущелья
Этот день посвятим исследованию Цейского ущелья. Прогуляемся по живописной экотропе до одноимённого ледника. Пообедаем на территории заповедника под звуки трескающегося льда. По канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику и насладимся горным пейзажем с высоты. Поужинаем на поляне с видом на ущелье в свете закатного солнца.
Верхний Згид, Дигорское ущелье
Сегодня вы побываете в самом высокогорном посёлке Осетии — Верхний Згид, бывшем в советские времена шахтёрским поселением, где добывали руду. Сейчас он почти заброшен, здесь живёт всего несколько семей. Посмотрим на пустующие финские домики в окружении скалистых заснеженных хребтов и погрузимся в гипнотизирующую атмосферу этого места.
Пообедаем в Дигорском ущелье на поляне у родниковой реки, а к ужину вернёмся в гостевой дом.
Треккинг к Зругскому озеру, купание в источниках Бирагзанг
Позавтракав, отправляемся в поход к Зругскому озеру на высоте 3000 метров над уровнем моря, самому высокогорному в республике. Вы насладитесь невероятными видами ущелья, полюбуетесь бирюзовым водоёмом, в котором отражаются небо и горные склоны. Послушаете звенящую тишину и почувствуете единение с природой. После посетим горячие вулканические источники Бирагзанг — искупаемся в полезных водах и смоем усталость от похода.
Прогулка по Владикавказу, отъезд
Завершим путешествие по Северной Осетии прогулкой по уютным улочкам Владикавказа, чья атмосфера напоминает европейскую. Пройдёмся по историческому центру и рассмотрим старинные особняки с изящными балконами. После обеда — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|100 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание
- Проживание
- Трансферы на внедорожниках
- Мастер-классы по съёмке
- Видеоролик о путешествии и фотографии
- Билеты в экскурсионные места и на канатную дорогу
- Катание на лошадях
- Купание в источниках
Что не входит в цену
- Авиабилеты и транспорт до Владикавказа и обратно
- Страховка
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Даже не так:
Мне ОЧЕНЬ понравилось в Осетии.
Потому что здесь:
1. Вкусно и недорого! Овощные салаты, осетинские пироги и сыр, хинкали, шашлык, садж (это мясо с картошкой) и
Сказать, что мне понравилось путешествовать по Осетии с его командой - это ничего не сказать)
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