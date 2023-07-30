Встречаемся и отправляемся на обед и дегустацию в частную винодельню, где производят авторские тихие и игристые напитки, которые входят в список «Лучшие вина России».

Затем выезжаем в Куртатинское ущелье, образованное рекой Фиагдон. После размещения в гостевом доме посетим самый высокогорный в нашей стране Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, построенный по подобию храма византийского стиля 10 века. Вы полюбуетесь живописными долинами, лугами и хребтами.

Исследуем археологический комплекс Цмити, где под открытым небом с 14-го века сохранились более 30 памятников: башни, руины жилых домов, склепы. Завершим день запоминающейся встречей заката на лавочке над облаками.