Встречаемся и начинаем знакомство с краем башен и гор — Северной Осетией-Аланией. Сначала направимся в Кармадонское ущелье, в облике которого до сих пор видны следы печального события — обвала со склонов Казбекского массива ледника Колка.

Затем побываем в Даргавском ущелье, где сохранился некрополь 17 века: рассмотрим каменные склепы-башенки.

В завершении дня посетим Куртатинское ущелье длиной 50 км, образованное рекой Фиагдон. Долины рек, луга и хребты соседствуют здесь с историческими постройками. Увидим ансамбль Аланского Свято-Успенского мужского монастыря — копии храма византийского стиля 10 века.