Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Авторский тур во Владикавказе

Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами

5
3 отзыва
Наш тур — настоящая авантюра для любителей поездок и приключений.

Мы познакомимся с ущельями Северной Осетии-Алании, полюбуемся горными пейзажами в Грузии, исследуем старинные монастыри в Армении и отдохнём у Севана. И, конечно, везде попробуем аппетитные национальные блюда.

Будет много классных фотографий, головокружительных вершин, вкусной и сытной еды и кавказского гостеприимства. Этот трип запомнится вам, как яркий и душевный.
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Ближайшие даты:
20
мая
10
июн
1
июл
5
авг
24
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет57 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На протяжении нашего приключения мы будем много передвигаться и менять локации. Вероятны изменения маршрутов, связанные с внешними обстоятельствами (например, если закроют перевал, нам предстоит поехать другим путём и увидеть другие красоты). Мы закладываем время на прохождение российско-грузинской границы, потому что это непредсказуемая лотерея.
Вы можете прилететь/приехать во Владикавказ в день начала тура, улетать рекомендуем на следующий день после завершения тура.

Проживание. В двух-, трёхместных номерах в гостиницах и гостевых домах.

Питание. В проверенных кафе и ресторанах местной кухни за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Три ущелья Осетии

Встречаемся и начинаем знакомство с краем башен и гор — Северной Осетией-Аланией. Сначала направимся в Кармадонское ущелье, в облике которого до сих пор видны следы печального события — обвала со склонов Казбекского массива ледника Колка.

Затем побываем в Даргавском ущелье, где сохранился некрополь 17 века: рассмотрим каменные склепы-башенки.

В завершении дня посетим Куртатинское ущелье длиной 50 км, образованное рекой Фиагдон. Долины рек, луга и хребты соседствуют здесь с историческими постройками. Увидим ансамбль Аланского Свято-Успенского мужского монастыря — копии храма византийского стиля 10 века.

Три ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья ОсетииТри ущелья Осетии
2 день

Алагирское и Дигорское ущелья, переезд в Грузию

Сегодня продолжим любоваться природой Осетии. Утром едем в Алагирское ущелье реки Ардон, по которому проходит Транскавказская автомагистраль, за что его называют главными воротами Закавказья. Затем через перевал Саварофцаг (2531 м) переедем в Дигорское ущелье, где вы рассмотрите старинные святилища и склепы, средневековые оборонительные комплексы.

Надышавшись свежим воздухом и налюбовавшись горами, вернёмся во Владикавказ, а оттуда отправимся в Грузию. Вечером прибудем в Степанцминду, где отдохнём после насыщенного дня.

Алагирское и Дигорское ущелья, переезд в ГрузиюАлагирское и Дигорское ущелья, переезд в ГрузиюАлагирское и Дигорское ущелья, переезд в ГрузиюАлагирское и Дигорское ущелья, переезд в ГрузиюАлагирское и Дигорское ущелья, переезд в ГрузиюАлагирское и Дигорское ущелья, переезд в ГрузиюАлагирское и Дигорское ущелья, переезд в ГрузиюАлагирское и Дигорское ущелья, переезд в Грузию
3 день

Троицкая церковь, переезд в Тбилиси, прогулка по городу

Позавтракав, отправляемся к Троицкой церкви в деревне Гергети. Монастырь расположен на высоте 2170 м у подножья Казбека прямо над посёлком Степанцминда и считается одним из живописнейших в Грузии. Рядом сохранилась средневековая колокольня. Поднимемся к церкви и, если повезёт, увидим Казбек, на который в ясную погоду открывается завораживающий вид.

Затем по Военно-Грузинской дороге поедем в Тбилиси. Увидим Арку Дружбы на краю обрыва над рекой, на внутренней поверхности которой художниками выполнена большая мозаичная фреска, полюбуемся крепостью Ананури и открывающимися пейзажами.

В Тбилиси нас ждёт экскурсия по колоритному городу. Пройдёмся по аутентичным улочкам, заглянем в уютные дворики, рассмотрим резные балконы, после чего желающие могут посетить знаменитые серные бани.

Троицкая церковь, переезд в Тбилиси, прогулка по городуТроицкая церковь, переезд в Тбилиси, прогулка по городуТроицкая церковь, переезд в Тбилиси, прогулка по городуТроицкая церковь, переезд в Тбилиси, прогулка по городуТроицкая церковь, переезд в Тбилиси, прогулка по городуТроицкая церковь, переезд в Тбилиси, прогулка по городуТроицкая церковь, переезд в Тбилиси, прогулка по городуТроицкая церковь, переезд в Тбилиси, прогулка по городуТроицкая церковь, переезд в Тбилиси, прогулка по городу
4 день

Прогулка по Тбилиси

Этот день мы полностью проведём в Тбилиси. Посмотрим на переплетение культурных традиций, отразившееся в облике улиц, увидим грузинскую и армянскую церкви, синагогу и один из тбилисских караван-сараев. Насладимся неспешным ритмом солнечного города.

Прогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по Тбилиси
5 день

Из Тбилиси в Ереван

После сытного грузинского завтрака прогуляемся по утреннему Тбилиси и поедем в Ереван. Пройдёмся по вечернему «розовому городу», вы узнаете, почему его так называют. Побываем на площади Республики — главном архитектурном комплексе столицы. Увидим поющие фонтаны, вечерами собирающие вокруг себя отдыхающих, и посмотрим на здания из туфа, окружающие площадь. После ужина будет свободное время, чтобы отдохнуть перед предстоящей поездкой в горы.

Из Тбилиси в ЕреванИз Тбилиси в ЕреванИз Тбилиси в Ереван
6 день

Хор Вирап, Севан и возвращение в Тбилиси

Сегодня, позавтракав, едем в горы. У подножья величественного Арарата стоит древней монастырь Хор Вирап, основанный на месте древней столицы Армении. От него открывается восхитительный вид на гору Ноя. Полюбуемся им и отправимся к ещё одной визитной карточке Армении — озеру Севан. Проедем по серпантину, увидим древний монастырь, органично вписанный в завораживающий пейзаж, полюбуемся панорамой и, если повезёт с погодой, искупаемся в «священном море».
После обеда выезжаем в Тбилиси, где останемся на ночь.

Хор Вирап, Севан и возвращение в ТбилисиХор Вирап, Севан и возвращение в ТбилисиХор Вирап, Севан и возвращение в ТбилисиХор Вирап, Севан и возвращение в Тбилиси
7 день

Возвращение во Владикавказ

Утром по уже знакомой Военно-Грузинской дороге отправляемся обратно во Владикавказ.

Обратные билеты рекомендуем приобретать с вылетом на следующий день после возвращения в Осетию, чтобы не рисковать опоздать на самолёт из-за задержки на границе и лишний раз не переживать. По прибытии во Владикавказ проведём при вашем желании экскурсию по городу, и вы сможете насладиться горячими источниками в Бирагзанг.

Возвращение во ВладикавказВозвращение во Владикавказ

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Владикавказа до Владикавказа (Северная Осетия - Грузия - Армения - обратный путь)
  • Проживание в двух-, трёхместных номерах в гостиницах и гостевых домах
  • Билеты и экскурсии во все локации по программе
  • Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Питание (да-да, та самая кавказская кухня с огромными порциями и низкими ценами)
  • Перелёт до Владикавказа и обратно
  • Посещение серных бань
Место начала и завершения?
Владикавказ, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Мария
21 окт 2022
С Tripster путешествуем первый раз. Рада, что выбрали трип Саши, всё было супер. Муж сказал, что это одно из лучших путешествий, в котором он был, я согласна))
Саша всё прекрасно организовал - удобные микроавтобусы, хорошие водители, комфортные и стильные гостиницы, вкусные рекомендованные кафе. Благодаря небольшой группе (нас было всего 6 человек) тайминг был не строгий, мы могли, если вся группа согласна, провести больше времени на какой-либо точке маршрута, где-то даже немного поменять маршрут и это супер, такого не хватает в обычных турах.
Наш трип длился неделю, а после кажется, что мы путешествовали целый месяц, не меньше, столько классных впечатлений.
Саша - отличный организатор и хороший человек. Относится к своему делу с душой, знает уникальные места, интересные факты, ему реально хочется, чтобы люди в его трипе посмотрели, прониклись атмосферой всех посещаемых мест, это не бездушные туры на потоке.
Спасибо за классный Кавказский трип и отлично проведённое время!
С Tripster путешествуем первый раз. Рада, что выбрали трип Саши, всё было супер. Муж сказал, чтоС Tripster путешествуем первый раз. Рада, что выбрали трип Саши, всё было супер. Муж сказал, чтоС Tripster путешествуем первый раз. Рада, что выбрали трип Саши, всё было супер. Муж сказал, чтоС Tripster путешествуем первый раз. Рада, что выбрали трип Саши, всё было супер. Муж сказал, чтоС Tripster путешествуем первый раз. Рада, что выбрали трип Саши, всё было супер. Муж сказал, чтоС Tripster путешествуем первый раз. Рада, что выбрали трип Саши, всё было супер. Муж сказал, чтоС Tripster путешествуем первый раз. Рада, что выбрали трип Саши, всё было супер. Муж сказал, что
А
9 окт 2022
Путешествие прошло замечательно!!! Гид Александр организовал отличный тур!
Н
23 сен 2022
Не первый раз путешествую с Tripster. И на этот раз все супер! Кавказский трип это путешествие в самое сердце. Александр отличный организатор. Интереснейший собеседник. Продумано все до мелочей. Природа, горы, кухня …. это просто волшебно! А какие замечательные люди сопровождали и помогали в поездке. Говорю спасибо и до новой встречи!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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