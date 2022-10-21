Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Мы познакомимся с ущельями Северной Осетии-Алании, полюбуемся горными пейзажами в Грузии, исследуем старинные монастыри в Армении и отдохнём у Севана. И, конечно, везде попробуем аппетитные национальные блюда.
Будет много классных фотографий, головокружительных вершин, вкусной и сытной еды и кавказского гостеприимства. Этот трип запомнится вам, как яркий и душевный.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|57 000 ₽
Описание
Организационные детали
На протяжении нашего приключения мы будем много передвигаться и менять локации. Вероятны изменения маршрутов, связанные с внешними обстоятельствами (например, если закроют перевал, нам предстоит поехать другим путём и увидеть другие красоты). Мы закладываем время на прохождение российско-грузинской границы, потому что это непредсказуемая лотерея.
Вы можете прилететь/приехать во Владикавказ в день начала тура, улетать рекомендуем на следующий день после завершения тура.
Проживание. В двух-, трёхместных номерах в гостиницах и гостевых домах.
Питание. В проверенных кафе и ресторанах местной кухни за свой счёт.
Программа тура по дням
Три ущелья Осетии
Встречаемся и начинаем знакомство с краем башен и гор — Северной Осетией-Аланией. Сначала направимся в Кармадонское ущелье, в облике которого до сих пор видны следы печального события — обвала со склонов Казбекского массива ледника Колка.
Затем побываем в Даргавском ущелье, где сохранился некрополь 17 века: рассмотрим каменные склепы-башенки.
В завершении дня посетим Куртатинское ущелье длиной 50 км, образованное рекой Фиагдон. Долины рек, луга и хребты соседствуют здесь с историческими постройками. Увидим ансамбль Аланского Свято-Успенского мужского монастыря — копии храма византийского стиля 10 века.
Алагирское и Дигорское ущелья, переезд в Грузию
Сегодня продолжим любоваться природой Осетии. Утром едем в Алагирское ущелье реки Ардон, по которому проходит Транскавказская автомагистраль, за что его называют главными воротами Закавказья. Затем через перевал Саварофцаг (2531 м) переедем в Дигорское ущелье, где вы рассмотрите старинные святилища и склепы, средневековые оборонительные комплексы.
Надышавшись свежим воздухом и налюбовавшись горами, вернёмся во Владикавказ, а оттуда отправимся в Грузию. Вечером прибудем в Степанцминду, где отдохнём после насыщенного дня.
Троицкая церковь, переезд в Тбилиси, прогулка по городу
Позавтракав, отправляемся к Троицкой церкви в деревне Гергети. Монастырь расположен на высоте 2170 м у подножья Казбека прямо над посёлком Степанцминда и считается одним из живописнейших в Грузии. Рядом сохранилась средневековая колокольня. Поднимемся к церкви и, если повезёт, увидим Казбек, на который в ясную погоду открывается завораживающий вид.
Затем по Военно-Грузинской дороге поедем в Тбилиси. Увидим Арку Дружбы на краю обрыва над рекой, на внутренней поверхности которой художниками выполнена большая мозаичная фреска, полюбуемся крепостью Ананури и открывающимися пейзажами.
В Тбилиси нас ждёт экскурсия по колоритному городу. Пройдёмся по аутентичным улочкам, заглянем в уютные дворики, рассмотрим резные балконы, после чего желающие могут посетить знаменитые серные бани.
Прогулка по Тбилиси
Этот день мы полностью проведём в Тбилиси. Посмотрим на переплетение культурных традиций, отразившееся в облике улиц, увидим грузинскую и армянскую церкви, синагогу и один из тбилисских караван-сараев. Насладимся неспешным ритмом солнечного города.
Из Тбилиси в Ереван
После сытного грузинского завтрака прогуляемся по утреннему Тбилиси и поедем в Ереван. Пройдёмся по вечернему «розовому городу», вы узнаете, почему его так называют. Побываем на площади Республики — главном архитектурном комплексе столицы. Увидим поющие фонтаны, вечерами собирающие вокруг себя отдыхающих, и посмотрим на здания из туфа, окружающие площадь. После ужина будет свободное время, чтобы отдохнуть перед предстоящей поездкой в горы.
Хор Вирап, Севан и возвращение в Тбилиси
Сегодня, позавтракав, едем в горы. У подножья величественного Арарата стоит древней монастырь Хор Вирап, основанный на месте древней столицы Армении. От него открывается восхитительный вид на гору Ноя. Полюбуемся им и отправимся к ещё одной визитной карточке Армении — озеру Севан. Проедем по серпантину, увидим древний монастырь, органично вписанный в завораживающий пейзаж, полюбуемся панорамой и, если повезёт с погодой, искупаемся в «священном море».
После обеда выезжаем в Тбилиси, где останемся на ночь.
Возвращение во Владикавказ
Утром по уже знакомой Военно-Грузинской дороге отправляемся обратно во Владикавказ.
Обратные билеты рекомендуем приобретать с вылетом на следующий день после возвращения в Осетию, чтобы не рисковать опоздать на самолёт из-за задержки на границе и лишний раз не переживать. По прибытии во Владикавказ проведём при вашем желании экскурсию по городу, и вы сможете насладиться горячими источниками в Бирагзанг.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Владикавказа до Владикавказа (Северная Осетия - Грузия - Армения - обратный путь)
- Проживание в двух-, трёхместных номерах в гостиницах и гостевых домах
- Билеты и экскурсии во все локации по программе
- Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание (да-да, та самая кавказская кухня с огромными порциями и низкими ценами)
- Перелёт до Владикавказа и обратно
- Посещение серных бань
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Саша всё прекрасно организовал - удобные микроавтобусы, хорошие водители, комфортные и стильные гостиницы, вкусные рекомендованные кафе. Благодаря небольшой группе (нас было всего 6 человек) тайминг был не строгий, мы могли, если вся группа согласна, провести больше времени на какой-либо точке маршрута, где-то даже немного поменять маршрут и это супер, такого не хватает в обычных турах.
Наш трип длился неделю, а после кажется, что мы путешествовали целый месяц, не меньше, столько классных впечатлений.
Саша - отличный организатор и хороший человек. Относится к своему делу с душой, знает уникальные места, интересные факты, ему реально хочется, чтобы люди в его трипе посмотрели, прониклись атмосферой всех посещаемых мест, это не бездушные туры на потоке.
Спасибо за классный Кавказский трип и отлично проведённое время!