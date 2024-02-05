2 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу и мастер-класс по керамике

Завтрак в отеле.

Отправление на обзорную пешеходную экскурсию по Владикавказу, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца XIX — начала XX вв.

Одна из самых красивых улиц Владикавказа – проспект Мира, который был основан еще в 19 веке. Здесь можно неспешно гулять, слушать музыку местного радио, увидеть знаменитый Владикавказский трамвай, который является одним из самых любимых символов города, выпить кофе в необычных кофейня, в хорошую погоду можно увидеть шикарные виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек.

Мы обязательно пройдемся по проспекту, посмотрим памятники архитектуры – здание бывшей гостиницы «Париж», академический русский театр имени Е. Вахтангова, филиал Мариинского театра, заглянем в гости к Булгакову с котом Бегемотом, не забудем упомянуть и про Пушкина, прогуляемся среди домов 19 века, и, конечно же, расскажем, как формировался город с разными конфессиями и взглядами, ведь в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.

После пешеходной части экскурсии заглянем в центр развития народных художественных промыслов Алании, где вы сможете приобрести интересные сувениры, в том числе и знаменитую керамику ручной работы.

Обед в городе.

Мастер-класс по керамике.

На Северном Кавказе, уникальном своими природными особенностями, богатым природными сырьевыми ресурсами, народные промыслы всегда занимали важное место, а керамика – едва ли не главный предмет археологических находок. Именно она чаще всего встречается на археологических раскопках, что свидетельствует о высоком уровне развития гончарного искусства, которое и сегодня почитаемо на Северном Кавказе.

Приглашаем окунуться в мир гончарного ремесла и своими руками сотворить свое произведение искусства.

Свободное время в городе.

Ужин (самостоятельно).